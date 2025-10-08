Claude AI Prediksi Harga XRP, Pepe, dan Pi Coin di Akhir 2025

Claude AI, kecerdasan buatan dari Anthropic yang menjadi pesaing utama ChatGPT milik OpenAI, baru saja merilis prediksi optimis untuk sejumlah aset kripto besar. Menurut Claude, XRP, Pepe, dan Pi Network kemungkinan besar akan mencetak harga tertinggi baru yang mengejutkan sebelum 2025 berakhir.

Saat ini, Bitcoin — pemimpin pasar kripto dengan valuasi mencapai $2,5 triliun (sekitar Rp41.630 triliun) — diperdagangkan hanya 1% di bawah rekor tertingginya yang baru, yaitu $126.080 (Rp2.098.521.760), yang dicapai kemarin. Sementara itu, total kapitalisasi pasar aset digital global meningkat tipis sebesar 0,6%, mencapai $4,36 triliun (Rp72.596 triliun), dengan sejumlah altcoin ikut mencetak rekor baru.

Uptober Sudah Tiba

Secara historis, bulan Oktober dikenal sebagai “Uptober” karena sering kali memicu reli pasar kripto secara luas. Momentum ini sering menjadi titik awal kenaikan signifikan untuk banyak aset digital, termasuk altcoin.

Faktor lain yang mendukung tren bullish datang dari kebijakan baru di Amerika Serikat. Pada bulan Juli, Presiden Trump mengesahkan undang-undang GENIUS Act, regulasi federal pertama yang mewajibkan stablecoin didukung 100% oleh cadangan. Tidak lama setelah itu, SEC meluncurkan inisiatif Project Crypto, sebuah program reformasi regulasi sekuritas untuk era aset digital.

Dengan munculnya kejelasan regulasi, siklus altcoin berikutnya diprediksi akan jauh lebih stabil dan terarah dibanding euforia tak terkendali yang terjadi saat bull run tahun 2021. Bila analisis Claude AI akurat, XRP, Pepe, dan Pi Network berpotensi menjadi pemimpin dalam fase kenaikan berikutnya.

XRP (Ripple): Claude AI Proyeksikan Harga Akhir Tahun di Atas Rp83.000

Berdasarkan proyeksi terbaru Claude AI, harga XRP (Ripple) diperkirakan bisa naik hingga $6 (Rp99.912), dua kali lipat dari harga saat ini yang berada di kisaran $2,98 (Rp49.640).

Kinerja XRP sepanjang tahun ini tergolong impresif. Setelah gugatan lima tahun antara SEC dan Ripple resmi dimenangkan oleh pihak Ripple, harga XRP melonjak ke $3,65 (Rp60.790) pada 18 Juli — level tertinggi sejak rekor sebelumnya di tahun 2018 sebesar $3,40 (Rp56.623).

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.88 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -4.2300% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.55% Xrp Kapitalisasi Pasar $287.82B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Ripple terus memperluas jaringan pembayaran lintas negaranya, sekaligus mendorong adopsi institusional di berbagai sektor. Pada 2024, UN Capital Development Fund menyebut XRP sebagai alat remitansi yang efisien dan berbiaya rendah, khususnya untuk negara berkembang. Ripple juga tercatat sebagai salah satu perusahaan kripto yang dilibatkan dalam laporan resmi Gedung Putih mengenai aset digital.

Claude AI menilai bahwa jika XRP mampu menembus level tertinggi bulan Juli secara konsisten, maka harga di atas $5 (Rp83.260) sangat mungkin dicapai sebelum 2025 berakhir. Beberapa analis lain — baik manusia maupun AI — bahkan menyebut bahwa target hingga $10 (Rp166.520) tidaklah mustahil, terutama jika faktor eksternal mendukung.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP mencatat lonjakan harga sebesar 456%, menjadikannya kripto unbacked paling unggul di antara aset besar lainnya. Sebagai perbandingan, Bitcoin naik 96%, sedangkan Ethereum naik 92%.

Dari sisi teknikal, grafik harga XRP memperlihatkan tiga pola bullish flag sepanjang 2025. Dua di antaranya terbentuk selama musim panas, yang mengindikasikan potensi breakout kuat menjelang kuartal akhir tahun.

Meski pemotongan suku bunga Federal Reserve dan persetujuan ETF XRP spot pertama belum langsung mendorong harga lebih tinggi, para analis menilai bahwa efek musiman Uptober, potensi ETF tambahan di bulan ini, serta undang-undang kripto baru yang diperkirakan terbit sebelum akhir tahun bisa menjadi pemicu besar bagi pergerakan harga.

Pepe ($PEPE): Meme Coin dengan Potensi Naik 10 Kali Lipat Menurut Claude AI

Pepe ($PEPE) diluncurkan pada April 2023 dan dengan cepat menjadi salah satu dari tiga meme coin teratas. Saat ini, kapitalisasi pasarnya mencapai $4,2 miliar (sekitar Rp69,938 triliun), menjadikannya meme coin terbesar di luar kategori token bertema anjing. Daya tarik utamanya berasal dari inspirasi budaya populer, khususnya dari komik “Boy’s Club” karya Matt Furie.

Meski bersaing ketat dengan banyak token serupa, kekuatan likuiditas dan dukungan komunitas yang solid membuat Pepe tetap bertahan. Elon Musk bahkan pernah menyebutkan bahwa ia memiliki Pepe, bersama dengan Dogecoin, melalui unggahan di X (dulu Twitter), yang meningkatkan eksposur token ini secara signifikan.

Nama Koin Pepe Pepe Harga $0.000010 Pepe ATH $0.000028 (December 9, 2024) Pepe Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 4.9800% Pepe Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 8.16% Pepe Kapitalisasi Pasar $4.32B Sirkulasi Pasokan 420.69T

Pepe (PEPE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Harga Pepe saat ini berada di kisaran $0.00001 (Rp0.1665), turun 64,5% dari rekor tertingginya di $0.00002803 (Rp0.4669) yang tercatat pada 9 Desember 2024. Namun, token ini tetap bertahan di atas level support penting. Bila harga berhasil menembus $0.000018 (Rp0.2997), maka target berikutnya di $0.000023 (Rp0.3830) berpotensi dicapai pada akhir November.

Skenario optimis dari Claude AI memproyeksikan Pepe dapat menyentuh kembali $0.000028 (Rp0.4662), atau naik hampir tiga kali lipat dari level saat ini. Walaupun valuasi Pepe yang sudah cukup tinggi bisa menjadi penghambat, token ini tetap punya peluang besar untuk melampaui prediksi Claude jika pasar kembali memasuki fase euforia.

Dari sisi indikator teknikal, Relative Strength Index (RSI) Pepe berada di level netral, yakni 50. Ini menunjukkan bahwa aset tidak dalam kondisi overbought maupun oversold, sehingga masih memiliki ruang gerak signifikan untuk naik atau turun. Jika kekuatan pasar kripto berlanjut sepanjang minggu, harga Pepe kemungkinan besar akan ditutup di atas $0.000012 (Rp0.1998) saat akhir pekan.

Dengan regulasi yang semakin jelas di Amerika Serikat, peluang pertumbuhan untuk Pepe semakin terbuka lebar. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap pasar secara keseluruhan sering kali menjadi katalis utama bagi lonjakan meme coin, seperti yang telah terbukti dalam beberapa siklus pasar sebelumnya.

Pi Network ($PI): Claude AI Prediksi Token Penambangan Mobile Ini Bisa Sentuh Rp16.652

Pi Network ($PI) merupakan pionir dari konsep “tap-to-mine,” yang memungkinkan pengguna mendapatkan token hanya dengan masuk ke aplikasi dan menekan tombol sekali sehari melalui smartphone mereka.

Saat ini, harga Pi berada di sekitar $0.2623 (Rp4.367), dan Claude AI memproyeksikan adanya potensi lonjakan hingga empat kali lipat menuju $1 (Rp16.652) sebelum akhir 2025. Bahkan, dalam skenario ultra-bullish, Claude menyebut kemungkinan luar biasa di mana harga Pi dapat melonjak ke $520 (Rp8.659.040), atau 2000 kali lipat dari level saat ini. Namun, melihat performa harga sepanjang tahun, skenario ini dinilai sangat tidak realistis.

Nama Koin Pi Network (PI) Pi Network Harga $0.60 Pi Network ATH $200.20 (February 17, 2025) Pi Network Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.2000% Pi Network Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 13.58% Pi Network Kapitalisasi Pasar $6.59B Sirkulasi Pasokan 10.89B

Pi Network (PI) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Kabar baiknya, proyek ini tetap aktif mengembangkan ekosistemnya, dan sejumlah milestone penting yang akan datang dapat mendukung proyeksi optimis Claude AI yang lebih moderat.

Tim pengembang Pi secara konsisten merilis pembaruan sistem — dari versi 19 kini telah mencapai versi 23 — yang menunjukkan progres berkelanjutan. Peluncuran mainnet yang kini sudah dekat diprediksi akan menjadi salah satu pemicu signifikan dalam pergerakan harga.

Sejak debut resminya pada Februari 2025, Pi mengalami volatilitas tinggi, termasuk lonjakan 171% pada bulan Mei. Saat ini, RSI Pi berada di angka 31, menunjukkan tekanan jual yang tinggi dan kemungkinan bahwa token ini sedang berada dalam kondisi undervalued. Indikator ini juga membuka peluang rebound, menjadikan harga saat ini menarik untuk para investor jangka panjang.

Target untuk menguji ulang level tertinggi Februari di $2.99 (Rp49.832) memang ambisius, namun bukan hal yang mustahil. Sekalipun harga tersebut belum dapat tercapai dalam waktu dekat, kekuatan musiman pasar kripto pada bulan Oktober kemungkinan besar akan mendorong Pi mendekati setengah jalan menuju level $1 (Rp16.652) di bulan November. Hal ini bisa membuka jalan menuju reli harga menjelang akhir tahun.

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Berisiko Tinggi dengan Daya Dorong Komunitas

Meskipun fokus utama prediksi Claude AI tertuju pada altcoin besar, satu proyek baru yang mulai menyita perhatian komunitas kripto adalah Maxi Doge ($MAXI), sepupu liar dari Dogecoin yang dirancang untuk para trader spekulatif dan penggemar gaya hidup berisiko tinggi.

Tim pengembang Maxi Doge membangun narasi proyek dengan pendekatan unik bernuansa gym-bro — penuh semangat, hiperaktif, dan ditujukan untuk kalangan investor muda yang mencari potensi cuan tinggi lewat komunitas. Berbeda dengan Dogecoin yang kini sudah menjadi aset kapitalisasi besar, Maxi Doge sepenuhnya memeluk identitas high-risk high-reward.

Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $2,8 juta (sekitar Rp46,626 miliar). Token ini dibangun di jaringan Ethereum sebagai token ERC-20 dan mengandalkan interaksi komunitas melalui grup Telegram dan Discord, kompetisi trading, serta kerja sama brand yang akan datang.

Dari total suplai sebanyak 150,24 miliar token, 25% dialokasikan ke “Maxi Fund” yang difokuskan untuk kegiatan marketing dan kemitraan strategis. Fitur staking juga telah tersedia dan menawarkan imbal hasil (APY) hingga 121%. Namun, imbal hasil ini bersifat variabel, artinya akan menurun seiring bertambahnya jumlah partisipan dalam pool staking.

AAAAND IN THE GREEN CORNER …. pic.twitter.com/yjzXYv2G9N — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 7, 2025

Harga token presale saat ini berada di $0.000261 (Rp4.344), dan nilainya akan terus naik secara bertahap setiap beberapa hari seiring progres pendanaan presale. Investor dapat berpartisipasi secara langsung melalui situs resmi Maxi Doge dengan menggunakan dompet MetaMask atau Best Wallet.

Komunitas Maxi Doge aktif memperbarui perkembangan proyek melalui kanal resmi mereka di platform X dan Telegram. Investor yang ingin mengikuti perkembangan terkini disarankan untuk memantau dua kanal tersebut secara berkala.

Kunjungi situs resmi Maxi Doge untuk informasi selengkapnya dan langkah partisipasi.

Catatan Akhir: Proyeksi AI, Momentum Altcoin, dan Peluang Emas MAXI DOGE

Claude AI memproyeksikan lonjakan harga signifikan untuk XRP, Pepe, dan Pi Coin di akhir 2025. Data fundamental, dukungan regulasi, dan pola teknikal mendukung skenario bullish yang kuat. Momentum pasar pada kuartal akhir semakin memperkuat potensi terjadinya altseason yang lama ditunggu-tunggu.

Prediksi harga XRP bisa menembus Rp83.000, didorong adopsi institusional dan ETF. Pepe tetap menarik sebagai meme coin non-dog pertama dengan komunitas solid, sementara Pi Coin menawarkan model penambangan unik yang makin diminati. Ketiga aset ini berada dalam posisi menguntungkan menjelang musim reli kripto.

Namun, untuk investor dengan toleransi risiko tinggi, proyek baru seperti Maxi Doge bisa menawarkan ROI yang bahkan lebih besar. Dengan komunitas aktif, APY hingga 121%, dan presale yang terus mengalami kenaikan harga, Maxi Doge menonjol di tengah persaingan meme coin lainnya. Ini adalah peluang untuk masuk awal sebelum hype besar terjadi.

Jika prediksi AI benar dan pasar kembali memasuki fase euforia, maka partisipasi dini di proyek seperti Maxi Doge dapat menjadi strategi optimal. Presale masih berlangsung, dan harga akan terus naik dalam waktu dekat. Akses melalui MetaMask atau Best Wallet dan siapkan posisi Anda sebelum terlambat. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.