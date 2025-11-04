Gemini AI Prediksi Harga Altcoin Teratas: XRP, ADA, ASTER di Akhir Tahun 2025

Model bahasa besar (Large Language Model) canggih Google, Gemini AI, memberikan prediksi harga altcoin teratas, dengan menyarankan investor untuk memegang XRP (XRP), Cardano (ADA), dan Aster (ASTER). Ketiganya berpotensi memberikan keuntungan berlipat ganda dari investasi awal antara sekarang hingga akhir tahun 2025.

Kendati terjadi penurunan berkepanjangan di Oktober, optimisme tetap tinggi berkat debut ETF Solana, Litecoin, dan Hedera di AS, serta pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed. Perkembangan ini mengarah pada kinerja altcoin yang kuat, yang dinilai dapat mendorong siklus bullish berikutnya.

XRP (XRP): Altcoin Teratas dengan Potensi Kenaikan 400% hingga Natal

XRP (XRP) muncul sebagai salah satu kandidat teratas untuk mencatat lonjakan harga signifikan menurut Gemini AI. Token asli Ripple Labs tersebut memiliki potensi untuk naik ke level harga $5,85 sampai $13 pada akhir tahun, atau naik sekitar 439% dari harganya saat ini $2,41.

Setelah meraih kemenangan hukum atas SEC pada awal tahun ini, kepercayaan pasar terhadap Ripple melonjak, mendorong XRP mencapai rekor tertinggi dalam tujuh tahun di level $3,65 pada Juli lalu. Selama 12 bulan terakhir, XRP bahkan sukses mencatatkan kenaikan sebesar 378%, jauh mengungguli Bitcoin dan Ethereum.

Peluncuran stablecoin RLUSD oleh Ripple, dikombinasikan dengan keterlibatan CEO Brad Garlinghouse dengan Donald Trump, telah menempatkan perusahaan ini sebagai pemimpin dalam hal regulasi, memperkuat daya tariknya bagi investor ritel maupun institusional.

Grafik teknis XRP juga terus menunjukkan beberapa pola bendera bullish hingga tahun 2025, mengindikasikan potensi breakout pada akhir tahun.

Apabila katalis seperti persetujuan ETF, Ripple menjalin lebih banyak kemitraan strategis, atau regulasi kripto AS yang lebih jelas diterbitkan, proyeksi Gemini AI sebesar $13 kemungkinan besar dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Cardano (ADA): Altcoin Teratas yang Diperkirakan Naik 700% Pada Q4 2025

Cardano (ADA) tetap menjadi salah satu jaringan DeFi terkuat yang sedang dikembangkan. Proyek ini terus membangun reputasi sebagai pesaing utama Ethereum berkat ekosistem pengembang yang berkembang dengan pesat dan rangkaian aplikasi terdesentralisasi yang terus bertambah.

Dibuat oleh salah satu pendiri Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano dikenal karena kerangka kerja yang telah ditinjau secara akademis, yang menekankan skalabilitas, keberlanjutan, dan verifikasi formal.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $21 miliar, Cardano menempati posisi kuat di antara proyek DeFi teratas, meskipun masih tertinggal dari Solana dan Ethereum dalam hal adopsi secara keseluruhan.

Analisis Gemini AI memperkirakan ADA dapat mengalami lonjakan harga ke $7 pada awal tahun baru. Artinya, ada kenaikan luar biasa sekitar 1.100% dari harga saat ini di $0,58.

Apabila sentimen investor menguat hingga akhir tahun, model Gemini AI menunjukkan ADA dapat diperdagangkan di sekitar $3 pada akhir 2025 dan berpotensi melampaui rekor tertinggi sepanjang masa 2021 di $3,09 apabila terjadi tren bullish kuat.

Aster (ASTER): Altcoin Teratas Diprediksi Naik 4x hingga 5x Lipat

Aster (ASTER) adalah token pertukaran terdesentralisasi yang baru diluncurkan dan sedang menjadi perbincangan di ruang DeFi coin. Proyek ini lahir dari merger antara Astherus dan APX Finance pada akhir 2024, dan secara resmi diluncurkan pada September 2025, serta terdaftar di Binance serta sejumlah exchange crypto terbaik sebulan kemudian.

Dibangun di atas BNB Chain dan didukung oleh divisi ventura yang pernah terkait dengan Changpeng Zhao (CZ), Aster adalah DEX perpetual generasi berikutnya yang mendukung perdagangan spot dan futures dengan leverage hingga 1001x.

Fitur unggulannya adalah ‘Trade & Earn’, di mana pengguna dapat menggunakan aset yang menghasilkan imbal hasil sebagai margin. Dengan demikian, fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat berdagang dan mendapatkan imbal hasil secara bersamaan.

Dalam 24 jam terakhir, harga Aster naik 9%, meskipun terjadi penurunan pasar yang telah mengurangi kapitalisasi pasar kripto sebesar 3%.

Kendati masih terlalu dini untuk mengidentifikasi tren pasti, Aster sempat keluar dari kanal penurunan pasca peluncuran berkat minat paus pada akhir pekan. Harga segera turun lagi ketika trader mengambil keuntungan, tetapi RSI netral dan keunikannya membuat Aster berpotensi mencapai target Gemini AI dalam dua bulan ke depan.

Maxi Doge (MAXI): Koin Meme Berisiko Tinggi dengan Potensi Lonjakan 100x

Salah satu proyek baru yang belum terdaftar dalam dataset Gemini telah menimbulkan buzz signifikan di pasar presale. Maxi Doge (MAXI) merupakan salah satu peluncuran meme crypto paling dibicarakan tahun ini, dengan menarik lebih dari $3,8 juta atau setara Rp65 miliar (kurs 1 USD = Rp16.672) dari investor yang antusias dengan penerus Dogecoin tersebut.

Dipasarkan sebagai penerus Dogecoin yang lebih berisik dan berjiwa pemberontak, Maxi Doge menangkap semangat degen kripto melalui kontes meme, acara komunitas, dan kehadiran di media sosial yang sangat aktif.

Token $MAXI dibangun sebagai token ERC-20 di jaringan Ethereum. Dengan demikian, $MAXI dapat menikmati kecepatan transaksi yang lebih baik dan biaya lebih murah dibandingkan dengan jaringan legacy Dogecoin.

Dari total pasokan token sebesar 150,24 miliar $MAXI, 25% di antaranya dialokasikan untuk ‘Maxi Fund’, yang akan digunakan untuk pemasaran, kemitraan, dan pembangunan ekosistem. Hal ini menegaskan bahwa tim pengembang menyiapkan Maxi Doge sebagai koin meme jangka panjang, bukan sekedar hype di awal.

Potensi kemitraan dengan platform trading futures juga menjadi daya tarik lain dari Maxi Doge. Apabila rencana tersebut terealisasi, trader degen akan dapat memperdagangkan $MAXI dengan leverage tinggi di masa depan.

Maxi Doge juga menawarkan fitur staking dengan imbal hasil mencapai 79% APY. Token $MAXI sendiri masih dijual dengan harga presale, hanya $0,000266 per token, menjadi titik masuk terendah sebelum token terdaftar di bursa.

Dapatkan token $MAXI melalui situs web presale resminya dengan mengikuti panduan dalam cara beli Maxi Doge. Pelajari juga potensi jangka panjang $MAXI dengan membaca artikel kami yang secara khusus mengulas mengenai prediksi harga Maxi Doge.

