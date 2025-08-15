Dogecoin Menuju $1, Maxi Doge Raup Rp16,07 Miliar dari Presale

Dogecoin saat ini memiliki kapitalisasi pasar senilai $34,45 miliar atau sekitar Rp557,00 triliun, sementara bintang baru di dunia meme coin, Maxi Doge, berhasil mengumpulkan dana sebesar $992.591,72 atau setara Rp16,07 miliar dari presale, memicu lonjakan popularitas yang signifikan.

Pada 15 Agustus, Dogecoin (DOGE) mencatat kapitalisasi pasar $34,45 miliar (Rp557,00 triliun) dan mengukuhkan posisinya di peringkat 8 aset crypto terbesar di dunia.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.23 Dogecoin ATH $0.73 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -3.98% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 3.60% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $34.79B Sirkulasi Pasokan 150.52B

Pasar meme coin secara keseluruhan kini bernilai $70,97 miliar (Rp1.147,21 triliun), mencatat kenaikan 0,58% dalam 7 hari terakhir. Para analis memproyeksikan nilai ini dapat meningkat hingga $250 miliar (Rp4.045,25 triliun) pada tahun 2025.

Pertumbuhan ini memperjelas dinamika persaingan antara proyek-proyek besar yang sudah mapan dengan pendatang baru yang menawarkan inovasi segar.

Faktor di Balik Kapitalisasi Pasar Dogecoin Mencapai $34,45 Miliar

Dogecoin saat ini diperdagangkan di kisaran $0.2288 atau sekitar Rp3.701, mencatat kenaikan 2,99% dalam 7 hari terakhir.

Pencapaian kapitalisasi pasar $34,45 miliar (Rp557,00 triliun) didorong oleh dukungan komunitas yang konsisten dalam jangka panjang serta adopsi yang semakin meluas di kalangan investor institusi.

Jumlah pasokan beredar mencapai sekitar 150,52 miliar DOGE dengan tingkat inflasi tahunan yang terkendali. Jumlah alamat aktif tetap berada di atas 2 juta, menandakan basis pengguna yang kuat.

Adopsi di tingkat institusi juga menunjukkan tren positif. Alex Thorn dari Galaxy Digital memperkirakan bahwa Dogecoin dapat mencapai harga $1 (Rp16.181) pada tahun 2025, yang berarti kapitalisasi pasar berpotensi menembus $100 miliar (Rp1.618,1 triliun).

Target ini memerlukan kenaikan sekitar 337% dari harga saat ini, meski berdasarkan performa historis, level tersebut dinilai realistis untuk dicapai.

Maxi Doge: Pendatang Baru Meme Coin Raup Rp16,07 Miliar dari Presale

Maxi Doge (MAXI) berhasil mencatat prestasi besar dengan mengamankan dana $992.591,72 atau sekitar Rp16,07 miliar hanya dalam beberapa minggu sejak presale dimulai, menjadikannya salah satu proyek yang cepat mencuri perhatian di industri meme coin.

Token ini dijual pada harga awal $0.000252 atau setara Rp4,08 per unit, menawarkan imbal hasil staking tahunan hingga 669% bagi peserta awal.

Konsep inti Maxi Doge terinspirasi dari karakter “anjing berotot” yang melakukan perdagangan dengan leverage 1000x, merepresentasikan budaya degen yang identik dengan gaya investasi berisiko tinggi namun berpotensi imbalan besar.

Berdasarkan whitepaper resmi, karakter Maxi Doge digambarkan sebagai sosok yang telah menghabiskan 7 tahun dalam perdagangan leverage, memiliki tubuh dengan bobot otot 240 pon, dan sepenuhnya mewakili semangat mengejar high-risk high-reward di dunia crypto.

Total pasokan token ditetapkan sebanyak 150,24 miliar, dengan 40% dialokasikan khusus untuk peserta presale. Sisa distribusi digunakan untuk keperluan marketing, pengembangan proyek, penyediaan likuiditas, dan imbalan staking, yang semuanya diatur secara transparan.

Dari sisi keamanan, proyek ini telah menyelesaikan audit penuh oleh Coinsult dan SolidProof. Hasil audit memastikan tidak ada kerentanan keamanan maupun fitur honey pot pada smart contract, serta verifikasi bahwa mekanisme pencegahan tindakan berbahaya dari pihak pengembang telah diimplementasikan dengan tepat.

Strategi Inovatif Maxi Doge Menuju Dominasi Pasar

Sejumlah analis memproyeksikan Maxi Doge sebagai kandidat kuat untuk menjadi token berikutnya yang berpotensi naik hingga 100 kali lipat dari nilai awalnya.

Presale Maxi Doge menggunakan sistem kenaikan harga bertahap, di mana pada tahap akhir harganya diperkirakan mencapai $0.0002745 atau sekitar Rp4,44. Level ini mencerminkan kenaikan 9,7% dari harga perdana.

Keunggulan proyek ini terletak pada rencana pengembangan ekosistem yang tidak hanya mengandalkan faktor meme semata, namun juga menggabungkan utilitas nyata bagi komunitas.

Tim pengembang memasukkan elemen engagement seperti pembagian informasi eksklusif (community alpha), strategi perdagangan leverage, hingga kompetisi mingguan yang mendorong interaksi berkelanjutan.

Pembelian Maxi Doge dapat dilakukan langsung melalui situs resmi menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit.

Keamanan transaksi didukung oleh Web3Toolkit, sementara ketersediaan token di Best Wallet memberi kemudahan bagi pengguna baru untuk ikut berpartisipasi secara aman.

Pencapaian penggalangan dana sebesar Rp16,07 miliar menjadi indikator kuat adanya daya tarik awal yang solid dibandingkan proyek sejenis. Hal ini juga mempertegas potensi pembentukan komunitas yang kokoh dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Di lanskap meme coin saat ini, Dogecoin yang sudah mapan dan Maxi Doge yang inovatif bersaing dengan pendekatan berbeda untuk menarik minat investor.

Persaingan ini turut mendorong dinamika positif pasar, membuka peluang bagi pertumbuhan lebih besar di tahun 2025. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Jangan Lewatkan Peluang Emas di Dunia Meme Coin!

Jika Anda tertarik dengan potensi besar yang dimiliki Maxi Doge setelah mengumpulkan Rp16,07 miliar dari presale, sekarang saatnya menggali lebih dalam. Lihat analisis harga terbarunya di Prediksi Harga Maxi Doge untuk memahami target jangka pendek dan panjangnya.

Informasi ini akan membantu Anda melihat peluang keuntungan dari kenaikan harga yang mungkin terjadi sebelum listing di bursa besar. Dengan data pasar dan proyeksi realistis, Anda bisa menentukan strategi masuk yang tepat. Ingat, di dunia crypto, momentum adalah segalanya. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan sebelum harga melesat lebih tinggi.

Panduan Lengkap Cara Membeli Maxi Doge untuk Pemula

Bagi yang belum memiliki Maxi Doge, proses membelinya ternyata sangat sederhana dan aman. Anda bisa membaca panduan praktis di Cara Membeli Maxi Doge yang menjelaskan langkah demi langkahnya. Panduan ini mencakup metode pembayaran mulai dari ETH, USDT, BNB, hingga kartu kredit.

Dengan dukungan platform resmi dan verifikasi keamanan smart contract, pembelian menjadi lebih terjamin. Setiap detik yang Anda tunda bisa membuat Anda kehilangan harga terbaik di tahap presale. Pastikan Anda sudah memiliki token ini sebelum permintaan semakin tinggi.

Catatan Akhir

Dogecoin saat ini mengukuhkan posisinya di peringkat 8 global dengan kapitalisasi pasar Rp557,00 triliun. Kenaikan 2,99% dalam sepekan memperlihatkan kekuatan komunitas dan potensi tren bullish yang masih berlanjut. Dengan proyeksi menuju $1, target kenaikan 337% terlihat semakin realistis. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sektor meme coin tengah memasuki fase pertumbuhan baru.

Maxi Doge muncul sebagai pendatang baru dengan daya tarik besar di pasar yang kompetitif ini. Presale-nya berhasil meraup Rp16,07 miliar hanya dalam waktu singkat. Harga awal yang rendah serta APY staking hingga 669% menarik minat investor berorientasi high-risk high-reward. Momentum ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin masuk lebih awal.

Proyek ini menggabungkan identitas meme yang kuat dengan utilitas nyata. Rencana ekosistemnya mencakup komunitas aktif, edukasi trading, hingga kompetisi yang mendorong interaksi. Audit keamanan yang tuntas menambah kepercayaan investor terhadap prospeknya. Transparansi alokasi token menjadi nilai tambah tersendiri.

Dengan target harga presale akhir Rp4,44 per token, ada potensi kenaikan dari level awal. Sistem kenaikan harga bertahap memberikan insentif untuk membeli lebih cepat. Dukungan dari platform pembelian resmi membuat proses partisipasi semakin mudah. Semua ini mempertegas potensi jangka panjang Maxi Doge.

Bagi investor yang mencari peluang di luar Dogecoin, Maxi Doge menawarkan kombinasi momentum pasar dan potensi profit besar. Presale yang sedang berlangsung adalah kesempatan untuk masuk di titik harga terbaik. Dengan pertumbuhan komunitas dan rencana proyek yang matang, Maxi Doge bisa menjadi salah satu pemenang besar di 2025. Saatnya mengambil langkah sebelum hype mencapai puncaknya. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.