Prediksi Harga Dogecoin: DOGE Catatkan Higher Highs – Wall Street Yakin Zona $1 Semakin Dekat

Harga Dogecoin (DOGE) mengalami penurunan sebesar 10% dalam 24 jam terakhir, meski peluncuran Dogecoin ETF pertama di dunia membuat Wall Street semakin optimistis terhadap prediksi harga DOGE yang bullish.

ETF REX-Osprey Dogecoin ($DOJE) resmi diperdagangkan pada hari Kamis dan langsung menarik minat besar, dengan lebih dari $50 juta (Rp827,05 miliar, kurs Rp16.541/USD per 22 September 2025) volume perdagangan tercatat hanya dalam hitungan menit sejak peluncuran.

Produk regulasi ini memberikan akses langsung terhadap meme coin tersebut dan menandai dimulainya era baru bagi seluruh kategori aset ini.

Data dari situs resmi REX-Osprey menunjukkan total aset yang dikelola telah meningkat hingga $4 juta (Rp66,16 miliar).

Oleh sebab itu, meski harga DOGE hari ini sempat terkoreksi cukup dalam, minat dari investor ritel maupun institusional tetap terlihat kuat. Seiring aliran dana ETF yang terus bertambah, permintaan terhadap DOGE akan meningkat, dan hal ini sepenuhnya dipahami oleh Wall Street.

Prediksi Harga Dogecoin: Pasar Singkirkan Leverage Berlebih dan Membuka Peluang untuk Pembeli Baru

Volume perdagangan Dogecoin melonjak hampir 200% dalam 24 jam terakhir, menyentuh angka $5 miliar (Rp82,70 triliun). Angka ini mewakili 14% dari market cap beredar DOGE.

Data tersebut menunjukkan betapa kuatnya tekanan jual yang melanda pasar, di mana likuidasi crypto kini mendekati $2 miliar (Rp33,08 triliun).

Nama Koin dogecoin (DOGE) dogecoin Harga $0.23 dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -9.17% dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -10.74% dogecoin Kapitalisasi Pasar $35.39B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Dogecoin (DOGE) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Jenis volatilitas seperti ini sering kali membuka peluang bagi investor baru untuk masuk, dan DOGE kini berada sangat dekat dengan garis support tren utama di level $0,22 (Rp3.639).

Apabila level support ini berhasil dipertahankan, potensi terjadinya rebound yang mampu menghidupkan kembali momentum bullish sangat terbuka. Breakout di atas $0,40 (Rp6.616) akan menjadi konfirmasi prediksi bullish untuk Dogecoin dan membuka jalan menuju target harga $1 (Rp16.541).

Dengan ETF $DOJE yang kini sudah resmi diperdagangkan dan modal institusional mulai mengalir, DOGE berpotensi segera memasuki fase price discovery.

Bagi investor yang mencari peluang lebih awal pada meme coin berikutnya, presale Maxi Doge ($MAXI) bisa menjadi opsi paling menarik dan degen-friendly untuk dicermati.

Maxi Doge ($MAXI) Memburu Popularitas di Tengah Dimulainya Altcoin Season

Maxi Doge ($MAXI) bukan sekadar meme coin biasa – proyek ini hadir sebagai Shiba versi supercharged yang melihat setiap chart seperti garis lurus menuju bulan.

Istirahat? Tidak ada.

Candle merah? Tidak dikenal.

Melalui Maxi Fund, seperempat dari hasil presale langsung dialokasikan ke proyek paling agresif dalam siklus pasar, mengedepankan strategi maksimalis karena pendekatan moderat dianggap membosankan. Ketika pasar terguncang, Maxi justru melihatnya sebagai bahan bakar tambahan – menekan pedal lebih dalam, bukan mundur.

Pendekatan ini melupakan strategi hati-hati atau manajemen risiko yang rapi. Maxi justru tumbuh subur dalam kekacauan, menikmati volatilitas yang biasanya membuat investor lain menjauh.

Misi utama Shiba ini sederhana: memanfaatkan leverage dan meraih kemenangan besar.

Untuk bergabung dengan komunitas $MAXI, kunjungi situs resmi Maxi Doge dan hubungkan wallet Anda (contohnya Best Wallet).

Investor bisa membeli token $MAXI lebih awal dengan menukar crypto yang sudah dimiliki atau menggunakan kartu bank untuk menyelesaikan transaksi.

Mau Ikut Presale $MAXI? Ini Cara Termudah dan Aman Beli Token Viral Ini

Apakah Ini Waktunya Masuk ke DOGE dan $MAXI?

Wall Street menunjukkan kepercayaan tinggi pada DOGE dengan diluncurkannya ETF pertama di dunia untuk aset ini. Meski harga DOGE terkoreksi, volume perdagangan justru melonjak, mengindikasikan minat pasar yang sangat besar. Level support $0,22 menjadi titik krusial yang bisa menentukan arah rebound berikutnya. Breakout di atas $0,40 membuka peluang menuju zona $1 seperti yang diprediksi investor institusional. Perkembangan ini menandai bahwa DOGE telah memasuki fase price discovery baru yang sangat ditunggu.

Di sisi lain, Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan bagi investor early-stage. Dengan strategi presale yang unik dan alokasi dana agresif, proyek ini tidak mengandalkan narasi nostalgia seperti DOGE, melainkan menciptakan hype-nya sendiri. Token ini menargetkan volatilitas dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar pertumbuhan. Pendekatan ini menjadikan $MAXI menarik bagi investor yang tidak puas dengan pertumbuhan DOGE yang lambat. Karena presale masih berlangsung, ini bisa menjadi entry point terbaik sebelum hype semakin meledak.

Investor yang ingin mengoptimalkan potensi profit dalam altcoin season wajib mencermati momentum seperti ini. Apalagi, $MAXI menyiapkan fitur-fitur menarik seperti staking dan pembelian mudah lewat berbagai metode pembayaran. Keuntungan lain dari presale ini adalah eksposur awal terhadap token yang belum listing, sehingga peluang cuan maksimal masih terbuka lebar. Dalam iklim pasar seperti sekarang, bertindak cepat bisa menjadi kunci keberhasilan. Jangan hanya jadi penonton, segera ambil bagian dalam fase awal $MAXI. Kunjungi Situs Resmi Maxi Doge di sini!

