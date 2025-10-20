Weex Exchange Tawarkan Bonus 50% Futures: Inilah Cara Aktivasi dan Keuntungan untuk Trader Pemula

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Weex memberikan peluang menarik bagi pengguna baru yang ingin mencoba perdagangan crypto dengan bonus futures sebesar 50%. Program ini terbuka untuk semua pengguna yang baru mendaftar, dan berlaku selama 30 hari sejak tanggal registrasi pertama Anda.

Hingga saat ini, lebih dari 6,2 juta pengguna telah bergabung dengan Weex, menjadikan platform ini salah satu yang berkembang paling cepat di industri crypto. Cukup lakukan deposit pertama minimal 100 USDT atau sekitar 1,6 juta rupiah, dan Anda akan langsung memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus futures sebesar 50%.

Jika Anda memiliki dana lebih, Anda bisa deposit hingga 8.000 USDT dan menerima bonus maksimum 800 USDT. Namun perlu diingat, dana deposit bersih Anda harus disimpan selama tiga hari berturut-turut agar bonus dapat diaktifkan secara penuh.

Cara Kerja Bonus Futures 50% Weex

Mengingat jumlah investor crypto yang semakin meningkat, bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari investor saham. Wajar jika semakin banyak exchanger crypto yang bermunculan. Salah satunya Weex Exchange yang menawarkan bonus future hingga 50%.

Bonus ini dirancang untuk memberikan insentif kepada pengguna baru agar dapat segera memulai aktivitas trading futures. Setelah Anda menerima bonus, Anda dapat menggunakannya untuk memperbesar volume transaksi futures. Ketika target volume trading yang ditentukan tercapai, maka Anda berhak mengklaim reward yang sesuai dengan level tersebut.

Anda bisa memperdagangkan berbagai pasangan aset mulai dari Bitcoin hingga meme coin untuk mencapai volume tersebut, sehingga memberi fleksibilitas lebih bagi strategi trading Anda. Program ini tidak membatasi pada satu pasangan saja, selama memenuhi syarat volume dan fee.

Ketentuan Penting Bonus Pengguna Baru Weex

Perlu dicatat bahwa hanya deposit on-chain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Transfer internal antar akun Weex, meskipun milik pengguna yang sama, tidak akan dihitung sebagai deposit yang sah. Selain itu, ada beberapa syarat teknis lain yang perlu diperhatikan:

Volume trading futures dihitung berdasarkan margin dikalikan leverage.

Order yang tidak menghasilkan biaya transaksi tidak dihitung ke dalam volume.

Verifikasi identitas (KYC) dengan dokumen yang sesuai lokasi IP Anda mungkin diperlukan untuk validasi akun.

Pasangan USDC/USDT dan EUR/USDT tidak dihitung sebagai bagian dari volume trading.

Bonus hanya bisa digunakan untuk futures trading dan mendukung semua pasangan perdagangan kecuali yang dikecualikan di atas. Anda juga bisa menggunakan dana bonus ini sebagai margin, untuk menutup biaya transaksi, kerugian, atau biaya pendanaan.

Perlu diingat, pastikan Anda telah menyelesaikan seluruh persyaratan bonus sebelum melakukan penarikan atau transfer aset. Jika Anda melakukan transfer sebelum menyelesaikan target, bonus akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

Bonus Deposit Tambahan 20%

Setelah menyelesaikan program bonus 50%, Anda juga bisa membuka akses ke bonus tambahan sebesar 20% untuk deposit berikutnya. Ini memberikan peluang lanjutan bagi pengguna baru untuk mengembangkan potensi profit di pasar futures. Bonus kedua ini bersifat opsional dan bisa diaktifkan setelah penyelesaian program pertama.

Cara Aktivasi Bonus Futures 50% di Weex

Untuk mengklaim bonus futures 50% dari Weex, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan penting sejak awal proses pendaftaran hingga verifikasi akun.

Semua proses ini dirancang agar pengguna baru dapat langsung memulai trading dengan dukungan insentif tambahan. Berikut panduan lengkapnya:

Buat Akun di Platform Weex – Akses situs resmi Weex. Daftarkan akun baru menggunakan email atau nomor telepon aktif. Ikuti instruksi registrasi hingga akun berhasil dibuat.

– Akses situs resmi Weex. Daftarkan akun baru menggunakan email atau nomor telepon aktif. Ikuti instruksi registrasi hingga akun berhasil dibuat. Lengkapi Profil dan Verifikasi Identitas (KYC) – Masuk ke dashboard akun Anda. Isi data pribadi secara lengkap dan benar. Unggah dokumen identitas resmi untuk proses KYC agar akun Anda memenuhi syarat penuh untuk menerima bonus dan memulai trading.

– Masuk ke dashboard akun Anda. Isi data pribadi secara lengkap dan benar. Unggah dokumen identitas resmi untuk proses KYC agar akun Anda memenuhi syarat penuh untuk menerima bonus dan memulai trading. Hubungkan Email dan Nomor Telepon – Setelah akun diverifikasi, sambungkan email dan nomor telepon Anda secara bersamaan. Dengan menghubungkan dua metode ini, Anda akan mendapatkan kupon senilai 10–100 USDT.

– Setelah akun diverifikasi, sambungkan email dan nomor telepon Anda secara bersamaan. Dengan menghubungkan dua metode ini, Anda akan mendapatkan kupon senilai 10–100 USDT. Manfaatkan Kupon dengan Tepat – Kupon dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi di platform Weex. Kupon tidak dapat digunakan sebagai margin atau untuk membayar biaya pendanaan.

Pastikan Anda menggunakannya dalam waktu maksimal 7 hari, karena kupon akan otomatis kadaluarsa setelah itu.

Weex: Solusi Ramah Pengguna untuk Trader Crypto Baru

Weex hadir sebagai platform exchange crypto yang tidak hanya mendukung perdagangan spot dan futures, tetapi juga menawarkan fitur copy trading untuk pengguna yang ingin mengikuti strategi trader profesional. Untuk perdagangan futures, Weex mendukung kontrak USDT-M perpetual, yang memungkinkan posisi long dan short dengan fleksibilitas tinggi.

Platform ini juga memberikan akses leverage hingga 400x, salah satu yang tertinggi di industri crypto saat ini. Fitur ini memungkinkan pengguna memperbesar eksposur pasar, meskipun tetap harus memperhatikan manajemen risiko yang ketat.

Pengguna dapat membeli cryptocurrency terbaik melalui berbagai metode, termasuk quick buy, transfer on-chain, atau menggunakan fitur P2P (peer-to-peer). Bagi pemula, metode quick buy paling ideal karena mendukung pembayaran dengan fiat. Namun penting dicatat, jika Anda membeli crypto menggunakan fiat, maka transaksi tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti program bonus 50% futures.

Jangkauan Global dan Reputasi Weex

Weex telah mengantongi sejumlah lisensi di berbagai yurisdiksi termasuk Amerika Serikat dan Kanada, serta tersedia di lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Dengan pertumbuhan jumlah pengguna yang terus meningkat dan reputasi keamanan yang baik, Weex terus memantapkan posisinya sebagai salah satu exchange yang patut dipertimbangkan bagi trader pemula maupun berpengalaman.

Program bonus futures 50%, ditambah dengan insentif lanjutan 20% bonus tambahan, menjadi insentif menarik untuk mencoba layanan mereka. Apakah Anda baru pertama kali mencoba trading futures, atau sedang mencari platform baru yang lebih fleksibel, penawaran bonus dari Weex ini layak dipertimbangkan.

Langkah Pertama untuk Trader Baru yang Ingin Serius

Dengan struktur bonus yang dirancang untuk mendorong aktivitas trading dan verifikasi identitas yang menjaga keamanan akun, Weex berhasil menawarkan pengalaman onboarding yang ramah bagi pengguna baru. Kejelasan syarat, transparansi sistem volume, serta berbagai metode deposit membuat proses pendaftaran dan klaim bonus lebih mudah diakses.

Bagi Anda yang tertarik memulai perjalanan futures trading, Weex memberikan insentif dan infrastruktur yang mendukung. Pastikan untuk membaca semua syarat dengan cermat, mengoptimalkan penggunaan bonus, dan menjaga strategi agar tetap sesuai dengan profil risiko pribadi.

Selamat mencoba fitur-fitur unggulan Weex dan manfaatkan bonus futures 50% untuk membangun momentum awal dalam dunia trading crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.