3 Rekomendasi Mata Uang Kripto untuk Dibeli di Akhir Agustus hingga Awal September: XRP, ADA, dan Koin Meme yang Diperkirakan Akan Naik 100x

XRP Masih Diperjuangkan Investor Meski Harga Turun, Apakah Saatnya Beli di Akhir Agustus?

Pasar kripto sedang dalam fase konsolidasi penuh tekanan menjelang akhir Agustus. Namun, di tengah koreksi harga besar-besaran, peluang strategis justru terbuka bagi investor berani. Salah satu yang kembali disorot adalah XRP, yang kini dihargai $2.89 atau sekitar Rp47.018, mengalami penurunan 4.28% dalam 24 jam terakhir.

Nama Koin XRP XRP Harga $2.84 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -5.69% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -7.34% XRP Kapitalisasi Pasar $169.22B Sirkulasi Pasokan 59.48B

Meskipun terlihat melemah, momentum jangka menengah XRP tetap dianggap solid oleh analis. Penurunan ini sebagian dipicu oleh aksi ambil untung dan koreksi pasar makro. Namun, sentimen positif masih mendominasi narasi jangka panjangnya, terutama setelah kemenangan Ripple atas SEC.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $172.12 miliar (Rp2.798 triliun) dan volume perdagangan 24 jam mencapai $7.4 miliar (Rp120 triliun), XRP mempertahankan posisi ketiga dalam daftar aset digital terbesar di dunia. Ini mencerminkan dukungan institusional yang kuat serta komunitas investor ritel yang aktif.

Selain itu, lebih dari 59,48 miliar XRP telah beredar dari total pasokan 100 miliar, menunjukkan bahwa XRP telah mengalami distribusi yang masif di pasar terbuka—sebuah faktor penting untuk analisis pasokan-terbatas yang mendukung pertumbuhan harga jangka panjang.

Kemenangan Hukum Ripple dan Potensi ETF XRP Dorong Keyakinan Investor

Setelah melalui pertempuran hukum selama lebih dari dua tahun, Ripple akhirnya mencapai penyelesaian dengan SEC. Denda sebesar $125 juta dibayarkan, namun hasil akhirnya lebih penting: regulasi XRP kini lebih jelas, dan ini membuka pintu lebar-lebar bagi pertumbuhan institusional di Amerika Serikat.

Dalam sepekan terakhir, beberapa hal penting terjadi:

Ripple memenangkan pengakuan atas status XRP sebagai non-sekuritas.

Beberapa manajer aset seperti BlackRock dan VanEck dilaporkan mempertimbangkan pengajuan ETF berbasis XRP.

Hal ini mendorong lonjakan minat investor besar yang ingin memanfaatkan kerangka hukum baru ini sebelum adopsi massal terjadi.

Jika ETF XRP disetujui, ini bisa menjadi katalis besar dalam menaikkan harga XRP menuju level $4, bahkan $5. Dukungan teknologi Ripple dalam sistem pembayaran lintas negara juga menjadi faktor pendukung jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.

Apakah XRP Masih Layak Dibeli di Harga Sekarang?

Meskipun koreksi harga saat ini bisa membuat sebagian investor ragu, sejarah menunjukkan bahwa akumulasi di saat ketakutan pasar justru menghasilkan keuntungan tertinggi. XRP berada di posisi teknikal yang menarik, di mana indikator RSI mendekati zona jenuh jual, membuka peluang rebound signifikan.

Target analis untuk XRP di kuartal keempat 2025 berkisar antara $4.20 hingga $5.80, atau sekitar Rp68.275 – Rp94.284 dengan asumsi kurs tetap. Jika ini terjadi, maka ada potensi keuntungan lebih dari 100% hanya dalam beberapa bulan ke depan.

Cardano Melemah di Rp13.620, Tapi Fundamentalnya Menguat Jelang Integrasi DeFi Baru

Sementara itu, mata uang kripto Cardano (ADA) juga mengalami tekanan harga. Kini diperdagangkan di $0.8387 atau sekitar Rp13.620, ADA mencatat penurunan 8.8% dalam 24 jam terakhir. Namun, seperti XRP, berita terbaru menunjukkan bahwa Cardano sedang mempersiapkan fase ekspansi teknologi berikutnya.

Nama Koin Cardano (ADA) Cardano Harga $0.83 Cardano ATH $3.10 (September 2, 2021) Cardano Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -8.07% Cardano Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -9.31% Cardano Kapitalisasi Pasar $29.88B Sirkulasi Pasokan 35.72B

Dengan kapitalisasi pasar $29.96 miliar (Rp487,2 triliun) dan volume harian $2.18 miliar (Rp35,4 triliun), Cardano tetap berada dalam posisi sepuluh besar mata uang kripto global.

Menariknya, jumlah pasokan ADA yang sudah beredar adalah 35,72 miliar dari total maksimal 45 miliar, menunjukkan bahwa lebih dari 79% koin telah berada di tangan publik. Ini merupakan indikator positif bagi potensi stabilitas harga ke depan.

Kolaborasi Cardano dan Ripple Ciptakan Efek Kejut Pasar

Dalam langkah mengejutkan, Cardano mengintegrasikan XRP ke dalam Lace wallet-nya, membuka jalan bagi interoperabilitas yang lebih kuat antara dua ekosistem besar ini. Hal ini juga memperkuat posisi Cardano dalam pasar DeFi lintas-chain yang saat ini masih didominasi Ethereum dan Solana.

Tidak hanya itu, Cardano dikabarkan tengah mengeksplorasi peluncuran stablecoin RLUSD yang akan memperkuat ekosistemnya. Seiring meningkatnya akumulasi oleh whale dan kejelasan regulasi di AS, ADA mulai menjadi pilihan alternatif yang disukai investor institusi.

Ini menciptakan kombinasi narasi bullish yang sangat kuat: penguatan fundamental, dukungan teknologi lintas-chain, dan adopsi DeFi yang semakin berkembang.

Apakah Cardano Bisa Kembali ke Atas Rp22.000?

Menurut beberapa proyeksi, ADA bisa menyentuh harga $1.50 (Rp24.384) pada akhir 2025 jika tren positif ini terus berlanjut. Dengan harga sekarang di bawah Rp14.000, investor memiliki peluang untuk masuk di level harga rendah dengan risiko minimal namun upside besar.

Target konservatif menempatkan ADA di kisaran $1.15 – $1.80 (Rp18.690 – Rp29.260) dalam waktu enam bulan. Jika Cardano benar-benar sukses mendorong adopsi RLUSD dan memperkuat posisi sebagai jembatan lintas blockchain, potensi 2x – 3x tetap sangat realistis.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Proyek Layer 2 Tercepat yang Siap Meledak 100x di Akhir 2025

Di luar dua raksasa altcoin tersebut, ada satu token presale yang kini menjadi perbincangan komunitas: Bitcoin Hyper (HYPER). Ini bukan sekadar token meme biasa—ini adalah proyek Layer 2 pertama untuk Bitcoin yang benar-benar berjalan di Solana Virtual Machine (SVM).

Saat ini, harga presale Bitcoin Hyper adalah $0.012805 atau sekitar Rp208, dan telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $12,1 juta (Rp196,7 miliar). Tidak hanya itu, sebanyak 574 juta token $HYPER telah dipertaruhkan, dengan imbal hasil staking tahunan (APY) mencapai 91%.

Presale ini tidak hanya menarik minat investor ritel, tetapi juga didukung oleh audit keamanan dari Coinsult, menjadikannya sebagai salah satu ICO cryptocurrency terbaik dan teraman tahun 2025.

Apa Itu Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Mengapa Proyek Ini Mencuri Perhatian Investor di 2025

Bitcoin Hyper adalah Layer 2 pertama untuk Bitcoin yang sepenuhnya kompatibel dengan Solana Virtual Machine (SVM). Dengan kata lain, ini adalah proyek yang menghadirkan kecepatan tinggi dan biaya rendah ke dalam ekosistem Bitcoin tanpa mengorbankan keamanannya.

Mengapa ini penting?

Karena selama ini, Bitcoin dikenal lambat dan mahal untuk transaksi mikro atau DeFi. Tapi dengan teknologi rollup yang dikembangkan Bitcoin Hyper, kini transaksi BTC bisa diselesaikan secara instan dan murah, sekaligus membuka jalan untuk staking, peluncuran dApps, dan bahkan ekosistem meme coin yang dibangun langsung di atas jaringan Bitcoin.

Dengan slogan “Scalability and Speed for Bitcoin Are Finally Here”, Bitcoin Hyper bukan hanya sebuah token—ia adalah fondasi dari generasi baru aplikasi keuangan berbasis Bitcoin.

Cara Kerja Bitcoin Hyper: Kombinasi Solana VM dan Jembatan Bitcoin

Teknologi utama dari Bitcoin Hyper terdiri dari 4 tahapan:

1. Bridge dan Verifikasi

Pengguna mengirim BTC ke alamat khusus di Bitcoin, lalu diverifikasi oleh smart contract berbasis Solana (SVM). Setelah diverifikasi, BTC versi Layer 2 dicetak di jaringan Bitcoin Hyper.

2. Operasi di Layer 2

Di sinilah keajaiban dimulai. Pengguna bisa mengirim, menerima, dan bertransaksi BTC dengan kecepatan tinggi dan nyaris tanpa biaya, serta mendukung aplikasi DeFi dan staking yang kompleks.

3. Validasi dan Keamanan

Semua transaksi di Layer 2 dikompresi dan disahkan melalui ZK-Rollups, lalu dicatat ulang secara berkala ke Layer 1 Bitcoin. Ini memastikan keamanan tingkat Bitcoin, dengan kecepatan dan efisiensi ala Solana.

4. Penarikan ke Layer 1

Jika ingin mengembalikan BTC ke jaringan utama Bitcoin, cukup lakukan request penarikan. Smart contract akan mengonfirmasi dan mentransfer kembali BTC ke alamat Bitcoin asli pengguna.

Teknologi ini menjadikan Bitcoin Hyper sebagai solusi Layer 2 paling realistis dan terdepan dalam menghadirkan skalabilitas tanpa kompromi untuk Bitcoin.

Tokenomics Bitcoin Hyper: Distribusi, Alokasi, dan Utilitas

Token $HYPER dirancang untuk menjadi tulang punggung ekosistem ini. Distribusi tokennya disusun untuk mendukung pertumbuhan komunitas dan kelangsungan proyek jangka panjang.

Total Supply: Tidak dibatasi dalam data, namun dikendalikan lewat presale dan staking pool.

Harga Saat Ini: $0.012805 atau sekitar Rp208

Dana Presale Terkumpul: $12.100.300,19 atau sekitar Rp196,7 miliar

Total Token Distake: 574.807.504 $HYPER

APY Staking: 91% per tahun

Distribusi Token: 30% untuk pengembangan dan teknologi 25% untuk treasury dan aktivasi komunitas 20% untuk pemasaran global 15% untuk rewards staking dan promosi 10% untuk listing di bursa



Token ini akan digunakan sebagai alat transaksi, biaya jaringan, staking, serta mekanisme voting governance di masa depan.

Staking Bitcoin Hyper: Hasil Pasif Tinggi bagi Investor Awal

Salah satu fitur paling menarik dari Bitcoin Hyper adalah program staking-nya yang memberi imbal hasil hingga 91% APY. Setiap blok ETH akan menghasilkan 199,77 token $HYPER sebagai reward bagi staker.

Staking ini berjalan selama 2 tahun penuh, dan reward dapat diklaim begitu platform masuk ke fase penuh. Artinya, investor yang masuk di awal bukan hanya mendapat token dengan harga murah, tapi juga penghasilan pasif selama 24 bulan pertama.

Dengan 574 juta token telah dikunci dalam staking, ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari komunitas investor, serta mengurangi tekanan jual dari pasar sekunder di masa depan.

Roadmap dan Visi Jangka Panjang Bitcoin Hyper

Proyek ini memiliki roadmap agresif dan realistis:

Q2 2025: Peluncuran Devnet dan pengujian infrastruktur rollup

Q3 2025: Launch presale dan aktivasi program staking

Q4 2025: Integrasi wallet + peluncuran dApps pertama (DEX, bridge)

Q1 2026: Listing di centralized exchanges dan perluasan ekosistem DeFi

Q2 2026 dan seterusnya: Jembatan lintas-chain ke Ethereum dan Solana, serta dukungan penuh untuk peluncuran meme coin dan NFT

Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Bitcoin Hyper sebagai Layer 2 utama di jaringan Bitcoin, dan fondasi untuk ribuan aplikasi terdesentralisasi serta proyek kripto generasi baru.

Fitur-Fitur Unggulan Bitcoin Hyper yang Membedakannya dari Proyek Lain

Di tengah persaingan ketat di ruang Layer 2, Bitcoin Hyper hadir dengan beberapa fitur kunci yang memberikan keunggulan strategis:

1. Solana Virtual Machine (SVM) Compatibility

Alih-alih mengikuti arus menggunakan Ethereum Virtual Machine (EVM), Bitcoin Hyper memilih Solana VM karena throughput-nya yang jauh lebih tinggi. Ini memungkinkan dApps dibangun dengan efisiensi luar biasa dan kecepatan subdetik.

2. True Bitcoin Layer 2 dengan ZK-Rollups

Proyek ini bukan hanya klaim marketing. Bitcoin Hyper benar-benar menyematkan Zero-Knowledge Rollups dan berkomitmen untuk melakukan komitmen data kembali ke Layer 1 Bitcoin, menjamin integritas dan keamanan.

3. Trustless Bitcoin Bridge

Dengan canonical bridge dan program relay Bitcoin, Bitcoin Hyper menyediakan mekanisme mint-burn yang aman, tanpa perlu pihak ketiga.

4. Fokus pada DeFi dan Meme Coin Launches

Dengan biaya rendah dan throughput tinggi, Bitcoin Hyper adalah tempat ideal untuk peluncuran meme coin, DEX, dan platform yield farming generasi berikutnya di atas ekosistem Bitcoin.

Cara Membeli Token $HYPER dengan Mudah

Bagi investor pemula yang ingin bergabung di presale Bitcoin Hyper, berikut panduan praktis:

Dapatkan Crypto: Anda bisa menggunakan ETH, BNB, USDT, atau bahkan kartu kredit. Gunakan dompet seperti Best Wallet atau MetaMask. Kunjungi Situs Resmi: Buka website resmi Bitcoin Hyper untuk mulai proses pembelian. Klik “Buy” atau “Connect Wallet”: Hubungkan dompet Anda dan pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Beli Sekaligus Staking (Opsional): Jika ingin langsung staking, pilih opsi Buy & Stake. Selesai: Token Anda akan tersedia untuk diklaim sesuai jaringan pembelian (Solana untuk pembeli SOL, Ethereum untuk ETH/BNB/USDT/Kartu Kredit).

Harga presale saat ini: $0.012805 (Rp208). Jumlah dana yang sudah terkumpul lebih dari $12 juta (Rp196 miliar). Presale ini akan berakhir segera setelah mencapai batas maksimum.

Urgensi: Mengapa Anda Tidak Boleh Melewatkan Presale Ini

Presale Bitcoin Hyper sedang memasuki fase terakhir. Dengan pertumbuhan pengguna, adopsi staking yang agresif, dan roadmap yang sudah berjalan, peluang akumulasi di harga dasar ini bisa jadi titik balik menuju 100x return.

Setelah listing di CEX, harga diproyeksikan naik drastis. Investor awal akan mendapatkan keuntungan bukan hanya dari selisih harga, tetapi juga dari reward staking 91% per tahun, yang dapat dimulai langsung saat token diluncurkan.

Proyek ini juga telah disebutkan oleh analis di berbagai media kripto besar, dan mulai menarik perhatian komunitas Web3 global. Ini bukan sekadar token—ini adalah bagian dari revolusi Bitcoin yang ditunggu-tunggu sejak lama. Kunjungi web resmi presale bitcoin Hyper sekarang juga!

Catatan Akhir: Saat Terbaik untuk Bertindak dan Raih Potensi 100x

Pasar kripto mungkin sedang lesu, tapi justru inilah saat emas untuk masuk. XRP dan ADA menunjukkan potensi teknikal dan fundamental yang kuat meski sedang mengalami koreksi. Momentum seperti ini seringkali jadi awal dari lonjakan besar selanjutnya. Investor cerdas tahu bahwa keuntungan besar datang dari akumulasi saat pasar ragu.

Selain dua altcoin besar itu, Bitcoin Hyper tampil mencuri perhatian dengan pendekatan teknologi yang unik. Sebagai Layer 2 pertama berbasis Solana VM untuk Bitcoin, proyek ini menawarkan kecepatan, biaya rendah, dan potensi integrasi DeFi. Imbal hasil staking hingga 91% dan mekanisme jembatan BTC yang trustless memberikan nilai tambah besar bagi investor awal.

Dengan harga presale masih di bawah Rp210 dan dana yang sudah terkumpul lebih dari Rp196 miliar, peluang untuk masuk masih terbuka lebar. Apalagi, token ini sudah masuk roadmap peluncuran DEX, NFT, dan integrasi lintas-chain dalam 6 bulan ke depan. Artinya, posisi sekarang bisa menjadi titik masuk terbaik sebelum lonjakan harga pasca-listing.

Jangan biarkan peluang ini lewat begitu saja. Jika kamu percaya pada masa depan Bitcoin yang lebih scalable dan cepat, maka Bitcoin Hyper bisa jadi bagian dari portofolio berisiko tinggi namun berpotensi cuan besar. Buka situs resminya sekarang, beli token, dan pertimbangkan untuk staking agar langsung dapat passive income dari hari pertama peluncuran. Kunjungi web resmi presale bitcoin Hyper sekarang juga!

