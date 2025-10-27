Prediksi Harga Ethereum: Berpotensi Tembus $4.500 Seiring Akumulasi oleh Paus dan Institusi

Prediksi harga Ethereum kembali menjadi sorotan seiring dengan pergerakan harganya yang menembus level resistensi kunci. Akumulasi on-chain, pembelian institusional, dan indikator teknis bullish semuanya mendukung potensi reli menuju $4.500.

Namun, di saat ETH mulai memanas, para trader mulai memantau ruang koin meme untuk mencari peluang underdog yang mirip dengan energi awal DOGE, dan salah satu proyek yang menarik perhatian adalah Maxi Doge.

Ethereum Kembali ke Level $4.162 Seiring Momentum Bullish Menguat

Ethereum telah naik ke level $4.162 atau setara Rp69 juta (kurs 1 USD = Rp16.618), mencatatkan kenaikan sebesar 4,27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian Ethereum juga mengalami lonjakan drastis yaitu sebesar 180,5% ke angka $40,09 miliar.

Kapitalisasi pasar Ethereum saat ini menyentuh $502,39 miliar, menandakan fase pemulihan yang kuat seiring dengan meningkatnya minat institusional.

Salah satu tanda paling jelas dari pergeseran ini datang dari Sharplink Gaming, yang menambah 19.271 ETH (senilai $80,37 juta) ke cadangannya minggu ini. Penambahan tersebut membuat Sharplink kini memiliki total 859.395 ETH atau setara dengan $3,58 miliar.

Tingkat akumulasi ini hanya kalah dari BitMine di antara kas korporasi — sebuah sinyal bahwa dana besar sedang bersiap untuk potensi angin segar makro atau narasi ETF spot.

Prediksi Harga Ethereum: Tinjauan Teknis

ETH/USD telah berkonsolidasi dalam pola segitiga simetris, dengan dukungan di $3.865 dan resistensi di sekitar $4.115.

Banyak analis memantau rentang ini dengan cermat, mencatat bahwa penembusan yang pasti di atas $4.115 dapat memicu lonjakan ke $4.298, $4.550, atau bahkan level Fibonacci yang lebih tinggi di $5.766 dan $6.658.

20-EMA ($3.935) telah melintasi di atas 50-EMA ($3.926) — sebuah crossover bullish jangka pendek. RSI di sekitar 58 menunjukkan ruang kenaikan lebih lanjut tanpa memasuki wilayah overbought.

Apabila segitiga ini terpecahkan ke atas, para trader mengantisipasi dorongan agresif yang mengonfirmasi perilaku akumulasi saat ini.

Aktivitas Paus Menandakan Perpindahan ke ETH

Data on-chain terbaru menunjukkan perpindahan signifikan dari TRON ke Ethereum. Seorang paus kripto menjual 45.5 juta TRX senilai $13,6 juta dalam 6 jam terakhir untuk membeli 3.332,6 ETH.

Selama tiga bulan terakhir, alamat yang sama telah menjual 629,27 juta TRX untuk membeli 48.390 ETH — pembelian gabungan senilai lebih dari $217 juta atau setara Rp3,6 triliun.

Pergerakan semacam ini tidak terisolasi. Setoran Tornado Cash, posisi ETF strategis, dan aliran masuk paus baru menunjukkan ETH sedang diakumulasi secara agresif — sinyal umum sebelum ekspansi kenaikan besar.

Para trader tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian makro, termasuk tarif 155% China yang diusulkan Trump mulai 1 November.

Ini menjelaskan reaksi ETH yang sedikit tertunda dibandingkan Bitcoin. Namun, struktur harga yang ketat dan volume yang meningkat menunjukkan bahwa setiap penurunan digunakan untuk membangun eksposur.

Pengaturan Perdagangan: Bias beli di atas $4.115, dengan target $4.298-$4.550, dan stop loss di bawah $3.920.

Bias jual jika di bawah $3.865, dengan target menuju $3.510.

Struktur ini mencerminkan potensi breakout yang mendekat, volatilitas sedang menyusut, tetapi momentum sedang menguat.

Menurut Tom Lee dari Fundstrat, Ethereum mungkin sedang memasuki fase supercycle. Ia membandingkannya dengan fase bullish Wall Street tahun 1971, dengan argumen bahwa apabila ETH dapat memulihkan rasio ETH/BTC dari tahun 2021, target jangka panjang sebesar $21.000 dapat tercapai.

Ia mencatat bahwa hampir 70% aktivitas tokenisasi sudah terjadi di Ethereum, dengan adopsi yang terus berkembang melalui pemain-pemain besar seperti BlackRock dan Robinhood.

Prediksi harga Ethereum menurut Lee untuk Desember 2025 adalah ETH akan diperdagangkan di sekitar $7.000 – $8.000, dengan asumsi dinamika pasca-halving mencerminkan pola historis Bitcoin.

Alasan Trader Beralih ke Maxi Doge

Saat Ethereum mengonsolidasikan diri di dekat level breakout, trader cerdas sudah mulai mengambil posisi di ruang meme crypto—dan Maxi Doge dengan cepat menjadi underdog yang paling diperhatikan.

Token aslinya, MAXI, saat ini masih ditawarkan dengan harga presale, hanya $0,000265 per token. Maxi Doge sejauh ini telah mengumpulkan lebih dari $3,7 juta, dengan kenaikan harga token yang dijadwalkan akan terjadi dalam waktu kurang dari dua hari.

Proyek koin meme ini bukan hanya mengandalkan gelombang nostalgia DOGE. Ia juga memperkenalkan kembali semangat kacau dan mentah dari siklus koin meme awal—sebelum dilusi utilitas dan nuansa blue-chip mengambil alih.

Maxi Doge berisik, agresif, dan bangga dengan hal itu. Didukung oleh kutipan seperti “Saya terus tertidur dan melewatkan peluang perdagangan ini”, jelas bahwa Maxi Doge dirancang untuk kecepatan dan sentimen.

Apabila Ethereum adalah permainan untuk investor besar, Maxi Doge merupakan permainan dengan volatilitas tinggi. Proyek ini menarik pembeli awal yang ingin masuk sebelum gelombang meme berikutnya datang.

Rencana tim pengembang untuk mengintegrasikan token $MAXI dengan platform perdagangan berjangka juga menjadi daya tarik lain proyek ini. Apabila berjalan sesuai rencana, token $MAXI akan dapat diperdagangkan dengan leverage, bukan hanya 100x melainkan hingga 1.000x.

Maxi Doge juga menawarkan insentif tambahan melalui mekanisme staking. Opsi staking dapat dipilih oleh investor presale crypto untuk mendapatkan imbal hasil mencapai 81% APY.

Pembeli dapat membeli token $MAXI menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu kredit, melalui platform seperti Best Wallet. Baca panduan lengkap cara beli Maxi Doge yang akan membantu Anda membeli $MAXI dengan harga diskon di situs web resminya.

Kunjungi juga artikel kami tentang prediksi harga Maxi Doge dan ketahui potensi terbesar serta proyeksi pertumbuhan dari token $MAXI.

Proyek ini telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof dengan hasil memuaskan. Tidak ditemukan potensi atau celah keamanan dalam kode-kodenya maupun potensi rug pull.

