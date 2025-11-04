Crypto Presale Terbaik: Market Cap Kripto Turun, Namun 2 Presale Ini Bisa Jadi Pilihan Jitu di November

Pasar crypto kembali mengalami tekanan. Setelah mencetak euforia sepanjang Oktober, awal November justru dibuka dengan aksi jual besar-besaran. Kapitalisasi pasar global crypto anjlok 5,04% dalam 24 jam terakhir, menyisakan angka $3,56 triliun (sekitar Rp59.365 triliun dengan kurs 1 USD = Rp16.672). Sementara itu, Bitcoin (BTC) turun ke level $106.840,72 (Rp1.781.057.447), memperpanjang koreksi mingguan di tengah tekanan makro dan aksi jual oleh whale.

Namun di balik tekanan ini, presale token seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge justru menunjukkan momentum berbeda. Dua proyek ini tak hanya menarik perhatian komunitas, tetapi juga terus mencetak pembelian baru setiap jamnya. Dengan penawaran awal yang agresif, imbal hasil staking tinggi, dan narasi kuat — kedua presale ini dinilai sebagai alternatif potensial bagi investor yang ingin “masuk saat merah” dan panen saat hype kembali naik.

Market Crypto Turun, Ketakutan Mendominasi

Crypto Fear and Greed Index terbaru menunjukkan angka 27 — zona “Fear”. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pasar sedang ragu-ragu untuk masuk kembali. Hal ini sejalan dengan tren outflow dari ETF Bitcoin dan Ethereum. Data dari SoSoValue menyebutkan bahwa ETF BTC mengalami arus keluar $191,6 juta, sedangkan ETH kehilangan $98,2 juta pada 31 Oktober 2025.

Kapitalisasi pasar Bitcoin juga ikut tergerus menjadi $2,13 triliun (Rp35.529 triliun), dengan volume harian mencapai $74,25 miliar.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $107,196.62 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -2.6400% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.42% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.14T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Sementara Ethereum turun ke level $3.645 (Rp618.927.616), dan altcoin seperti Solana (SOL), BNB, dan XRP masing-masing terkoreksi lebih dari 4% dalam 24 jam terakhir.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $3,908.93 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.8200% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.28% Ethereum Kapitalisasi Pasar $469.98B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dogecoin (DOGE) menjadi salah satu yang paling terpukul, turun 10,24% ke $0,1665.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.18 Dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.2400% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.10% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $27.82B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Dogecoin (DOGE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Penurunan ini bukan tanpa sebab. Dua whale besar baru saja memindahkan total lebih dari 16.000 BTC ke bursa kripto besar — sinyal distribusi yang memicu ketakutan akan aksi jual lanjutan. Whale yang dikenal sebagai BitcoinOG memindahkan sekitar 13.000 BTC ($1,48 miliar atau Rp24,6 triliun) ke Kraken, Binance, dan Coinbase sejak 1 Oktober.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Sementara Owen Gunden, pengguna awal Bitcoin, mengaktifkan kembali wallet lamanya dan memindahkan 3.265 BTC ($364,5 juta atau Rp6,07 triliun) ke Kraken.

Komentar dari pejabat The Fed yang mengindikasikan sikap hati-hati terhadap pemangkasan suku bunga turut menekan sentimen. Ditambah likuiditas tipis akibat libur pasar Jepang, volatilitas meningkat dan investor cenderung menahan posisi.

Developed countries should brace for 10-15% mortgage rates.



What's concerning is that no technical analyst is discussing the significance of the 32-year break in bond yields.



Even worse: We're entering a multi-decade high-yield era, targeting 7% short-term as deficits and… pic.twitter.com/ObkofG1XSM — The Great Martis (@great_martis) November 2, 2025

November: Bulan Bersejarah bagi Bitcoin?

Meski awal bulan dibuka dengan merah, sejarah mencatat bahwa November adalah salah satu bulan terbaik untuk Bitcoin. Sejak 2013, rata-rata kenaikan BTC selama November mencapai lebih dari 46%. Ini memberikan secercah harapan bahwa momentum positif bisa kembali — namun hanya bagi mereka yang siap lebih awal.

Para analis melihat bahwa selama Bitcoin bisa bertahan di atas $107.000, peluang rebound ke $110.000 dan bahkan $114.000 masih terbuka. Tapi bila breakdown ke bawah $105.000 terjadi, koreksi bisa berlanjut ke level $102.000. Dengan ketidakpastian seperti ini, investor ritel mulai melirik aset yang belum dipengaruhi tekanan makro secara langsung — yaitu token presale.

Saat Market Turun, Presale Crypto Justru Naik Daun

Berbeda dengan koin besar yang tengah tertekan, beberapa presale justru mencatatkan lonjakan permintaan. Salah satu contohnya adalah Bitcoin Hyper ($HYPER) yang telah mengumpulkan lebih dari $25,7 juta (sekitar Rp429,2 miliar) hanya dalam beberapa minggu. Token ini menawarkan visi sebagai Layer 2 tercepat untuk Bitcoin — lengkap dengan fitur staking, interoperabilitas lintas-chain, dan dukungan arsitektur Solana Virtual Machine (SVM).

Sementara itu, proyek Maxi Doge ($MAXI) menempuh pendekatan unik sebagai meme coin bertema “leverage degen.” Dengan gaya pemasaran penuh humor dan narasi komunitas yang kuat, token ini telah mengumpulkan lebih dari $3,89 juta (sekitar Rp64,9 miliar) di tengah kondisi market yang memburuk.

Dua proyek ini menampilkan kontras tajam dengan mayoritas altcoin besar yang tengah anjlok. Mereka menunjukkan bahwa narasi yang kuat, dukungan komunitas, dan arsitektur presale yang matang bisa menciptakan permintaan yang tidak bergantung pada tren pasar jangka pendek.

Mengapa Bitcoin Hyper Jadi Sorotan Saat Market Turun?

Di tengah melemahnya harga Bitcoin, muncul satu pertanyaan penting: apakah skalabilitas Bitcoin bisa diselesaikan tanpa mengorbankan keamanan? Inilah celah yang coba diisi oleh Bitcoin Hyper ($HYPER), sebuah proyek Layer 2 revolusioner yang dirancang untuk membawa kecepatan dan biaya rendah ke jaringan Bitcoin — tanpa kehilangan esensi keamanannya.

Dengan total dana yang sudah berhasil dihimpun mencapai $25.704.523,32 (setara Rp428.760.420.780), dan harga presale saat ini di $0.013215 atau sekitar Rp220,34 per token, Bitcoin Hyper menjadi salah satu presale kripto paling mencolok bulan ini. Daya tarik utamanya terletak pada kombinasi inovasi teknologi dan momentum pasar yang mendukung Layer 2 berbasis Bitcoin.

Solusi Layer 2 untuk Bitcoin: Teknologi Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper mengadopsi model rollup terdesentralisasi yang berjalan di atas Bitcoin Layer 1, didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM). Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima BTC secara instan, sekaligus membuka peluang untuk staking, penggunaan dApps, hingga transaksi DeFi berbasis BTC.

Dengan sistem bridge yang memungkinkan minting BTC setara secara trustless di Layer 2, seluruh proses dilakukan dengan zero-knowledge proof (ZK-Rollups) untuk menjaga validitas transaksi. Artinya, keamanan tetap terjaga sambil menghadirkan efisiensi yang tidak mungkin dilakukan di Layer 1.

Setiap transaksi yang terjadi di Layer 2 akan secara berkala disinkronkan ke Layer 1, memastikan transparansi dan integritas sistem secara keseluruhan.

Insentif Menarik: Staking dan Yield Tahunan

Salah satu fitur yang paling menarik dari Bitcoin Hyper adalah program staking. Dengan reward sebesar 46% per tahun, investor memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan pasif hanya dengan mengunci token mereka. Total token yang telah distake mencapai lebih dari 1,15 miliar $HYPER, menunjukkan antusiasme komunitas terhadap potensi jangka panjangnya.

Staking dilakukan melalui kontrak pintar yang didukung Web3Payments, dengan estimasi reward sebesar 199.77 $HYPER per blok Ethereum. Reward ini didistribusikan selama 2 tahun, memberikan landasan keberlanjutan bagi early backers dan investor jangka panjang.

Bagaimana Cara Membeli Bitcoin Hyper?

Untuk bergabung dalam presale Bitcoin Hyper, investor hanya perlu mengikuti tiga langkah mudah:

Siapkan Dompet Crypto: Gunakan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask. Jika belum punya, cukup daftar dan isi saldo ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Kunjungi Website Resmi Bitcoin Hyper: Klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet” lalu pilih jumlah token $HYPER yang ingin dibeli. Untuk hasil maksimal, pilih opsi “Buy and Stake” sekaligus. Konfirmasi Transaksi: Setelah selesai, token akan diclaim setelah presale berakhir dan bridge akan tersedia untuk pengguna SOL dan ETH.

Dengan harga saat ini di $0.013215 (Rp220,34), banyak analis memperkirakan bahwa lonjakan harga pasca-listing bisa menyaingi performa Layer 2 seperti Arbitrum atau Optimism.

Roadmap dan Potensi Masa Depan Bitcoin Hyper

Tim pengembang telah menyusun roadmap ambisius untuk 2025–2026. Fase pengembangan meliputi rollup sequencing model, eksekusi layer riset, settlement yang sinkron dengan Bitcoin Layer 1, serta arsitektur infrastruktur untuk observability dan developer onboarding.

Saat ini, proyek sudah mendapatkan audit keamanan dari Coinsult dan tengah menarik perhatian dari media besar seperti CoinDesk dan Cointelegraph.

Tak hanya itu, Bitcoin Hyper juga tengah membangun jembatan lintas-chain yang memungkinkan pengguna menukarkan token antar jaringan Ethereum, Solana, dan Bitcoin Hyper secara seamless. Ini membuka potensi likuiditas besar yang akan datang begitu ekosistem ini resmi diluncurkan di jaringan utama.

Siap Panen Profit? Simak Dulu Panduan Beli Bitcoin Hyper Ini!

Ingin ikut presale Bitcoin Hyper tapi masih bingung cara belinya? Artikel Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula membahas langkah demi langkah yang wajib Anda tahu. Mulai dari koneksi wallet hingga strategi staking maksimal, semuanya dikupas tuntas. Artikel ini sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan peluang besar di presale ini. Apalagi harga token masih rendah dan waktu presale makin menipis. Jangan sampai presale selesai baru cari tahu—baca panduannya sekarang!

Prediksi Resmi: Bitcoin Hyper Bakal Jadi Arbitrum Versi BTC?

Bagaimana potensi harga Bitcoin Hyper pasca-listing? Artikel Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030 mengungkap analisis mendalam tentang proyeksi pertumbuhannya. Dengan struktur Layer 2 berbasis BTC dan dukungan staking besar, banyak analis memprediksi lonjakan signifikan. Bahkan beberapa menyebut HYPER bisa jadi “blue chip” baru di sektor Layer 2. Jika Anda serius ingin investasi jangka menengah-panjang, ulasan ini wajib dibaca. Jangan lewatkan insight eksklusif soal ROI Bitcoin Hyper!

Jangan Asal Investasi! Cek Legit atau Tidaknya Bitcoin Hyper

Banyak proyek presale bermunculan, tapi apakah Bitcoin Hyper benar-benar legit? Artikel Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam memberikan penilaian obyektif, mulai dari audit, roadmap, hingga integritas tim pengembang. Temuan menarik: proyek ini telah diaudit oleh Coinsult dan bekerja sama dengan Web3Payments—dua sinyal positif. Jika Anda masih ragu untuk berpartisipasi, artikel ini bisa jadi bahan pertimbangan krusial. Pastikan Anda masuk ke proyek yang aman dan menjanjikan!

Maxi Doge: Gaya Meme, Tapi Daya Ledaknya Nyata

Jika Bitcoin Hyper bermain di arena teknologi dan infrastruktur, Maxi Doge ($MAXI) justru menempuh jalan berbeda — yaitu memanfaatkan kekuatan komunitas, budaya meme, dan estetika “degen trader” yang sedang booming.

Dengan narasi ultra-maximalist dan gaya promosi yang lucu namun tajam, Maxi Doge mengukuhkan dirinya sebagai meme coin paling unik di tahun 2025. Saat artikel ini ditulis, Maxi Doge telah mengumpulkan dana sebesar $3.897.766,72 (setara Rp649.788.597.518), dengan harga token $0.000266 atau sekitar Rp4,43 per token.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Apa Itu Maxi Doge?

Maxi Doge adalah token berbasis Ethereum yang didedikasikan untuk komunitas trader ekstrem, mereka yang menggunakan leverage 1000x, tanpa stop loss, dan punya keyakinan penuh akan “degen culture.” Proyek ini tidak hanya menyasar spekulasi jangka pendek, tetapi juga menyatukan komunitas melalui staking, event, dan fitur-fitur reward berbasis performa.

Token ini memiliki supply maksimal yang sudah ditetapkan, dan saat ini lebih dari 9,56 miliar $MAXI sudah dikunci dalam staking pool.

Mekanisme Staking dan Hadiah Dinamis

Staking di Maxi Doge menawarkan reward hingga 79% per tahun, menjadikannya salah satu yield tertinggi di antara koin meme yang tengah naik daun. Distribusi reward dilakukan melalui smart contract yang disalurkan secara harian, memberi fleksibilitas kepada holder untuk menarik hasil mereka kapan saja.

Reward saat ini berada di angka 2858.44 $MAXI per blok ETH, menjanjikan arus imbal hasil pasif yang kompetitif, terutama bagi investor yang masuk lebih awal.

Fitur Unik dan Roadmap Maxi Doge

Maxi Doge memiliki roadmap yang sengaja dibuat dengan gaya penuh humor, namun tetap menunjukkan keseriusan. Dari gym session hingga listing CEX, setiap tahap ditampilkan dengan narasi khas “Red Bull + leverage.” Namun di balik itu, proyek ini telah menjalani audit smart contract dan menggunakan Web3Toolkit untuk menjamin keamanan dalam distribusi token.

Tahapan roadmap meliputi:

Fase 1: Peluncuran website dan smart contract audit

Fase 2: Aktivasi komunitas lewat Twitter, Telegram, dan Discord

Fase 3: Kontes ROI dan kemitraan gamifikasi

Fase 4: Listing di DEX dan CEX besar, serta integrasi futures platform

Maxi Doge juga menggandeng kampanye viral dengan KOL dan komunitas kripto global untuk memperluas jangkauan peminat.

Cara Membeli Maxi Doge

Untuk ikut presale Maxi Doge, langkah-langkahnya sangat simpel:

Hubungkan Wallet ke Widget: Gunakan Best Wallet atau MetaMask, sambungkan ke website resmi. Tentukan Jumlah Pembelian: Pilih token yang akan digunakan (ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu kredit). Konfirmasi Pembelian: Setelah presale selesai, investor dapat mengklaim tokennya langsung dari dashboard pengguna.

Dengan waktu presale tersisa sekitar 1 hari lagi, banyak trader yang percaya ini adalah “last chance” untuk masuk sebelum harga listing resmi dirilis.

Masih Bingung? Ini Panduan Lengkapnya yang Kami Susun untuk Pemula!

Presale Maxi Doge tinggal hitungan jam, dan banyak investor sudah bersiap ambil posisi. Artikel Cara Beli Maxi Doge di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula menjelaskan cara praktis beli token ini hanya dalam 3 langkah mudah. Tanpa ribet, Anda bisa pakai ETH, USDT, BNB, bahkan kartu kredit. Apalagi reward staking mencapai 79% per tahun, angka yang sangat menggiurkan untuk koin meme. Jangan tunggu viral dulu baru beli—pelajari caranya hari ini!

ROI Maksimal? Lihat Proyeksi Harga Maxi Doge Tahun Ini!

Apakah Maxi Doge hanya sekadar meme? Ternyata tidak. Artikel Prediksi Harga Maxi Doge untuk Tahun 2025–2030 menunjukkan skenario realistis untuk potensi harga token ini pasca-listing. Dengan komunitas solid dan narasi kuat, banyak analis memperkirakan ledakan harga seperti PEPE dan SHIB. Apalagi harga saat ini hanya Rp4-an, membuatnya cocok untuk investor dengan modal kecil. Cek analisis lengkapnya sebelum presale ditutup!

HYPER vs MAXI: Dua Strategi, Satu Tujuan — ROI Maksimal di Tengah Ketakutan Pasar

Baik Bitcoin Hyper ($HYPER) maupun Maxi Doge ($MAXI) hadir dengan pendekatan yang sangat berbeda. Namun tujuan keduanya tetap sama: memberikan peluang ROI tinggi kepada investor yang berani masuk lebih awal, terutama saat pasar berada dalam fase ketakutan dan akumulasi.

Bitcoin Hyper menonjol dari sisi fundamental dan teknologi. Ia bukan sekadar token, melainkan solusi nyata terhadap masalah lama Bitcoin — lambat dan mahal. Sebagai Layer 2 dengan arsitektur SVM dan keamanan ZK-Rollups, HYPER memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dari infrastruktur Bitcoin generasi berikutnya. Di saat BTC sedang lesu, proyek yang justru memperkuat utility Bitcoin seperti ini semakin relevan. Apalagi dengan staking reward 46% per tahun dan harga hanya Rp220-an, banyak yang menyebut HYPER sebagai “Arbitrum versi Bitcoin.”

Sebaliknya, Maxi Doge mengandalkan kekuatan komunitas, humor, dan budaya meme. Namun di balik gaya komunikasinya yang nyentrik, terdapat mekanisme tokenomics yang rapi dan program staking hingga 79% APY — angka yang sangat sulit ditemukan pada proyek meme coin lainnya. Dalam kondisi pasar yang over-serius, $MAXI justru menawarkan ruang untuk pertumbuhan komunitas dan viralitas, dua komponen penting dalam sejarah sukses koin seperti Dogecoin atau PEPE.

Dengan harga hanya Rp4,43 dan presale tinggal 1 hari lagi, Maxi Doge juga memikat banyak investor ritel yang ingin mencoba “resep lama yang sukses” — membeli koin meme murah sebelum hype-nya meledak.

Ini Saatnya Bertindak: Presale Hanya Tersedia untuk Waktu Terbatas

Dalam kondisi pasar crypto yang sedang turun, kesalahan terbesar bukanlah membeli, tapi terlambat membeli. Token seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge berada pada tahap awal yang sangat menentukan.

Untuk Bitcoin Hyper:

Harga token saat ini: $0.013215 atau Rp220,34

Dana yang terkumpul: $25.704.523,32 atau Rp428,76 miliar

Reward staking: 46% per tahun

Waktu tersisa sebelum kenaikan harga berikutnya: ±14 jam

Untuk Maxi Doge:

Harga token saat ini: $0.000266 atau Rp4,43

Dana yang terkumpul: $3.897.766,72 atau Rp64,97 miliar

Reward staking: 79% per tahun

Waktu presale tersisa: 1 hari 2 jam

Investor yang masuk sebelum listing berpeluang menikmati lonjakan harga signifikan, apalagi jika proyek ini berhasil membangun momentum setelah peluncuran seperti yang pernah terjadi pada PEPE, Shiba Inu, hingga Bonk.

Cara Ikut Presale: Panduan Singkat dan Mudah

Untuk ikut presale Bitcoin Hyper atau Maxi Doge, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Bitcoin Hyper

Siapkan dompet kripto seperti MetaMask atau Best Wallet. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, lalu hubungkan wallet Anda. Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Anda bisa langsung staking saat pembelian dengan memilih opsi “Buy and Stake.” Konfirmasi transaksi di wallet Anda. Token akan bisa diklaim setelah presale berakhir.

Maxi Doge

Buka website resmi Maxi Doge dan sambungkan wallet. Pilih metode pembayaran: ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu kredit. Masukkan jumlah token $MAXI yang ingin Anda beli. Setelah presale berakhir, klaim token Anda di dashboard. Untuk hasil optimal, staking token Anda agar mendapat reward dinamis.

Kedua proyek ini sudah diaudit dan didukung oleh Web3Toolkit serta Coinsult, memastikan bahwa proses pembelian berlangsung aman dan transparan.

Kesimpulan: Saat Market Turun, Peluang Besar Justru Terbuka

November 2025 dibuka dengan koreksi pasar yang cukup dalam. Bitcoin kembali di bawah $107.000, Ethereum gagal menembus $4.000, dan indeks ketakutan (Fear and Greed Index) terus merosot. Namun sejarah menunjukkan bahwa inilah momen yang sering dimanfaatkan oleh investor cerdas — mereka yang berani masuk ketika orang lain takut.

Presale kripto seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge bukan hanya menarik dari sisi harga dan reward, tetapi juga menawarkan narasi yang kuat untuk siklus bull berikutnya. Bitcoin Hyper menawarkan solusi nyata untuk Layer 2 BTC. Maxi Doge menawarkan ledakan komunitas dan potensi viralitas.

Bagi Anda yang tengah mencari crypto terbaik untuk investasi, dua nama ini layak dipertimbangkan serius — bukan sekadar karena hype, tapi karena keduanya menjawab dua pertanyaan besar di pasar hari ini: ke mana teknologi Bitcoin bergerak, dan di mana komunitas investor ritel mencari peluang baru.

Kunci sukses? Masuk sebelum ramai. Sekarang atau tidak sama sekali.

