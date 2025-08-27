Dari Rp1,47 Juta Jadi Rp53,77 Miliar di Solana – Token Baru Ini Jadi Incaran Setelah UFD?

Seorang trader sukses mengubah modal sebesar Rp1,47 juta ($90) menjadi lebih dari Rp53,77 miliar ($3,25 juta) hanya dalam dua hari lewat investasi di meme coin ekosistem Solana.

What can $90 get you?



This trader turned $90 into $3.25M in just 2 days by buying $UFD—an insane 36,067x return! #UFDhttps://t.co/wLEWwVnYAR pic.twitter.com/T1qs1Q7m1a — Lookonchain (@lookonchain) December 19, 2024

Cerita spektakuler ini membuat proyek baru seperti Bitcoin Hyper (HYPER) mulai menjadi sorotan investor yang mencari peluang serupa namun dengan fondasi teknologi yang lebih kuat.

Modal Rp1,47 Juta Berbuah Rp53 Miliar Lewat Meme Coin Solana

Pasar kripto kembali menyajikan kisah spektakuler. Seorang trader membeli meme coin berbasis Solana hanya sebesar $90 atau sekitar Rp1.475.100 dan berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari $3,25 juta setara Rp53.767.500. Cerita ini langsung menyedot perhatian komunitas kripto global.

Menurut laporan dari Lookonchain, lonjakan keuntungan itu berasal dari investasi pada token Unicorn Fart Dust (UFD), sebuah meme coin yang awalnya dianggap sebagai eksperimen sosial. Return luar biasa tersebut mencapai lebih dari 36.000 kali lipat.

Dari Eksperimen Sindiran Jadi Proyek Bernilai Miliaran

UFD diluncurkan oleh Ron Branstetter, yang dikenal dengan nama online Basement Ron. Ia menciptakan UFD sebagai sindiran terhadap dunia kripto yang ia nilai terlalu penuh janji kosong. Situs resmi UFD bahkan menggambarkannya sebagai “debu kentut unicorn”—tanpa nilai intrinsik, hanya untuk humor dan komunitas.

Namun narasi anti-utilitas justru mendapat sambutan luar biasa dari komunitas. Token ini sempat menyentuh kapitalisasi pasar sebesar $500 juta (sekitar Rp8,195 triliun), dan menjadi topik hangat di dunia crypto.

Per 27 Agustus 2025, harga UFD berada di $0.03093 atau sekitar Rp506,91 per token, naik 0,97% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya kini sebesar $30,93 juta (sekitar Rp507,01 miliar), dengan volume perdagangan harian sebesar $4,93 juta (Rp80,84 miliar). Seluruh suplai maksimal sebesar 1 miliar UFD sudah beredar sepenuhnya.

Struktur token UFD menolak elemen teknikal kompleks seperti staking atau burning, dan lebih mengedepankan kekuatan komunitas, humor internal, serta narasi absurd untuk mempererat para holder. Token ini tidak menjanjikan solusi teknologi—UFD hanya menjadi wadah komunitas yang menyuarakan kebebasan dan sindiran terhadap proyek crypto lain yang overpromised.

Bitcoin Hyper (HYPER): Token Baru yang Diprediksi Meledak Setelah UFD

Kisah spektakuler UFD memang menarik, tetapi investor yang cermat mulai melirik proyek baru yang lebih matang secara teknologi. Salah satu proyek tersebut adalah Bitcoin Hyper (HYPER), token layer 2 pertama yang dirancang untuk mempercepat transaksi Bitcoin menggunakan arsitektur Solana Virtual Machine (SVM).

Bitcoin Hyper sedang menjalankan presale dan telah berhasil menghimpun dana lebih dari $12.347.141,33 atau sekitar Rp202,3 miliar. Ini menunjukkan tingginya antusiasme terhadap proyek ini.

Presale saat ini berada di harga $0.012805, setara dengan Rp209,79 per token. Token ini diproyeksikan mengalami lonjakan signifikan setelah listing, mengingat basis teknologi dan permintaan pasar terhadap solusi layer 2 Bitcoin terus meningkat.

Sistem Layer 2 Bitcoin yang Super Cepat dan Murah

Bitcoin Hyper dirancang sebagai solusi layer 2 dengan performa tinggi untuk ekosistem Bitcoin. Proses kerjanya meliputi:

Bridge – Pengguna mengirimkan BTC ke alamat yang dimonitor oleh Canonical Bridge. Transaksi diverifikasi melalui smart contract SVM. Layer 2 Operation – Pengguna dapat mengirim, menerima, dan melakukan transaksi DeFi langsung di layer 2 dengan kecepatan instan. Keamanan dan Validasi – Semua transaksi dikompresi dan diamankan menggunakan teknologi ZK-proof, kemudian disinkronkan secara berkala ke jaringan Bitcoin utama (layer 1). Withdraw ke Layer 1 – Pengguna bisa menarik kembali BTC mereka ke jaringan utama setelah proses validasi selesai.

Solusi ini menjawab kekurangan utama Bitcoin: kecepatan transaksi yang lambat dan biaya yang tinggi. Dengan HYPER, pengguna mendapatkan pengalaman BTC yang jauh lebih efisien tanpa mengorbankan keamanan.

Data Terbaru Staking dan Tokenomics Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper juga menawarkan staking reward sebesar 90% per tahun. Hingga 27 Agustus 2025, jumlah total token yang sudah di-stake mencapai 585.378.427 HYPER, dengan reward berjalan sebesar 199,77 HYPER per ETH block.

Struktur tokenomics Bitcoin Hyper adalah sebagai berikut:

30% untuk pengembangan

25% untuk treasury dan dukungan komunitas

20% untuk pemasaran global (organik & berbayar)

15% untuk reward staking & giveaway

10% untuk alokasi listing di exchange

Token ini dirancang agar dapat digunakan secara langsung untuk transaksi, governance, dan staking di dalam ekosistem layer 2 Bitcoin Hyper.

Cara Membeli Token Bitcoin Hyper (HYPER)

Investor dapat membeli $HYPER secara langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper. Berikut langkah-langkahnya:

Siapkan Crypto atau Kartu Kredit

Pertama, beli aset crypto seperti ETH, SOL, BNB, atau USDT dari exchange pilihan. Jika belum punya dompet, Anda bisa menggunakan Best Wallet atau MetaMask.

Hubungkan Wallet ke Situs Resmi

Buka situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet.”

Pilih Jumlah dan Lakukan Transaksi

Tentukan jumlah token yang ingin dibeli. Anda juga bisa memilih opsi “Buy and Stake” untuk langsung mengunci token dan mendapatkan reward.

Pembayaran dengan Kartu

Jika memilih pembayaran dengan kartu, hubungkan dompet crypto mobile atau ekstensi browser Anda, lalu pilih opsi “Buy With Card.”

Bitcoin Hyper juga menyediakan bridge lintas blockchain. Investor yang membeli dengan SOL akan menerima token di jaringan Solana. Pembeli via ETH, BNB, dan kartu akan menerima token di jaringan Ethereum. Semua aset dapat dijembatani antar Solana, Ethereum, dan jaringan Bitcoin Hyper.

Mengapa Bitcoin Hyper Jadi Sorotan?

Bitcoin Hyper bukan sekadar token baru. Proyek ini membawa solusi nyata bagi keterbatasan utama Bitcoin—yaitu kecepatan transaksi dan biaya gas. Dengan mengadopsi teknologi Solana Virtual Machine (SVM), proyek ini menawarkan transaksi Bitcoin yang murah dan hampir instan tanpa mengorbankan keamanan khas BTC.

Tidak seperti Lightning Network yang masih eksperimental, Bitcoin Hyper membangun ekosistem Layer 2 lengkap yang dapat menjalankan dApps, sistem pembayaran, hingga peluncuran meme coin baru secara cepat dan efisien.

Akankah Bitcoin Hyper Jadi Peluang Besar Berikutnya?

Dengan total dana presale yang nyaris menyentuh batas target dan lebih dari 585 juta token yang telah di-stake, Bitcoin Hyper menunjukkan sinyal kuat bahwa kepercayaan investor cukup tinggi. Proyek ini juga telah mendapatkan dukungan dari komunitas dan telah tampil di berbagai kanal berita kripto sebagai presale terbaik tahun ini.

Bagi investor yang merasa terlewat tren UFD, Bitcoin Hyper menawarkan kesempatan baru yang jauh lebih terstruktur, aman, dan berpotensi tinggi. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Catatan Akhir: Bitcoin Hyper Jadi Peluang Berikutnya?

Fenomena UFD menunjukkan betapa pasar kripto masih dipenuhi kejutan tak terduga. Dari sekadar meme coin, aset ini mampu mencetak keuntungan miliaran hanya dalam dua hari. Namun, banyak investor kini mulai menyadari pentingnya proyek dengan dasar teknologi kuat.

Bitcoin Hyper hadir sebagai alternatif yang lebih matang dengan solusi nyata atas kelemahan Bitcoin. Menggunakan teknologi Solana Virtual Machine, transaksi BTC bisa dilakukan lebih cepat dan lebih murah.

Dengan total staking lebih dari 585 juta token dan reward hingga 90% per tahun, daya tarik HYPER bukan sekadar hype. Kapitalisasi yang masih rendah dan sistem Layer 2 yang solid membuka peluang besar untuk kenaikan harga pasca listing.

Presale saat ini masih berjalan, namun harga token bisa naik kapan saja seiring meningkatnya permintaan. Investor cerdas biasanya masuk lebih awal sebelum tren dimulai.

Jika Anda merasa terlambat di UFD, maka Bitcoin Hyper adalah kesempatan kedua yang patut dipertimbangkan sekarang juga. Klik tautan ini untuk mulai membeli sebelum harganya melejit!

