Whales Borong Altcoin dan Ethereum, Tapi Coin Ini Justru Jadi Incaran Berikutnya

Pergerakan Besar-Besaran Terjadi: Whales Panik Beli dan Jual Ratusan Miliar

Ketika investor ritel masih ragu, para whale—pemilik besar crypto—telah bergerak cepat. Dari akumulasi Ethereum senilai Rp41 triliun dalam empat bulan terakhir hingga aksi profit-taking ratusan miliar pada token Solana, pasar crypto kini sedang memasuki babak baru yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang jeli.

Namun dari sekian banyak token, satu proyek Layer-2 berbasis Bitcoin justru mencuri perhatian. Sebuah presale yang sedang berlangsung, yaitu Bitcoin Hyper ($HYPER), kini diburu para whale ritel, dengan ribuan transaksi on-chain yang mulai terkumpul tiap jamnya.

Mari kita bahas satu per satu: apa yang sedang dibeli, dijual, dan ditahan oleh para pemain besar crypto dan kenapa $HYPER justru muncul sebagai “next move” mereka.

Ethereum: Whales Borong 818.000 ETH, Sinyal Bullrun Dimulai?

Ethereum kembali jadi fokus perhatian setelah akumulasi besar-besaran terjadi secara diam-diam.

Menurut data dari Glassnode dan Lookonchain, dalam empat bulan terakhir, wallet whale yang memegang antara 1.000 hingga 10.000 ETH telah menambah 818.410 ETH senilai $2,5 miliar (Rp41,617 triliun). Ini merupakan gelombang pembelian terbesar sejak bear market 2018.

Tak berhenti di situ, wallet mega-whale yang memegang lebih dari 10.000 ETH juga meningkat jadi 1.200 wallet—level tertinggi sejak masa kejayaan bullrun 2021.

Apa artinya?

Stok Ethereum di bursa kripto kini berada di titik terendah dalam beberapa tahun. Ini memicu potensi “supply shock”, di mana jumlah ETH yang tersedia untuk dibeli semakin sedikit, sementara permintaan naik drastis.

Dengan Ethereum diperdagangkan di kisaran $4.410 (Rp73.464.270), banyak analis menilai ini baru awal. Jika sejarah 2018 terulang, ETH berpotensi menembus lima digit, bahkan menurut Tom Lee, harga ETH bisa mencapai $15.000–$25.000 (Rp249 juta–Rp416 juta) pada akhir 2025.

Chainlink: 2 Juta LINK Diborong Dalam 48 Jam

Chainlink ($LINK) tak kalah menarik.

Dalam waktu dua hari saja, whale menambahkan 2 juta LINK, menunjukkan kepercayaan besar terhadap aset ini.

Whales bought nearly 2 million Chainlink $LINK in the last 48 hours! pic.twitter.com/ZHlX81KBBl — Ali (@ali_charts) September 19, 2025

Saat ini LINK diperdagangkan di kisaran $24 (Rp399.528) dan sedang membentuk pola bullish pennant, dengan support kuat di $22–$23.

Analis Batman menggambarkan struktur ini sebagai “sangat bersih dan potensial breakout.”

Sementara itu, exchange reserves LINK turun ke level terendah sejak Juni 2022, yaitu hanya tersisa 159 juta LINK. Artinya, pasokan semakin terbatas—kondisi yang sering kali memicu kenaikan harga secara signifikan ketika permintaan melonjak.

Michaël van de Poppe, analis ternama, juga menyebut LINK sebagai salah satu setup terbaik di market saat ini. Jika breakout terjadi, targetnya bisa melonjak 160% terhadap Bitcoin.

$LINK has one of the best setups in the space, right now. pic.twitter.com/MZluRHbx6I — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 18, 2025

Solana: Aksi Borong dan Profit-Taking Sekaligus

Solana ($SOL) menjadi contoh nyata dinamika emosi para whale.

Di satu sisi, whale wallet “HsYrgw” tercatat membeli 11.233 SOL senilai $2,75 juta (Rp45,778 miliar) seminggu setelah membeli $16 juta SOL sebelumnya. Ini menandakan keyakinan luar biasa terhadap prospek jangka panjang Solana, terutama dengan adanya potensi lonjakan dari ETF Altcoin Season yang baru saja diajukan ke SEC AS.

Namun, sisi lain dari aksi whale menunjukkan nuansa berbeda. Whale wallet 6AkVuG dan 58teLV menjual total 738,98 juta token $PUMP (Solana-based meme token) senilai $5,22 juta (Rp86,936 miliar) hanya dalam waktu 11 jam. Mereka masing-masing mencatat keuntungan 149% dan 133% dalam waktu dua bulan.

Smart whales are dumping $PUMP they bought two months ago to lock in profits!



6AkVuG sold 466.74M $PUMP($3.27M) 6 hours ago, making a profit of $1.96M(+149%).



58teLV sold 272.24M $PUMP($1.95M) 11 hours ago, making a profit of $1.16M (+133%).https://t.co/uKCfxj91hB… pic.twitter.com/ott8awY7Ww — Lookonchain (@lookonchain) September 20, 2025

Harga SOL saat ini berada di kisaran $$237hingga $240 (Rp3.995.280), sedikit di bawah resistance $249.60.

Dengan pola double bottom yang kuat, dan perbandingan teknikal yang mirip dengan siklus bullrun Binance Coin (BNB), analis menyebutkan potensi SOL untuk bergerak 20% lebih tinggi dalam waktu dekat, menjadikannya altcoin favorit institusi.

Astar Network (ASTER): 6,48 Juta Token Dibeli Whale Dalam 7 Jam

Dari sisi blockchain interoperabilitas, Astar Network ($ASTER) jadi topik panas.

Hanya dalam waktu 7 jam, satu whale membeli 6,486 juta ASTER dengan total nilai $7,595 juta (Rp126,465 miliar) di harga rata-rata $1,17 per token. Transaksi dilakukan melalui wallet 0x734c…eC4 dan 0x793a…5dc4, menunjukkan pembelian yang terorganisir dan strategis.

In the past 7 hours, a whale bought 6.486M $ASTER, worth $7.595M, at a price of $1.17 each.



Addresses:



– 0x734c92135eb462B8Ba5A5edfe4000c5d7f6a6eC4

– 0x793a3e8a1f0e19719bfa39288436958bcd475dc4



Data @nansen_ai pic.twitter.com/NPGY1TAl3V — Onchain Lens (@OnchainLens) September 20, 2025

Dengan harga ASTER masih stabil di sekitar $1,17 (Rp19.518) dan resistance di $1.25, analis menilai ini bisa menjadi momen akumulasi sebelum breakout.

Strategi seperti ini sering kali diikuti oleh lonjakan volume, FOMO ritel, dan kenaikan harga 10–20% dalam 24 jam. Dengan data dari Nansen menunjukkan peningkatan 15% wallet aktif di Astar, sinyal teknikal dan on-chain saat ini mulai selaras.

Bitcoin Hyper: Altcoin yang Diprediksi Jadi Langkah Selanjutnya Para Whale

Di tengah aksi beli dan jual besar-besaran para whale pada ETH, SOL, LINK, ASTER, dan PUMP, ada satu proyek baru yang diam-diam mulai menyedot perhatian.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) kini telah mengumpulkan lebih dari $17,33 juta (Rp288,562 miliar), dan jumlah wallet yang berpartisipasi terus naik tiap jam. Whale ritel mulai masuk. Transaksi $HYPER seperti pembelian 50.400 token senilai $653 (Rp10,872.591) dan 21.400 token senilai $277 (Rp4,610.359) telah tercatat on-chain.

Tapi kenapa proyek ini mulai dilirik sebagai “next move”?

Bitcoin Hyper: Revolusi Layer-2 untuk Bitcoin dengan Teknologi Solana VM

Bitcoin Hyper bukan sekadar proyek crypto biasa. Ini adalah Layer-2 tercepat untuk Bitcoin, dibangun dengan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) untuk menghadirkan skalabilitas, transaksi instan, dan biaya rendah ke jaringan Bitcoin.

Dengan arsitektur unik yang menggabungkan keamanan Layer-1 Bitcoin dan efisiensi Solana, Bitcoin Hyper membuka jalan baru untuk dApps, DeFi, staking, dan bahkan meme coin di ekosistem Bitcoin—hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Mengapa Bitcoin Hyper Menarik Perhatian Whale dan Ritel?

Transaksi instan dan murah berbasis BTC.

Staking reward tinggi: hingga 67% per tahun .

. Ekosistem rollup Bitcoin pertama yang berjalan native di Solana VM.

Presale masih aktif di harga dasar: $0.012955 (Rp215).

Sudah terkumpul: $17.336.031,47 (Rp288,562 miliar) dari target $17.625.523,7.

Bitcoin Hyper bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga peluang finansial langka bagi early backers.

Teknologi Canggih di Balik Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper bekerja dengan 4 pilar utama dalam sistem Layer-2 mereka:

1. Jembatan (Bridge) ke Bitcoin

Pengguna mengirim BTC ke alamat khusus di jaringan Bitcoin, yang dimonitor oleh smart contract bernama Canonical Bridge. Sistem akan memverifikasi transaksi tersebut dan mencetak BTC versi Layer-2 secara trustless di jaringan Bitcoin Hyper.

2. Operasi Layer-2

Setelah BTC masuk ke Layer-2, pengguna bisa melakukan:

Transaksi BTC instan dengan finalitas langsung.

Staking token $HYPER.

Akses ke DeFi berbasis Bitcoin.

Peluncuran meme coin dan dApps on-chain.

3. Keamanan dan Sinkronisasi

Semua transaksi di Layer-2 diringkas dan dikompresi menggunakan zero-knowledge proof, lalu dicatat ke dalam jaringan Layer-1 Bitcoin untuk menjaga integritas.

4. Penarikan ke Bitcoin Layer-1

Pengguna bisa menarik BTC kembali ke jaringan asli Bitcoin dengan mengirimkan proof transaksi melalui Canonical Bridge.

Semua ini dilakukan dengan kecepatan tinggi dan keamanan setara Bitcoin—faktor penting yang menjadikan Bitcoin Hyper proyek Layer-2 pertama yang benar-benar fungsional di ekosistem BTC.

Token $HYPER: Utilitas, Staking, dan Presale

Token asli dari jaringan ini adalah $HYPER, yang memiliki tiga fungsi utama:

Digunakan untuk transaksi di jaringan Bitcoin Hyper. Digunakan untuk staking dan memperoleh reward hingga 67% per tahun. Digunakan sebagai token governance untuk voting terhadap upgrade jaringan.

Harga Presale dan Potensi ROI

Harga saat ini adalah $0.012955 (Rp215). Analis memperkirakan jika jaringan ini digunakan secara luas, harga $HYPER dapat naik ke kisaran $0.20–$0.30 (Rp3.329–Rp4.993) dalam 6–12 bulan, memberikan ROI hingga 1.500% bagi pembeli awal.

Presale saat ini berada di fase akhir, dan harga akan naik setelah target $17,62 juta tercapai, yang berarti hanya ada waktu kurang dari 2 hari untuk ikut di harga termurah. Baca juga artikel lengkap tentang prediksi harga Bitcoin hyper hingga 2030!

Bagaimana Cara Beli Token $HYPER?

Proses pembelian sangat mudah dan mendukung banyak metode:

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper. Klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Anda bisa membayar dengan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Token dapat langsung di-stake saat pembelian untuk mendapatkan reward hingga 67% per tahun.

Token dapat diklaim di blockchain Solana untuk pembelian via SOL, dan di Ethereum untuk pembelian via ETH, BNB, dan kartu kredit. Anda juga bisa membaca panduan lengkap cara membeli Bitcoin Hyper di sini!

Fitur Unggulan Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper membawa konsep revolusioner dengan fitur-fitur berikut:

Solana VM (SVM) : memberikan throughput tinggi untuk skalabilitas masif.

: memberikan throughput tinggi untuk skalabilitas masif. Trustless Bridge : menjamin keamanan transfer antara Bitcoin dan Layer-2.

: menjamin keamanan transfer antara Bitcoin dan Layer-2. Staking Terdesentralisasi : dengan reward dinamis sebesar 199.77 HYPER per ETH block.

: dengan reward dinamis sebesar 199.77 HYPER per ETH block. Rollup Ekosistem Full-Scale : mirip Optimism dan Arbitrum di Ethereum, tapi untuk BTC.

: mirip Optimism dan Arbitrum di Ethereum, tapi untuk BTC. Kompatibel untuk dApps, NFT, dan DeFi berbasis Bitcoin.

Dengan kata lain, Bitcoin Hyper memungkinkan apa yang sebelumnya tidak mungkin—menggunakan Bitcoin untuk lebih dari sekadar simpanan nilai.

Roadmap: Rencana Besar Menuju Adopsi Massal

Berikut target besar Bitcoin Hyper setelah presale selesai:

Q4 2025 : Launchnet, staking aktif, audit keamanan lanjutan.

: Launchnet, staking aktif, audit keamanan lanjutan. Q1 2026 : Listing di exchange besar, aktifkan jembatan cross-chain Solana–Ethereum–BTC Hyper.

: Listing di exchange besar, aktifkan jembatan cross-chain Solana–Ethereum–BTC Hyper. Q2 2026 : Peluncuran ekosistem dApps dan marketplace NFT.

: Peluncuran ekosistem dApps dan marketplace NFT. Q3 2026 dan seterusnya: Target 1 juta transaksi harian, integrasi dengan wallet besar dan solusi pembayaran global.

Dengan roadmap ini, investor tidak hanya membeli token, tetapi mendukung adopsi nyata Bitcoin sebagai platform finansial terdesentralisasi penuh.

Sekarang atau Tidak Sama Sekali: Presale $HYPER Hampir Berakhir

Waktu semakin menipis. Saat ini presale Bitcoin Hyper telah mencapai $17.336.031 (Rp288,562 miliar) dari target $17.625.523 (Rp293,637 miliar). Ketika angka ini terpenuhi, harga $HYPER akan naik secara otomatis, dan kesempatan untuk masuk di harga termurah akan hilang.

Apalagi, beberapa whale ritel sudah mulai masuk:

Wallet 0x1E9d…D2433 membeli 50.400 $HYPER senilai $653 (Rp10,8 juta)

senilai $653 (Rp10,8 juta) Wallet 0x8b26…57D4A membeli 21.400 $HYPER senilai $277 (Rp4,6 juta)

Bukan angka kecil untuk ukuran early-stage memecoin berbasis Bitcoin. Itu menandakan keseriusan investor dalam membaca arah pasar.

Bagi pembeli awal, keuntungan bukan hanya dari harga token yang masih rendah, tapi juga dari potensi staking 67% per tahun dan peluang listing di exchange besar setelah presale berakhir.

Mengapa Whale Bisa Jadi Sedang Mengincar Bitcoin Hyper?

Whale selalu mencari keuntungan sebelum pasar ritel tahu. Mereka sudah mulai ambil posisi besar di Ethereum, Solana, dan Chainlink. Tapi mereka juga tahu bahwa ROI terbesar sering datang dari proyek di fase paling awal—yaitu saat presale.

Fakta bahwa Bitcoin Hyper:

Menawarkan skalabilitas untuk BTC,

Didukung teknologi Solana VM,

Berada di ekosistem Bitcoin yang sangat aman dan padat pengguna,

Dan memiliki tokenomics presale yang agresif.

Semuanya merupakan sinyal bahwa para pemain besar bisa saja sedang menyiapkan posisi.

Dengan adanya fitur seperti staking reward 67%, penyelesaian transaksi dalam hitungan detik, dan roadmap jelas ke arah listing dan ekspansi dApps, proyek ini bukan hanya hype—tapi solusi nyata.

Strategi Investasi: Retail Harus Bertindak Sebelum Whale Berikutnya Masuk

Jika Anda adalah investor yang ingin mengikuti jejak whale tanpa harus mengeluarkan jutaan dolar, maka Bitcoin Hyper bisa menjadi pintu masuk sempurna.

Berikut cara memaksimalkan potensi ROI:

Masuk sebelum target $17,6 juta tercapai. Langsung staking untuk mengunci reward tahunan 67%. Gunakan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask untuk ikut dengan aman. Pantau pengumuman listing di bursa seperti MEXC, KuCoin, atau bahkan Binance di 2026.

Jangan menunggu konfirmasi pasar seperti mayoritas investor ritel. Whale tidak menunggu konfirmasi—mereka menciptakannya.

Penutup: Bitcoin Hyper Bisa Jadi “Langkah Berikutnya” Para Whale

Ketika whale membeli Ethereum dan LINK dalam jumlah besar, dan mengambil profit dari Solana dan PUMP, mereka tidak berhenti di situ. Mereka selalu mencari langkah berikutnya—dan semua sinyal fundamental, teknikal, dan on-chain menunjukkan bahwa proyek seperti Bitcoin Hyper adalah kandidat terkuat.

Dengan kecepatan tinggi, biaya murah, dan kemampuan menjalankan DeFi serta dApps di ekosistem Bitcoin, Bitcoin Hyper bisa menjadi revolusi Layer-2 yang telah lama ditunggu.

Dan untuk Anda—ini adalah kesempatan untuk ikut dari awal.

Presale sedang berlangsung. Harga masih di bawah Rp220 per token. Reward staking mencapai 67% per tahun. Dan ekosistem yang dibangun bukan hanya untuk transaksi, tapi untuk masa depan keuangan desentralisasi Bitcoin.

Jangan lewatkan. Bitcoin Hyper bisa menjadi token yang disebut orang-orang 2 tahun dari sekarang dengan kalimat: “Anda seharusnya masuk saat presale.” Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan beli $HYPER menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Anda juga bisa langsung staking saat membeli.

