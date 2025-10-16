Prediksi Harga Bitcoin Menurut Grok Turun Ke $100K: Trader Beralih ke Bitcoin Hyper

Penulis Konten Kripto Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Bagikan Disalin Diperiksa Fakta oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 16, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Bitcoin memasuki fase krusial setelah periode volatilitas besar, memunculkan pertanyaan apakah pasar telah melewati fase terburuk dari flash crash 10 Oktober. Kondisi harga yang belum stabil mendorong kekhawatiran baru, terutama terkait potensi penurunan menuju $100.000.

Dalam skenario tersebut, perhatian mulai beralih ke proyek alternatif seperti Bitcoin Hyper, yang dianggap mampu menawarkan momentum baru di tengah ketidakpastian pasar. Proyek ini kabarnya bisa memberikan keuntungan tinggi karena masih dalam masa presale.

Bitcoin Kembali Stabil, Namun Risiko Penurunan Masih Ada

Pasar crypto tengah mengamati langkah Bitcoin dengan lebih waspada setelah gejolak tajam yang sempat menarik perhatian global. Setelah mencetak all-time high mencapai $126.000 atau sekitar 2,101 miliar rupiah, nilai Bitcoin ($BTC) terkoreksi ke posisi rendah $106.000 pada 10 Oktober lalu.

Koreksi tersebut memicu gelombang likuidasi yang mengguncang banyak posisi leverage di pasar. Kini Bitcoin bertahan di sekitar $112.000 atau sekitar1,868 miliar rupiah, dengan volatilitas mulai mereda. Walau gejolak mereda, kekhawatiran masih tertinggal di kalangan trader yang mempertanyakan arah selanjutnya.

Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, tim Grok diminta memproyeksikan kemungkinan pergerakan Bitcoin dalam waktu dekat, termasuk potensi penurunan menuju $100.000 atau sekitar Rp1,668 miliar.

Dua Skenario Menurut Grok: Parabola Bullish atau Penurunan Ekstrem

Grok mengemukakan dua kemungkinan besar yang dapat terjadi. Dalam skenario bullish, Bitcoin diperkirakan berpotensi memasuki reli parabola akhir siklus yang digerakkan oleh arus institusional dan adopsi pasar yang lebih luas.

Dalam kondisi tersebut, Bitcoin berpeluang naik ke rentang $160.000 hingga $200.000, atau sekitar Rp2,668 miliar hingga Rp3,336 miliar per BTC. Sebaliknya, skenario bearish memperhitungkan dampak mendalam dari flash crash terhadap minat risiko investor institusional maupun ritel.

Penurunan aliran dana ETF menjadi indikator utama melemahnya optimisme pasar. Aliran masuk ETF secara signifikan berkurang sejak 10 Oktober, menunjukkan penurunan keyakinan jangka pendek.

Ali Martinez melalui unggahan di X menegaskan adanya area support penting di sekitar $114.000. Menembus batas tersebut dapat membuka jalan menuju area $100.000 yang diperhitungkan Grok.

Rotasi Trader dari Bitcoin Menuju Proyek Alternatif

Kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan ke $100.000 membuat sebagian trader memilih melakukan rotasi sementara dari Bitcoin hingga arah pasar menjadi lebih jelas.

Ketidakpastian semakin diperbesar oleh dampak kebijakan tarif China yang diumumkan Donald Trump, yang belum sepenuhnya terukur terhadap ekonomi global maupun pasar crypto. Langkah ini menciptakan ruang bagi aset yang menawarkan narasi baru dan prospek pertumbuhan berbeda, terutama menjelang momentum “Uptober”.

Meskipun keyakinan jangka panjang terhadap Bitcoin tetap kuat, pelaku pasar yang termasuk kategori smart money mulai melirik proyek yang dinilai mampu bertahan maupun tumbuh di tengah ketegangan pasar.

Pada situasi ini, Bitcoin Hyper tampil sebagai alternatif yang semakin dilirik, terutama karena proyek ini tidak hanya bergantung pada performa harga Bitcoin semata, tetapi pada utilitas inovatif yang ditawarkannya melalui ekosistem Web3.

Bitcoin Hyper: Alternatif Berbasis Solana dengan Visi Web3

Bitcoin Hyper ($HYPER) diperkenalkan sebagai solusi potensial atas berbagai tantangan yang dihadapi Bitcoin. Proyek ini hadir sebagai Layer-2 berbasis Solana yang bertujuan membawa kecepatan tinggi dan biaya lebih rendah ke dalam ekosistem Bitcoin.

Integrasi Solana Virtual Machine (SVM) memungkinkan jaringan Bitcoin memperoleh kemampuan smart contract tanpa mengubah fondasi aset utamanya. Pergerakan harga Bitcoin selama penurunan terakhir menunjukkan bahwa nilai utamanya masih terletak pada fungsi investasi.

Ketika pasar panik, Bitcoin cenderung turun secara tajam dan mengalami pemulihan lambat dibandingkan aset yang memiliki nilai utilitas, seperti Ethereum dan Solana. Bitcoin Hyper mencoba mengatasi kekurangan tersebut dengan menghadirkan kemampuan transaksi cepat yang dapat mendukung aplikasi terdesentralisasi (dApp), NFT, dan aktivitas Web3 lainnya menggunakan BTC.

Integrasi BTC ke Layer-2 dan Peran Token $HYPER dalam Ekosistem Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper menghadirkan mekanisme sederhana untuk membawa BTC ke ekosistem Web3 melalui Canonical Bridge. Pengguna cukup menyetorkan Bitcoin ke alamat Layer-1, lalu menerima wrapped BTC di Layer-2. Aset tersebut dapat digunakan untuk swap, dApp, atau aktivitas DeFi dengan kecepatan lebih tinggi dan biaya lebih rendah dibanding jaringan utama Bitcoin.

Pendekatan ini memungkinkan Bitcoin tidak hanya berfungsi sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai alat utilitas yang aktif. Integrasi Layer-2 berbasis Solana membuka ruang bagi Bitcoin untuk memasuki ranah Web3 secara lebih efisien tanpa mengorbankan keamanan jaringan asal.

Token $HYPER menjadi elemen kunci dalam ekosistem Bitcoin Hyper. Pemegang token memperoleh keuntungan seperti potongan biaya transaksi dan akses ke fitur kontrak pintar di jaringan Layer-2. Selain itu, $HYPER memberikan hak partisipasi dalam Bitcoin DAO, memungkinkan komunitas terlibat langsung dalam keputusan pengembangan dan arah masa depan jaringan.

Dengan kombinasi utilitas dan tata kelola, $HYPER dirancang bukan hanya sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai fondasi fungsional yang memperkuat ekosistem Bitcoin Hyper.

Presale $HYPER, Staking, dan Prospek Jangka Panjang

Presale Bitcoin Hyper menunjukkan antusiasme kuat dari pasar, dengan perolehan lebih dari $23,8 juta atau sekitar 397 miliar rupiah. Harga token saat ini di $0.013125, masih memberi peluang bagi pembeli awal sebelum memasuki tahap kenaikan berikutnya.

Investor yang ikut presale juga berkesempatan memperoleh imbal hasil staking hingga 50% per tahun, meskipun persentase ini akan menurun seiring bertambahnya jumlah staker dan kenaikan harga di fase selanjutnya.

Sebanyak 30% suplai dialokasikan untuk pengembangan jangka panjang, mencerminkan komitmen terhadap ekspansi ekosistem dan integrasi teknologi Web3. Berdasarkan skenario internal, $HYPER diproyeksikan mencapai $0.20 pada akhir tahun, dan hingga $1.20 pada 2030.

Dengan harga saat ini di kisaran $0.013125, potensi ROI jangka panjang melebihi 9.000%. Namun, keberhasilan harga tetap bergantung pada implementasi teknologi dan adopsi komunitas terhadap integrasi SVM. Waktu menjadi faktor penting karena presale berlangsung bertahap dengan penurunan imbal hasil di setiap fase berikutnya.

Mereka yang mengikuti perkembangan proyek secara aktif dapat memantau prediksi harga Bitcoin Hyper untuk memahami perubahan tren pasar. Bagi yang ingin terlibat lebih awal, panduan cara beli Bitcoin Hyper tersedia melalui laman resmi, disertai instruksi penggunaan wallet yang kompatibel.

Akun resmi Bitcoin Hyper di X dan Telegram juga menjadi sumber utama untuk mengakses pembaruan roadmap, pengumuman integrasi, dan peluang staking. Mengunjungi situs resmi proyek memastikan setiap keputusan investasi dilakukan berdasarkan informasi yang valid dan terverifikasi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.