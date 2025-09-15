Ethereum Hampir Tembus $5.000 (Rp82 Juta), Crypto Apa yang Siap Menyusul?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Ethereum kembali menjadi motor penggerak pasar crypto dengan reli agresif yang mendekati level tertingginya sepanjang masa. Dalam momentum ini, beberapa altcoin mulai mendapat sorotan sebagai kandidat kuat untuk mencetak rekor baru.

Pergerakan harga Ethereum (ETH) mengalami lonjakan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Setelah mencetak harga tertinggi di level $4.900 (sekitar Rp80.458.000) pada 25 Agustus, ETH tetap bertahan di kisaran harga atas dan kini nyaris menembus $5.000 (sekitar Rp82.100.000).

Di sisi lain, Bitcoin (BTC) sempat menyentuh puncaknya di $120.300 (sekitar Rp1,974 miliar) pada 14 Agustus lalu. Meskipun sempat turun hingga $107.000 (sekitar Rp1,756 miliar), BTC kini telah pulih ke kisaran $115.000 (sekitar Rp1,888 miliar).

Dengan altcoin dan aset utama yang tetap berada di level tinggi, para analis pun mulai memetakan aset crypto berikutnya yang berpeluang mencetak harga tertinggi baru. Beberapa nama mencuat sebagai rekomendasi crypto terbaik yang layak diikuti.

Ripple (XRP): Pemulihan Kepercayaan Setelah Risiko Hukum Mereda

Ripple (XRP) merupakan salah satu altcoin terkemuka yang dirancang untuk mempermudah pengiriman uang lintas negara secara cepat dan murah. Proyek ini telah banyak diadopsi oleh institusi keuangan global.

Setelah bertahun-tahun menghadapi gugatan hukum dengan Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, Ripple akhirnya menyelesaikan konflik tersebut. Situasi ini membuat risiko hukum berkurang drastis dan memicu sentimen positif di pasar.

Nama Koin xrp xrp Harga $3.04 xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -2.68% xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 5.78% xrp Kapitalisasi Pasar $303.83B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Dampaknya, kepercayaan investor terhadap XRP mulai pulih. Sejak mencatatkan harga tertinggi di $3.64 (sekitar Rp59.757) pada 21 Juli, XRP tetap stabil di area atas dan kini diperdagangkan di sekitar $3.10 (sekitar Rp50.902).

Jika tren naik ini terus berlanjut, XRP kemungkinan besar akan kembali menguji resistensi di level $3.60 (sekitar Rp59.112) dan membuka peluang untuk mencetak rekor baru pada akhir September.

Pepe Coin (PEPE): Reli Ethereum Jadi Katalis Kenaikan

Pepe Coin (PEPE), salah satu pemain utama di pasar meme coin, saat ini menempati posisi ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar di kategori tersebut. Pada tahun 2024, PEPE mencatatkan kenaikan spektakuler hingga 2.490%.

Walaupun pada 2025 sempat mengalami koreksi signifikan, PEPE masih diperdagangkan jauh di atas harga awal tahun 2024. Artinya, aset ini tetap bertahan di zona atas dan belum kehilangan daya tariknya di mata investor.

Nama Koin (PEPE) Harga $0.0 ATH $0.00 (Unknown Date) Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ % Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ %

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Situasi di pasar meme coin saat ini juga menunjukkan potensi besar. Ekspektasi terhadap persetujuan ETF berbasis Dogecoin di AS semakin tinggi, dan lonjakan harga DOGE pun ikut mendongkrak minat terhadap token lain.

PEPE terbukti merespons situasi ini secara positif. Dalam sepekan terakhir, harganya telah naik lebih dari 20%, menandakan bahwa tren bullish tengah terbentuk kembali.

Selain itu, PEPE merupakan token ERC-20 yang berbasis pada jaringan Ethereum. Dengan Ethereum tengah menuju rekor baru, momentum positif ini menjadi angin segar bagi performa PEPE ke depan.

Crypto Rekomendasi: Munculnya Proyek Turunan Pepe Coin

Jika Pepe Coin kembali menampilkan performa eksplosif seperti yang terjadi sepanjang 2024, tren tersebut diyakini akan menyebar ke sejumlah meme coin lainnya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi proyek-proyek baru yang masih berkaitan dengan ekosistem PEPE.

Situasi tersebut menjadi katalis positif bagi apa yang dikenal sebagai “keluarga katak” dalam dunia meme coin. Dalam konteks ini, muncul satu proyek baru yang mulai menarik perhatian dan masuk dalam radar sebagai crypto rekomendasi terbaru.

Proyek tersebut adalah PepeNode (PEPENODE), sebuah meme coin generasi baru yang resmi diluncurkan di jaringan Ethereum pada bulan Agustus.

Mengacu pada whitepaper resminya, PepeNode mengadopsi pendekatan Mine-to-Earn (M2E), sebuah sistem yang menggabungkan dunia meme coin dengan unsur GameFi secara inovatif.

Pengguna diberikan kesempatan untuk “menambang” token dengan cara membeli dan meningkatkan node virtual, sebuah mekanisme yang memungkinkan partisipasi mining tanpa kebutuhan perangkat keras fisik. Sistem ini tidak hanya hemat energi tetapi juga menawarkan unsur hiburan yang membuatnya menarik bagi investor muda.

PepeNode saat ini tengah menggelar presale yang menarik perhatian komunitas. Hingga saat ini, proyek tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari $1.000.000 atau sekitar Rp16,42 miliar, menandai tingginya minat investor terhadap token ini.

Salah satu faktor yang mendorong minat tersebut adalah penawaran staking reward yang mencapai hingga 1.246% bagi pembeli awal. Insentif ini menjadi magnet utama yang mendorong partisipasi masif dalam tahap awal distribusi token.

Dengan reputasi kuat yang telah dibangun oleh Pepe Coin dan kondisi pasar yang tengah mengalami fase bullish berkat Ethereum, PepeNode memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kejutan di sektor meme coin.

Dukungan dari ekosistem Ethereum, dikombinasikan dengan inovasi M2E dan skema insentif yang agresif, menjadikan PepeNode sebagai crypto alternatif yang patut dipantau dalam waktu dekat. Kunjungi web resmi presale PepeNode sekarang juga!

Ingin Cuan dari PepeNode? Simak Cara Belinya yang Aman di 2025!

Minat investor terhadap PepeNode ($PEPENODE) terus melonjak seiring presale yang sukses mengumpulkan lebih dari Rp16 miliar. Dengan fitur staking reward hingga 1.246% dan model Mine-to-Earn yang unik, proyek ini jadi incaran utama komunitas crypto. Bagi Anda yang tertarik ikut serta, pastikan memahami proses pembeliannya secara menyeluruh. Klik panduan ini untuk mengetahui Cara Beli PEPENODE ($PEPENODE) di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Jangan sampai tertinggal dari gelombang awal investor yang sudah lebih dulu memanfaatkan peluang ini. Segera ambil langkah sebelum harga naik di tahap presale berikutnya!

PEPENODE Bisa Jadi Token 100x Berikutnya? Lihat Prediksinya!

Melihat sukses besar yang diraih Pepe Coin pada 2024, banyak analis percaya PEPENODE berpotensi menjadi bintang selanjutnya. Dengan dukungan ekosistem Ethereum dan tren bullish di pasar meme coin, peluang PEPENODE sangat terbuka. Terlebih, proyek ini memadukan inovasi GameFi dengan potensi viral dari meme culture. Penasaran seberapa tinggi harga token ini bisa melesat di masa depan? Baca selengkapnya di Prediksi Harga PEPENODE ($PEPENODE) untuk Tahun 2025–2030. Artikel ini membedah kemungkinan keuntungan besar yang bisa Anda dapatkan dari aset ini!

Penutup: Ethereum Melesat, Waktunya PEPENODE Unjuk Gigi

Reli Ethereum yang hampir menyentuh $5.000 menandai fase baru di pasar crypto: altcoin dan meme coin kembali bangkit dengan kekuatan penuh. Di saat sebagian besar investor fokus pada BTC dan ETH, proyek-proyek inovatif justru mulai bermunculan di level bawah dengan potensi keuntungan lebih besar. Salah satu yang mulai mencuri perhatian adalah PepeNode ($PEPENODE), pemain baru di ekosistem meme coin dengan model unik berbasis GameFi. Ini bukan sekadar token hiburan, tetapi gabungan antara mining virtual, staking gila-gilaan, dan potensi komunitas viral. Jika Ethereum membuka pintu bull run, maka PEPENODE bisa jadi kendaraan tercepat menuju cuan eksponensial.

Saat altcoin papan atas seperti XRP dan PEPE menunjukkan pemulihan dan antusiasme pasar meningkat, investor mulai mencari aset baru yang belum overvalued. PEPENODE hadir tepat waktu, di saat permintaan terhadap meme coin mulai membentuk siklus baru. Dengan posisi sebagai “keturunan resmi” Pepe Coin dan integrasi sistem Mine-to-Earn, proyek ini memberikan narasi segar yang mudah diterima pasar. Tidak hanya itu, nilai tambah berupa reward staking hingga 1.246% menjadi insentif yang sangat agresif, membuatnya lebih unggul dari banyak token generik lainnya. Ini adalah momentum langka, dan seperti halnya PEPE di awal 2024, tren eksplosif bisa terjadi kapan saja.

Jumlah dana yang sudah terkumpul dalam presale PEPENODE menegaskan satu hal: minat investor terhadap proyek ini bukan sekadar wacana. Lebih dari Rp16 miliar telah masuk ke dalam ekosistem, dengan jumlah wallet terus bertambah setiap harinya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas melihat masa depan di balik proyek ini. Dalam crypto, presale sukses seringkali menjadi indikator utama dari lonjakan harga pasca listing. Mereka yang masuk lebih awal seringkali jadi pemenang terbesar, dan saat ini, peluang itu masih terbuka lebar.

Melihat sejarah pergerakan harga altcoin, banyak yang mencetak kenaikan 100x hanya dalam waktu beberapa bulan setelah presale. Jika PEPENODE mengikuti jejak PEPE dan memanfaatkan tren Ethereum yang bullish, bukan tidak mungkin harga token ini akan meledak sebelum akhir tahun. Kombinasi kekuatan komunitas, narasi viral, dan sistem mining inovatif menjadikan PEPENODE sebagai salah satu kandidat paling menjanjikan saat ini. Bagi investor yang cerdas, momen seperti ini tidak datang dua kali.

Jika Anda masih menunggu sinyal untuk bertindak, inilah saatnya. Jangan tunggu hingga semua orang membicarakan PEPENODE dan harganya sudah melonjak berkali-kali lipat. Presale ini adalah pintu masuk terbaik—dengan harga murah, reward tinggi, dan prospek cerah. Jadilah bagian dari generasi awal yang ikut mencetak sejarah, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemilik token yang berpotensi jadi ikon baru dunia meme coin. Kunjungi web resmi presale PepeNode sekarang juga!

