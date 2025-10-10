Prediksi Harga Ethereum: Upgrade Besar ‘Fusaka’ Tinggal Beberapa Minggu Lagi – ETH Siap Tembus $10.000 (Rp162 Juta)

Penulis Ajeng Tiara Penulis Ajeng Tiara Tentang Penulis Ajeng merupakan seorang penulis berbakat. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di berbagai bidang termasuk pendidikan dan juga teknologi. Menjadi seseorang yang tidak pernah puas untuk selalu belajar... Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 10, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Upgrade Fusaka yang akan datang diprediksi menjadi pemicu utama bagi Ethereum untuk mencapai harga Rp162 juta (setara $10.000), dan memperkuat prospek bullish dalam prediksi harga Ethereum.

Direncanakan rilis setelah upgrade Pectra, Fusaka akan difokuskan pada pengurangan biaya transaksi serta menurunkan biaya untuk menjadi validator jaringan. Tujuannya adalah menjadikan Ethereum lebih cepat, lebih murah, dan jauh lebih mudah diakses oleh pengguna.

Jika berhasil diluncurkan sebelum akhir tahun 2025 seperti yang dijadwalkan, maka upgrade ini akan menjadi langkah besar dalam peningkatan skalabilitas dan adopsi jaringan Ethereum.

Understanding Fusaka in non-technical terms:

Ethereum’s upcoming Fusaka upgrade introduces a smarter way to distribute data across the network.

Instead of every node downloading all the data (which wastes bandwidth), a system called PeerDAS lets nodes share the work, i.e. each… pic.twitter.com/BXCW9YUiif — William Mougayar (@wmougayar) October 8, 2025

Keberhasilan peluncuran Pectra di awal tahun ini turut membantu Ethereum pulih dari level rendah sebelumnya di kisaran Rp22,7 juta ($1.400), serta membangun fondasi kuat untuk lonjakan harga berikutnya.

Kini, dengan Fusaka yang berada di depan mata, Ethereum diprediksi akan menjadi jauh lebih efisien.

Kedua upgrade ini memiliki fokus utama yang sama, yaitu menurunkan gas fee dan meningkatkan skalabilitas di seluruh jaringan Ethereum, termasuk ekosistem layer-2 seperti Arbitrum.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya minat institusi terhadap teknologi blockchain, khususnya terkait tokenisasi aset dunia nyata (Real World Assets/RWAs) serta berbagai kebutuhan perusahaan lainnya.

Fusaka dijadwalkan akan memasuki tahap uji coba di jaringan testnet Ethereum bulan ini.

Jika proses pengujian berjalan lancar, para developer diperkirakan akan langsung menjadwalkan peluncuran versi mainnet tak lama kemudian, dengan target peluncuran penuh pada November atau Desember 2025.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Prediksi Harga Ethereum: ETH Harus Tembus Rp81 Juta untuk Memulai Reli Baru

Ethereum baru-baru ini mengalami hambatan di kisaran harga $4.400. Namun koreksi harga ini tampaknya bersifat sementara, karena grafik menunjukkan tanda-tanda penguatan kembali.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,336.62 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -4.2000% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -3.22% Ethereum Kapitalisasi Pasar $521.40B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Indikator Relative Strength Index (RSI) saat ini telah berada di atas garis rata-rata 14 hari dan terus menanjak melewati garis tengah. Ini merupakan sinyal beli klasik yang kerap mendahului terjadinya breakout.

Volume perdagangan yang tinggi di level Rp76,9 juta menunjukkan bahwa minat pasar tetap kuat dan bukan sekadar tekanan jual.

Jika Ethereum berhasil menembus level Rp81 juta ($5.000) dengan momentum kuat, maka hal ini bisa memicu reli besar berikutnya. Potensi kenaikan hingga Rp162 juta ($10.000) pada siklus ini menjadi semakin realistis, terlebih dengan adanya upgrade Fusaka yang segera hadir.

Upaya scaling Ethereum yang digerakkan oleh ekosistem layer-2 telah membuka jalan menuju adopsi yang lebih serius.

Kini, proyek-proyek presale seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) mulai mengikuti jejak tersebut, dengan menggabungkan teknologi super cepat ala Solana dan kekuatan fundamental Bitcoin, untuk membuka era pertumbuhan baru dalam ekosistem blockchain.

Dengan presale yang kini sudah berlangsung, investor awal memiliki peluang langka untuk masuk sebelum token ini terdaftar di bursa kripto.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Peluncuran Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) Sebagai Layer 2 Pertama di Jaringan Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai solusi Layer 2 pertama yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan utilitas jaringan Bitcoin secara drastis.

Proyek ini menawarkan kemampuan baru bagi Bitcoin, menjadikannya lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih fungsional. Hal ini membuka jalan bagi developer untuk membangun smart contract dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas jaringan yang sebelumnya tidak dirancang untuk fitur tersebut.

Dengan kemampuan ini, pengguna dapat melakukan staking, lending, hingga menghasilkan yield secara langsung di dalam ekosistem Bitcoin.

Presale Bitcoin Hyper memberikan akses awal kepada investor untuk bergabung dengan proyek yang telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp357 miliar ($22 juta). Ini menjadi peluang emas bagi investor yang ingin masuk sebelum adopsi massal dimulai.

Hyper News🚨



Bitcoin Hyper makes building feel familiar by mirroring Solana’s ecosystem. Solana CLI, Anchor, and program deploys all work seamlessly so devs can port apps in days, not months. Easy & secure with Bitcoin underneath.



Read the news update 👇https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/wvoqV1Krnj — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 8, 2025

Seiring semakin banyak dompet digital dan bursa kripto besar yang mulai mendukung Hyper Layer-2, permintaan terhadap token utilitas $HYPER diprediksi akan melonjak. Investor awal akan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk membeli $HYPER sebelum kenaikan harga berikutnya, kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan sambungkan dompet digital Anda (seperti Best Wallet).

Anda bisa melakukan pembelian menggunakan USDT, ETH, atau kartu bank secara langsung.

Kunjungi situs resmi untuk membeli HYPER sekarang juga.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Ingin Cuan dari Token Layer-2? Cek Dulu Panduan Cara Beli Bitcoin Hyper!

Ethereum sedang bersiap untuk lonjakan harga besar, namun peluang lain sudah tersedia lebih cepat lewat token presale seperti Bitcoin Hyper. Proyek ini menawarkan teknologi mutakhir untuk Bitcoin, menjadikannya lebih dari sekadar penyimpan nilai. Untuk Anda yang ingin masuk lebih awal, Cara Beli Bitcoin Hyper dapat membantu memandu langkah pertama Anda. Proses pembelian bisa dilakukan dengan ETH, USDT, atau kartu bank. Dengan struktur yang sederhana dan aksesibilitas tinggi, Bitcoin Hyper berpotensi menjadi salah satu investasi terbaik tahun ini.

Harga ETH Bisa Naik Dua Kali Lipat, Tapi Token Ini Bisa 10X?

Upgrade Ethereum akan membantu skalabilitas, namun tidak menjamin profit cepat bagi investor ritel. Bagi Anda yang mencari token berpotensi naik cepat, Bitcoin Hyper menawarkan prospek pertumbuhan luar biasa dengan presale aktif. Banyak analis percaya proyek ini bisa menjadi “Solana versi Bitcoin”. Prediksi Harga Bitcoin Hyper menunjukkan potensi naik signifikan seiring adopsi massal. Dukungan dari dompet digital besar dan listing mendatang bisa menjadi pemicu lonjakan harga yang besar. Jangan lewatkan kesempatan masuk sebelum harga melejit.

Dapatkan update harian seputar crypto langsung dari para analis dan komunitas aktif di Indonesia. Info presale token seperti Bitcoin Hyper seringkali diumumkan pertama kali di grup ini. Di dalamnya, Anda juga bisa bertanya, berbagi strategi, dan mendapat insight dari sesama investor. Gabung sekarang di Crypto News Indonesia Telegram Official dan jangan ketinggalan peluang cuan berikutnya. Anda juga bisa berdiskusi seputar upgrade Ethereum dan proyek Layer-2 lainnya. Komunitas ini menjadi tempat yang tepat untuk Anda yang ingin tetap di depan dalam tren crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.