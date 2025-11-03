Trader Cuan Rp283 Miliar dari Leverage BTC dan ETH: Apakah Bitcoin Hyper dan Maxi Doge Bisa Mengulang Keberhasilan Ini?

Seorang trader kripto baru saja mencetak keuntungan luar biasa — $17 juta atau sekitar Rp283 miliar hanya dalam dua minggu dari posisi leverage Bitcoin dan Ethereum di Hyperliquid. Saat mayoritas investor ritel masih menunggu kejelasan arah pasar, langkah berani ini membuktikan satu hal: peluang besar tetap terbuka, bahkan di tengah tekanan.

Kini sorotan bergeser ke dua presale kripto yang dinilai punya potensi serupa: Bitcoin Hyper dan Maxi Doge. Dengan valuasi awal yang rendah, teknologi kuat, dan momentum komunitas yang masif, banyak yang percaya inilah kesempatan sebelum lonjakan besar terjadi.

Bitcoin Anjlok ke Rp1,78 Miliar, Tapi Trader Ini Malah Untung Rp283 Miliar

Sementara sebagian besar investor retail panik menyaksikan Bitcoin (BTC) kembali anjlok di bawah level psikologis $110.000, seorang trader justru mengantongi keuntungan sebesar $17 juta (sekitar Rp283 miliar dengan kurs Rp16.649,10/USD per 3 November 2025).

Dalam waktu hanya dua minggu, dompet kripto dengan alamat 0xc2a diketahui membuka posisi long agresif pada BTC dan Ethereum (ETH) melalui platform Hyperliquid — dan hasilnya mencengangkan. Posisi leverage senilai $360 juta digerakkan dengan ketepatan timing yang hampir sempurna, di tengah sentimen pasar yang dipenuhi ketakutan.

Namun yang lebih menarik: pola pergerakan ini mengindikasikan kemungkinan rotasi minat ke sektor altcoin, termasuk dua proyek yang saat ini sedang menjadi sorotan investor berani — Bitcoin Hyper dan Maxi Doge. Kedua koin ini sedang dalam tahap presale dan menunjukkan potensi ROI besar seiring para whale dan early adopter mulai menjajaki langkah baru di tengah market sideways.

Tekanan Market Masih Tinggi: Bitcoin Dihantam Jualan Whale, ETF Lesu

Meskipun aksi spektakuler trader Hyperliquid memberi harapan di tengah pasar bearish, kondisi makro masih belum stabil. Harga Bitcoin kini bertengger di $107.099,56 atau sekitar Rp1.783.386.989, turun 3,28% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya turun menjadi $2,13 triliun, sedangkan volume transaksi justru melonjak 49,11% menjadi $43,75 miliar — sinyal bahwa volatilitas meningkat drastis.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $110,042.21 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.2800% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -2.95% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.19T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Salah satu tekanan terbesar datang dari para OG Bitcoin. Dompet besar seperti “BitcoinOG” (wallet 1011short) mengirimkan lebih dari 13.000 BTC senilai $1,48 miliar ke Kraken, Binance, Coinbase, dan Hyperliquid sejak awal Oktober. Owen Gunden, pemegang awal BTC lainnya, juga memindahkan 3.265 BTC ke Kraken sejak 21 Oktober, senilai lebih dari $364,5 juta.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Artinya? Tekanan jual dari pemegang lama semakin nyata. Dan meskipun BTC sempat memantul ke atas $110.000, pergerakan jangka pendek tetap dalam tekanan seiring berkurangnya arus masuk ETF institusional.

Ethereum Juga Tersendat: ETF Melambat, Fokus Beralih ke Bitmine

Ethereum (ETH) pun tidak luput dari pelemahan. Data dari Matrixport menunjukkan bahwa aliran masuk ke ETF ETH merosot dari puncak $5 miliar per bulan di musim panas menjadi hanya $600 juta pada Oktober. Tanpa dukungan institusi yang kuat, harga ETH kemungkinan akan tetap sideways, atau bahkan turun lebih jauh.

Sementara itu, proyek Bitmine mulai mendominasi pembelian baru, menandakan pergeseran fokus dari ETF ke produk turunan atau infrastruktur crypto lainnya. Per 3 November 2025, ETH diperdagangkan di bawah $3.800 (sekitar Rp63.266.580), dengan potensi downside masih terbuka menjelang upgrade Fusaka pada 3 Desember mendatang.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $3,908.93 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.8200% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.28% Ethereum Kapitalisasi Pasar $469.98B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Sektor AI Terkoreksi, Tapi Beberapa Lapis Altcoin Justru Naik Tajam

Pasar crypto secara umum mengalami koreksi luas, terutama pada sektor AI yang memimpin penurunan hingga 4,8% dalam 24 jam terakhir. Proyek seperti Virtuals Protocol dan ChainOpera AI masing-masing jatuh lebih dari 10%. Namun tidak semua altcoin bernasib sama.

Di tengah koreksi, beberapa proyek di sektor Layer 1 dan Layer 2 justru mengalami lonjakan besar:

Dash naik lebih dari 33% di kategori PayFi,

ICP melonjak 20% di Layer 1,

zkSync menguat 30% meski sektor Layer 2 turun hampir 2% secara keseluruhan.

Sinyal ini menegaskan bahwa investor mulai mencari alternatif dengan rasio risk/reward lebih besar — khususnya di proyek baru yang menawarkan peluang mirip seperti trader sukses di Hyperliquid.

Fenomena Trader Cuan $17 Juta: Bukti bahwa Momen Besar Masih Mungkin Terjadi

Kembali ke cerita trader 0xc2a — ia bukan hanya menunjukkan bahwa profit besar masih bisa diraih di tengah ketidakpastian, tapi juga membuktikan bahwa presisi, modal besar, dan strategi long leverage bisa menjadi senjata mematikan. Posisi saat ini: $131 juta ETH dan $155 juta BTC, masing-masing dengan leverage 5x dan 13x.

Dengan total posisi sebesar $360 juta, trader ini berhasil mencatat profit belum terealisasi senilai $16,9 juta dalam dua minggu terakhir. Sebagian besar dari profit ini terjadi ketika BTC sempat merosot ke bawah $100.000, lalu memantul ke atas Rp1,78 miliar hari ini.

THIS GUY IS UP $17 MILLION IN 2 WEEKS



Trader 0xc2a opened his Hyperliquid account only two weeks ago and he is already up $17 MILLION.



His current positions? Long $131M $ETH and $155M $BTC. pic.twitter.com/IUQr6hLgkn — Arkham (@arkham) October 25, 2025

Apakah retail bisa meniru strategi ini? Tidak sepenuhnya. Tapi ada alternatif yang jauh lebih accessible, dan saat ini sedang jadi bahan perbincangan di komunitas crypto: dua presale potensial — Bitcoin Hyper dan Maxi Doge.

Bitcoin Hyper: Lapisan Kedua Bitcoin yang Jadi Rebutan Investor Presale

Di tengah narasi bearish yang mendominasi pasar, presale Bitcoin Hyper ($HYPER) justru membukukan pencapaian luar biasa. Total dana yang telah berhasil dikumpulkan per 3 November 2025 mencapai $25.650.253,38 atau sekitar Rp427,510 miliar (dengan kurs Rp16.649,10 per USD), menjadikannya salah satu proyek presale kripto terbesar tahun ini.

Harga satu token $HYPER saat ini adalah $0.013215, setara dengan Rp219,99. Dengan waktu tersisa 1 hari 7 jam hingga harga naik, tekanan FOMO semakin terasa di komunitas kripto. Investor awal yang membeli dalam fase ini bukan hanya mengejar pertumbuhan harga, tetapi juga potensi staking reward sebesar 46% per tahun yang ditawarkan.

Presale Bitcoin Hyper tidak sekadar hype. Proyek ini menghadirkan solusi Layer 2 pertama yang serius dan terdesentralisasi untuk jaringan Bitcoin, didukung oleh teknologi Solana Virtual Machine (SVM) yang terkenal cepat dan scalable.

Apa Itu Bitcoin Hyper dan Mengapa Dianggap Revolusioner?

Bitcoin Hyper adalah jaringan Layer 2 untuk Bitcoin yang bertujuan menghadirkan transaksi cepat, biaya rendah, dan dukungan untuk DeFi serta aplikasi terdesentralisasi (dApps). Saat ini, Bitcoin memang lambat dan mahal untuk digunakan secara praktis dalam pembayaran harian atau dApps. Di sinilah Bitcoin Hyper mengambil peran: membuat Bitcoin bisa digunakan layaknya Ethereum.

Teknologi utama yang digunakan mencakup:

Canonical Bridge untuk menjembatani BTC ke Layer 2 secara trustless

untuk menjembatani BTC ke Layer 2 secara trustless ZK Proofs untuk menjamin keamanan dan validitas transaksi

untuk menjamin keamanan dan validitas transaksi SVM-based architecture (Solana Virtual Machine) untuk throughput tinggi

(Solana Virtual Machine) untuk throughput tinggi Rollup Sequencing Models yang memungkinkan penataan transaksi lebih efisien

yang memungkinkan penataan transaksi lebih efisien Optimized Settlement Pathways yang tetap menyinkronkan Layer 2 ke Layer 1

Dengan infrastruktur tersebut, pengguna bisa mengirim dan menerima BTC dengan kecepatan hampir instan dan biaya sangat rendah — tanpa mengorbankan keamanan khas Bitcoin.

Tokenomics dan Alokasi $HYPER

Struktur token dari Bitcoin Hyper dirancang untuk mendukung ekosistem jangka panjang:

30% untuk Development : Termasuk pengembangan infrastruktur rollup, indexing tools, dan explorer.

: Termasuk pengembangan infrastruktur rollup, indexing tools, dan explorer. 25% untuk Treasury : Aktivasi komunitas dan pengembangan proyek baru di ekosistem.

: Aktivasi komunitas dan pengembangan proyek baru di ekosistem. 20% untuk Marketing : Fokus pada promosi global dan adopsi massal.

: Fokus pada promosi global dan adopsi massal. 15% untuk Rewards : Termasuk staking pool dan program komunitas.

: Termasuk staking pool dan program komunitas. 10% untuk Listings: Disiapkan untuk peluncuran di CEX dan DEX.

Distribusi staking saat ini terjadi sebesar 199,77 $HYPER per block ETH, yang setara dengan reward dinamis ~46% per tahun tergantung total dana yang dikunci (TVL).

Cara Membeli $HYPER di Presale

Bagi yang ingin bergabung dalam presale Bitcoin Hyper, prosesnya sangat mudah bahkan untuk pemula:

Dapatkan Kripto Terlebih Dahulu

Siapkan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu debit/kredit. Gunakan dompet seperti Best Wallet atau MetaMask.

Kunjungi Situs Resmi

Masuk ke website resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet.”

Tentukan Jumlah dan Lakukan Transaksi

Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Anda juga bisa langsung memilih opsi “Buy and Stake” untuk mengunci token dan mulai menghasilkan reward.

Klaim Token Setelah Presale

Setelah fase presale berakhir, Anda bisa mengklaim token langsung di blockchain yang sesuai: pembeli via Solana akan mengklaim di jaringan Solana, sedangkan pembeli via ETH/BNB/kartu akan mengklaim di Ethereum.

Presale ini dianggap salah satu presale kripto terbaik tahun 2025 — dan waktu untuk masuk sangat terbatas.

Ingin mulai investasi di Bitcoin Hyper tapi belum tahu caranya? Jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan panduan lengkap langkah demi langkah dalam artikel Cara Beli Bitcoin Hyper: Panduan Mudah untuk Pemula. Panduan ini akan memandu Anda dari nol — mulai dari membuat wallet, menukar kripto, hingga menyelesaikan transaksi presale. Baca panduannya sekarang sebelum harga $HYPER naik!

Penasaran berapa harga Bitcoin Hyper bisa mencapai dalam beberapa tahun ke depan? Simak analisis jangka panjang kami di Prediksi Harga Bitcoin Hyper 2025–2030. Artikel ini membahas proyeksi ROI berdasarkan tokenomics, adopsi Layer 2 Bitcoin, dan roadmap proyek. Baca selengkapnya untuk mengetahui apakah $HYPER benar-benar bisa menjadi “next Solana” versi BTC.

Maxi Doge: Koin Meme Degeneratif dengan 1000x Leverage dan Vibe Maksimal

Sementara Bitcoin Hyper menarik perhatian investor serius, segmen meme coin punya jagoan tersendiri: Maxi Doge ($MAXI). Token ini bukan hanya sekadar parodi Dogecoin, tetapi simbol ekstremisme trading — leverage 1000x, no stop loss, dan slogan “YOLO ke bulan atau tidur di jalan.”

Per 3 November 2025, Maxi Doge telah mengumpulkan $3.887.130,26 atau sekitar Rp647,714 miliar dari target $4.180.874,75. Harga per token adalah $0.000266 (Rp4,42) dan masih dalam fase presale aktif. Waktu tersisa untuk pembelian sebelum harga naik: 18 jam.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Konsep dan Ekosistem Maxi Doge

Maxi Doge bukan hanya koin meme — ia adalah representasi gaya hidup para degen trader. Karakter Maxi, seekor doge bertubuh kekar yang hidup dari energi Monster dan Red Bull, menggambarkan komunitas yang trading tanpa henti, tanpa batas, dan tanpa rem.

Token ini digunakan dalam:

Staking Pool dengan Reward 79% per Tahun

Turnamen ROI dan Kompetisi Komunitas

Event Mitra dan Integrasi Futures Platform

Dengan total pasokan 100 miliar token, struktur alokasinya mencakup:

40% untuk Marketing

25% untuk Maxi Fund (growth exposure)

15% untuk Dev

15% untuk Likuiditas

5% untuk Staking Reward

Token ini juga sudah melalui audit oleh Coinsult dan tersedia untuk dibeli melalui Web3Toolkit serta Best Wallet.

Roadmap Gila Maxi Doge: Antara Mimpi dan Mitos

Roadmap Maxi Doge sepenuhnya “berotot” dan nyeleneh:

Stage 1 – Wake Up : Bikin situs web sambil nge-gym, pitching ke ibunya untuk modal (ditolak).

: Bikin situs web sambil nge-gym, pitching ke ibunya untuk modal (ditolak). Stage 2 – Lunch & Gym : Launch presale setelah protein shake, setup komunitas.

: Launch presale setelah protein shake, setup komunitas. Stage 3 – PM Discord Ops : Shilling ke KOL, push global ads, trading 200 kali per hari.

: Shilling ke KOL, push global ads, trading 200 kali per hari. Stage 4 – Final Sprint: Tutup presale, listing di DEX dan CEX, integrasi dengan futures exchange.

Jangan salah sangka — meski narasi ini penuh candaan, performa presale $MAXI membuktikan bahwa ini lebih dari sekadar lelucon. Banyak investor berani mulai memposisikan diri sebelum peluncuran publik dimulai.

Cara Beli Maxi Doge di Presale Sebelum Harga Naik

Untuk Anda yang ingin ikut serta dalam fase presale Maxi Doge dan membeli $MAXI sebelum harganya naik, prosesnya sangat sederhana dan ramah bagi pemula. Pertama, hubungkan dompet kripto Anda — disarankan menggunakan Best Wallet versi mobile — ke widget resmi di situs Maxi Doge. Setelah itu, Anda bisa langsung membeli $MAXI dengan menukar ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan menggunakan kartu debit/kredit secara langsung.

Setelah transaksi berhasil, token akan tersedia untuk diklaim begitu presale berakhir. Presale saat ini masih aktif dengan harga Rp4,42 per token dan waktu tersisa kurang dari 18 jam hingga kenaikan harga berikutnya. Jadi, pastikan Anda bertindak cepat sebelum momentum ini berakhir.

Buat Anda yang tertarik masuk ke dunia meme coin berenergi tinggi, baca dulu panduan eksklusif kami: Cara Beli Maxi Doge – Panduan Mudah untuk Pemula. Artikel ini menjelaskan secara detail cara membeli $MAXI menggunakan wallet dan metode pembayaran populer seperti ETH, USDT, atau kartu. Jangan sampai salah langkah — pelajari cara belinya sekarang!

Berapa harga Maxi Doge bisa naik dalam 5 tahun ke depan? Apakah benar bisa tembus 100x atau bahkan 500x seperti Dogecoin di masa lalu? Semua dibahas dalam artikel Prediksi Harga Maxi Doge 2025–2030. Dapatkan wawasan mendalam tentang potensi pertumbuhan $MAXI dari presale ke listing utama. Klik di sini untuk baca prediksinya sekarang.

Retail Perlu Strategi Baru: Leverage Tak Selalu Perlu, Timing Masih Segalanya

Keberhasilan trader 0xc2a yang mengantongi $17 juta dalam 2 minggu jelas menunjukkan bahwa peluang luar biasa tetap ada di pasar crypto — bahkan saat mayoritas investor takut. Namun, penting dicatat bahwa strategi seperti long leverage senilai $360 juta bukan untuk semua orang. Dibutuhkan modal besar, pemahaman mendalam, dan ketahanan menghadapi volatilitas ekstrem.

Untuk investor retail, pendekatan yang lebih realistis adalah masuk lebih awal ke proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi. Presale crypto seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge menjadi jembatan antara risiko dan potensi reward yang masih logis. Dengan harga yang masih sangat rendah, utilitas kuat (dalam kasus Bitcoin Hyper), dan viralitas tinggi (dalam kasus Maxi Doge), dua proyek ini menghadirkan peluang unik yang tidak tersedia di koin besar seperti BTC dan ETH saat ini.

Apa Kata Data: Apakah Waktunya Masuk?

Melihat data presale dan market makro:

Bitcoin Hyper sudah mengumpulkan Rp427 miliar+ dan belum menyentuh listing publik. Harga Rp219,99 per token memberikan ruang pertumbuhan signifikan jika masuk bursa utama.

sudah mengumpulkan Rp427 miliar+ dan belum menyentuh listing publik. Harga Rp219,99 per token memberikan ruang pertumbuhan signifikan jika masuk bursa utama. Maxi Doge sudah mendekati target Rp648 miliar dan punya momentum komunitas yang kuat. Dengan harga hanya Rp4,42/token, potensi return bergantung pada kekuatan komunitas dan narasi meme coin.

Bandingkan ini dengan:

BTC di Rp1,78 miliar (downtrend jangka pendek)

ETH di bawah Rp63 juta (range-bound)

ETF dan whale selling terus menekan harga mayor coin

Di sisi lain, investor institusi seperti Ark Invest justru menambah eksposur besar ke aset terkait crypto (Coinbase, Circle, BitMine), mengindikasikan bahwa fundamental sektor ini tetap kuat — hanya saja narasi altcoin baru sedang mengambil alih momentum retail.

Here are the top 15 largest holdings in Cathie Wood and Ark Invest's Next Generation Internet $ARKW ETF



🥇 Tesla $TSLA

🥈 $AMD

🥉 Ark Bitcoin ETF

4 Coinbase $COIN

5 $ROKU

6 Shopify $SHOP

7 Robinhood $HOOD

8 Palantir $PLTR

9 Roblox $RBLX

10 Circle $CRCL

11 Bitmine $BMNR

12 Taiwan… pic.twitter.com/3qUP4FwjWZ — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) November 2, 2025

Kenapa Presale Kripto Layak Dipertimbangkan Saat Ini?

Presale adalah salah satu cara paling efektif untuk masuk ke proyek kripto dengan valuasi rendah sebelum listing di exchange besar. Namun, tidak semua presale diciptakan sama. Bitcoin Hyper dan Maxi Doge menonjol karena:

Bitcoin Hyper menawarkan solusi nyata untuk masalah lama Bitcoin: lambat dan mahal. Dengan Layer 2 berbasis SVM, staking reward 46% p.a., dan infrastruktur ZK-Rollup yang solid, $HYPER bukan hanya proyek spekulatif, tapi teknologi infrastruktur.

menawarkan solusi nyata untuk masalah lama Bitcoin: lambat dan mahal. Dengan Layer 2 berbasis SVM, staking reward 46% p.a., dan infrastruktur ZK-Rollup yang solid, $HYPER bukan hanya proyek spekulatif, tapi teknologi infrastruktur. Maxi Doge mewakili gelombang baru meme coin dengan kekuatan narasi komunitas. Branding “1000x leverage tanpa rem” bukan sekadar lelucon, tetapi simbol ekstremisme pasar yang ternyata punya pasar tersendiri.

Jika Anda melewatkan peluang awal di Dogecoin atau Solana, inilah saatnya mempertimbangkan langkah lebih awal — dengan potensi yang masih terbuka lebar.

Cara Mulai Investasi di Bitcoin Hyper dan Maxi Doge Sekarang

Bitcoin Hyper

Untuk membeli $HYPER, ikuti langkah mudah berikut:

Siapkan dompet seperti MetaMask atau Best Wallet, isi dengan ETH, BNB, USDT, atau USDC. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper. Klik “Buy” atau “Connect Wallet,” lalu pilih jumlah yang ingin dibeli. Jika ingin staking otomatis, pilih opsi “Buy and Stake.” Token akan diklaim setelah presale berakhir sesuai jaringan pembelian.

Saat ini, harga 1 $HYPER = Rp219,99 dan presale akan naik dalam 1 hari 7 jam. Total yang sudah dikumpulkan: Rp427 miliar+. Jangan lewatkan harga termurah ini.

Maxi Doge

Untuk membeli $MAXI:

Gunakan dompet kripto dan sambungkan ke situs resmi Maxi Doge. Bayar dengan ETH, USDT, USDC, atau kartu debit/kredit. Klaim token setelah presale berakhir. Staking tersedia dengan reward 79% per tahun.

Harga 1 $MAXI saat ini hanya Rp4,42 dan waktu tersisa sebelum harga naik tinggal 18 jam. Total dana yang sudah masuk: Rp648 miliar.

Sekarang atau Tidak Sama Sekali: Momentum Tak Datang Dua Kali

Presale kripto tidak menunggu siapa pun. Seiring waktu berjalan, harga akan naik, FOMO meningkat, dan akses early adopter akan tertutup. Jika Anda ingin mengambil inspirasi dari strategi sukses trader dengan $17 juta profit tadi, Anda tak harus bermain leverage — cukup masuk lebih awal, saat valuasi proyek masih masuk akal.

Bitcoin Hyper dan Maxi Doge saat ini menjadi dua jalur berbeda namun sama-sama menjanjikan untuk mencetak ROI tinggi dalam waktu dekat.

Satu hadir sebagai infrastruktur revolusioner Bitcoin.

Satu lagi mengusung budaya degen trader dalam wujud meme coin yang relatable.

Keduanya sedang dijual di harga presale paling murah.

Jangan tunggu sampai headline berikutnya berkata: “Investor Awal Bitcoin Hyper Raup 120x Hanya Dalam 2 Bulan” — karena saat itu, harganya mungkin sudah tak terjangkau lagi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.