Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi.

Gemini AI memberikan prediksi terhadap pasar kripto setelah penjualan besar-besaran pada Jumat lalu. Mesin kecerdasan buatan Google tersebut memprediksi XRP, SHIB, dan SOL sebagai tiga aset digital yang paling mungkin rebound ke level tertinggi baru.

Di tengah prediksi bullish terhadap ketiga aset digital tersebut, Maxi Doge (MAXI) tampil sebagai penantang baru di industri kripto, terutama ruang koin meme. Dengan mengandalkan semangat para degen kripto dan narasi meme yang unik, $MAXI berhasil menarik perhatian penggemar mata uang kripto.

Prediksi Gemini AI Google di 2025

Secara historis, Uptober telah menjadi indikator andal bagi tren bullish kripto yang berkepanjangan. Baru pada Senin (07/10) lalu, Bitcoin meroket ke level tertinggi baru, sebelum kemudian crash pada hari Jumat setelah Trump mengumumkan tarif 100% terhadap impor China.

Kendati demikian, investor berpengalaman melihat koreksi tersebut sebagai ‘pendinginan’ yang diperlukan oleh pasar kripto. Sebab, pasar ini memang telah secara konsisten mengalami penurunan tajam sebelum fase bullish besar.

Banyak analis melihat crash terbaru itu sebagai peristiwa pembersihan yang menghilangkan posisi terlalu berlebihan dan spekulan jangka pendek.

Prediksi Harga XRP: Gemini AI Memprediksi XRP Naik ke $10

Menurut Gemini AI, token asli Ripple, XRP (XRP), berpotensi naik hingga $10 pada akhir tahun ini. Dengan demikian, ada potensi keuntungan hingga empat kali lipat dari harganya saat ini $2,43.

Ripple mencapai tonggak hukum yang signifikan pada tahun ini, mengakhiri pertarungan lima tahun dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dengan kemenangan. Kemenangan tersebut mendorong XPP meroket ke $3,65 pada 18 Juli, menjadi rekor harga tertinggi sepanjang masa baru sejak 2017.

Selama 12 bulan terakhir, XRP telah mengalami kenaikan sekitar 345%, mengungguli dua cryptocurrency terbaik, BTC dan ETH. Sebagai perbandingan, BTC hanya mencatatkan kenaikan 65%, sedangkan ETH naik 52% pada periode yang sama.

Indikator teknis menunjukkan tiga pola bendera bullish di sepanjang 2025, dua di antaranya muncul pada musim panas. Pola-pola ini sering mendahului lonjakan harga besar, dan pola XRP belum sepenuhnya terwujud.

Analis memperkirakan bahwa kondisi pasar pada Oktober akan menguntungkan, ditambah dengan kemungkinan persetujuan ETF, kemajuan legislasi kripto AS, dan kemitraan baru Ripple, dapat dengan mudah memicu reli besar untuk mendorong XRP ke $10 sesuai prediksi Gemini AI.

Prediksi Harga Shiba Inu (SHIB): Gemini AI Prediksi Kenaikan 10x Lipat hingga Natal

Diluncurkan pada tahun 2020, Shiba Inu (SHIB) telah menjadi pesaing kuat Dogecoin (DOGE), dengan kapitalisasi pasar di atas $6 miliar. Saat ini $SHIB diperdagangkan di sekitar $0,00001037, turun 3% dalam 24 jam terakhir, sejalan dengan penurunan 3% pasar kripto secara keseluruhan yang terjadi semalam.

Secara teknis, token ini masih dalam tahap konsolidasi di dalam pola bendera bullish, tanpa ada penembusan yang dikonfirmasi hingga saat ini. Apabila SHIB berhasil menembus level resistensi kunci di $0,000025 pada November, hal ini dapat membuka jalan menuju target akhir tahun Gemini AI, yaitu $0,00005 hingga $0,0001, atau naik 10x lipat dari harganya saat ini.

Di luar akar memenya, Shiba Inu telah berkembang menjadi ekosistem terdesentralisasi yang lebih luas didukung oleh blockchain L2-nya, Shibarium. Shibarium menawarkan transaksi berbiaya rendah, integrasi dApps, dan privasi yang ditingkatkan, membantu SHIB tampil lebih menonjol di antara meme crypto lainnya.

Prediksi Harga Solana (SOL): Gemini AI Memprediksi SOL Bergerak Menuju $1.000

Solana (SOL) telah memperkuat posisinya sebagai blockchain kontrak pintar terkemuka. Solana kini memiliki kapitalisasi pasar di atas $103,8 miliar dan lebih dari $11,3 miliar dalam total nilai terkunci (TVL) di seluruh ekosistemnya.

Spekulasi tentang disetujuinya ETF Solana spot pada akhir bulan ini semakin menguat. Apabila hal tersebut terealisasi, Solana berpotensi mendapatkan aliran dana institusional serupa dengan apa yang pernah terjadi saat peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum.

Solana juga berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tokenisasi aset dunia nyata dan sektor stablecoin yang berkembang, dua tren yang semakin menarik minat institusional. Berkat kecepatan tinggi dan biaya transaksi rendah, Solana mempertahankan keunggulan teknologi yang jelas dibanding Ethereum seiring dengan percepatan adopsi.

Dari segi harga, Solana mencapai $250 pada Januari, turun menjadi $100 pada April, dan kini diperdagangkan di sekitar $194, menunjukkan kembalinya kekuatan SOL. Dengan RSI 43 dan harga di bawah rata-rata pergerakan 30 hari, aset ini undervalued pada level saat ini.

Setelah baru-baru ini keluar dari struktur bendera bullish, Gemini AI memperkirakan potensi kenaikan antara $500 dan $1.000 pada awal tahun baru atau mendekati 2026, naik jauh di atas ATH-nya saat ini $293,31.

