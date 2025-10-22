Prediksi Harga Ethereum: Tembus Rekor Baru di Desember? PEPENODE Jadi Crypto Terbaik untuk Dibeli

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Harga Ethereum (ETH) memang belum stabil dalam beberapa waktu terakhir. Setelah mengalami hari yang cukup fluktuatif pada Senin, kini ETH diperdagangkan di kisaran $4.000 atau sekitar Rp66.612.000, mencatat pergerakan yang cenderung datar dalam 24 jam terakhir.

Setiap upaya kenaikan harga tampaknya langsung terbentur tekanan jual yang cepat, membuat grafik ETH terlihat kurang meyakinkan dalam jangka pendek. Meski begitu, beberapa analis menilai ini bisa menjadi fase akhir dari tren penurunan.

Pasca flash crash yang mengguncang pasar crypto, Ethereum mulai menunjukkan tanda-tanda stabil di area support kunci. Walau sentimen masih terlihat pesimistis, justru dalam kondisi seperti inilah sering kali terjadi pembalikan arah harga.

Prediksi Harga Ethereum – Sinyal untuk ATH di Bulan Desember?

Secara teknikal, performa jangka pendek Ethereum masih terlihat bearish. Sebagian besar indikator moving average utama, termasuk EMA 50 hari, terus menunjukkan tren penurunan. Penurunan harga baru-baru ini di bawah saluran naik pada grafik 4 jam menambah kekhawatiran bahwa tekanan jual masih mendominasi pergerakan harga saat ini.

Namun, harga ETH berhasil menemukan pijakan yang cukup kuat di area support sekitar $3.860 atau setara dengan Rp64.287.180. Area ini sebelumnya sudah beberapa kali menjadi titik awal kenaikan yang signifikan, dan bisa kembali menjadi titik balik jika pembeli kembali masuk ke pasar.

Indikator momentum juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari sisi penurunan. RSI pada grafik 4 jam berada sedikit di atas angka 40. Meskipun belum memasuki zona oversold, posisi ini sering kali menjadi momen di mana pembeli mulai melakukan akumulasi.

Selain itu, cadangan Ethereum di exchange terus menurun. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa para pemegang besar (whale) lebih memilih menyimpan aset mereka dibandingkan menjualnya, yang memperkuat kemungkinan akumulasi dalam fase saat ini.

Jika Ethereum berhasil mempertahankan posisinya di atas support saat ini, maka target kenaikan pertama adalah level psikologis $4.000 atau sekitar Rp66.612.000. Jika berhasil menembusnya, ETH bisa saja melaju menuju level all-time high sebelumnya di kisaran $4.950 atau sekitar Rp82.693.350.

Skenario ini membuka peluang bagi rekor harga baru yang dapat terjadi menjelang pertengahan Desember.

Katalis Bullish Menyusun Momentum Reli Ethereum Menjelang Akhir Tahun

Meskipun saat ini ETH mengalami koreksi jangka pendek, fundamentalnya tetap kuat dan solid. Para analis melihat adanya kombinasi katalis positif yang mencakup peningkatan minat institusional, pasokan beredar yang semakin ketat, serta jadwal upgrade jaringan yang padat, semuanya mendukung potensi kenaikan harga dalam waktu dekat.

Salah satu katalis terbesarnya adalah arus masuk dana ke spot Ethereum ETF. Sejak diluncurkan, total inflow telah melampaui $14,4 miliar atau sekitar Rp239,811 triliun. Dana kelolaan (AUM) pun melonjak 173% selama kuartal ketiga menjadi $27,6 miliar atau sekitar Rp460,632 triliun.

Pertumbuhan ini bahkan melampaui laju ekspansi Bitcoin dalam periode yang sama. Kehadiran institusi besar seperti BlackRock yang mulai mengeksplorasi peluang menjadikan ETH sebagai aset penghasil yield menunjukkan betapa seriusnya minat terhadap Ethereum.

Faktor penting lainnya adalah upgrade jaringan yang akan datang, yakni Fusaka. Pembaruan ini akan memperkenalkan PeerDAS, teknologi yang mampu meningkatkan kapasitas blob Ethereum. Hasilnya akan membuat biaya rollup lebih murah dan throughput meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap sektor DeFi. Dalam sejarahnya, upgrade serupa seperti Dencun juga pernah memicu reli besar ETH.

Hingga saat ini, sekitar 30% dari total pasokan ETH sudah terkunci dalam staking. Sementara itu, imbal hasil dari obligasi pemerintah (Treasuries) terus melemah, dan aktivitas pada jaringan Layer-2 Ethereum terus meningkat. Seluruh kondisi ini menjadi sinyal bahwa ETH sedang membentuk struktur teknikal dan fundamental yang cukup bullish menjelang akhir tahun.

PEPENODE Berpotensi Lampaui Kenaikan Ethereum di Kuartal Ini

Meskipun Ethereum berpotensi mencetak rekor baru, para trader yang mencari imbal hasil lebih tinggi kini mulai melirik proyek yang lebih kecil namun cepat tumbuh seperti PEPENODE. Proyek ini bukan sekadar meme coin biasa.

PEPENODE menggabungkan elemen humor dari Pepe the Frog dengan inovasi sistem Mine-to-Earn yang tengah ramai diperbincangkan di komunitas Crypto Twitter. Pemegang token $PEPENODE bisa membeli node digital untuk melakukan mining secara virtual terhadap token lain seperti PEPE atau FARTCOIN.

Tidak diperlukan perangkat keras atau listrik, cukup dari browser. Pengguna juga bisa berpartisipasi dalam sistem leaderboard dan mendapatkan bonus reward, menjadikan pengalaman ini lebih mirip permainan daring daripada protokol DeFi. Karakter ini justru menarik minat investor ritel yang mencari pengalaman ringan dengan potensi cuan.

Dari sisi harga, presale crypto ini diperdagangkan seharga $0,0011138 atau sekitar Rp18,55 dalam fase presale. Dengan total suplai sebanyak 210 miliar token, valuasi proyek ini masih tergolong microcap. Apalagi, sistem staking di platform ini menjanjikan APY dinamis hingga 675%, memberikan insentif tambahan bagi investor awal yang ingin mendapatkan hasil tinggi dari aset digital yang belum listing.

Dana presale yang berhasil dihimpun pun sudah mencapai $1,9 juta atau sekitar Rp31,64 miliar. Beberapa analis crypto ternama bahkan mulai mengulas proyek ini. Salah satunya, KIFS Crypto, menyebut PEPENODE bisa menjadi “pengubah arah meme coin” begitu listing resmi terjadi.

Sementara Ethereum bersiap menuju all-time high, aliran modal spekulatif mulai bergeser ke proyek koin meme seperti PEPENODE yang menawarkan eksposur beta tinggi. Bila momentum ETH menguat dalam beberapa minggu ke depan, lonjakan minat terhadap proyek seperti PEPENODE juga sangat mungkin terjadi.

Bagaimana Cara Beli PEPENODE dan Mengikuti Perkembangan Proyeknya?

Membeli PEPENODE sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Anda hanya perlu menyiapkan wallet non-kustodial seperti Best Wallet, kemudian hubungkan ke situs resmi PEPENODE. Token dapat dibeli menggunakan $USDT atau $ETH langsung dari wallet Anda.

Bila belum memiliki crypto, tersedia opsi pembayaran melalui kartu debit atau kredit dalam rupiah (IDR), menjadikan proses lebih fleksibel dan ramah pengguna Indonesia. Setelah berhasil membeli token, Anda bisa langsung mengaktifkan fitur staking yang menawarkan imbal hasil hingga 677% APY.

Selain mendapatkan reward, staking juga membuka akses ke fitur-fitur lanjutan seperti upgrade node, leaderboard kompetitif, dan peluang tambahan lewat airdrop token populer seperti $PEPE atau $FARTCOIN.

Untuk mengetahui perkembangan roadmap, fitur baru, dan jadwal listing, Anda bisa mengikuti akun X (Twitter) resmi PEPENODE. Komunitas Telegram mereka juga aktif memberikan update, menjawab pertanyaan, dan menyelenggarakan AMA langsung dengan tim developer. Bagi Anda yang ingin mengetahui proyeksi ke depan, pastikan untuk membaca prediksi harga PEPENODE dari berbagai analis sebelum hype besar benar-benar dimulai.

Kunjungi situs resmi PEPENODE sekarang untuk informasi lengkap seputar cara beli PEPENODE, syarat staking, dan panduan penggunaan gateway fiat. Jangan sampai ketinggalan momentum awal dari proyek yang digadang-gadang sebagai bintang baru di dunia meme coin berbasis utilitas.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.