Ethereum Tembus $4.287 (Rp69 Juta), Token Ini Diprediksi Jadi Pemenang Besar Selanjutnya

Ethereum (ETH) kembali mencuri perhatian pasar kripto setelah berhasil menembus harga psikologis $4.000 atau sekitar Rp69 juta. Dalam beberapa pekan terakhir, pergerakan Ethereum mengindikasikan bahwa altcoin ini siap memimpin reli besar selanjutnya, seiring dengan melonjaknya minat institusional dan peningkatan volume ETF berbasis ETH. Namun yang menarik, di balik lonjakan ETH, muncul satu proyek presale yang mulai menyita perhatian investor cerdas — Best Wallet Token ($BEST).

Apakah ini saat yang tepat untuk mengalihkan sebagian perhatian ke token yang belum listing namun punya potensi melonjak ribuan persen? Artikel ini mengupas lengkap mengapa Ethereum menguat, dan mengapa $BEST disebut-sebut sebagai “pemenang besar berikutnya” di dunia kripto.

Ethereum Cetak Rekor Baru: Apa Penyebabnya?

Per 18 Agustus 2025, harga Ethereum mencapai $4.287,09 atau sekitar Rp69.326.017 (menggunakan kurs USD ke IDR Rp16.186). Ini merupakan kenaikan 61,73% dalam satu tahun terakhir, dengan lonjakan 20,65% hanya dalam sebulan terakhir. Meski dalam 24 jam terakhir ETH sempat turun 5,77%, namun tren jangka menengahnya masih sangat bullish.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,254.45 Ethereum ATH $4,867.17 (November 10, 2021) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -6.41% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -0.75% Ethereum Kapitalisasi Pasar $513.55B Sirkulasi Pasokan 120.71M

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Lonjakan Volume ETF dan Minat Institusional

Salah satu pendorong utama kenaikan harga ETH berasal dari arus dana institusional yang semakin deras. Data terbaru menunjukkan volume perdagangan mingguan ETF Ethereum telah menyentuh $18,2 miliar, dengan inflow senilai $1 miliar hanya dalam sepekan terakhir. BlackRock, raksasa manajemen aset global, menyumbang $338,1 juta hanya dalam satu hari.

Bukan hanya itu, perusahaan seperti BitMine kini mengadopsi model treasury berbasis Ethereum, memegang lebih dari 1,297 juta ETH. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan institusi terhadap Ethereum sebagai aset jangka panjang yang solid.

Peningkatan TVL dan Ethereum 2.0

Nilai total aset terkunci (TVL) dalam ekosistem Ethereum juga mencetak angka fantastis — hampir $95 miliar. Ini dipicu oleh tiga faktor utama:

Pertumbuhan sektor DeFi

Penambahan jumlah validator staking pasca transisi ke Proof-of-Stake

Upgrade Ethereum 2.0 yang meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan

Semua faktor ini mengokohkan Ethereum sebagai fondasi utama dunia web3 dan altcoin lainnya.

Efek Dominasi ETH: Altcoin Season Semakin Dekat?

Para analis meyakini bahwa reli Ethereum ini bisa menjadi pemicu awal altcoin season. Michaël van de Poppe, pendiri MN Trading Capital, bahkan menyatakan bahwa dirinya “all-in” pada altcoin dalam beberapa pekan ke depan. Menurutnya, jika ETH mempertahankan momentum ini, kenaikan altcoin sebesar 200% hingga 500% bukan hal mustahil.

I remain all-in into #Altcoins as I think that there’s 200-500% to be made in the next 2-4 months.



A lot of #Altcoins haven’t really gotten back to their levels from early ’25.



Of course, some aren’t going to be showing momentum, but the recent move of $ETH is the first step… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2025

Namun, investor cerdas tahu bahwa bukan semua altcoin punya peluang sama. Token yang sedang presale, dengan utilitas jelas dan ekosistem kuat, biasanya punya ruang lonjakan yang lebih besar — salah satunya adalah Best Wallet Token ($BEST).

Best Wallet Token ($BEST): Proyek Presale yang Mengguncang Pasar

Di tengah euforia Ethereum, satu proyek presale kripto diam-diam mencuri perhatian investor global. Namanya: Best Wallet Token, dengan ticker $BEST.

Saat ini, $BEST sedang dalam tahap presale dengan total dana yang sudah terkumpul sebesar $14.928.681,89 atau setara dengan Rp241,688 miliar (menggunakan kurs 1 USD = Rp16.186). Harga tokennya masih berada di tahap awal: $0.025495 atau sekitar Rp412 per keping. Artinya, peluang masuk sebelum listing publik masih sangat terbuka.

Namun $BEST bukan sembarang proyek presale. Token ini merupakan bagian dari ekosistem Best Wallet — sebuah aplikasi crypto wallet generasi baru yang sedang membidik dominasi pasar non-custodial wallet global senilai lebih dari $11 miliar.

Apa Itu Best Wallet?

Best Wallet adalah dompet kripto non-custodial yang memberikan pengguna kontrol penuh atas aset mereka. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada risiko kehilangan kunci karena kelalaian platform. Semua kontrol sepenuhnya berada di tangan pengguna.

Namun yang membuat Best Wallet berbeda dari dompet lain adalah kombinasi fitur canggih, integrasi menyeluruh, dan ekosistem terpadu yang menjangkau lebih dari sekadar menyimpan aset digital. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi menyeluruh: tempat beli, simpan, tukar, staking, kelola portofolio, dan bahkan akses ke token presale — semuanya dari satu aplikasi saja.

Dengan antarmuka pengguna intuitif, sistem keamanan tingkat tinggi, dan fitur cross-chain swap, Best Wallet langsung menempati posisi sebagai salah satu dompet kripto paling menjanjikan tahun 2025.

Keunggulan Fitur Best Wallet

Proyek ini dirancang untuk menjadi bukan sekadar dompet, tapi juga pusat ekosistem crypto yang mengintegrasikan berbagai fitur:

1. Dukungan Multi-Chain dan Cross-Chain

Pengguna bisa menyimpan dan bertransaksi lintas lebih dari 60 blockchain populer seperti Ethereum, Bitcoin, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, hingga Base dan Ton. Best Wallet juga mendukung swap lintas rantai yang memungkinkan pengguna mendapatkan kurs terbaik dari 330 DEX dan 30 bridge berbeda, tanpa perlu keluar dari aplikasi.

2. Sistem Keamanan Kelas Dunia

Best Wallet menggunakan teknologi Fireblocks MPC (Multi-Party Computation), standar keamanan mutakhir di industri. Tidak ada lagi frase seed yang rentan hilang atau dicuri. Dengan backup cloud terenkripsi dan autentikasi biometrik seperti Face ID dan Touch ID, keamanan dana pengguna menjadi prioritas utama.

3. Akses Presale Langsung dari Aplikasi

Ini fitur pembeda yang sangat menarik. Best Wallet memungkinkan pengguna mengakses presale token terpercaya langsung dari aplikasi, termasuk proyek-proyek koin meme dan altcoin yang potensial naik 1000x. Semua proyek telah dikurasi oleh tim internal untuk meminimalisir risiko rug pull dan scam.

4. Staking Rewards Lebih Tinggi

Pengguna yang memegang dan melakukan staking $BEST akan mendapatkan APY (Annual Percentage Yield) hingga 90% per tahun. Sistem staking berjalan melalui blockchain Ethereum dengan distribusi reward sebesar 101.21 token per blok, berlangsung selama 3 tahun penuh.

Cara Membeli Token $BEST: Mudah, Cepat, dan Aman

Untuk investor yang ingin masuk lebih awal sebelum token listing di bursa, membeli $BEST dapat dilakukan melalui dua cara yang sangat praktis.

Pertama, Anda bisa langsung mengunduh aplikasi Best Wallet melalui App Store atau Google Play. Setelah terinstal, buka aplikasi dan masuk ke menu “Upcoming Tokens”, lalu pilih $BEST untuk berpartisipasi dalam presale. Seluruh proses pembelian terintegrasi dengan sistem pembayaran Web3Payments, yang mendukung koneksi dompet digital secara aman.

Kedua, pembelian juga bisa dilakukan langsung melalui situs resmi Best Wallet Token. Di sana, Anda cukup menghubungkan dompet crypto seperti MetaMask, lalu pilih jumlah pembelian. Semua transaksi berlangsung secara on-chain, aman, dan transparan.

Harga saat ini adalah $0.025495 atau sekitar Rp412 per token. Artinya, hanya dengan Rp100.000 Anda sudah bisa mendapatkan sekitar 240 token $BEST. Ini menjadikannya salah satu presale crypto paling murah dan menjanjikan di pasar saat ini.

Tokenomics $BEST: Distribusi Transparan dan Berorientasi Pertumbuhan

Total suplai $BEST adalah 10 miliar token. Distribusinya telah dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, reward bagi komunitas, dan pengembangan produk berkelanjutan. Berikut pembagian utamanya:

Marketing : 3,5 miliar token (35%) dialokasikan untuk promosi, kemitraan, dan ekspansi komunitas global.

: 3,5 miliar token (35%) dialokasikan untuk promosi, kemitraan, dan ekspansi komunitas global. Product Development : 2,5 miliar token (25%) difokuskan untuk pengembangan fitur, teknologi wallet, dan infrastruktur pendukung.

: 2,5 miliar token (25%) difokuskan untuk pengembangan fitur, teknologi wallet, dan infrastruktur pendukung. Airdrop : 1 miliar token (10%) akan dibagikan dalam bentuk hadiah komunitas dan insentif pengguna awal.

: 1 miliar token (10%) akan dibagikan dalam bentuk hadiah komunitas dan insentif pengguna awal. Exchange Liquidity : 1 miliar token (10%) disiapkan untuk likuiditas di bursa saat token mulai listing.

: 1 miliar token (10%) disiapkan untuk likuiditas di bursa saat token mulai listing. Staking Rewards : 800 juta token (8%) khusus untuk mendanai sistem staking dengan APY tinggi.

: 800 juta token (8%) khusus untuk mendanai sistem staking dengan APY tinggi. Community Rewards : 700 juta token (7%) diberikan sebagai insentif partisipasi komunitas dalam event, voting, dan feedback.

: 700 juta token (7%) diberikan sebagai insentif partisipasi komunitas dalam event, voting, dan feedback. Treasury: 500 juta token (5%) sebagai cadangan strategis untuk kebutuhan masa depan.

Struktur ini menunjukkan komitmen Best Wallet untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pemegang token.

Roadmap Best Wallet: Dari Dompet Digital ke Ekosistem Keuangan Web3 Lengkap

Proyek ini dibangun secara bertahap melalui roadmap empat fase yang ambisius namun realistis. Setiap fase membawa fitur baru yang memperkuat utilitas dan nilai token $BEST.

Fase 1 – Pondasi Awal

Penelitian pasar dan pengembangan fitur login, autentikasi dua faktor, serta keamanan biometrik.

Rilis core wallet yang mendukung fiat onramp dan multi-wallet dalam satu aplikasi.

Fase 2 – Ekspansi Jaringan

Peluncuran Token Launchpad dan program airdrop.

Fitur cross-chain swaps dan dukungan lebih dari 60 blockchain.

Perlindungan anti-fraud yang lebih canggih.

Fase 3 – Fitur Lanjutan dan NFT

Address book untuk manajemen kontak dompet.

Peluncuran Best Card — kartu debit crypto yang bisa digunakan untuk transaksi nyata.

Portofolio tracker, extension browser, galeri NFT, dan agregator staking.

Fase 4 – Fitur Trading Profesional

Analitik intelijen pasar, fitur limit dan stop-loss order.

Transaksi bebas gas fee dan dukungan pembelian berkala (Dollar Cost Averaging).

Dengan roadmap seperti ini, Best Wallet tidak hanya membangun dompet crypto — mereka sedang menciptakan platform keuangan digital lengkap untuk era Web3.

Mengapa $BEST Layak Disebut Cryptocurrency Potensi 1000x?

Ada banyak proyek presale yang bermunculan, namun hanya sedikit yang punya utilitas nyata, roadmap kuat, dan eksekusi yang transparan. Best Wallet Token ($BEST) adalah pengecualian yang sangat mencolok. Berikut beberapa alasan mengapa banyak analis menyebutnya sebagai salah satu “cryptocurrency terbaik untuk investasi” di 2025:

Pertama, proyek ini sudah menarik dana hampir $15 juta (Rp241 miliar) dari investor tahap awal, tanpa perlu hype berlebihan. Ini menandakan ada kepercayaan institusional dan whale terhadap fundamental proyek.

Kedua, produk utamanya — aplikasi Best Wallet — sudah tersedia dan dapat digunakan secara nyata. Artinya ini bukan proyek konsep atau janji semata. Bahkan sebagian fitur unggulan seperti multi-wallet, swap lintas rantai, dan integrasi presale sudah berjalan.

Ketiga, utilitas token $BEST sangat kuat. Token ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran internal, tetapi juga untuk mengakses staking rewards tinggi, voting governance, pengurangan biaya transaksi, dan akses presale eksklusif langsung dari aplikasi.

Terakhir, tim pengembang secara terbuka membagikan roadmap dan progres mereka. Dengan fitur seperti Best Card (kartu debit crypto), analitik on-chain, dan NFT hub dalam pipeline mereka, adopsi massal menjadi target realistis — bukan sekadar janji.

Presale Akan Segera Naik Harga — Saatnya Masuk Sekarang

Presale token $BEST masih berlangsung, namun waktu sangat terbatas. Hitungan mundur menuju kenaikan harga berikutnya sudah berjalan, yang artinya semakin lama Anda menunda, semakin mahal biaya masuknya.

Saat ini harga token masih di $0.025495 (Rp412), tapi mengingat permintaan dan roadmap agresif Best Wallet, harga ini diperkirakan bisa naik hingga 2.000% hingga 2.300% dalam 1-2 tahun ke depan jika proyek berjalan sesuai jalur.

Presale ini hanya tersedia untuk early backers sebelum listing publik. Setelah itu, peluang cuan besar bisa saja hilang. Jangan lewatkan momen langka ini.

Untuk membeli token $BEST, cukup:

Unduh aplikasi Best Wallet di App Store atau Google Play. Masuk ke menu “Upcoming Tokens”. Pilih $BEST dan lakukan pembelian dengan crypto favorit Anda. Token akan diklaim setelah presale berakhir.

Atau, langsung kunjungi situs resmi Best Wallet dan hubungkan dompet Web3 Anda seperti MetaMask.

Penutup: Ethereum Memimpin, Best Wallet Siap Menyusul

Ethereum saat ini sedang menjadi pemimpin pasar dalam hal momentum. Dengan harga Rp69 juta dan terus menarik arus institusional, ETH bisa menjadi sinyal bahwa altcoin season sudah di depan mata. Namun sejarah membuktikan: saat Ethereum bangkit, proyek-proyek presale dengan use-case kuat bisa mengalami lonjakan jauh lebih besar.

Best Wallet Token hadir di momen yang tepat. Dengan fitur nyata, aplikasi siap pakai, dan dukungan investor besar, token ini memiliki semua elemen untuk menjadi pemenang besar selanjutnya. Baik Anda pemula atau investor berpengalaman, $BEST layak masuk radar Anda — bahkan masuk portofolio inti.

Presale-nya masih berjalan. Harga masih murah. Fitur staking dengan APY tinggi masih terbuka. Tapi tidak untuk waktu lama.

Jangan lewatkan gelombang besar ini. Sekarang atau tidak sama sekali.

