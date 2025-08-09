Whale Dogecoin Mengincar Meme Coin Anjing yang Diprediksi Naik 100 Kali Lipat pada Agustus dan September 2025

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 9, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Dogecoin kembali menjadi sorotan besar setelah lonjakan aktivitas whale mendorong pergerakan harga yang signifikan di pasar. Dalam waktu 24 jam, investor besar mengakumulasi 230 juta DOGE, yang langsung memicu lonjakan harga dan meningkatkan sentimen pasar.

Di saat yang sama, sebagian whale mulai melirik meme coin pendatang baru, Maxi Doge (MAXI), yang tengah menggelar presale dan disebut-sebut memiliki potensi kenaikan hingga 100 kali lipat sebelum akhir 2025.

Dogecoin Bangkit Berkat Aktivitas Whale

Dogecoin (DOGE), yang saat ini menempati peringkat ke-8 aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, diperdagangkan di harga $0.2370 atau sekitar Rp3.861. Harga ini mencatat kenaikan 6,17% dalam 24 jam terakhir, sementara kapitalisasi pasar naik menjadi $35,66 miliar (sekitar Rp580,66 triliun). Volume perdagangan 24 jam juga meningkat 3,18% menjadi $2,67 miliar (sekitar Rp43,45 triliun).

Kenaikan ini dipicu oleh aksi beli masif dari whale yang mengakumulasi 230 juta DOGE dalam sehari, mendorong harga. Lonjakan volume hingga 146% menjadi sinyal kuat bahwa minat pasar terhadap DOGE belum meredup.

230 million Dogecoin $DOGE bought by whales in 24 hours! pic.twitter.com/dYiCadxLtz — Ali (@ali_charts) August 8, 2025

Kondisi ini mengingatkan pada aksi besar di bulan Juli lalu ketika whale membeli 310 juta DOGE dalam sehari. Meski kala itu harga tidak menembus $1, momen tersebut membuktikan bahwa akumulasi besar mampu mengubah arah pasar dalam waktu singkat.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Whale DOGE Melirik Maxi Doge

Di tengah reli Dogecoin, sebagian whale terlihat memindahkan perhatian ke Maxi Doge (MAXI), meme coin baru yang menawarkan konsep unik dan sedang menjalani presale. MAXI saat ini dijual dengan harga $0.000251 atau sekitar Rp4,09 per token, dan telah berhasil mengumpulkan dana $541.797,03 atau sekitar Rp8,82 miliar dari target $726.878,59 (Rp11,83 miliar).

Proyek ini dikenal dengan gaya ekstrem ala degen trader yang memaksimalkan leverage hingga 1000x, serta branding agresif yang menargetkan komunitas crypto paling aktif. Tokenomics MAXI dirancang untuk mendorong pertumbuhan harga dengan alokasi 40% untuk marketing, 25% untuk Maxi Fund, 15% untuk development, 15% untuk liquidity, dan 5% untuk staking.

Model ini dipadukan dengan program staking ber-APY dinamis yang saat ini menawarkan estimasi imbal hasil hingga 494% per tahun. Sebanyak 1,52 miliar $MAXI sudah terkunci dalam staking pool berbasis smart contract, menunjukkan antusiasme komunitas sejak awal.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Roadmap Ambisius Maxi Doge

Maxi Doge membangun roadmap yang unik dan berwarna, merefleksikan gaya “full send” komunitasnya yang fokus pada trading ekstrem dan pertumbuhan komunitas secara cepat.

Stage 1: Wake Up

Tahap awal meliputi pengembangan situs resmi MaxiDogeToken.com, audit smart contract oleh SolidProof dan Coinsult, serta persiapan strategi pemasaran. Branding sengaja dibuat nyentrik dan penuh energi, menargetkan audiens trader muda yang mencari sensasi dan peluang besar di pasar crypto.

Stage 2: Lunch & Gym

Peluncuran presale, pembentukan komunitas di Twitter, Telegram, dan Discord, serta mulai menggulirkan kampanye iklan global. Semua dikerjakan dengan tempo cepat untuk memanfaatkan hype awal dan menarik sebanyak mungkin partisipan sebelum listing.

Stage 3: PM Discord Ops

Kerja sama dengan Key Opinion Leaders (KOL) untuk mempromosikan $MAXI, pengenalan sistem staking, dan penguatan engagement komunitas lewat turnamen ROI dan event berhadiah.

Stage 4: Evening

Penutupan presale dengan volume maksimum, kampanye PR besar-besaran, lalu listing di DEX dan CEX. Setelah itu, proyek menargetkan kemitraan futures trading dan ekspansi ke ekosistem DeFi yang lebih luas.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Cara Membeli Maxi Doge (MAXI)

Membeli MAXI di tahap presale relatif mudah dan dirancang agar ramah bagi trader baru:

Hubungkan Wallet – Gunakan wallet yang kompatibel seperti Best Wallet di perangkat mobile. Pilih Metode Pembayaran – Tukarkan ETH, BNB, USDT, USDC, atau gunakan kartu bank. Klaim Token – Setelah presale berakhir, token dapat diklaim langsung melalui platform resmi.

Panduan ini memudahkan investor dari berbagai kalangan untuk ikut serta, tanpa perlu pengaturan teknis yang rumit.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Potensi Maxi Doge di Pasar Meme Coin

Dogecoin memang memiliki posisi kuat sebagai pionir di dunia meme coin, namun ketergantungannya pada hype publik figur membuat valuasinya cenderung fluktuatif. Maxi Doge mengambil pendekatan berbeda dengan menggabungkan branding meme yang kuat dengan ekosistem utilitas nyata seperti staking reward, hak governance, potongan biaya trading, dan akses ke tools keuangan premium.

Tokenomics deflasi yang membakar token tidak terjual dapat menjadi faktor pendorong harga seiring menurunnya pasokan di pasar. Ditambah lagi, roadmap yang agresif serta strategi marketing besar-besaran berpotensi menciptakan momentum beli masif saat token resmi listing.

Dengan presale yang sudah mengumpulkan lebih dari Rp8,82 miliar dan komunitas yang berkembang cepat, Maxi Doge diposisikan untuk menjadi salah satu proyek meme coin paling berpengaruh di tahun 2025. Investor awal yang masuk di harga presale $0.000251 (Rp4,09) memiliki peluang mendapatkan imbal hasil besar jika prediksi kenaikan 100x benar terjadi.

Jangan Lewatkan Lonjakan Harga Maxi Doge yang Bisa 100 Kali Lipat!

Jika Anda penasaran sejauh mana potensi harga MAXI DOGE, Anda wajib membaca Prediksi Harga Maxi Doge Terbaru. Artikel ini mengupas target harga, analisis teknikal, dan peluang keuntungan besar sebelum listing. Jangan tunggu sampai hype ini lewat dan harga sudah terbang. Klik sekarang untuk melihat analisis lengkapnya dan ambil keputusan lebih cepat daripada investor lain.

Cara Termudah Ikut Presale MAXI DOGE Sebelum Listing

Banyak investor baru bingung bagaimana cara masuk ke presale yang sedang panas. Panduan lengkap Cara Membeli Maxi Doge ini akan memandu Anda dari nol hingga token masuk ke wallet. Prosesnya mudah, bisa bayar pakai ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu bank. Baca panduan ini sekarang dan pastikan Anda tidak ketinggalan momen awal sebelum harganya meroket.

Dogecoin dan Maxi Doge: Dua Kekuatan di Pasar Meme Coin

Pasar meme coin kembali memanas pada Agustus 2025. Dogecoin menunjukkan bahwa minat pasar belum hilang, terutama setelah aksi beli 230 juta DOGE oleh whale memicu lonjakan harga dan volume perdagangan.

Sementara itu, Maxi Doge hadir sebagai penantang baru dengan strategi agresif dan positioning unik di dunia meme coin. Kombinasi branding yang kuat, tokenomics deflasi, utilitas nyata, serta roadmap yang ambisius menjadikannya proyek yang patut diantisipasi. Presale yang sudah mengumpulkan Rp8,82 miliar membuktikan bahwa kepercayaan komunitas terhadap proyek ini cukup tinggi, bahkan sebelum resmi listing di exchange.

Mengapa Investor Memperhatikan Keduanya

Dogecoin menawarkan stabilitas relatif sebagai aset yang sudah mapan, sementara Maxi Doge menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial dari harga awal yang sangat rendah. Bagi investor, kombinasi keduanya dapat menjadi strategi diversifikasi yang menarik, menggabungkan kekuatan market cap besar DOGE dengan peluang pertumbuhan cepat dari MAXI.

DOGE saat ini menjadi indikator sentimen pasar meme coin, sedangkan MAXI berpotensi menjadi proyek yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik investor ritel dan whale baru. Dengan tren bullish yang mulai terbentuk, kedua aset ini menjadi pusat perhatian dalam strategi investasi crypto jangka pendek hingga menengah.

Catatan Akhir

Dogecoin kembali membuktikan pengaruh besar aktivitas whale terhadap harga, dengan akumulasi 230 juta DOGE memicu lonjakan harga dan volume. Momentum ini membuka peluang bagi trader untuk memanfaatkan tren bullish yang terbentuk. Namun, di tengah kebangkitan DOGE, muncul nama baru yang tak kalah menarik: Maxi Doge. Presale yang sedang berjalan menunjukkan antusiasme komunitas yang sangat besar.

Maxi Doge hadir dengan kombinasi branding meme yang kuat dan utilitas nyata. Program staking ber-APY tinggi, tokenomics deflasi, dan roadmap agresif menjadi daya tarik utama proyek ini. Dengan harga presale yang sangat rendah, potensi kenaikan hingga 100 kali lipat menjadi mungkin jika permintaan terus meningkat. Investor awal memiliki posisi yang menguntungkan. Momentum seperti ini jarang datang dua kali.

Strategi marketing besar-besaran dan dukungan komunitas membuat MAXI DOGE berpotensi viral di pasar crypto. Dengan dana presale yang sudah tembus Rp8,82 miliar, tanda-tanda kepercayaan pasar semakin jelas. Listing di DEX dan CEX akan menjadi katalis penting bagi pergerakan harga berikutnya. Akses ke tools trading premium dan hak governance menambah nilai bagi pemegang token. Semua faktor ini memperkuat prospek jangka menengah hingga panjang.

Bagi trader yang mencari diversifikasi, menggabungkan DOGE dan MAXI DOGE bisa menjadi strategi cerdas. DOGE menawarkan stabilitas sebagai aset mapan, sedangkan MAXI DOGE memberi peluang pertumbuhan eksponensial. Dengan tren pasar meme coin yang kembali panas, kombinasi ini bisa memaksimalkan potensi profit. Momentum presale memberikan harga masuk terbaik sebelum hype mencapai puncaknya. Keputusan cepat bisa menghasilkan imbal hasil yang signifikan.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah. Ikut serta dalam presale MAXI DOGE berarti masuk sebelum arus besar dana mengalir saat listing. Semua indikator pasar menunjukkan potensi besar bagi pertumbuhan harga. Jangan tunggu sampai peluang ini lewat begitu saja. Bertindak sekarang bisa menjadi kunci profit besar di 2025. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Agar tidak ketinggalan berita penting seperti pergerakan whale DOGE dan update presale MAXI DOGE, pastikan Anda bergabung di Crypto News Indonesia Telegram Group. Di sana Anda bisa mendapat informasi cepat, diskusi langsung dengan sesama trader, dan insight peluang terbaru. Komunitas ini aktif setiap hari dengan update pasar real-time. Klik linknya sekarang dan jadi bagian dari trader yang selalu selangkah di depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.