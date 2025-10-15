Prediksi Claude AI: Harga XRP, Shiba Inu, dan Solana Bisa Melonjak di Akhir 2025

Claude, model kecerdasan buatan dari Anthropic yang menjadi pesaing utama ChatGPT, memberikan prediksi mengejutkan tentang masa depan tiga aset crypto besar yaitu XRP, Shiba Inu, dan Solana.

Menurut Claude, aset-aset ini bisa menjadi “burung phoenix digital” yang bangkit dari kehancuran pasar yang terjadi pada flash crash hari Jumat lalu, dengan peluang melesat tinggi menjelang musim liburan akhir tahun.

“Uptober” dan Sinyal Bull Run

Dalam sejarahnya, bulan Oktober kerap dianggap sebagai sinyal awal dari bull run berkepanjangan. Bitcoin sendiri sempat menembus rekor tertinggi terbarunya pada hari Senin, sebelum terhenti akibat pengumuman tarif impor 100% oleh Donald Trump terhadap produk asal Tiongkok.

Kejadian ini langsung memicu salah satu pembalikan tren harian paling tajam yang pernah tercatat di pasar crypto. Meskipun demikian, investor berpengalaman justru menyebut bahwa koreksi tajam tersebut merupakan proses yang sehat bagi pasar.

Dalam lintasan sejarahnya, dunia crypto telah berkali-kali melewati koreksi besar sebelum memasuki fase kenaikan besar berikutnya. Banyak pelaku pasar menganggap crash tersebut sebagai momen pembersihan yang menyingkirkan investor panik dan trader yang terlalu banyak menggunakan leverage.

XRP ($XRP): Claude Prediksi Kenaikan hingga $20

Claude AI memperkirakan bahwa harga Ripple atau XRP berpotensi naik ke kisaran antara $5 hingga $20 (setara dengan Rp81.250 hingga Rp325.000) sebelum akhir tahun. Jika target tertingginya tercapai, maka artinya ada potensi kenaikan hingga delapan kali lipat dari harga saat ini yang berada di sekitar $2,46.

Perusahaan di balik XRP, yaitu Ripple, berhasil memenangkan gugatan hukum penting terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) setelah lima tahun persidangan. Kemenangan tersebut membawa harga XRP melonjak ke $3,65 pada 18 Juli lalu pencapaian tertinggi sejak tahun 2017.

Selama 12 bulan terakhir, nilai XRP meningkat sebesar 355%. Kinerja ini mengungguli semua aset crypto besar lainnya yang tidak terikat pada nilai mata uang fiat. Dalam periode yang sama, harga Bitcoin hanya naik sekitar 72%, sementara Ethereum tumbuh sebesar 57%.

Analisis grafik menunjukkan pola bullish flag muncul sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2025. Dua pola di antaranya terjadi saat musim panas. Pola ini biasanya muncul sebelum breakout besar terjadi. Dalam kasus XRP, breakout tersebut belum benar-benar terwujud.

Analis membuat prediksi harga XRP dari kombinasi antara musim bullish di bulan Oktober, potensi persetujuan ETF crypto, regulasi yang makin jelas di Amerika Serikat, serta kerja sama baru dari Ripple bisa memicu reli harga besar. Skenario ini bisa mendorong XRP mendekati proyeksi harga Claude di kisaran $20.

Shiba Inu ($SHIB): Claude Melihat Potensi Kenaikan Hingga 10 Kali Lipat

Shiba Inu ($SHIB), yang diluncurkan pada tahun 2020, masih menjadi pesaing terkuat Dogecoin dalam kategori meme coin. Saat ini, SHIB memiliki kapitalisasi pasar lebih dari sekitar $6 miliar, menjadikannya sebagai salah satu aset digital yang paling banyak diperbincangkan.

Harga SHIB saat ini berada di kisaran $0,00001071 dan masih stabil selama 24 jam terakhir. Kondisi ini mencerminkan fase jeda di pasar crypto yang lebih luas, usai mengalami volatilitas tinggi pekan sebelumnya.

Dari sisi teknikal, SHIB belum berhasil keluar dari pola bullish flag yang terbentuk sepanjang tahun ini. Namun bila token ini mampu menembus level resistance kuat di sekitar $0,000025 pada bulan November, maka potensi terjadinya lonjakan harga semakin besar.

Claude AI memperkirakan harga SHIB bisa mencapai antara $0,00005 hingga $0,0001 menjelang akhir tahun. Proyeksi ini berarti potensi keuntungan mencapai sepuluh kali lipat dari level harga saat ini, tergantung pada kekuatan breakout yang terjadi.

Shiba Inu bukan sekadar meme coin lagi. Token ini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem lengkap yang ditopang oleh Shibarium, jaringan Layer-2 miliknya. Teknologi ini menghadirkan biaya transaksi yang rendah, integrasi aplikasi terdesentralisasi, serta fitur privasi yang ditingkatkan.

Hal ini menjadikan SHIB memiliki identitas dan utilitas yang jelas, membedakannya dari proyek meme crypto lainnya.

Solana (SOL): Claude Perkirakan Bisa Tembus $1,000

Solana ($SOL) terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu jaringan smart contract terdepan di dunia. Kapitalisasi pasarnya kini mencapai lebih dari sekitar $105,5 miliar, dengan total nilai terkunci (TVL) di ekosistemnya menembus sekitar $11,3 miliar atau sekitar Rp180 triliun.

Spekulasi semakin menguat bahwa regulator di Amerika Serikat akan segera menyetujui Solana spot ETF sebelum akhir bulan. Jika benar terjadi, hal ini bisa membuka arus masuk dana institusi secara besar-besaran, skenario yang pernah terlihat saat ETF Bitcoin dan Ethereum diluncurkan.

Solana juga berada dalam posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari dua tren besar, tokenisasi aset dunia nyata dan pertumbuhan pesat stablecoin. Kedua tren ini mulai mendapat daya tarik di kalangan institusi besar. Kecepatan dan biaya transaksi Solana yang jauh lebih rendah dibandingkan Ethereum membuatnya unggul dalam hal efisiensi dan skalabilitas.

Harga SOL sempat mencapai sekitar $250 pada bulan Januari, lalu turun ke sekitar $100 pada April, dan kini diperdagangkan di kisaran $196. Posisi ini menunjukkan bahwa aset ini berada sedikit di bawah rata-rata pergerakan 30 harinya dan memiliki RSI rendah di angka 43, menandakan bahwa SOL sedang berada dalam fase undervalued.

Claude memprediksi bahwa breakout bullish baru-baru ini bisa membawa harga SOL melonjak ke rentang antara $367 hingga $500 pada akhir tahun. Jika tercapai, maka ini akan menjadi kenaikan lebih dari 70% dari rekor sebelumnya di angka sekitar $293,31.

Maxi Doge (MAXI): Pendatang Baru di Dunia Meme Coin dengan Kekuatan Komunitas

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai pesaing segar yang siap menantang dominasi Dogecoin di dunia meme coin. Token ini kini sedang menjalani fase presale dan telah menarik minat besar dari investor awal, dengan total dana terkumpul melebihi $3,6 juta.

Daya tarik utama proyek ini datang dari semangat komunitas dan atmosfer viral yang mengingatkan pada era awal Dogecoin.

Narasi yang diusung proyek ini menggambarkan Maxi Doge sebagai sepupu Dogecoin yang merasa tertinggal dan kini memutuskan untuk “menggembleng diri” dan mengambil sorotan utama.

Dengan kekuatan meme dan dukungan komunitas degen, proyek ini mencoba menciptakan momentum unik di tengah pasar yang mulai jenuh oleh proyek serupa.

Token $MAXI dibangun sebagai token ERC-20 di jaringan Ethereum. Hal ini memberikan keunggulan dari sisi efisiensi dan keberlanjutan, karena jaringan Ethereum kini jauh lebih cepat dan hemat energi dibandingkan jaringan Dogecoin yang lebih tua.

Selain itu, MAXI mendorong partisipasi komunitas melalui aktivitas di Telegram dan X, kompetisi trading, serta rencana kolaborasi dengan brand di masa depan.

Dari total suplai sebanyak 150,24 miliar token, sekitar 25% dialokasikan untuk “Maxi Fund”, dana khusus yang akan digunakan untuk mendukung pemasaran dan kemitraan strategis. Token ini bisa dibeli dengan langsung mengunjungi website resmi Maxi Doge atau menggunakan Best Wallet.

Program staking juga telah tersedia dan menawarkan APY hingga 84%, dengan tingkat imbal hasil yang akan menyesuaikan secara dinamis tergantung pada pertumbuhan staking pool.

Jika Anda tertarik dengan token bertema Doge yang satu ini, ini adalah waktu yang tepat tapi Anda harus mempertimbangkannya dengan membaca prediksi harga Maxi Doge dalam beberapa tahun kedepan sebelum memulainya. Dan bagi pemula, silakan baca panduan cara beli Maxi Doge.



