Sebagai bagian dari upaya untuk menarik trader baru, KCEX telah meluncurkan kompetisi trading dengan bonus senilai $21.000. Kompetisi ini terdiri dari tiga acara yang sangat menguntungkan para trader, termasuk bonus pendaftaran, bonus deposit, dan mekanisme hadiah trading-to-earn.

Para trader yang tertarik dapat membuka dan mendanai akun baru mereka kemudian memulai perdagangan di platform. Struktur inklusif ini dapat membantu KCEX menarik pengguna baru sembari meningkatkan keterlibatan perdagangan.

Bonus Pendaftaran, Deposit, dan Perdagangan KCEX Acara bonus trading kripto di KCEX dibagi menjadi tiga acara utama, yaitu: Acara 1: Bonus Pendaftaran (s.d $470) — Promosi KCEX ini menawarkan hadiah kepada pengguna baru yang mendaftar dan membuka akun KCEX selama periode kampanye. KCEX akan memberikan hadiah pendaftaran hingga 470 USDT untuk pengguna baru. Insentif selamat datang ini berfungsi seperti bonus tunai instan, memberikan tambahan saldo trading Anda sejak awal.

— Promosi KCEX ini menawarkan hadiah kepada pengguna baru yang mendaftar dan membuka akun KCEX selama periode kampanye. KCEX akan memberikan hadiah pendaftaran hingga 470 USDT untuk pengguna baru. Insentif selamat datang ini berfungsi seperti bonus tunai instan, memberikan tambahan saldo trading Anda sejak awal. Acara 2: Bonus Deposit 10% (s.d $1.000) — Ketika Anda melakukan deposit kripto pertama kali, bonus deposit KCEX akan aktif, memberikan tambahan 10% dari jumlah deposit sebagai kredit bonus. Bagi investor yang melakukan deposit $10.000, bonus yang diperoleh dapat mencapai $1.000.

— Ketika Anda melakukan deposit kripto pertama kali, bonus deposit akan aktif, memberikan tambahan 10% dari jumlah deposit sebagai kredit bonus. Bagi investor yang melakukan deposit $10.000, bonus yang diperoleh dapat mencapai $1.000. Acara 3: Trade-and-Earn (s.d $20.000) — Acara ini memberikan hadiah kepada trader berdasarkan jumlah perdagangan yang dilakukan. Semua perdagangan spot dan futures selama periode promosi akan dikalkulasi. KCEX mengalokasikan hingga 20.000 USDT di berbagai tingkatan volume perdagangan. Oleh karena itu, kompetisi perdagangan kripto ini benar-benar menghargai trader paling aktif di platform.

Cara Mendapatkan Bonus Trading KCEX

Pada bagian ini kami memaparkan kepada Anda cara untuk mendapatkan bonus trading KCEX dalam beberapa langkah sederhana:

Buat Akun Baru — Kunjungi situs resmi KCEX lalu buat akun baru selama periode acara. Dalam proses pembuatan akun, masukkan kode referal XUCP5K untuk memastikan Anda terdaftar sebagai pengguna baru dan memenuhi syarat untuk mengklaim bonus pendaftaran. Danai Akun — Lakukan deposit untuk mendanai dompet KCEX Anda melalui transfer blockchain. Transfer internal antar akun KCEX tidak dihitung sebagai bagian dari tugas deposit. Catatan: Hanya deposit on-chain pertama Anda yang memenuhi syarat untuk bonus deposit 10%. Mulai Trading — Setelah memulai trading, volume trading Anda pada semua transaksi spot dan futures akan dihitung sebagai bagian dari total volume trading Anda. Semakin banyak transaksi yang diselesaikan, Anda dapat naik ke tingkatan hadiah lebih tinggi dan mendapatkan hingga $20.000 melalui kampanye trade-and-earn.

Bonus Deposit 10% — Modal Tambahan untuk Trading di KCEX

Melalui bonus deposit crypto 10%, KCEX memberikan modal tambahan kepada pengguna baru sejak awal. Sebagai contoh, apabila Anda melakukan deposit sebesar 200 USDT, KCEX akan memberikan bonus tambahan sebesar 20 USDT.

Dengan demikian, Anda memulai trading dengan modal yang lebih besar dibanding jumlah yang Anda setorkan. Bonus ini memberikan trader baru margin tambahan dan fleksibilitas sejak hari pertama, memungkinkan pengaturan posisi yang lebih aman atau strategi yang lebih agresif dengan risiko lebih rendah.

Mulai Trading dan Dapatkan Bonus hingga $20.000

Melalui mekanisme trade-and-earn, para trader akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya intensitas perdagangan mereka. KCEX menghitung volume spot dan futures setiap pengguna selama periode acara dan memberikan bonus sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan.

Tingkatan tertinggi menawarkan bonus hingga 20.000 USDT atau setara Rp33 juta (kurs 1 USD = Rp16.567). Namun, mengingat bonus memiliki beberapa tingkatan, trader dengan volume moderat pun akan tetap mendapatkan hadiah.

Apa yang Membuat KCEX Menonjol Dibanding Kompetitornya?

KCEX menonjol di antara pesaingnya karena menjadi salah satu platform perdagangan di biaya termurah di industri. Ketika exchange crypto terbaik seperti Binance dan Bybit mengenakan biaya sekitar 0,1% per transaksi untuk perdagangan spot. Pada perdagangan futures, KCEX mengenakan biaya 0% untuk maker dan 0,01% untuk taker.

Dengan biaya transaksi yang sangat rendah, para trader dapat mempertahankan sebagian besar keuntungan tanpa harus terbebani oleh komisi.

Selain biaya, KCEX mendaftarkan pasangan perdagangan baru lebih cepat dibanding kebanyakan kompetitor dan menyediakan likuiditas yang dalam untuk kelancaran eksekusi pesanan, sekalipun dalam periode volatilitas tinggi.

Proses pendaftaran di KCEX juga sangat cepat dan ramah privasi, hanya memerlukan beberapa verifikasi dasar.

Syarat, Ketentuan, dan Batasan Regional

Penting untuk membaca syarat dan ketentuan secara menyeluruh untuk memahami dengan baik kampanye bonus trading KCEX. Pertama, kampanye ini hanya tersedia untuk pengguna baru yang mendaftar menggunakan kode referal XUCP5K.

Selain itu, hanya setoran on-chain yang akan dihitung untuk tugas setoran, dan setiap individu hanya dapat berpartisipasi melalui satu akun. Mereka yang mencoba mengakses kampanye menggunakan beberapa akun akan terdeteksi dan didiskualifikasi.

Hadiah yang diperoleh akan didistribusikan sebagai bonus futures ke masing-masing akun future crypto pengguna dan berlaku hingga 7 hari. Promosi ini juga tidak tersedia untuk pengguna di negara-negara tertentu, termasuk India, Bangladesh, Nigeria, Sri Lanka, dan Thailand.

Ikuti KCEX Trading Showdown Hari Ini

Program bonus 21.000 USDT dari KCEX merupakan kesempatan menarik untuk meningkatkan perdagangan kripto Anda. Pengguna baru dapat memenangkan hingga $470 sebagai hadiah pendaftaran, bonus deposit 10% hingga $1.000, dan bonus mencapai $20.000 dari volume perdagangan mereka.

Insentif bonus yang dikombinasikan dengan biaya transaksi yang rendah menjadikan penawaran ini sangat menarik untuk para trader.

