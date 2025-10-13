Prediksi Dogecoin Usai Crash $19 Miliar: Grok AI Lihat Potensi 500%, Maxi Doge Raup $3,5 Juta

Pasar kripto sempat terguncang hebat ketika Dogecoin jatuh hampir 60% pada hari Jumat, setelah Donald Trump mengguncang sentimen dengan ancaman tarif 100% terhadap China. Meski demikian, DOGE berhasil bangkit cepat dan menutup hari dengan koreksi hanya 22%.

Yang lebih penting, harga harian DOGE tetap bertahan di atas garis tren naik yang telah menjadi support kuat sejak Agustus tahun lalu. Garis ini sebelumnya menjadi pemicu reli 100% yang terjadi pada Juni–Juli 2025. Setelah DOGE sukses menguji ulang area support akhir pekan ini, analis memanggil “senjata besar” yakni kecerdasan buatan Grok untuk menggali prediksi harga Dogecoin lebih dalam.

Grok AI : Dogecoin Bisa Meledak 500%

Untuk analisis ini, digunakan Grok AI, chatbot yang memiliki akses real-time ke platform X, mulai dari harga pasar langsung, opini analis, hingga sentimen publik. Grok melihat pola breakout bersih dari formasi descending triangle.

DOGE telah keluar dari zona konsolidasi sejak awal September, lalu menguji ulang garis resistance yang kini menjadi support, sebuah sinyal teknikal klasik sebelum reli besar. Saat ini, DOGE kembali menantang garis atas pola segitiga tersebut.

Grok mengukur lebar pola segitiga dan memproyeksikan target ke titik breakout sekitar $0.22. Hasilnya? Target potensial DOGE berada di kisaran $1.30, kenaikan sekitar 500% dari posisi saat ini. Namun, AI juga mengingatkan bahwa DOGE harus lebih dulu menembus rekor tertingginya di $0.79 sebelum mencapai target ambisius tersebut.

Dogecoin Tetap Raja Meme Coin : Namun Kompetisi Baru Hadir

Meskipun Dogecoin sempat mengalami penurunan dramatis pada Jumat lalu karena ulah Donald Trump yang mengancam China dengan tarif 100%, namun hal ini tentu tidak hanya berdampak pada token meme bertema anjing ini saja, namun seluruh pasar crypto mengalami kerontokan.

Meskipun begitu, banyak investor yang menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan pembelian. Bagi investor lama, angka 500% bukan hal yang mengejutkan untuk DOGE. Pada 2017, Dogecoin sempat terbang 10.000%, dan pada 2021 melesat lagi hingga 30.000%.

Meski kini lebih “matang”, Dogecoin tetap menjadi raja meme coin dan reli DOGE kerap memicu meme season besar di pasar. Anda bisa melihat prediksi harga Dogecoin dalam beberapa tahun kedepan. Di tengah momentum ini, satu nama baru mencuri perhatian yaitu Maxi Doge ($MAXI). Proyek crypto baru yang mengklaim dirinya sebagai “saudara jauh Dogecoin” yang siap balas dendam.

Maxi Doge: Penantang Baru dengan Ambisi 1000x

Maxi Doge bukan sekadar token yang menempel nama Doge demi popularitas. Narasinya unik, diceritakan sebagai saudara iri yang memoles dendamnya menjadi kekuatan. Dari sentimen itu lahirlah proyek yang menargetkan viralitas ekstrem dan potensi 1000x ala meme coin legendaris.

Salah satu kekuatan utama MAXI adalah tokenomics agresif, 40% dari total suplai dialokasikan khusus untuk marketing, mulai dari kerja sama influencer kelas atas, kampanye media sosial, hingga PR global.

Tak hanya itu, MAXI juga merancang komunitas aktif dengan event trading eksklusif mingguan untuk holder dan istem leaderboard dan hadiah loyalitas, Rencana listing tidak hanya di CEX & DEX, tetapi juga platform futures untuk trader leverage.

Tokenomic Maxi Doge

Distribusi token Maxi Doge tidak dibuat asal-asalan. Setiap persen punya misi, bukan hanya membangun proyek, tetapi menciptakan gelombang yang sulit dihentikan di dunia meme coin.

Tokenomic Maxi Doge

40% untuk Marketing – Inilah amunisi utama. Hampir setengah suplai dialokasikan untuk mengguncang media sosial, menggandeng KOL besar, kolaborasi selebritas, hingga kampanye global demi satu tujuan: menjadikan $MAXI viral di mana-mana.

– Inilah amunisi utama. Hampir setengah suplai dialokasikan untuk mengguncang media sosial, menggandeng KOL besar, kolaborasi selebritas, hingga kampanye global demi satu tujuan: menjadikan $MAXI viral di mana-mana. 25% Maxi Fund – Dana strategis untuk mengamankan eksposur jangka panjang. Mulai dari listing di exchange besar, kemitraan komunitas, hingga ekspansi ekosistem, semuanya dibayar dari sini.

– Dana strategis untuk mengamankan eksposur jangka panjang. Mulai dari listing di exchange besar, kemitraan komunitas, hingga ekspansi ekosistem, semuanya dibayar dari sini. 15% Developer – Tim pengembang tidak hanya menjaga smart contract tetap aman, tetapi juga menyiapkan fitur mendatang seperti utilitas, integrasi futures, hingga sistem gamifikasi komunitas.

– Tim pengembang tidak hanya menjaga smart contract tetap aman, tetapi juga menyiapkan fitur mendatang seperti utilitas, integrasi futures, hingga sistem gamifikasi komunitas. 1 5% Likuiditas – Likuiditas yang kuat adalah kunci agar investor bisa keluar-masuk pasar tanpa hambatan. Dana ini disiapkan untuk menopang volume tinggi di CEX dan DEX.

– Likuiditas yang kuat adalah kunci agar investor bisa keluar-masuk pasar tanpa hambatan. Dana ini disiapkan untuk menopang volume tinggi di CEX dan DEX. 5% Imbalan Staking – Bagi yang memilih untuk HODL, hadiah telah menunggu. Alokasi staking ini memberi insentif kepada komunitas yang menjaga kekuatan jangka panjang $MAXI.

Bukan sekadar token, $MAXI sedang membangun ekosistem yang sengaja disusun untuk viral, bertahan lama, dan mencuri dominasi Doge.

Presale MAXI Capai $3,57 Juta : Investor Institusional Mulai Masuk

Saat ini Maxi Doge masih berada di fase presale, dan telah mengumpulkan lebih dari $3,57 juta dari investor awal. Harga 1 $MAXI saat ini hanya $0,0002625. Jika Anda pemula dan tertarik dengan token crypto yang satu ini, Anda bisa menemukan artikel cara beli Maxi Doge di sini.

Meskipun tergolong meme coin, namun investor besar mulai turun gunung dan membeli token ini. Dua whale dilaporkan membeli total $627.000 (masing-masing $314K & $313K) hanya dalam satu hari. Ini menunjukkan kepercayaan kuat terhadap potensi $MAXI sebagai “next big meme coin”.

Menurut prediksi harga Maxi Doge, token ini bisa mencapai $0.0024 pada akhir 2025 (+814%) dan $0.0058 pada akhir 2026 (+2.100%). Jika angka ini tercapai, tentu keuntungan yang sangat luar biasa bisa Anda dapatkan karena membeli token ini sekarang.

Namun momentum hanya berpihak pada yang cepat, harga presale saat ini termasuk yang terendah sepanjang fase peluncuran. Ingin memanfaatkan gelombang Doge berikutnya? Maxi Doge mungkin menjadi tiket awal menuju reli meme coin generasi baru. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

