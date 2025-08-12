Mengikuti Jejak SHIB, Meme Coin Terbaru Bertema Anjing Ini Diprediksi Melejit – Presale Kripto Sedang Berlangsung

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 12, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Di tengah sorotan pasar terhadap pergerakan Shiba Inu (SHIB), hadir sebuah meme coin terbaru yang mulai memikat perhatian komunitas crypto global: Maxi Doge (MAXI). Proyek ini mencampurkan staking APY tinggi dengan strategi branding unik yang terinspirasi dari budaya gym, membuatnya berbeda dari mayoritas meme coin yang hanya mengandalkan hype semata.

Presale token Maxi Doge (MAXI) saat ini sedang berlangsung dan telah mengumpulkan sekitar $732.050 atau setara Rp11,91 miliar, menunjukkan lonjakan minat yang signifikan dari investor. Setiap tahap penjualan berlangsung cepat dan mendekati target maksimal, dengan harga token yang akan naik setelah tahap ini berakhir.

Alasan Tren Meme Coin Bertema Anjing Diprediksi Menguat di 2025

Maxi Doge membawa konsep yang memadukan energi budaya gym dan ekosistem crypto, menciptakan narasi yang relatable sekaligus menghibur bagi komunitas crypto. Konsep ini memberi MAXI diferensiasi yang jelas di tengah persaingan ketat meme coin.

Proyek ini menawarkan imbal hasil staking awal dengan Annual Percentage Yield (APY) mencapai 669%—angka yang jauh di atas rata-rata di pasar. Angka ini memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan return besar hanya dengan melakukan holding token.

Presale Maxi Doge menggunakan sistem harga bertahap. Artinya, harga token akan naik setiap kali proyek memasuki fase penjualan berikutnya. Strategi ini mendorong investor untuk masuk lebih awal sebelum listing resmi di bursa crypto, guna mengamankan harga terbaik.

Berbeda dengan kebanyakan meme coin yang mengandalkan spekulasi jangka pendek, Maxi Doge berfokus pada pemberian utilitas nyata, termasuk integrasi dengan platform futures leverage 1000x, staking reward dinamis, dan event komunitas.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Mengapa Maxi Doge Jadi Sorotan Investor Crypto

Maxi Doge menjawab permasalahan umum yang dihadapi investor di pasar meme coin—mulai dari minimnya roadmap yang jelas hingga tidak adanya utilitas yang berarti. Proyek ini menawarkan kombinasi staking reward besar, rencana pengembangan yang transparan, serta infrastruktur yang aman.

Dengan APY hingga 669%, investor berpeluang membangun aset dalam jangka menengah tanpa perlu trading harian. Model staking ini juga dirancang agar tetap memberikan return optimal meskipun pasar sedang volatil.

Integrasi langsung dengan Best Wallet membuat cara beli token MAXI sangat mudah. Investor dapat membeli menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu bank, hanya dengan menghubungkan wallet ke situs resmi. Semua transaksi berlangsung aman dan efisien tanpa perlu pihak ketiga.

Berdasarkan whitepaper, Maxi Doge menargetkan listing di platform futures trading dengan leverage hingga 1000x, memberikan potensi keuntungan luar biasa bagi trader berpengalaman.

Kombinasi APY tinggi, proses pembelian yang mudah, dan roadmap yang jelas menjadikan Maxi Doge salah satu peluang investasi crypto terbaik di 2025.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Peningkatan Kepercayaan Proyek dan Minat Investor

Keamanan dan transparansi menjadi prioritas utama Maxi Doge. Proyek ini telah melalui audit smart contract oleh SolidProof dan Coinsult, yang memberi kepercayaan tambahan bagi investor. Kemitraan dengan Best Wallet semakin menguatkan reputasi Maxi Doge sebagai proyek yang serius.

Presale Maxi Doge juga memanfaatkan strategi pemasaran agresif, menggandeng KOL, PR global, dan komunitas trader untuk memperluas jangkauan. Strategi ini membantu membangun komunitas yang solid sebelum token resmi listing di bursa.

Pendekatan yang menggabungkan keamanan, transparansi, dan pemasaran masif ini memberi sinyal kuat bahwa Maxi Doge berpotensi menjadi salah satu altcoin terpopuler di tahun 2025.

Pergerakan Harga SHIB dan Posisi Maxi Doge di Pasar Meme Coin

Shiba Inu (SHIB) saat ini diperdagangkan di $0.00001294 atau sekitar Rp0,211, naik 7,01% dalam 7 hari terakhir. Kenaikan ini terjadi setelah SHIB memantul dari level $0.000012, dengan dukungan kuat dari 50-day EMA. Saat ini SHIB berada dalam pola symmetrical triangle yang berpotensi memicu price squeeze ke arah bullish, dengan target resistance di $0.000014 atau Rp0,228.

Meski begitu, SHIB masih harus melewati hambatan 100 EMA di $0.0000135 sebelum bisa menguasai tren naik sepenuhnya. Jika gagal mempertahankan dukungan di $0.000012, SHIB berisiko menguji kembali area support $0.0000118–$0.0000115.

Di sisi lain, Maxi Doge menunjukkan tren presale yang konsisten naik dari harga awal $0.00025 menjadi $0.0002515 atau Rp4,09. Dengan jumlah dana yang sudah terkumpul lebih dari Rp11,9 miliar, MAXI menjadi incaran banyak investor yang ingin masuk sebelum harga naik di tahap berikutnya.

Proses pembelian token sangat mudah. Investor cukup menghubungkan wallet ke situs resmi Maxi Doge, memilih metode pembayaran, lalu menunggu klaim token setelah presale berakhir.

Dengan staking reward tinggi, roadmap jelas, dan potensi kenaikan harga sebelum listing, Maxi Doge semakin kokoh sebagai meme coin terbaru dengan potensi pertumbuhan eksponensial.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Prediksi Harga Maxi Doge: Apakah Bisa Jadi SHIB Selanjutnya?

Ingin tahu seberapa besar potensi Maxi Doge (MAXI) setelah presale ini berakhir? Baca Prediksi Harga Maxi Doge Terbaru untuk melihat analisis lengkap tentang target harga dan peluang profitnya. Artikel ini akan membahas data presale, roadmap, hingga potensi kenaikan yang bisa menyaingi Shiba Inu. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk masuk sebelum hype makin besar!

Cara Beli Maxi Doge Sebelum Harganya Naik!

Belum tahu cara membeli Maxi Doge sebelum harga naik di tahap berikutnya? Ikuti panduan Cara Membeli Maxi Doge dengan Mudah dan dapatkan token ini langsung dari presale resmi. Prosesnya cepat, aman, dan bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik. Segera amankan posisi Anda sebelum harga naik dan stok habis!

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Catatan Akhir: Momentum Emas untuk Maxi Doge

Maxi Doge (MAXI) hadir dengan kombinasi APY tinggi, konsep unik, dan roadmap yang jelas. Presale-nya sudah mengumpulkan lebih dari Rp11,9 miliar, menunjukkan minat besar dari investor. Strategi harga bertahap membuat setiap pembelian lebih awal menjadi keuntungan. Proyek ini juga mengusung transparansi dan keamanan lewat audit dari SolidProof dan Coinsult. Momentum seperti ini jarang terjadi di pasar meme coin.

Kenaikan harga SHIB baru-baru ini membuktikan bahwa tren meme coin bertema anjing masih kuat. MAXI mengambil inspirasi dari hype tersebut, namun menawarkan utilitas nyata. Integrasi dengan leverage futures hingga 1000x menjadi daya tarik tambahan. Investor yang masuk di tahap awal berpotensi menikmati kenaikan harga signifikan. Peluang ini tak datang dua kali.

Staking reward hingga 669% memberi investor opsi membangun aset tanpa perlu trading harian. Sistem ini cocok untuk strategi hold jangka menengah. Dengan APY sebesar ini, modal bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Volatilitas pasar justru memberi peluang bagi model staking MAXI. Ini menjadi salah satu alasan investor memilih MAXI dibanding meme coin lain.

Pembelian token MAXI sangat mudah dan fleksibel. Dukungan dari Best Wallet memungkinkan pembayaran dengan berbagai metode. Semua transaksi berlangsung aman tanpa pihak ketiga. Investor cukup menghubungkan wallet dan memilih opsi pembayaran. Kesederhanaan ini membuat adopsi MAXI lebih cepat.

Bagi yang ingin memaksimalkan peluang, masuk presale sekarang adalah langkah terbaik. Harga akan naik di setiap tahap, membuat pembelian awal jauh lebih menguntungkan. Dengan komunitas yang terus berkembang, pemasaran global, dan integrasi ekosistem kuat, MAXI siap menjadi salah satu meme coin terbesar di 2025. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Klik web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Gabung Grup Telegram Resmi Crypto News Indonesia!

Jangan sampai ketinggalan update terbaru seputar Maxi Doge, Shiba Inu, dan presale token lainnya. Bergabunglah di Grup Telegram Crypto News Indonesia untuk mendapatkan berita tercepat dan analisis eksklusif setiap hari. Grup ini juga jadi tempat diskusi investor crypto Indonesia yang ingin mencari peluang cuan. Klik sekarang dan jadi bagian dari komunitas crypto terbesar di tanah air!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.