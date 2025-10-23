Alasan Maxi Doge Dipercaya Dapat Menyaingi Dogecoin

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Dogecoin (DOGE) dan anggota baru di kelompok koin meme anjing, Maxi Doge (MAXI) mungkin akan segera diakui sebagai aset keuangan yang sah. Arahan baru dari Badan Keuangan Perumahan Federal AS (FHFA) memerintahkan Fannie Mae dan Freddie Mac untuk mulai mempertimbangkan mata uang kripto sebagai aset dalam penilaian pinjaman rumah.

Dogecoin mungkin memimpin gerakan ini, namun para trader saat ini sedang mengincar sesuatu yang lebih besar dalam diri Maxi Doge. Dengan narasi yang lebih baik, MAXI berpotensi untuk menjadi pesaing utama bagi DOGE di masa depan.

Dogecoin Masuk ke Dunia Keuangan Nyata

Perintah yang dikeluarkan oleh FHFA tidak menyebut koin tertentu, tetapi membuka peluang bagi semua aset digital, termasuk Dogecoin (DOGE), untuk diakui sebagai cadangan keuangan yang sah. Jika itu terjadi, maka Dogecoin akan bertransformasi dari lelucon di internet menjadi jaminan nyata untuk membeli rumah.

Langkah ini menunjukkan pergeseran besar dalam dunia keuangan yang konservatif, dengan kripto kini diakui sebagai kekayaan nyata. FHFA tidak menyebutkan kripto mana yang memenuhi syarat, tetapi keputusan ini telah membuka peluang untuk koin-koin besar, dan DOGE masuk di dalamnya karena kini memiliki kapitalisasi pasar $28 miliar.

Dogecoin perlahan diterima dalam sistem keuangan mainstream. Pada 2022, Tesla menerima DOGE untuk pembelian barang-barang tertentu. Belum lama ini, ETF REX-Osprey (DOJE) diluncurkan di Wall Street dengan volume perdagangan debut mencapai $2,5 juta.

Kapitalisasi Pasar Dogecoin ETF (DOJE)

Apabila DOGE diakui dalam sistem perumahan AS, itu akan menjadi lompatan besar bagi meme crypto ini dan seluruh ruang kripto. Kini, selain DOGE, Maxi Doge juga menarik perhatian dengan energi meme yang lebih kuat dan ambisi lebih besar.

Maxi Doge memiliki narasi sebagai Doge generasi berikutnya, yang dirancang untuk mewakili mentalitas 1.000x para investor kripto.

Maxi Doge: DOGE 1.000x Berikutnya

Keuntungan besar dari Dogecoin kini telah menjadi legenda, tersimpan dalam arsip sejarah dunia blockchain. DOGE bukan lagi micro cap crypto seperti yang dulu ketika Bitcoin mencuri perhatian pada 2017. Itulah alasan mengapa investor mengalihkan fokus mereka ke sesuatu yang lebih baru dan potensial.

Proyek kripto tersebut bernama Maxi Doge, sepupu DOGE dengan lengan berotot, dan siap membawa demam meme kembali. Maxi Doge memiliki energi 1.000 kali lebih kuat dibanding Dogecoin, mewakili mentalitas ‘all-in, no excuses’, seperti para penggemar DOGE yang mengubah lelucon menjadi kekayaan.

MAXI adalah Dogecoin yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih selaras dengan budaya para degen kripto saat ini. Pendanaan proyek ini mencerminkan mentalitas tersebut, dengan 65% hasil presale akan dikunci untuk upaya pemasaran.

Rencana ini sejauh ini berhasil, dengan influencer seperti Crypto Tech Gaming dan beberapa media besar menyoroti MAXI sebagai Dogecoin berikutnya.

Selain itu, tim pengembang Maxi Doge juga telah merencanakan kemitraan dengan platform perdagangan berjangka. Apabila hal itu terwujud, $MAXI akan dapat diperdagangkan dengan leverage, bukan hanya 100x tetapi hingga 1.000x.

Tertinggal Kereta DOGE? Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama dengan MAXI

Para trader terus mencari peluang besar berikutnya, mencoba mengulang keuntungan awal seperti DOGE. Itulah sebabnya Shiba Inu (SHIB) dan peniru Dogecoin lainnya muncul, bahkan beberapa di antaranya sukses besar. Namun, hanya sedikit di antara mereka yang mampu mengenali proyek yang benar-benar potensial untuk jangka panjang.

Maxi Doge dapat menjadi alternatif yang sangat ideal untuk semua kalangan investor. Presale Maxi Doge berhasil mengumpulkan hampir $4 juta, yang mengindikasikan dukungan kuat dari penggemar koin meme.

Menariknya, sekitar 6% dari total pasokan, atau setara 9 miliar $MAXI, saat ini sudah terkunci di dalam pool staking yang menawarkan imbalan 82% APY. Dengan sebanyak itu token yang sudah terparkir di pool staking, ini berarti pemegang $MAXI sangat optimistis dengan prospek jangka panjang token ini.

Untuk mendapatkan token $MAXI, Anda perlu mengunjungi situs presale resmi Maxi Doge. Hubungkan dompet kripto Anda, misalnya seperti Best Wallet, dengan widget pembelian token yang ada di halaman beranda.

Tukarkan salah satu dari mata uang kripto yang didukung untuk ditukar dengan MAXI, yaitu ETH, USDT, USDC, atau BNB. Pembelian menggunakan kartu kredit juga tersedia bagi investor yang belum memiliki mata uang kripto.

Harga token $MAXI pada tahap presale saat ini adalah $0,0002645 per token atau setara Rp4,41 (kurs 1 USD = Rp16.654) . Harap diingat, bahwa presale ini berlangsung dalam banyak tahapan, dan harga token akan naik saat presale memasuki tahapan baru.

Kunjungi artikel kami tentang cara beli Maxi Doge apabila Anda membutuhkan panduan membeli $MAXI secara komprehensif. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari potensi pertumbuhan jangka panjang $MAXI dengan membaca artikel kami tentang prediksi harga Maxi Doge.



Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.