Ethereum Melesat, Altcoin Potensial Seperti PEPENODE Siap Menyusul

Ethereum menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang tahun 2025, mengungguli berbagai aset kripto papan atas lainnya. Laporan terbaru dari CoinGecko memperkuat proyeksi bahwa $ETH masih memiliki ruang tumbuh yang besar dalam siklus ini.

Lonjakan ini bukan hanya membuka peluang bagi Ethereum, tetapi juga menjadi katalis bagi koin Web3 baru seperti $PEPENODE yang siap berkembang pesat di tengah momentum pasar yang membaik.

Ethereum Ungguli Bitcoin dan Altcoin Besar di Kuartal Ketiga 2025

Ethereum saat ini menjadi motor utama dalam pemulihan pasar crypto, sementara Bitcoin belum menunjukkan pergerakan berarti di musim “Uptober” ini. Laporan dari CoinGecko yang merangkum tren Q3 2025 mengungkap bahwa $ETH melonjak sebesar 68,5%, menutup kuartal di harga $4.215 atau sekitar Rp701,3 juta.

Setelah sempat tergelincir ke kisaran $3.600–$3.700 sebanyak dua kali di bulan Oktober, Ethereum kembali menguat dan bertahan di atas level $4.000. Akselerasi ini menempatkan Ethereum di atas $BTC, $SOL, dan $XRP dari segi performa kuartalan.

Pendorong utama kenaikan ini berasal dari akumulasi institusional dalam jumlah besar. Bitmine dan SharpLink menjadi dua entitas besar yang menambah porsi $ETH secara agresif. Bitmine bahkan membeli lebih dari 200.000 $ETH dalam periode diskon minggu lalu. Langkah ini mendorong perusahaan mendekati targetnya, menguasai 5% total suplai Ethereum di dunia.

Kapitalisasi Pasar Ethereum Naik Lagi, Web3 Jadi Faktor Penentu

Kapitalisasi pasar Ethereum kini menyentuh angka $479.31B, dan terus mengalami kenaikan. Meski posisi Bitcoin sebagai “raja crypto” belum tergeser, pemulihan agresif yang ditunjukkan oleh $ETH menggarisbawahi peran utilitas Web3 sebagai komponen fundamental dalam menjaga nilai jangka panjang aset crypto, bahkan di tengah volatilitas ekstrem.

Kehadiran fitur-fitur seperti staking, NFT, DeFi, dan integrasi lintas rantai mendorong permintaan terhadap Ethereum terus tumbuh. Hal ini menciptakan daya tahan yang tidak hanya berasal dari spekulasi, tapi juga dari nilai guna teknologi yang nyata. Sejumlah analis menyebut bahwa Ethereum kini bukan hanya “jaringan smart contract,” melainkan landasan bagi seluruh inovasi Web3 di masa depan.

Fakta-fakta ini menjadi alasan mengapa banyak investor mulai menengok proyek-proyek Web3 baru dengan potensi serupa. Salah satunya adalah PEPENODE ($PEPENODE), sebuah meme coin berbasis sistem mine-to-earn yang membawa konsep penambangan kripto ke dalam dunia virtual dengan pendekatan yang menyenangkan sekaligus menguntungkan.

PEPENODE – Memecoin Mine-to-Earn yang Hadirkan Reward Nyata

PEPENODE ($PEPENODE) adalah token utama dari ekosistem PEPENODE, sebuah proyek gamifikasi berbasis Web3 yang memungkinkan siapa saja untuk merasakan pengalaman menambang kripto secara virtual. Anda tidak perlu membeli mesin mahal, membayar tagihan listrik besar, atau memahami seluk-beluk server.

Semuanya terjadi secara on-chain dalam lingkungan simulasi yang bisa diakses lewat browser. Seluruh proses penambangan dikemas dalam bentuk permainan interaktif. Anda akan memulai dengan ruang server kosong yang bisa diisi dengan node penambang virtual.

Setiap node memerlukan daya tertentu, dan Anda bisa memilih untuk membeli node yang lebih efisien atau meningkatkan kapasitas server agar hasil penambangan meningkat. Semakin baik rig Anda, semakin banyak $PEPENODE yang bisa Anda hasilkan.

Ekonomi dalam game ini sepenuhnya ditenagai oleh token $PEPENODE. Token ini digunakan untuk membeli node baru, upgrade node lama, dan menjadi sumber daya utama untuk terus meningkatkan hasil tambang virtual Anda. Semua berlangsung di jaringan blockchain secara transparan dan tanpa hambatan teknis.

Reward Tinggi untuk Early Adopter dan Ekosistem Penuh Insentif

Bagi para early adopter, PEPENODE memberikan insentif besar. Saat ini, pengguna yang membeli token $PEPENODE bisa melakukan staking dengan potensi imbal hasil tahunan (APY) hingga 679%. Angka ini memberi dorongan besar bagi siapa pun yang ingin mulai membangun rig penambangan virtual sebelum platform resmi diluncurkan.

Staking bukan satu-satunya daya tarik. Tim pengembang juga merancang sistem leaderboard kompetitif, di mana operator terbaik akan mendapatkan reward tambahan. Bukan hanya dalam bentuk $PEPENODE, tapi juga bonus dari koin micin lain seperti $PEPE hingga token jenaka seperti $FARTCOIN. Elemen ini menjadikan PEPENODE bukan sekadar game mining, tapi arena interaktif dengan reward nyata.

Keberhasilan presale PEPENODE menunjukkan besarnya minat komunitas. Hingga kini, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1,89 juta atau sekitar Rp31,4 miliar. Harga token saat ini masih berada di level rendah, yaitu $0.0011094 per token. Momen ini menjadi peluang emas bagi investor yang ingin masuk sebelum token ini diluncurkan ke publik dan diperdagangkan secara luas.

Jika Anda tertarik untuk mengetahui potensi jangka panjang token ini, kami juga menyediakan analisis prediksi harga Pepenode hingga beberapa tahun mendatang.

Siap Bergabung dengan PEPENODE? Begini Cara Belinya

Proses pembelian token $PEPENODE sangat mudah. Anda hanya perlu menghubungkan wallet crypto ke situs resmi presale PEPENODE. Wallet seperti Best Wallet sudah kompatibel dan bisa digunakan untuk membeli token menggunakan $ETH atau $USDT.

Bagi Anda yang belum memiliki crypto, gateway fiat juga telah tersedia. Anda bisa menggunakan kartu debit atau kredit untuk membeli langsung lewat platform. Setelah pembelian berhasil, token akan langsung dikirim ke wallet Anda dan bisa langsung distaking jika Anda ingin mulai mendapatkan reward tahunan.

Jika Anda belum yakin langkah teknisnya, silakan baca panduan lengkap kami tentang cara beli PEPENODE. Panduan ini mencakup semua tahapan, mulai dari koneksi wallet, pemilihan jumlah pembelian, hingga aktivasi staking dan pemantauan reward.

Jangan lewatkan juga untuk mengikuti akun X (Twitter) resmi PEPENODE dan bergabung dengan komunitas Telegram mereka. Di sana Anda bisa mendapatkan informasi terkini, pengumuman peluncuran fitur, serta strategi dari para pengguna aktif lainnya. Untuk informasi lengkap dan akses ke halaman presale, langsung kunjungi situs resmi PEPENODE.

