Dogecoin tampaknya tengah bersiap untuk breakout besar setelah membentuk zona konsolidasi panjang yang mirip dengan pola reli besarnya di tahun 2017. Jika pola ini kembali terjadi, $DOGE berpotensi mengalami kenaikan ratusan persen dalam jangka panjang.

Poin-Poin Penting:

Konsolidasi panjang Dogecoin mencerminkan pola pada 2017, menandakan potensi breakout besar.

Analis memperkirakan $DOGE bisa naik 250% dalam jangka pendek dan hingga 2.000% dalam jangka panjang jika pola ini terbukti.

Maxi Doge berpotensi ikut terdongkrak saat investor mencari meme coin baru yang terkait dengan reli Dogecoin.

Dogecoin menunjukkan performa tangguh setelah berhasil pulih dengan cepat pasca peristiwa likuidasi hari Jumat lalu, ketika harganya sempat jatuh ke sekitar $0.1 (Rp1.658).

Kini, Dogecoin diperdagangkan di kisaran $0.19 (Rp3.151), namun sejak reli tahun 2021, token meme terbesar di dunia ini bergerak lebih banyak sideways. Mengingat lamanya fase konsolidasi saat ini, banyak spekulasi beredar bahwa lonjakan harga Dogecoin berikutnya mungkin sudah semakin dekat.

Ada indikasi kuat bahwa Dogecoin mulai menunjukkan tanda-tanda reli besar.

Menurut Javon Marks (@JavonTM1), seorang analis crypto dengan lebih dari 58 ribu pengikut di X, pola pergerakan harga Dogecoin saat ini sangat mirip dengan struktur pada tahun 2017 – saat token ini mencatat reli sebesar 1.700% hanya dalam beberapa bulan.

$DOGE (Dogecoin) gets ready for its next cyclical surge to new All Time Highs and beyond in similar fashion as it did before 2017.



A 251% increase, at minimum, is in sight 👀 pic.twitter.com/iFv71FTDD1 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) October 16, 2025

Pada saat itu, $DOGE membentuk pola dasar berbentuk cangkir yang besar, diikuti oleh fase konsolidasi lanjutan dalam bentuk descending triangle, yang kemudian menjadi pemicu reli spektakuler pertamanya.

Situasi serupa tampaknya kembali terjadi saat ini. Terdapat pola dasar berbentuk cangkir yang lebih panjang, terbentuk sejak Mei 2022 hingga sekitar September–Oktober 2024.

Setelah reli singkat, kini token tersebut kembali masuk ke fase konsolidasi dalam pola descending triangle.

Peristiwa likuidasi hari Jumat kemungkinan menjadi penghambat terjadinya breakout. Karena peristiwa tersebut, harga Dogecoin kembali jatuh setelah sebelumnya sempat menguji batas atas dari pola triangle.

Namun jika pola ini tetap bertahan – dan ada kemungkinan besar hal itu terjadi, mengingat berapa lama pola ini dibentuk – maka Dogecoin bisa mengalami lonjakan hingga 2.000%. Artinya, harga $DOGE bisa mencapai sekitar $6 (Rp99.498) dalam jangka panjang.

Perlu dicatat bahwa ini adalah prediksi jangka panjang. Dalam waktu dekat, analis memperkirakan Dogecoin bisa naik setidaknya 250%, kembali menyentuh harga tertingginya sebelumnya di kisaran $0.74 (Rp12.276).

Secara keseluruhan, pola teknikal dan analisis dari para ahli menunjukkan bahwa Dogecoin masih memiliki potensi untuk mencetak reli parabolis. Namun, kedewasaan token ini dalam beberapa tahun terakhir membuat tantangan tersebut semakin berat.

Sebaliknya, meme coin bertema Doge dengan kapitalisasi kecil tidak menghadapi keterbatasan yang sama. Karena harganya masih rendah dan belum banyak dikenal, lonjakan kecil saja bisa menghasilkan persentase keuntungan yang sangat besar.

Dan salah satu kandidat terbaik dalam kategori ini adalah Maxi Doge ($MAXI).

Apa Itu Maxi Doge?

Daya tarik utama Maxi Doge bagi investor mungkin terletak pada latar belakang ceritanya yang terdengar konyol, namun entah bagaimana justru terasa masuk akal.

Maxi Doge ($MAXI) disebut sebagai sepupu jauh Dogecoin – namun karena kepopuleran Dogecoin yang luar biasa dan citranya yang imut, perhatian publik tersedot sepenuhnya, meninggalkan Maxi dan keluarganya dalam bayang-bayang.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

Perlakuan tidak adil dari “kakak sepupunya” inilah yang akhirnya memicu Maxi menjadi versi anti-Doge.

Setelah dipermalukan, Maxi memutuskan untuk mulai berlatih keras di gym, mengangkat beban berat, mengonsumsi protein dan kafein, dan memastikan bahwa meskipun berasal dari keluarga Dogecoin, penampilannya tidak sama sekali mencerminkan asal-usulnya.

Berbeda dengan karakter Dogecoin yang lucu dan ramah (seperti kebanyakan meme coin bertema anjing lainnya), $MAXI memilih jalur berbeda – menawarkan sosok Shiba Inu bertampang garang yang berambisi besar memberikan return maksimal bagi investor.

Rencana Besar Maxi: Viral dan Kalahkan Dogecoin

Misi Maxi untuk merebut posisi Dogecoin sebagai meme coin terbaik di dunia tentu bukan tugas mudah.

Namun tim pengembangnya telah menyusun strategi cerdas, yaitu dengan mengalokasikan 40% dari total pasokan token $MAXI untuk aktivitas pemasaran.

Strategi ini mencakup kolaborasi dengan influencer, kampanye media sosial, dan promosi PR, semuanya dirancang untuk menempatkan Maxi Doge di peta meme coin global dan menyebarkan humor khas “gym bro” ke berbagai kalangan, termasuk di luar komunitas crypto.

Selain rencana listing di CEX dan DEX, $MAXI juga menargetkan platform futures, yang semakin memperluas daya tariknya di kalangan trader meme coin berprofil tinggi – mereka bisa memanfaatkan $MAXI sebagai alat untuk meningkatkan leverage dan mengejar return besar ala whale.

Mengapa Maxi Doge Layak Dibeli Saat Ini

Meski dilandasi hubungan kompetitif, fakta bahwa $MAXI berasal dari “keluarga” Dogecoin justru memberikannya keunggulan tersendiri di arena meme coin yang sangat kompetitif.

Seperti yang telah disebutkan, misi Maxi yang terkesan absurd untuk menantang Dogecoin bisa jadi adalah faktor utama yang mendorongnya menjadi crypto 1000x berikutnya.

Dalam dunia meme coin yang liar, ide-ide paling aneh justru seringkali menjadi yang paling sukses dan mendapatkan dukungan dari komunitas.

Dan bila Anda tertarik, saat ini adalah waktu terbaik untuk menambahkan Maxi Doge ke dalam portofolio crypto Anda. Token ini masih dalam tahap presale, artinya harga saat ini termasuk yang paling rendah sepanjang masa.

Harga satu $MAXI saat ini hanya $0.0002635, atau sekitar Rp4,37. Proyek ini juga telah berhasil mengumpulkan lebih dari $3,68 juta (Rp61.020.440.000) dari investor tahap awal.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Tak hanya potensi keuntungan, pembelian $MAXI juga memberikan akses ke kompetisi trading mingguan, hadiah leaderboard, dan berbagai event komunitas lainnya.

Manfaatkan peluang saat Dogecoin bersiap reli – dapatkan token $MAXI Anda hari ini. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Kesimpulan & Outlook: Maxi Doge Bisa Menjadi Juara Baru Dunia Meme Coin

Pola harga Dogecoin menunjukkan kemiripan yang mengejutkan dengan fase reli pada tahun 2017. Konsolidasi panjang dan struktur teknikal yang kuat memberi sinyal breakout besar yang bisa membawa harga $DOGE naik ribuan persen.

Namun pasar meme coin kini lebih matang, dan kapitalisasi besar seperti Dogecoin mungkin mengalami hambatan pertumbuhan yang lebih besar. Di sisi lain, Maxi Doge hadir sebagai opsi alternatif dengan modal kecil dan narasi unik. Karakter anti-hero dan kampanye marketing masif berpeluang besar merebut perhatian komunitas crypto global. Dengan harga presale sangat rendah, ini bisa menjadi momen terbaik untuk masuk.

"I keep falling asleep and missing these trade opportunities "



Me: pic.twitter.com/xb4WpVaSiR — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 16, 2025

Presale $MAXI membuka pintu bagi investor ritel untuk ikut dalam proyek berpotensi viral. Harga satu token hanya Rp4,37 saat ini, menjadikannya salah satu aset paling undervalued di arena meme coin. Ditambah dengan rencana listing di berbagai platform dan kompetisi komunitas, daya tariknya semakin besar. Maxi Doge juga memiliki branding khas yang berbeda dari meme coin lainnya. Dalam jangka menengah hingga panjang, proyek ini bisa melampaui ekspektasi pasar.

Investor yang ingin meraih cuan besar dari tren meme coin berikutnya patut mempertimbangkan posisi awal di Maxi Doge. Jika pola Dogecoin berulang, maka proyek yang berada di orbit sentimen yang sama kemungkinan besar akan ikut terdongkrak.

Dengan strategi pemasaran 40% dari pasokan dan fokus viralitas, Maxi Doge sangat mungkin menjadi bintang berikutnya. Kombinasi antara presale murah, branding unik, dan potensi komunitas bisa membuatnya tumbuh eksponensial. Langkah terbaik sekarang adalah bertindak sebelum hype sepenuhnya meledak. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

