Prediksi Harga Crypto Hari Ini 9 Agustus – XRP, Stellar, Chainlink

Bitcoin mencetak rekor harga tertinggi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di level $122.838 atau sekitar Rp2,00 miliar pada bulan lalu, memicu spekulasi bahwa bull run crypto pasca-halving yang tertunda mungkin segera tiba.

Kenaikan ini kembali memicu minat pada altcoin papan atas dan beberapa meme coin populer. Dalam setahun terakhir, sejumlah token seperti XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900, dan FartCoin berhasil menorehkan rekor harga tertinggi masing-masing.

Sentimen optimis ini semakin kuat setelah regulator di Amerika Serikat bergerak semakin dekat untuk memperkenalkan aturan yang telah lama dinantikan bagi industri crypto. Pada pekan lalu, SEC mengumumkan Project Crypto, sebuah kerangka kerja ambisius yang bertujuan memodernisasi regulasi sekuritas dan memberikan kejelasan yang telah lama diharapkan untuk sektor aset digital.

Dengan sinyal bullish yang mendorong investor untuk “buy” atau “HODL”, banyak analis menilai bahwa sejumlah altcoin berikut berpotensi menembus rekor harga sebelumnya dalam waktu dekat.

Ripple (XRP): Didukung Bank dan PBB, Apakah Crypto Pembayaran Lintas Batas Ini Bisa Cetak Rekor Baru Sebelum 2026?

Pada 18 Juli, Ripple XRP ($XRP) mencatat rekor harga baru di level $3,65 atau sekitar Rp59.435, melampaui capaian tertingginya pada 2018 di $3,40 (Rp55.389). Setelah itu, harganya terkoreksi menjadi sekitar $3,33 atau Rp54.242, turun sekitar 8,8%. Namun, dengan lonjakan 8% dalam 24 jam terakhir, momentum kenaikan tampaknya mulai kembali.

Keunggulan XRP terletak pada kecepatan settlement yang sangat tinggi, biaya transaksi yang sangat rendah, dan infrastruktur pembayaran global yang dapat memotong jalur bank tradisional. Efisiensi ini membuatnya diminati lembaga keuangan besar dan bahkan mendapatkan dukungan dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Momen penting terjadi pada 2023 ketika pengadilan di AS memutuskan bahwa penjualan XRP kepada investor ritel tidak termasuk sebagai sekuritas, menghapus hambatan hukum besar yang membayangi aset ini. Gugatan hukum tersebut resmi ditutup awal tahun ini, sehingga memicu arus investasi baru.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP telah melonjak hingga 441%, jauh melampaui kenaikan Bitcoin yang hanya 104% pada periode yang sama.

Indikator teknikal mendukung potensi penguatan lebih lanjut. Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di level 62, menandakan adanya dorongan beli yang kuat. Selain itu, XRP naik 41% hanya dalam sebulan terakhir, mengungguli kenaikan Bitcoin yang sebesar 7%.

Sepanjang Juli, harga XRP terus bergerak di atas moving average 30 harinya, terdorong oleh tekanan beli yang masif. Dengan support kuat di sekitar $3 (Rp48.873), risiko penurunan harga menjadi minim.

Pola bullish flag yang terbentuk antara akhir 2024 hingga awal 2025 memberikan sinyal potensi breakout menuju level $4 atau sekitar Rp65.164 dalam beberapa minggu ke depan.

Stellar (XLM): Crypto Lain yang Didukung PBB Berpotensi Mencetak Rekor Harga Baru

Diluncurkan pada 2014, Stellar ($XLM) termasuk salah satu proyek crypto tertua di pasar. Dirancang untuk transaksi lintas batas yang cepat dan terjangkau, Stellar memiliki target penggunaan yang mirip dengan Ripple’s XRP dan Bitcoin Cash, meski menggunakan desain teknis yang berbeda.

Karakteristik tersebut membuat XLM mendapatkan dukungan yang sama dengan XRP dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada akhir tahun lalu, PBB melaporkan bahwa kedua aset pembayaran ini berpotensi menjadi bagian dari jaringan pembayaran global masa depan yang bebas dari perantara.

Berbeda dengan sistem Proof-of-Work Bitcoin yang membutuhkan energi besar, Stellar menggunakan Stellar Consensus Protocol (SCP) yang mengandalkan jaringan validator tepercaya untuk memverifikasi transaksi tanpa kompetisi penambangan.

Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $14,5 miliar atau sekitar Rp236,21 triliun, Stellar menempati peringkat ke-14 cryptocurrency terbesar. Apabila regulator di Amerika Serikat merampungkan aturan yang jelas sebelum akhir tahun, XLM berpotensi memasuki reli besar.

Pola bullish flag yang terbentuk dari akhir 2024 hingga akhir Maret menandakan potensi breakout. Sinyal ini kemudian terkonfirmasi pada pertengahan Juli berkat pesanan besar dari investor whale. Situasi serupa terlihat saat ini, di mana XLM melonjak 13% hanya dalam semalam dan diperdagangkan di $0,446 atau sekitar Rp7.266.

Potensi hambatan harga diperkirakan muncul di sekitar $0,50 atau Rp8.146. Namun, reli yang berkelanjutan dapat mendorong harga XLM menuju $0,80 atau Rp13.034 pada Oktober. Dari titik tersebut, peluang untuk melampaui rekor tertinggi sepanjang masa di $0,8756 (Rp14.266) yang tercatat pada 3 Januari 2018 semakin terbuka lebar.

Chainlink ($LINK): Crypto yang Membawa Interoperabilitas Blockchain Naik 12% dalam Semalam

Salah satu pergerakan paling menonjol hari ini datang dari Chainlink (LINK), yang melonjak 12% dalam 24 jam terakhir dan kini diperdagangkan di $19,32 atau sekitar Rp314.593.

Chainlink beroperasi sebagai jaringan oracle blockchain terdesentralisasi, yaitu sistem yang menghubungkan data dunia nyata (off-chain) dengan smart contract berbasis blockchain. Teknologi ini memungkinkan koneksi mulus antara sistem data yang ada dengan hampir semua blockchain, baik publik maupun privat.

Banyak pelaku industri menilai bahwa interoperabilitas akan menjadi kunci adopsi crypto secara global. Dengan peran strategis ini, Chainlink menjadi jembatan penting tidak hanya antara data dunia nyata dan blockchain, tetapi juga antar blockchain itu sendiri. Tidak mengherankan jika proyek ini menjalin kemitraan dengan SWIFT.

Harga $LINK berpotensi naik hingga $30 atau sekitar Rp488.730 pada akhir bulan, sebuah target yang secara teknikal dinilai masih realistis. Dari Januari hingga pertengahan Maret, pergerakan harga membentuk pola descending wedge yang sering menjadi sinyal breakout bullish.

RSI Chainlink saat ini berada di sekitar level 64, menandakan dorongan beli yang masih kuat namun berpotensi melandai seiring kenaikan harga. Resistance diperkirakan akan muncul di level $25 (Rp406.025) dan $30 (Rp488.730).

Dengan prospek teknikal yang solid dan narasi dukungan regulasi AS yang semakin berkembang, $LINK berpotensi menjadi salah satu altcoin dengan kenaikan harga tertinggi di kategori ini.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Energi Meme Bertemu Inovasi Layer 2

Selain altcoin mapan, beberapa proyek presale tahap awal juga diprediksi bisa menjadi garda depan adopsi crypto secara global.

Salah satunya adalah Bitcoin Hyper ($HYPER), protokol Layer 2 pertama untuk Bitcoin yang memadukan budaya internet viral dengan inovasi teknis guna meningkatkan kecepatan transaksi dan skalabilitas. Proyek ini bertujuan memperluas kegunaan Bitcoin sambil tetap mempertahankan nuansa komunitas yang kuat dan menyenangkan.

Hingga saat ini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan sekitar $7,7 juta atau sekitar Rp125,44 miliar. Sejumlah analis pasar memprediksi potensi kenaikan harga hingga 10 kali lipat setelah peluncuran resminya.

Dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper mampu mengatasi masalah skalabilitas Bitcoin yang sudah lama ada. Teknologi ini menawarkan smart contract berkinerja tinggi tanpa hambatan pemrosesan transaksi lambat atau biaya tinggi.

Teknologi Canonical Bridge miliknya memungkinkan transfer BTC hampir instan melalui jaringan Layer 2 milik sendiri, sementara biaya gas yang sangat rendah membuatnya ideal untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps), token meme, dan platform pembayaran. Audit terbaru dari Coinsult memastikan tidak ada celah keamanan pada smart contract-nya, meningkatkan kepercayaan investor.

Token asli $HYPER menjadi tulang punggung ekosistem, berfungsi untuk pembayaran biaya transaksi, pemberian rewards staking, dan akses ke berbagai fitur eksklusif platform. Pembeli awal di tahap presale dapat memperoleh imbal hasil tahunan hingga 139% dan hak tata kelola, sehingga memiliki suara langsung dalam arah perkembangan platform.

Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi presale Bitcoin Hyper atau melalui akun X dan Telegram resmi mereka.

Catatan Akhir

Stellar dan Chainlink menunjukkan kekuatan teknikal yang solid, dengan pergerakan harga yang memicu optimisme pasar. Stellar mendapatkan dukungan dari PBB dan punya target teknikal yang membuka peluang cetak rekor baru. Chainlink mengukuhkan perannya di sektor interoperabilitas blockchain dengan kenaikan harga signifikan. Kondisi ini menciptakan sentimen positif yang bisa menular ke altcoin lain. Momentum bullish ini menjadi sinyal penting bagi investor yang mencari peluang.

Analisis teknikal menunjukkan tren bullish untuk XLM dan LINK, didukung pola chart dan volume besar. Faktor fundamental seperti kemitraan, dukungan institusional, dan perkembangan regulasi AS menjadi katalis yang memperkuat reli. Kedua aset ini memiliki posisi strategis di ekosistem blockchain. Jika tren ini berlanjut, target harga jangka pendek kemungkinan tercapai. Situasi ini membuat banyak investor mulai melirik peluang di luar altcoin mapan.

Bitcoin Hyper hadir sebagai alternatif menarik bagi investor yang ingin masuk lebih awal di proyek berpotensi tinggi. Teknologi Layer 2 yang diintegrasikan dengan Solana Virtual Machine menjadi solusi nyata untuk skalabilitas Bitcoin. Potensi imbal hasil tahunan hingga 139% di staking programnya memperkuat daya tarik presale ini. Hasil audit Coinsult yang positif memberi rasa aman bagi investor baru. Semua ini menempatkan Bitcoin Hyper sebagai proyek yang patut diperhitungkan.

Presale Bitcoin Hyper saat ini sudah mengumpulkan dana besar, menunjukkan minat pasar yang kuat. Momentum ini sering menjadi titik awal sebelum lonjakan harga signifikan pasca listing. Investor yang masuk di tahap ini memiliki peluang lebih besar mendapatkan keuntungan maksimal. Harga token yang masih rendah membuat entry point lebih menarik. Urgensi semakin tinggi karena kuota presale terbatas.

Bagi investor yang mencari kombinasi keamanan, teknologi, dan potensi profit tinggi, Bitcoin Hyper layak dipertimbangkan. Situasi pasar crypto saat ini memberi banyak peluang bagi proyek yang punya nilai fundamental kuat. Stellar dan Chainlink menunjukkan bagaimana narasi positif dapat memicu reli harga besar. Bitcoin Hyper berpotensi mengikuti jejak tersebut dengan tambahan faktor viral dari komunitasnya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk ikut presale sebelum harga melonjak.

