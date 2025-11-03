Prediksi Harga Hyperliquid (HYPE): EMA Kunci Masih Bertahan, Bull Targetkan Tembus Resistance $50 (Rp832.455) – Bitcoin Hyper Jadi Target Baru Investor Presale Cerdas

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Hyperliquid kembali menarik perhatian investor setelah beberapa trader papan atas dan institusi besar mulai membangun posisi awal—menandakan keyakinan yang semakin besar menjelang potensi breakout besar.

Sepanjang bulan ini, Hyperliquid menjadi salah satu aset crypto yang paling banyak diamati. Para pelaku pasar mulai mencermati peluang breakout setelah pergerakan sideways yang cukup lama. Keyakinan dari dompet besar dan pelaku institusi terus meningkat—mengisyaratkan bahwa langkah besar berikutnya mungkin sudah dimulai.

Sinyal Smart Money Semakin Perkuat Kepercayaan pada Hyperliquid

Nama Koin Hyperliquid (HYPE8) Hyperliquid Harga $49.55 Hyperliquid ATH $59.33 (September 18, 2025) Hyperliquid Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 4.1500% Hyperliquid Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 26.65% Hyperliquid Kapitalisasi Pasar $49.55B Sirkulasi Pasokan 999.99M

Hyperliquid (HYPE8) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Posisi besar dari institusi dan trader dengan rasio kemenangan tinggi terus menunjukkan bahwa potensi kenaikan HYPE masih kuat. Menurut laporan dari Whale Insider, seorang trader berperforma tinggi baru saja membuka posisi long dengan leverage 10x pada HYPE, sekaligus menambah eksposur pada SOL, BTC, dan ETH, dengan total portofolio yang kini mendekati $379 juta (sekitar Rp6.310.009.890.000).

JUST IN: Smart trader with 100% win-rate opens $HYPE 10x long position and further increases his positions in $SOL, $BTC and $ETH.



Currently, all positions are valued at $379 million. pic.twitter.com/GR1hpW48zB — Whale Insider (@WhaleInsider) November 2, 2025

Aktivitas smart money seperti ini kerap menjadi sinyal awal sebelum terjadi lonjakan besar di pasar, apalagi ketika posisi long dengan leverage muncul setelah periode konsolidasi. Ini menunjukkan perubahan sentimen pasar, di mana para trader memposisikan diri lebih awal untuk fase breakout yang mungkin terjadi. Konsistensi antara portofolio institusi dengan Hyperliquid menjadi bukti bahwa keyakinan mereka kini kembali mengarah pada akumulasi agresif.

Prediksi Harga Hyperliquid: Pola Teknis Isyaratkan Breakout Besar

Analisis terbaru dari ShangoTrades menyoroti pola inverse head-and-shoulders yang terbentuk rapi pada zona support antara Rp582.719 hingga Rp665.964 (setara $35–$40). Garis resistance utama—atau neckline—berada di sekitar Rp832.455 ($50), yang menjadi level konfirmasi utama bagi para trader breakout.

If $HYPE holds above $40 then this structure could be the most bullish among altcoins.



Confirmation only above $50. pic.twitter.com/YMWyFwc3yM — Shango – 𝕏's Crypto 👑 (@ShangoTrades) November 2, 2025

Selama harga tetap berada di atas Rp665.964, pola teknis ini tetap valid, dengan target kenaikan selanjutnya diproyeksikan berada pada kisaran Rp1.132.138 hingga Rp1.166.732 ($68–$70). Lonjakan volume dan pulihnya momentum kemungkinan besar akan menjadi validasi dari skenario ini, menjadikan area resistance Rp832.455 sebagai zona pemicu yang sangat penting.

Jika harga berhasil menembus level ini secara meyakinkan, Hyperliquid berpotensi menjadi salah satu aset mid-cap dengan performa terbaik menjelang akhir tahun ini.

Data On-Chain Tunjukkan Skenario Rebound

Tobias Reisner mencatat bahwa performa HYPE saat ini masih tertinggal dibandingkan beberapa aset besar seperti BTC, SOL, dan XRP. Ketertinggalan seperti ini biasanya menjadi indikator bahwa potensi rebound bisa terjadi, seiring pasar mengalami mean reversion. Dalam banyak kasus sebelumnya, periode underperformance sering kali menjadi fase penyesuaian posisi leverage, sekaligus menciptakan ruang untuk reli baru ketika funding rate kembali normal.

$HYPE is underperforming right now.



Usually this means we will see a big green candle soon. pic.twitter.com/RsXtklQPCy — Tobias Reisner (@reisnertobias) November 2, 2025

Masa konsolidasi ini, jika dikombinasikan dengan volume on-chain yang tetap solid dan arus masuk ke bursa yang stabil, memberikan sinyal awal potensi pemulihan momentum. Jika HYPE mampu bertahan di atas support struktural Rp665.964 dan rotasi modal dari koin kapitalisasi besar mulai mengalir kembali, kemunculan candle hijau besar bisa menjadi konfirmasi bahwa reversal telah dimulai.

Dukungan EMA Jadi Fondasi Struktural

Pengamatan terbaru dari Loffy menunjukkan bahwa harga HYPE saat ini sedang mengalami konsolidasi ketat di sekitar exponential moving average (EMA) 200-hari, yakni pada rentang Rp698.322 hingga Rp714.971 (setara $42–$43). Zona ini terus berfungsi sebagai level dukungan teknikal sekaligus psikologis yang cukup kuat. Perataan garis EMA ini, ditambah dengan pola higher lows yang konsisten pada grafik intraday, mengisyaratkan adanya fase akumulasi sebelum potensi breakout berikutnya.

$55 by next week$HYPE has the most bullish charts among majors and other alts



HIP-3 update also leaves us closer to house all of finance



a place where you can trade perps, spot, stocks, etc… all decentralized



never felt so comfy holding something, once you get the vision… pic.twitter.com/Wso10cQwx8 — loffy (0/hero) 🇵🇹 🎯 (@loffydotsol) November 2, 2025

Jika harga berhasil merebut kembali level Rp765.855 hingga Rp799.413 ($46–$48), maka momentum penguatan akan semakin terkonfirmasi. Hal ini akan menggeser bias jangka pendek kembali ke tangan para bull. Selama harga tetap bergerak di atas EMA dinamis ini, struktur jangka menengah masih akan terjaga. Para pelaku pasar pun bisa memanfaatkan rentang ini untuk mengelola risiko sambil menyiapkan posisi untuk potensi kelanjutan tren naik dalam waktu dekat.

Kondisi teknikal dan fundamental Hyperliquid saat ini menggambarkan skenario yang seimbang, namun tetap menjanjikan. Masuknya dana dari smart money, struktur teknikal yang matang di atas Rp665.964, serta meningkatnya minat dari investor menjadi kombinasi yang memperkuat sinyal konstruktif bagi pergerakan harga selanjutnya. Dukungan leverage dari institusi serta pola pembalikan tren yang bullish memberi petunjuk bahwa momentum bisa saja sedang dibangun secara perlahan di bawah permukaan.

Konfirmasi harga di atas Rp832.455 akan menjadi pemicu utama bagi potensi kenaikan menuju Rp1.132.138 hingga Rp1.166.732 dalam fase selanjutnya. Hingga saat itu terjadi, konsolidasi dalam kisaran Rp665.964 hingga Rp799.413 ($40–$48) bisa menjadi pondasi sehat yang menopang pergerakan. Dengan selarasnya antara sentimen dan struktur teknikal, prediksi harga Hyperliquid menempatkan aset ini kembali di antara altcoin yang paling layak dipantau sepanjang November 2025.

Apakah Ini Saatnya Diversifikasi ke Layer 2 Lain? Simak Bitcoin Hyper

Ketika altcoin seperti Hyperliquid mulai menunjukkan tanda-tanda breakout, muncul pertanyaan penting bagi investor crypto aktif: bagaimana jika peluang besar berikutnya justru datang dari proyek Layer 2 lain yang sedang dalam fase awal? Salah satu kandidat yang mulai menarik perhatian komunitas adalah Bitcoin Hyper — solusi Layer 2 tercepat untuk jaringan Bitcoin.

Bitcoin Hyper muncul sebagai jawaban atas masalah lama Bitcoin: transaksi lambat dan biaya tinggi. Proyek ini memungkinkan pengguna mengirim dan menerima BTC hampir secara instan dengan biaya minimum, tanpa mengorbankan keamanan jaringan Bitcoin. Dukungan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) menjadikan performanya sangat scalable, bahkan untuk aplikasi seperti staking, DeFi, dan peluncuran meme coin.

Presale Bitcoin Hyper Masih Berlangsung: Momentum Masuk Masih Terbuka

Saat ini, presale resmi Bitcoin Hyper masih berlangsung dengan harga $0.013215 atau sekitar Rp220 per token (menggunakan kurs 3 November 2025: Rp16.649,10/USD). Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $25,6 juta (sekitar Rp426,23 miliar) dari target $26 juta — artinya tinggal sedikit waktu sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Para pembeli awal tampak aktif, mulai dari pembelian kecil seperti 40 HYPER (Rp8.825) hingga akumulasi besar seperti 4.000 HYPER (Rp881.986). Aktivitas wallet yang padat ini menunjukkan antusiasme tinggi dari komunitas, menandakan bahwa investor retail dan early adopter tengah membangun posisi sebelum peluncuran publik.

Keunggulan Bitcoin Hyper Dibanding Layer 2 Lainnya

Bitcoin Hyper bukan hanya sekadar Layer 2 tambahan untuk BTC. Arsitektur proyek ini dibangun berdasarkan beberapa fondasi utama:

Bridge Terdesentralisasi : Pengguna mengirim BTC ke alamat yang diawasi Canonical Bridge, lalu sistem mencetak BTC versi Layer 2 setelah memverifikasi transaksi.

: Pengguna mengirim BTC ke alamat yang diawasi Canonical Bridge, lalu sistem mencetak BTC versi Layer 2 setelah memverifikasi transaksi. Operasi Layer 2 Super Cepat : Transaksi BTC dapat dilakukan secara instan, sekaligus mendukung fungsi-fungsi kompleks seperti staking dan DEX.

: Transaksi BTC dapat dilakukan secara instan, sekaligus mendukung fungsi-fungsi kompleks seperti staking dan DEX. ZK-Proof dan Komitmen ke Layer 1 : Keamanan tidak dikompromikan karena status transaksi selalu dicatat ulang ke jaringan utama Bitcoin.

: Keamanan tidak dikompromikan karena status transaksi selalu dicatat ulang ke jaringan utama Bitcoin. Ekosistem Lengkap: Mulai dari staking, dApps, hingga tool developer — semuanya sedang dibangun untuk mendukung adopsi jangka panjang.

Cara Beli Bitcoin Hyper Sangat Mudah, Bahkan untuk Pemula

Bagi yang tertarik mengikuti presale Bitcoin Hyper, prosesnya dirancang agar mudah diakses siapa saja, bahkan pemula:

Siapkan crypto dari exchange pilihan Anda (ETH, BNB, atau USDT). Jika belum punya wallet, Anda bisa menggunakan Best Wallet atau MetaMask. Buka situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet.” Tentukan jumlah token $HYPER yang ingin dibeli. Anda bisa memilih opsi “Buy and Stake” jika ingin langsung staking. Untuk pembayaran via kartu, cukup hubungkan wallet browser Anda, pilih Buy With Card”, dan konfirmasi transaksi.

Untuk panduan lebih lengkap, Anda bisa membaca artikel: “Cara Beli Bitcoin Hyper: Panduan Mudah untuk Pemula“, yang akan membantu Anda memahami setiap langkah dengan ilustrasi dan tips praktis.

Staking Bitcoin Hyper: 46% APR dan Mekanisme Hadiah Dinamis

Salah satu fitur unggulan dari Bitcoin Hyper adalah sistem staking yang menawarkan reward sebesar 46% per tahun. Distribusi token dilakukan secara dinamis—yakni 199,77 $HYPER per block ETH—dan dibagikan selama periode 2 tahun.

Total token yang telah di-stake sudah mencapai lebih dari 1,1 miliar $HYPER, mencerminkan kepercayaan tinggi dari komunitas terhadap keberlanjutan proyek ini. Semua reward dapat diklaim begitu sistem klaim resmi dibuka.

Program staking ini juga sepenuhnya didukung oleh Web3Payments, memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam setiap interaksi pengguna.

Tokenomics Bitcoin Hyper: Fondasi Ekonomi yang Dirancang untuk Tumbuh

Struktur token Bitcoin Hyper dirancang agar seimbang antara pembangunan teknologi dan adopsi komunitas:

30% untuk pengembangan (development)

25% untuk treasury (pengembangan bisnis & aktivasi komunitas)

20% untuk marketing (media berbayar & organik)

15% untuk rewards komunitas (staking, giveaway)

10% untuk listing di berbagai exchange

Dengan komposisi ini, proyek punya cukup fleksibilitas untuk bertumbuh cepat tanpa kehilangan fokus pada keberlanjutan jangka panjang.

Jika Anda penasaran bagaimana proyeksi harga Bitcoin Hyper setelah peluncuran, pastikan Anda membaca juga artikel kami “Prediksi Harga Bitcoin Hyper 2025–2030“, yang menyajikan analisis lengkap mengenai potensi pertumbuhan aset ini di masa depan.

Kesimpulan: Dari Hyperliquid ke Bitcoin Hyper, Presale Ini Layak Masuk Radar Anda

Setelah melihat bagaimana Hyperliquid menarik minat institusi dan trader cerdas, kini saatnya melirik peluang lebih awal di Bitcoin Hyper. Keduanya menunjukkan sinyal akumulasi dan potensi breakout, namun posisi Bitcoin Hyper yang masih berada di fase presale menjadikannya lebih ideal untuk masuk dari bawah.

Presale Bitcoin Hyper bukan hanya soal harga murah. Ini tentang masuk lebih awal ke Layer 2 tercepat di sejarah Bitcoin, mendulang reward staking tinggi, dan bergabung dalam proyek yang memiliki roadmap jelas dan arsitektur teknologi kuat. Dengan momentum pasar yang kembali bergairah, peluang seperti ini tidak datang dua kali.

Jangan lewatkan kesempatan ini — kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper hari ini sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.