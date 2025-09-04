Dogecoin dan Cardano Waspada: Altcoin Baru di Bawah $1 Ini Makin Diperhitungkan

Altcoin Pendatang Baru dengan Teknologi Layer-2 yang Berpotensi Kalahkan Dogecoin dan Cardano – Target Kenaikan hingga 1600%

Pasar altcoin semakin menggeliat. Saat dua raksasa seperti Dogecoin (DOGE) dan Cardano (ADA) terus mempertahankan posisi dominan, muncul pesaing baru yang mencuri perhatian: Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek ini hadir dengan pendekatan teknologi yang unik dan proyeksi pertumbuhan eksplosif.

Artikel ini akan mengulas secara menyeluruh bagaimana HYPER bisa menjadi altcoin yang siap mengguncang dominasi Dogecoin dan Cardano.

Dogecoin dan Cardano Dapat Ancaman Serius dari Altcoin Baru

Dogecoin masih menempati posisi sebagai salah satu memecoin paling dikenal di pasar kripto. Dengan harga terbaru mencapai $0.2171 atau sekitar Rp3.569 (naik 0,14% dalam 24 jam terakhir), DOGE mempertahankan kapitalisasi pasar di level $32,74 miliar (sekitar Rp538,284 triliun). Volume perdagangan 24 jam tercatat sebesar $1,75 miliar (sekitar Rp28,775 triliun), menunjukkan adanya lonjakan aktivitas transaksi.

Salah satu faktor pemicu kenaikan DOGE adalah berita terbaru mengenai pengajuan proposal ETF Dogecoin (DOJE) oleh REX-Osprey ke SEC. Jika disetujui, ETF ini akan memberikan eksposur langsung kepada investor tradisional terhadap memecoin populer ini. Namun, meski peluang besar terbuka, risiko regulasi dan volatilitas tetap perlu diperhitungkan.

Dari sisi teknikal, DOGE juga menunjukkan struktur harga yang menarik. Adanya aktivitas beli dari whale dan volume perdagangan yang meningkat memperkuat dugaan akan adanya potensi breakout.

Sementara itu, Cardano masih fokus pada pengembangan infrastruktur jangka panjang. Harga terbaru ADA berada di level $0.8195 (Rp13.471), turun sebesar 1,56% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya mencapai $29,29 miliar (Rp481,599 triliun), dan volume transaksi harian menembus $845,3 juta (Rp13,896 triliun).

Dari sisi fundamental, Cardano mendapatkan angin segar dari beberapa kabar positif, seperti integrasi lintas chain dengan Ripple untuk pengembangan interoperabilitas di sektor DeFi, pengajuan ETF dari Grayscale yang mengindikasikan minat institusional, serta airdrop Midnight yang mendukung pertumbuhan fokus privasi.

Meski demikian, pendekatan Cardano yang lambat namun stabil bisa jadi tidak cocok untuk investor yang mencari potensi lonjakan harga jangka pendek. Di tengah iklim pasar yang cepat berubah, altcoin dengan nilai pertumbuhan eksponensial seperti Bitcoin Hyper bisa menjadi pilihan menarik.

Bitcoin Hyper: Layer-2 untuk Bitcoin yang Siap Ubah Arah Industri

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai solusi Layer-2 pertama untuk jaringan Bitcoin yang menggabungkan kecepatan, efisiensi biaya, dan skalabilitas tinggi. Proyek ini menggunakan arsitektur Solana Virtual Machine (SVM) untuk memungkinkan transaksi BTC yang cepat dan murah di jaringan Layer-2, sambil mempertahankan keamanan asli Bitcoin.

Teknologi rollup yang digunakan memungkinkan transaksi diakselerasi dan dikompresi, lalu dikembalikan ke jaringan Layer-1 Bitcoin dengan bukti ZK (Zero Knowledge). Proses ini menjadikan HYPER sebagai solusi yang jauh lebih unggul dari Lightning Network atau proyek Layer-2 sebelumnya yang masih eksperimental.

Dalam arsitektur HYPER, pengguna dapat:

Menyimpan BTC di Canonical Bridge untuk dicetak ulang di Layer-2

Melakukan transaksi DeFi, staking, dan perdagangan desentralisasi dengan finalitas instan

Menarik dana kembali ke Layer-1 Bitcoin kapan pun diperlukan

Proyek ini tengah menjalankan devnet dan mengembangkan full rollup ecosystem untuk Bitcoin, yang memungkinkan berbagai aplikasi seperti dApps, platform pembayaran, hingga peluncuran token meme di atas infrastruktur Bitcoin.

Harga dan Aktivitas Presale Bitcoin Hyper Terbaru

Presale Bitcoin Hyper saat ini masih berlangsung aktif dan telah mengumpulkan $13.417.286,53 (sekitar Rp220,673,766,900) dari target maksimum $20 juta. Harga token saat ini adalah $0.012855 (setara Rp211).

Sejumlah besar pembelian tercatat dari investor besar (whale) dalam beberapa jam terakhir, antara lain:

53.200 HYPER senilai $684,48 (Rp11,263,422)

38.700 HYPER senilai $497,49 (Rp8,189,125)

22.900 HYPER senilai $294,46 (Rp4,842,366)

18.900 HYPER senilai $243,60 (Rp4,006,255)

Pembelian ini menjadi sinyal kuat bahwa minat terhadap proyek ini terus meningkat, terutama di kalangan investor early-stage yang ingin mengamankan posisi sebelum listing exchange. Data pembelian real-time tersedia langsung di situs resmi Bitcoin Hyper.

Proyeksi Harga Bitcoin Hyper: Target 2025 dan 2030

Berdasarkan struktur teknologi, momentum pasar, dan minat investor, sejumlah analis memperkirakan harga HYPER bisa mencapai $0.21 (Rp3.453) pada akhir tahun 2025. Proyeksi ini mencerminkan potensi kenaikan sekitar 1.533% dari harga presale saat ini.

Untuk jangka panjang, target harga $1.90 (Rp31.241) pada tahun 2030 dianggap realistis, seiring berkembangnya ekosistem rollup berbasis Bitcoin. Hal ini menempatkan HYPER sebagai aset berisiko tinggi namun berpotensi menghasilkan imbal hasil besar (high-risk, high-reward) bagi investor yang memahami momentum teknologi.

Program Staking: Imbal Hasil hingga 80% per Tahun

Salah satu daya tarik utama HYPER adalah fitur staking dengan estimasi reward 80% per tahun. Berdasarkan kontrak presale di Ethereum, distribusi reward saat ini mencapai 199,77 HYPER per blok ETH.

Total token yang sudah distake saat ini: 658.305.215 HYPER

Estimasi reward bersifat dinamis dan dibayarkan selama 2 tahun

Reward dapat diklaim segera setelah portal klaim resmi dibuka

Staking dapat dilakukan langsung saat pembelian token dengan memilih opsi “Buy and Stake”, tanpa perlu transaksi terpisah. Fitur ini menjadikan HYPER tidak hanya menarik untuk flipping jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen yield jangka menengah.

Cara Membeli Bitcoin Hyper: Langkah Mudah Bergabung di Presale

Investor baru yang ingin mendapatkan Bitcoin Hyper ($HYPER) bisa langsung berpartisipasi melalui proses yang sangat sederhana dan cepat. Berikut adalah panduan langkah demi langkah:

Langkah 1: Siapkan Dompet dan Dana

Pastikan Anda memiliki dompet kripto seperti Best Wallet, MetaMask, atau dompet lain yang mendukung Ethereum. Jika belum punya, Anda dapat mengunduh dan mendaftar hanya dalam beberapa menit.

Lalu, isi dompet Anda dengan aset kripto seperti ETH, BNB, atau USDT dari exchange pilihan Anda.

Langkah 2: Kunjungi Situs Resmi Bitcoin Hyper

Akses website resmi presale di bitcoinhyper.com, Di sana, klik tombol “Connect Wallet” atau “Buy Now” yang tersedia di berbagai bagian halaman.

Langkah 3: Pilih Jumlah dan Konfirmasi Pembelian

Tentukan jumlah HYPER yang ingin dibeli. Sistem akan otomatis menghitung nilai dalam ETH atau stablecoin. Jika ingin langsung melakukan staking, centang opsi “Buy and Stake” sebelum mengonfirmasi pembelian di dompet Anda.

Langkah 4: Opsi Pembayaran dengan Kartu

Untuk pengguna yang belum memiliki kripto, tersedia juga opsi pembayaran menggunakan kartu kredit/debit. Cukup hubungkan dompet browser atau mobile Anda, lalu pilih metode “Buy with Card” di halaman pembayaran.

Setelah presale selesai, token akan dapat diklaim sesuai jaringan yang digunakan:

Pembeli via SOL akan klaim di jaringan Solana

Pembeli via ETH, BNB, atau kartu akan klaim di jaringan Ethereum

Jembatan lintas jaringan juga akan tersedia untuk memindahkan aset antara Solana, Ethereum, dan Bitcoin Hyper. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Momen Strategis Menuju Aset Potensial

Pergerakan Dogecoin dan Cardano menunjukkan tekanan dari proyek-proyek baru dengan utilitas yang lebih kuat. Salah satunya adalah Bitcoin Hyper, altcoin dengan harga di bawah Rp16.500 yang terus menarik perhatian investor. Dengan opsi pembayaran yang fleksibel dan sistem staking aktif, posisinya semakin solid sebagai pesaing serius.

Lonjakan minat pada Bitcoin Hyper juga didorong oleh kemudahan pembelian langsung lewat dompet kripto maupun kartu. Hal ini membuka pintu bagi pemula dan investor lama untuk ikut serta dalam fase awal. Data menunjukkan bahwa momentum ini belum melambat.

Dengan sistem klaim lintas jaringan dan roadmap jangka panjang yang agresif, proyek ini dirancang bukan hanya untuk hype sementara. Potensi pengembalian tinggi dengan risiko terukur menjadikan HYPER sebagai salah satu token presale paling menarik saat ini. Jangan tunda sampai harga naik atau kuota habis.

Presale Bitcoin Hyper menawarkan peluang emas dengan reward staking, ekosistem lintas jaringan, dan utilitas riil. Jika Anda mempertimbangkan investasi jangka menengah dalam crypto, saatnya mempertimbangkan masuk sekarang. Karena dalam dunia kripto, mereka yang bergerak cepat sering kali yang paling diuntungkan. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

