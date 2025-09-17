Prediksi Claude AI: Harga XRP, Dogecoin, dan Pi Coin Bisa Naik Tajam Menjelang Akhir 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Claude AI buatan Anthropic, pesaing utama ChatGPT, meramalkan lonjakan harga signifikan untuk XRP, Dogecoin, dan Pi Coin seiring meningkatnya aktivitas trading crypto menjelang musim liburan akhir tahun.

Pergerakan pasar terbaru memperkuat proyeksi ini. Bitcoin sempat mencetak rekor tertinggi baru di $124.128 atau sekitar Rp2,03 miliar, meskipun kemudian mengalami koreksi setelah rilis data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan. Meski mengalami penurunan, pasar crypto mulai bangkit perlahan. Kapitalisasi pasar global naik 0,4% dalam 24 jam terakhir, menyentuh angka $4,11 triliun atau setara Rp67.266 triliun.

Dari sisi regulasi, Presiden Trump baru saja mengesahkan GENIUS Act, hukum pertama di Amerika yang mewajibkan stablecoin memiliki cadangan penuh. Sementara itu, SEC meluncurkan inisiatif Project Crypto yang bertujuan menyederhanakan kepatuhan bagi proyek berbasis blockchain.

Dengan hadirnya aturan yang lebih jelas, analis mulai menyuarakan potensi terulangnya siklus reli altcoin besar seperti pada tahun 2021. Inilah prediksi harga dari Claude AI untuk XRP, Pi Coin, dan Dogecoin hingga akhir tahun 2025.

XRP (Ripple): Prediksi Claude AI Tembus Tiga Kali Lipat, Bisa Sentuh Rp163.720

Claude AI memperkirakan bahwa XRP dapat melesat hingga $9–$10 atau sekitar Rp147.348 – Rp163.720 pada akhir 2025, tiga kali lipat dari kisaran harga saat ini yang berada di sekitar $3 (Rp49.116). Token ini sempat mencetak rekor baru di angka $3,65 (Rp59.770) pada Juli lalu—rekor tertinggi pertama sejak 2018—sebelum terkoreksi 17% ke sekitar $3,03 (Rp49.599).

Kinerja Ripple didorong oleh kemitraan institusional yang kuat. Pada 2024, UN Capital Development Fund secara resmi merekomendasikan XRP untuk sistem pembayaran lintas negara. Selain itu, SEC telah resmi mencabut gugatan hukumnya, dan menyatakan bahwa penjualan XRP ke investor ritel tidak tergolong sebagai sekuritas.

Claude AI memperkirakan harga dasar XRP akan bergerak di kisaran $5 – $10 (Rp81.860 – Rp163.720). Namun, jika momentum kebijakan di AS semakin menguat, persetujuan ETF terwujud bulan depan, dan adopsi institusional meningkat, XRP berpeluang mencapai target ambisius di angka $20 (Rp327.440).

Dari sisi teknikal, indikator relative strength index (RSI) berada di level 54, cukup sehat. Tiga pola bullish flag, dua di antaranya muncul pada akhir musim panas, menunjukkan peluang breakout yang semakin dekat.

Selama setahun terakhir, harga XRP telah melonjak 429%, jauh mengungguli Bitcoin (+96%), Ethereum (+96%), maupun Solana (+77%).

Pi Network ($PI): Token Tap-to-Mine Ini Diprediksi Naik Gila-Gilaan

Pi Network ($PI) mencuri perhatian pasar dengan sistem mining berbasis mobile yang unik. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi dan melakukan tap setiap hari untuk mendapatkan koin.

Saat ini, harga Pi berada di sekitar $0.3556 atau sekitar Rp5.827, namun Claude AI secara agresif memperkirakan lonjakan hingga $500 (Rp8.186.000) sebelum akhir tahun. Ini berarti kenaikan 1.400× hanya dalam beberapa bulan—angka yang tampak tidak realistis mengingat pertumbuhan pasar saat ini jauh lebih lambat dibanding siklus tahun 2021.

Sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, harga PI sangat volatil. Token ini sempat melonjak 171% hanya pada pertengahan Mei. Saat ini, RSI-nya berada di level 48, menunjukkan valuasi yang cukup adil dengan ruang apresiasi yang masih terbuka. Tim pengembang juga aktif meluncurkan update bertahap menuju versi 23, dan peluncuran mainnet disebut-sebut akan segera terjadi dalam beberapa minggu ke depan.

Beberapa analis memperkirakan bahwa jika sentimen tetap positif, harga PI bisa kembali menguji level tertinggi bulan Februari di angka $2.99 (Rp48.940). Bahkan jika target ekstrem tidak tercapai, kenaikan kembali ke kisaran $3 (Rp49.116) hingga akhir tahun dinilai masih masuk akal, terutama jika regulasi AS tetap mendukung dan adopsi pengguna terus bertumbuh.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI Prediksi Potensi Kenaikan Menuju Rp16.372

Dogecoin ($DOGE) pertama kali diciptakan pada tahun 2013 sebagai cryptocurrency bercanda. Namun saat ini, Dogecoin telah berevolusi menjadi salah satu aset digital papan atas, dengan kapitalisasi pasar mencapai $40,1 miliar atau sekitar Rp656,791 triliun di tengah pasar global crypto senilai lebih dari $4 triliun.

Keberlangsungan Dogecoin tidak lepas dari komunitasnya yang antusias serta meningkatnya utilitas sebagai alat pembayaran. Meski pergerakan harganya kerap mengikuti arah Bitcoin, Dogecoin memiliki likuiditas tinggi dan komunitas loyal yang memungkinkannya bertahan dari berbagai kondisi pasar.

Saat ini, DOGE diperdagangkan di kisaran $0.2652 atau sekitar Rp4.343, dan telah mencatatkan kenaikan lebih dari dua kali lipat dalam 12 bulan terakhir. Performa ini melampaui Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, dan Pepe.

Dalam dua minggu terakhir, harga Dogecoin naik 28%, mendorong nilai RSI-nya ke level 75 saat akhir pekan. Namun kini telah turun kembali ke level 59, yang menunjukkan adanya aksi ambil untung dalam waktu singkat. Meski begitu, tren naik tampaknya belum berakhir. Analis teknikal mengamati pola bullish falling wedge yang muncul berulang kali, mulai dari November hingga April, lalu muncul kembali pada Juli dan Agustus.

Prediksi konservatif Claude AI menempatkan DOGE di harga $0.40 (Rp6.549) pada Desember 2025, mewakili potensi kenaikan sekitar 50% dari harga saat ini. Meski begitu, komunitas Doge Army terus membidik angka simbolis $1 (Rp16.372), yang menurut Claude bisa tercapai jika terjadi reli pasar besar.

Adopsi Dogecoin secara mainstream juga terus meningkat. Tesla kini menerima DOGE untuk beberapa produk merchandise. Sementara itu, platform pembayaran seperti PayPal dan Revolut telah mengaktifkan fitur transfer menggunakan Dogecoin.

Maxi Doge ($MAXI): Proyek Meme Baru dengan Risiko Tinggi dan Potensi Viral

Di luar daftar utama yang dianalisis Claude AI, ada satu proyek baru yang tengah menyita perhatian komunitas crypto: Maxi Doge ($MAXI). Sebagai spin-off dari Dogecoin, proyek ini hadir dengan pendekatan humor yang kental namun tetap serius dalam membangun komunitas.

Dikembangkan di atas jaringan Ethereum, Maxi Doge menonjolkan keterlibatan komunitas melalui aktivitas di Telegram, kontes-kontes, serta kolaborasi bersama influencer.

Selama masa presale yang masih berlangsung, Maxi Doge telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $2,2 juta atau setara Rp36,018 miliar. Dari total pasokan 150 miliar token, sekitar 25% dialokasikan khusus untuk kegiatan pemasaran dan kemitraan.

Bagi investor awal, proyek ini menawarkan kesempatan untuk melakukan staking token dengan potensi imbal hasil mencapai 146% APY. Namun penting untuk dicatat bahwa imbal hasil akan menurun seiring bertambahnya jumlah partisipan staking.

Saat ini, harga presale Maxi Doge berada di $0.0002575, atau sekitar Rp4,215. Harga ini akan naik sedikit demi sedikit seiring dengan pergantian ronde presale. Ronde berikutnya dijadwalkan akan dimulai dalam waktu kurang dari 36 jam.

Investor dapat membeli token melalui website resmi Maxi Doge menggunakan wallet populer seperti MetaMask atau Best Wallet.

Untuk informasi terbaru dan komunitas, ikuti Maxi Doge di kanal X (Twitter) dan Telegram resminya.

Saatnya Ambil Posisi Sebelum Terlambat

Claude AI memproyeksikan kenaikan eksplosif untuk XRP, Pi Coin, dan Dogecoin menjelang akhir tahun 2025. Katalis utama meliputi adopsi institusional, kebijakan ramah kripto di AS, dan potensi persetujuan ETF. Di tengah semua peluang itu, komunitas altcoin kembali aktif dan harga menunjukkan tren breakout.

Namun, sorotan juga tertuju pada Maxi Doge, proyek baru yang mampu menarik perhatian pasar berkat presale yang aktif dan reward staking tinggi. Dengan harga yang masih sangat rendah, potensi ROI jauh melebihi aset lama seperti DOGE atau XRP. Jika tren altcoin season benar-benar terulang, proyek-proyek baru seperti Maxi Doge bisa mencetak kenaikan tertinggi.

Presale Maxi Doge kini berada di titik krusial, dengan ronde baru akan dimulai dalam 36 jam. Investor awal bisa mengamankan harga termurah, sekaligus meraih APY hingga 146% dari staking. Aksesibilitas lewat MetaMask dan Best Wallet juga membuat pembelian jadi lebih mudah.

Jika Anda tertarik meraih keuntungan sebelum pasar benar-benar melonjak, pertimbangkan untuk mengeksplorasi lebih jauh presale Maxi Doge hari ini. Jangan biarkan peluang lewat begitu saja di tengah potensi reli besar yang diprediksi Claude AI. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

