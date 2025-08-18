Apakah Hyperliquid Masih Bisa Bertahan dari Koreksi Pasar Terbaru? Harga HYPE Turun 7% dalam Sepekan

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 18, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Harga HYPE kini berada di titik kritis antara fase koreksi atau pembalikan tren penuh, seiring munculnya sentimen bearish dalam prediksi harga Hyperliquid selama seminggu terakhir.

Altcoin ini mencatat penurunan sebesar 7% akibat ketidakpastian terkait pembicaraan damai Rusia–Ukraina dan data inflasi PPI Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan. Faktor ini mengurangi harapan akan pemangkasan suku bunga pada bulan September.

Namun, analis tetap memperkirakan akan ada hingga empat kali pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun. Proyeksi tersebut berpotensi mendorong permintaan baru terhadap aset berisiko seperti cryptocurrency.

🚨 LATEST: JPMorgan now expects the Fed to cut rates four times in 2025, starting as early as September and bringing the benchmark down to 3.25%–3.5%.



Wall Street is bracing for a full easing cycle – bullish fuel for risk assets and Bitcoin. pic.twitter.com/Ahykvridtk — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 17, 2025

Apakah Hyperliquid Masih Punya Harapan?

Pasar tampaknya berspekulasi bahwa yang terjadi hanyalah koreksi jangka pendek. Berdasarkan data dari Coinglass, rasio long/short di Binance mencapai 3,11 yang menunjukkan lebih dari 75% trader masih mempertaruhkan posisi long pada harga HYPE.

Angka ini menandakan bahwa penurunan 7% baru-baru ini kemungkinan besar hanya sekadar ‘shakeout’ dari investor yang kurang kuat, bukan sinyal awal dari pembalikan tren total. Para trader derivatif justru kembali membuka posisi long dengan ekspektasi akan potensi kenaikan lanjutan.

Dari sisi fundamental, blockchain Hyperliquid terus menunjukkan perkembangan positif.

Data dari DeFiLlama mencatat bahwa total nilai terkunci (TVL) terus naik mendekati level tertinggi baru sebesar $637 juta atau sekitar Rp10,317 triliun (dengan kurs Rp16.186/USD per 18 Agustus 2025). Angka ini menunjukkan adopsi yang tetap kuat meski sentimen pasar belum stabil.

Aktivitas ini memperkuat peran Hyperliquid sebagai token utilitas, sekaligus memberikan landasan fundamental yang kokoh bagi potensi kenaikan harga di masa depan.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Prediksi Harga HYPE: Target $100 Masih Terbuka

Hyperliquid kini berada dalam formasi teknikal penting, dengan level support yang terbentuk di angka $42,90 (sekitar Rp694.379) pada level Fibonacci 0,5, yang sering menjadi penanda dasar koreksi.

Meski begitu, indikator momentum saat ini masih menunjukkan keraguan. Relative Strength Index (RSI) telah turun kembali di bawah garis netral, mengisyaratkan tekanan jual yang kembali mendominasi tren jangka pendek.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga menunjukkan sinyal negatif, dengan garis MACD hampir memotong ke bawah garis sinyal. Jika terjadi, hal ini akan menciptakan pola death cross yang mengonfirmasi awal tren bearish menengah.

Jika tekanan jual meningkat, harga HYPE bisa turun lebih dalam ke level Fibonacci 0,786 di angka $38,60 (sekitar Rp625.780), untuk menguji kembali garis tren bawah dari channel naik yang membentuk tren kenaikan HYPE selama tiga bulan terakhir.

Dalam skenario lainnya, jika sentimen bullish kembali muncul menjelang kemungkinan pemangkasan suku bunga September, harga HYPE bisa kembali naik untuk menguji resistance di kisaran $50 (Rp809.300).

Jika berhasil menembus resistance tersebut dan menjadikannya support, HYPE berpotensi memasuki fase price discovery baru dengan target $100 (Rp1.618.600), atau potensi kenaikan hingga 130% dari level saat ini.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Narasi Ini Bisa Melahirkan Pemenang Bull Market Selanjutnya

Setiap periode bull market biasanya melahirkan beberapa token yang meroket karena dukungan komunitas yang luar biasa.

TOKEN6900 ($T6900) menjadi contoh terbaru dalam narasi “mission coin” yang telah menghasilkan performa terbaik di siklus ini.

Token ini tidak menawarkan janji, tidak memberikan utilitas, karena justru kamu adalah utilitasnya. Ia tidak menyajikan apapun secara konkret, tetapi menjadi representasi dari semua yang sedang kamu cari. Devosi tanpa syarat sering kali menjadi fondasi awal dari meme coin bernilai miliaran dolar.

TOKEN6900 menjadi pelarian dari kelelahan hidup di era kapitalisme internet yang melelahkan, ke dunia imajinasi yang terinspirasi oleh nostalgia tahun 2000-an. Token ini tumbuh hanya dari satu hal: keinginan untuk keluar dari rutinitas finansial yang stagnan—hidup 9-ke-5 yang terus berulang.

Komunitasnya kini tumbuh pesat, dengan presale yang berhasil mengumpulkan lebih dari $2,1 juta (sekitar Rp33,991 miliar) hanya dalam beberapa minggu. Para pengikut awal mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil staking sebesar 33% per tahun.

Kamu bisa ikut bergabung dalam komunitas Token6900 melalui platform X, Instagram, atau langsung mengikuti presale melalui situs resmi Token6900.

Kunjungi situs Token6900 sekarang untuk ikut dalam presale.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Panduan Presale Token6900 – Peluang Investasi Alternatif di Tengah Koreksi HYPE

Jika Anda sedang mempertimbangkan diversifikasi portofolio akibat koreksi harga Hyperliquid, maka Token6900 layak diperhitungkan. Token ini mencatat pertumbuhan pesat dengan capaian presale lebih dari $2 juta hanya dalam waktu singkat. Narasi komunitas yang kuat serta daya tariknya sebagai “mission coin” menjadi sorotan dalam siklus bull market saat ini. Presale ini juga menawarkan imbal hasil staking tahunan sebesar 33% yang kompetitif. Dapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme pembelian dan cara bergabung di tahap awal. Kunjungi panduannya melalui tautan berikut: Cara Membeli Token6900.

Prediksi Harga Token6900 – Apakah Berpotensi Menjadi 1000x Coin Berikutnya?

Kinerja awal Token6900 yang mengesankan telah menarik perhatian investor retail maupun komunitas kripto yang lebih luas. Beberapa analis bahkan mulai mempertimbangkan potensi pertumbuhannya sebagai salah satu proyek yang bisa melesat ribuan persen, layaknya meme coin sukses sebelumnya. Artikel prediksi harga ini menyajikan analisis teknikal dan sentimen pasar yang relevan untuk membantu Anda membuat keputusan strategis. Jika Anda mencari alternatif ketika HYPE tengah mengalami tekanan teknikal, Token6900 bisa menjadi opsi menarik. Simak ulasannya secara lengkap di tautan berikut: Prediksi Harga Token6900.

Legalitas Token6900 – Proyek Sah atau Sekadar Tren Viral?

Sebelum memutuskan untuk ikut dalam presale Token6900, penting untuk memahami struktur dan transparansi proyek tersebut. Artikel ini membahas kredibilitas developer, mekanisme kontrak pintar, serta dinamika komunitas yang mendukungnya. Informasi ini krusial untuk menghindari risiko yang tidak perlu dalam pasar kripto yang sangat volatil. Di tengah ketidakpastian pasar seperti saat ini, kejelasan legalitas dan arah proyek menjadi faktor penentu. Telusuri fakta-fakta penting dan penilaian objektif melalui artikel berikut: Apakah Token6900 Legit atau Scam?.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Catatan Akhir: Hyperliquid Menghadapi Tekanan, Token6900 Tampil sebagai Alternatif Potensial

Pergerakan harga Hyperliquid (HYPE) yang mengalami koreksi 7% menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Namun, indikator derivatif menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pasar masih bersikap optimis terhadap prospek jangka menengah. Data fundamental seperti kenaikan TVL juga menunjukkan bahwa adopsi terhadap Hyperliquid tetap konsisten. Kendati demikian, risiko koreksi lanjutan tetap terbuka jika tekanan makro berlanjut.

Di sisi lain, munculnya Token6900 sebagai proyek baru membuka peluang investasi yang menarik di tengah dinamika pasar saat ini. Presale yang telah mengumpulkan lebih dari $2 juta dan tingkat imbal hasil staking sebesar 33% menjadi daya tarik utama. Token ini tidak berfokus pada utilitas teknis, melainkan narasi yang kuat dan dukungan komunitas yang solid. Pola ini telah terbukti berhasil dalam beberapa siklus pasar sebelumnya. Oleh karena itu, Token6900 menjadi kandidat serius untuk memimpin tren berikutnya.

Jika pasar memasuki fase konsolidasi, investor cenderung mencari narasi baru yang dapat mendorong antusiasme kolektif. Token6900 menawarkan momentum tersebut dengan pendekatan berbeda dari proyek tradisional. Komunitas yang tumbuh cepat dan respons publik terhadap presale menjadi indikator awal potensi besar yang sedang terbentuk. Ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mempertimbangkan alokasi aset ke proyek baru dengan profil risiko yang terukur.

Presale Token6900 masih terbuka untuk umum dan menawarkan harga masuk yang kompetitif sebelum peluncuran di pasar terbuka. Bagi investor yang ingin menangkap fase pertumbuhan awal dan berpartisipasi dalam gelombang komunitas, waktu menjadi faktor penentu. Segera kunjungi situs resmi Token6900 untuk informasi lebih lanjut dan proses partisipasi.

Dapatkan Pembaruan Crypto Terkini Lewat Komunitas Resmi Kami

Jika Anda ingin selalu mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan Hyperliquid, peluang presale Token6900, serta dinamika pasar kripto secara menyeluruh, bergabunglah dalam komunitas kami. Grup Telegram Crypto News Indonesia menghadirkan diskusi harian, analisis eksklusif, dan sinyal pasar dari berbagai sumber terpercaya. Komunitas ini terbuka bagi siapa pun yang ingin meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap pergerakan market. Dengan bergabung, Anda tidak akan tertinggal tren berikutnya di dunia kripto. Klik tautan berikut untuk masuk ke grup: Crypto News Indonesia Telegram.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.