Gemini AI dari Google merilis proyeksi berani untuk kuartal ini, memprediksi bahwa Bitcoin, Solana, dan XRP bisa mencetak rekor tertinggi baru sebelum tahun berakhir. Lonjakan awal di bulan Oktober yang disebut “Uptober” memang sempat terhenti setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor 100% untuk produk asal Tiongkok.

Namun, persetujuan ETF untuk Solana, Litecoin, dan Hedera hari ini, ditambah ekspektasi bahwa rapat FOMC besok akan kembali menurunkan suku bunga, membuat banyak analis yakin akan adanya pembalikan tren besar.

Bitcoin ($BTC) – Gemini AI Prediksi Kenaikan Hingga $250.000

Bitcoin ($BTC), aset digital pertama sekaligus terbesar di dunia, terus menjadi pusat perhatian global setelah menembus rekor harga baru di $126.080 atau sekitar Rp2,1 miliar pada 6 Oktober lalu. Model terbaru dari Gemini AI memproyeksikan kemungkinan reli besar berikutnya yang bisa membawa harga Bitcoin ke level $250.000 atau sekitar Rp4,16 miliar pada 2026.

Sebagai tolok ukur utama di dunia crypto, Bitcoin masih memegang posisi dominan dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,27 triliun atau sekitar Rp37.843 triliun dari total nilai pasar crypto global senilai $3,95 triliun. Fungsinya sebagai “emas digital” membuat Bitcoin tetap menjadi pilihan utama bagi investor institusional dan ritel sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Jika kondisi makroekonomi seperti inflasi yang melambat dan kebijakan fiskal yang lebih longgar terus berlanjut, BTC berpeluang menantang rekor tertinggi baru. Keputusan FOMC besok, yang kemungkinan menghasilkan pemotongan suku bunga tambahan, dapat menjadi katalis untuk reli bullish di kuartal keempat.

Secara konservatif, momentum pasar saat ini bisa membawa harga Bitcoin menuju $150.000 atau sekitar Rp2,49 miliar. Namun, target ambisius Gemini di $250.000 hanya akan tercapai jika terjadi bull run besar yang didukung oleh regulasi crypto komprehensif dari pemerintah AS sebelum akhir tahun.

Solana (SOL) – Gemini AI Ramalkan Breakout Kuat Pasca-ETF

Solana ($SOL) terus memperkuat posisinya sebagai salah satu jaringan smart contract paling dinamis. Saat ini, kapitalisasi pasarnya mencapai hampir $110 miliar atau sekitar Rp1.831 triliun, dengan total value locked (TVL) sebesar $12 miliar atau sekitar Rp199,8 triliun tersebar di berbagai protokol DeFi.

Persetujuan ETF Solana spot dari Bitwise dan Grayscale yang diumumkan hari ini langsung memicu euforia pasar. Dalam beberapa bulan ke depan, potensi arus masuk dana institusional diperkirakan akan meningkat, mirip dengan apa yang terjadi pasca peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum.

Solana dikenal dengan kecepatan transaksi yang sangat tinggi, biaya jaringan rendah, serta adopsi yang berkembang pesat di sektor tokenisasi dan stablecoin. Faktor-faktor ini menjadikan Solana sebagai salah satu jaringan yang paling siap untuk penggunaan skala perusahaan.

Harga SOL sebelumnya mencapai puncak di $250 atau sekitar Rp4.163.000 pada Januari dan menyentuh titik terendah di $100 atau sekitar Rp1.665.300 pada April. Kini, harga SOL berada di kisaran $203 atau sekitar Rp3.381.759 setelah naik 1,4% dalam 24 jam terakhir. Indikator RSI berada di level netral, yaitu 51, menunjukkan tidak ada tekanan beli atau jual ekstrem saat ini.

Solana baru saja menembus formasi bullish flag, dan menurut proyeksi Gemini, harga SOL bisa melonjak hingga $700 atau sekitar Rp11.657.100 sebelum Natal. Target ini memang ambisius, tetapi didukung oleh momentum yang terus meningkat dan struktur teknikal yang solid.

Dalam skenario bullish versi Gemini, Solana mampu menembus rekor tertingginya di $293 atau sekitar Rp4.881.129 yang tercatat pada awal tahun ini.

XRP ($XRP) – Gemini Prediksi Kenaikan ke Dua Digit

Model prediktif Gemini AI menunjukkan potensi breakout signifikan untuk Ripple’s XRP ($XRP). Proyeksinya mengarah pada reli harga menuju kisaran $5 hingga $10, atau sekitar Rp83.265 hingga Rp166.530 sebelum akhir tahun. Prediksi ini berarti harga XRP bisa naik hampir empat kali lipat dari posisi saat ini di $2.67 atau sekitar Rp44.450.

Kemenangan hukum Ripple atas SEC awal tahun ini menjadi titik balik besar yang memulihkan kepercayaan pasar. Putusan tersebut mendorong harga XRP ke puncak tujuh tahun di $3.65 atau sekitar Rp60.285 pada Juli. Selama 12 bulan terakhir, performa XRP telah melonjak 413%, melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam persentase pertumbuhan.

Peluncuran stablecoin baru Ripple, RLUSD, serta kedekatan CEO Brad Garlinghouse dengan lingkaran Presiden Donald Trump, memperkuat posisi Ripple sebagai proyek crypto yang “dekat dengan regulator.” Hal ini menjadikan XRP kandidat ideal bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari regulasi ramah crypto dan adopsi digital money di masa depan.

Dari sisi teknikal, grafik 2025 memperlihatkan terbentuknya beberapa pola bullish flag. Pola-pola ini umumnya menjadi sinyal akumulasi kuat sebelum harga mengalami kenaikan signifikan.

Jika katalis tambahan seperti persetujuan ETF, kemitraan institusional, atau kejelasan regulasi AS benar-benar terealisasi, Gemini AI memproyeksikan XRP dengan mudah dapat menembus level $5. Target $10 atau sekitar Rp166.530 menjadi batas atas dalam skenario bull case penuh.

