Prediksi Harga Crypto Hari Ini 5 September – XRP, Pi Coin, Dogecoin

Prediksi harga crypto untuk XRP, Pi Coin, dan Dogecoin hari ini menunjukkan sinyal yang semakin bullish. Penyebab utamanya adalah kondisi pasar yang masih berada di wilayah oversold, menciptakan peluang rebound yang semakin besar.

Total kapitalisasi pasar crypto global hanya mengalami penurunan kecil sebesar 0,3% dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin (BTC) turun 0,5%, sementara Solana melemah lebih dalam sebesar 1,5%.

Namun masih ada peluang keuntungan yang terbuka hari ini. Ethereum berhasil naik 1%, sementara beberapa token oversold mulai mendekati titik pemantulan naik.

Situasi ini paling terlihat jelas pada beberapa altcoin yang dibahas di bawah ini, yang semuanya berpotensi mengalami lonjakan harga signifikan dalam waktu dekat.

XRP ($XRP): Kuartal IV Bisa Menjadi Pemicu Kenaikan Besar seiring Ekspansi Ripple

Harga XRP saat artikel ini ditulis berada di kisaran $2.85 atau sekitar Rp46.312 (menggunakan kurs Rp16.390/USD). Dalam 24 jam terakhir, harga XRP mengalami penurunan 0,5%. Jika dilihat secara mingguan, penurunan mencapai 5%, dan secara bulanan turun 7%.

Namun dalam jangka satu tahun terakhir, XRP mencatatkan lonjakan harga sebesar 415%. Ini menjadikannya salah satu dari 20 koin teratas dengan performa paling kuat dalam 12 bulan terakhir.

Nama Koin XRP XRP Harga $2.80 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.90% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -5.84% XRP Kapitalisasi Pasar $166.63B Sirkulasi Pasokan 59.48B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Performa positif ini tidak lepas dari fundamental proyek Ripple yang terus membaik, terutama setelah gugatan hukum panjang dengan SEC resmi berakhir pada awal Agustus. Ripple kini kembali fokus mengembangkan bisnis pembayaran lintas negara.

Beberapa minggu terakhir, Ripple mengakuisisi platform stablecoin Rails senilai $200 juta (setara Rp3,28 triliun), serta menjalin sejumlah kemitraan dan mendapatkan lisensi di Dubai.

Dari sisi teknikal, grafik XRP juga menunjukkan sinyal bahwa harga sudah mendekati titik dasar. Indikator RSI (garis kuning) dan MACD (garis oranye dan biru) terlihat mendekati titik jenuh jual.

Jika harga menyentuh Rp45.532 ($2.80), ada potensi besar untuk rebound kembali ke Rp48.582 ($3) menjelang akhir September. Apabila The Fed menurunkan suku bunga dan pasar mengalami reli akhir tahun, target XRP bisa melewati Rp81.950 ($5) sebelum 2025.

Pi Network ($PI): Pembaruan Bertahap Bisa Memicu Pemulihan Kuat

Harga Pi Coin ($PI) turun sedikit ke level $0.3453 atau sekitar Rp5.656 hari ini. Secara mingguan, ini berarti penurunan sekitar 2%, dan secara bulanan 3%.

Lebih mengkhawatirkan lagi, harga PI telah turun hingga 88% sejak menyentuh harga tertinggi sepanjang masa di $2.99 (sekitar Rp49.002) pada 26 Februari lalu. Altcoin ini mengalami kesulitan mempertahankan momentum pasca peluncuran publik.

Namun, ada sejumlah perkembangan positif yang menunjukkan bahwa proyek ini sedang mempersiapkan landasan pemulihan.

Pembaruan terbaru adalah peluncuran versi Linux untuk perangkat lunak node milik Pi Network. Langkah ini membuat jaringan lebih terbuka bagi validator dan developer dari berbagai sistem operasi.

Pi Network juga meluncurkan fitur baru bernama Pi App Studio. Fitur ini memungkinkan siapa saja—bahkan mereka tanpa kemampuan coding—untuk mulai membangun aplikasi di atas jaringan Pi.

Dengan posisi harga yang sudah lama berada di wilayah oversold, potensi pemulihan menuju akhir tahun semakin besar. Jika tren pasar berubah menjadi bullish, harga PI bisa menembus kembali di atas Rp16.390 ($1), bahkan berpeluang kembali mendekati Rp32.780 ($2).

Dogecoin ($DOGE): Aktivitas Institusional Kian Meningkat, Potensi Kembali ke Puncak

Harga Dogecoin hari ini bertahan di kisaran $0.2166 atau sekitar Rp3.551. Meskipun turun 3% dalam seminggu terakhir, DOGE masih mencatatkan kenaikan 4% dalam satu bulan dan lonjakan sebesar 125% sepanjang tahun.

Performa ini mengungguli sebagian besar altcoin dan koin meme lainnya. Keunggulan DOGE berasal dari komunitas pendukung yang sangat solid dan loyal sejak lama.

Meskipun dari segi utilitas dan fundamental masih terbatas, Dogecoin tetap menarik perhatian publik. Salah satu alasannya adalah karena Elon Musk terus memberikan dukungan terhadap proyek ini.

Baru-baru ini, Alex Spiro—pengacara pribadi Musk—dilaporkan tengah mempersiapkan kendaraan investasi institusional baru khusus untuk DOGE, dengan target pengumpulan dana awal sebesar $200 juta (sekitar Rp3,28 triliun).

DOGE sering mengalami kenaikan harga ketika ada kabar positif seperti ini. Apalagi dengan proyek X (sebelumnya Twitter) yang masih mengembangkan sistem pembayaran digital, peluang integrasi pembayaran menggunakan DOGE di platform tersebut belum tertutup.

Dari sisi teknikal, grafik DOGE juga menunjukkan bahwa koin ini mengalami tekanan sepanjang bulan lalu. Namun indikator MACD mendekati wilayah oversold, yang bisa membuka peluang lonjakan harga berikutnya.

Jika skenario ini terjadi, DOGE bisa naik ke Rp4.917 ($0.30) pada Oktober dan berpeluang menyentuh Rp8.195 ($0.50) sebelum akhir tahun.

Momentum Altcoin & Peluang Baru Maxi Doge

XRP saat ini berada dalam fase konsolidasi dengan potensi rebound jika support Rp45.532 ($2.80) berhasil dipertahankan. Fundamental Ripple yang semakin kuat usai gugatan SEC menambah keyakinan pasar. Ditambah dengan akuisisi Rails dan ekspansi ke Dubai, investor mulai kembali percaya diri. Target jangka menengah XRP tetap terbuka hingga Rp81.950 ($5) menjelang 2025.

Pi Coin juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan meski sempat terpuruk hingga 88% dari puncaknya. Peluncuran versi Linux dan Pi App Studio memberi arah baru bagi pengembang ekosistem. Harga yang kini berada di wilayah oversold membuat peluang pembalikan semakin besar. Jika sentimen pasar membaik, level psikologis Rp16.390 ($1) bisa segera diuji kembali.

Sementara itu, Dogecoin tetap mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan altcoin dan meme coin lain. Aktivitas institusional, terutama melalui entitas terkait Elon Musk, membuka jalan adopsi lebih luas. Isu integrasi dengan sistem pembayaran X (Twitter) masih jadi katalis yang kuat. Jika terjadi breakout, DOGE bisa melonjak ke Rp8.195 ($0.50) pada akhir tahun.

