Prediksi Harga Crypto Hari Ini 24 Juli – XRP, Cardano, Pepe

Berita kali ini membahas prediksi harga crypto pada tanggal 24 Juli 2025. Bitcoin kembali menjadi pemicu kebangkitan pasar aset digital setelah melonjak tajam hingga mencapai rekor harga baru di angka 122.838 dolar AS pada hari Senin minggu sebelumnya. Lonjakan ini memperkuat sentimen bullish di kalangan trader dan menempatkan Bitcoin hanya terpaut 3,8 persen dari rekor tertingginya sepanjang masa, membuka potensi untuk breakout berikutnya.

Kenaikan harga tersebut berdampak positif pada sejumlah altcoin papan atas serta proyek meme coin unggulan seperti XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900, hingga FartCoin. Seluruhnya mencetak rekor tertinggi baru yang semakin memompa optimisme pelaku pasar terhadap kelanjutan tren naik ini.

Namun, dengan kapitalisasi pasar crypto secara keseluruhan yang kini menyentuh angka Rp65,2 kuadriliun (setara 4 triliun dolar AS menggunakan kurs Rp16.278 per dolar), pasar mulai memasuki fase konsolidasi. Hal ini terlihat dari koreksi 3,7 persen dalam 24 jam terakhir sebagai bagian dari proses stabilisasi setelah reli besar-besaran.

Di tengah spekulasi akan datangnya bull run berikutnya, para investor semakin selektif mengincar aset digital yang dinilai berpeluang menembus batas harga tertingginya di masa lalu.

Ripple (XRP): Aset Pembayaran Internasional Cetak Rekor Harga Tertinggi

Ripple (XRP) terus mengokohkan posisinya sebagai penghubung antara sistem keuangan tradisional dan transaksi berbasis blockchain. Pada 18 Juli lalu, XRP mencetak rekor harga baru sebesar 3,65 dolar AS atau sekitar Rp59.450, menembus rekor sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 3,40 dolar AS, atau sekitar Rp55.345 – menjadi rekor tertingginya dalam tujuh tahun terakhir.

Saat ini, harga XRP berada di kisaran 3,45 dolar AS (Rp56.145), atau turun sekitar 5,3 persen dari rekor tertingginya. Meski demikian, pelaku pasar dengan posisi long tetap optimis bahwa XRP masih punya ruang untuk mencapai level tertinggi baru dalam waktu dekat.

Keunggulan XRP dalam menyelesaikan transaksi lintas negara secara instan dengan biaya sangat rendah telah menjadikannya aset pilihan institusi besar. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa sempat memberikan pengakuan atas peran XRP dalam memfasilitasi pembayaran lintas batas tanpa keterlibatan lembaga perbankan konvensional.

Setelah melalui konflik hukum yang panjang, Ripple meraih kemenangan besar pada tahun 2023 ketika pengadilan Amerika Serikat menyatakan bahwa penjualan XRP kepada investor ritel tidak termasuk dalam kategori sekuritas. Pada tahun 2025, SEC secara resmi menghentikan kasusnya terhadap Ripple, menghilangkan ketidakpastian regulasi dan memperkuat posisi XRP sebagai salah satu crypto utama.

Kejelasan hukum ini mendorong lonjakan minat investor yang membuat XRP melonjak lebih dari 474 persen dibandingkan tahun lalu, jauh melampaui pertumbuhan Bitcoin yang hanya sekitar 76 persen pada periode yang sama.

Relative strength index (RSI) XRP saat ini berada di level 77, turun dari level ekstrem 86 pada hari Senin lalu. Hal ini menunjukkan bahwa XRP masih berada di zona overbought. Selama dua minggu terakhir, XRP naik 47 persen – mengungguli Bitcoin yang hanya tumbuh 9 persen – membuat sebagian investor memilih untuk mengamankan keuntungan.

Dalam 24 jam terakhir, XRP terkoreksi sekitar 1 persen, mengindikasikan potensi penurunan lebih lanjut. Jika koreksi terjadi, area support kuat diprediksi berada di sekitar level 3,30 dolar AS atau sekitar Rp53.717.

Awal tahun ini, XRP membentuk pola bullish flag yang secara teknikal sering menjadi sinyal kenaikan lanjutan. Jika tren ini berlanjut, XRP berpeluang menembus harga 4 dolar AS atau sekitar Rp65.112 pada musim gugur tahun ini.

Cardano (ADA): Mampukah Rival Ramah Lingkungan Ethereum Ini Cetak Rekor Baru di 2025?

Minat terhadap Cardano (ADA) masih tetap tinggi, tercermin dari kenaikan harga sebesar 45 persen dalam dua minggu terakhir. Momentum ini didukung oleh indikator teknikal yang solid serta meningkatnya minat dari institusi besar. Bersama XRP dan Solana, ADA bahkan disebut oleh Donald Trump sebagai kandidat untuk dimasukkan dalam rencana Strategic Bitcoin Reserve Amerika Serikat.

Didirikan oleh Charles Hoskinson, salah satu co-founder Ethereum, pada tahun 2014, Cardano dikenal sebagai proyek yang mengusung pendekatan berbasis riset akademis dalam pengembangannya. Cardano juga mengedepankan model konsensus Proof-of-Stake (PoS) yang ramah lingkungan, yang kemudian menjadi inspirasi Ethereum saat meninggalkan mekanisme Proof-of-Work.

Dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar 31,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp508,87 triliun, ADA perlu mengalami kenaikan tiga kali lipat untuk bisa melampaui Solana dan menantang dominasi Ethereum.

Selama tujuh hari terakhir, ADA berhasil naik 15 persen, mengungguli performa Bitcoin yang justru turun tipis sebesar 0,5 persen di periode yang sama.

Analis yang optimis memperkirakan harga ADA bisa meningkat dua kali lipat dari level saat ini di 0,92 dolar AS (Rp14.972) menjadi sekitar 1,50 dolar AS (Rp24.417) pada pertengahan tahun. Target paling optimis bahkan mengarah pada rekor tertingginya di bulan September 2021 sebesar 3,09 dolar AS (Rp50.287), meskipun saat ini harga ADA masih berada 72 persen di bawah level tersebut.

Baru-baru ini, pola bullish flag kembali muncul, menandakan potensi kenaikan lebih lanjut. Namun RSI ADA sudah menyentuh level 72 – turun dari 85 dua hari lalu – mengisyaratkan bahwa aksi ambil untung tengah terjadi, sebagai bagian dari proses konsolidasi setelah reli besar.

Level resistance utama ADA saat ini berada di 1,15 dolar AS (Rp18.727), sementara support kuat diperkirakan bertahan di kisaran 0,85 hingga 0,90 dolar AS (Rp13.836–Rp14.650).

Pepe (PEPE): Ikon Meme Coin Ini Incar Rekor Harga Baru

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Pepe (PEPE) berhasil menembus jajaran tiga besar meme coin, berkat kombinasi kekuatan budaya internet dan daya tarik pasar yang luar biasa. Token ini menjadi simbol dominasi tren meme coin dan menarik banyak investor ritel.

Mengambil inspirasi dari karakter katak karya Matt Furie, PEPE memberi imbal hasil besar bagi investor awalnya, dengan kapitalisasi pasar yang kini mendekati 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp94,41 triliun.

Sejak peluncurannya pada April 2023, PEPE telah melahirkan banyak proyek tiruan, namun belum ada yang mampu menyamai keberhasilannya. Popularitas token ini mencapai puncaknya saat CEO X (sebelumnya Twitter), Elon Musk, sempat mengganti foto profilnya dengan gambar bertema Pepe, yang langsung mengangkat nilai token secara signifikan.

Saat ini, PEPE diperdagangkan di kisaran 0,00001371 dolar AS atau sekitar Rp0,223. Dalam dua minggu terakhir, token ini naik 34 persen dan meningkat 54 persen dalam sebulan terakhir. Meski begitu, PEPE masih 51,1 persen di bawah harga tertingginya pada akhir 2024 sebesar 0,00002803 dolar AS (Rp0,456).

Pada kuartal pertama tahun ini, PEPE membentuk pola falling wedge, pola teknikal yang biasanya menjadi indikasi breakout bullish. Saat ini, RSI PEPE berada di angka 65 – masih dalam zona positif dan menunjukkan tekanan beli tetap dominan. Namun angka tersebut telah turun dari level overbought 70, menandakan adanya tekanan jual yang mulai terbentuk.

Jika kondisi pasar kembali menguntungkan dan pelaku pasar kembali mengadopsi strategi risk-on, PEPE berpotensi melanjutkan reli besar sebelum musim panas berakhir. Para pendukung PEPE berharap akan muncul kepastian baik dari sisi pasar crypto maupun dinamika makroekonomi global agar token ini kembali mencetak rekor.

Snorter (SNORT): Akses Awal ke Platform Bot Trading Crypto yang Inovatif

Menemukan proyek crypto baru sebelum ramai diadopsi publik merupakan strategi yang sering menghasilkan keuntungan besar. Ketika altcoin besar tetap mempertahankan momentumnya, sejumlah token baru mulai membuka peluang menarik dengan konsep segar dan fitur teknis yang unggul.

Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah Snorter (SNORT), sebuah token hybrid yang menggabungkan konsep meme coin dengan fitur bot trading. Proyek ini dibangun di atas jaringan Solana dan telah merencanakan ekspansi lintas-chain di masa depan. Snorter beroperasi melalui aplikasi Telegram dan menyajikan data pasar secara real-time langsung di dalam grup Telegram pengguna.

Dengan biaya transaksi serendah 0,85 persen, Snorter tampil sebagai kompetitor serius bagi bot populer seperti BonkBot, Maestro, dan Trojan. Bot ini dilengkapi fitur-fitur canggih seperti MEV-protected swaps, copy trading, sistem deteksi rug pull, serta kemampuan sniping limit order – menjadikannya alat bantu trading yang lengkap dan efisien untuk pengguna crypto masa kini.

Permintaan investor terhadap proyek ini sangat kuat. Presale Snorter berhasil mengumpulkan lebih dari 2,3 juta dolar AS atau setara Rp37,44 miliar. Program staking yang ditawarkan juga memberikan imbal hasil tinggi hingga 179 persen APY, memberikan daya tarik besar bagi partisipan awal. Saat ini, token SNORT ditawarkan dengan harga tetap di bawah sepuluh sen atau sekitar Rp1.620. Harga token akan naik secara bertahap seiring berjalannya fase presale, mendorong investor untuk bergabung lebih awal.

Bagi trader berpengalaman maupun pemula yang tertarik dengan tren meme coin, Snorter hadir sebagai platform intuitif yang mempermudah akses ke dunia trading crypto yang semakin kompleks. Dengan fitur yang dikemas untuk pengguna Telegram dan ekosistem yang terus berkembang, Snorter menjadi alternatif menarik di tengah pasar yang terus bergerak cepat.

Ikuti perkembangan Snorter melalui akun resmi mereka di X dan Instagram, atau langsung kunjungi website resmi Snorter untuk bergabung dalam presale dan mengamankan posisi awal sebelum listing resmi dimulai.

XRP, Cardano, dan Pepe menunjukkan kekuatan tren bullish dengan kenaikan signifikan dalam dua pekan terakhir. Ketiganya berhasil mencetak performa lebih tinggi dibanding Bitcoin, membuka peluang cuan dari altcoin.

Namun, di tengah reli altcoin, proyek baru seperti Snorter menawarkan potensi pertumbuhan lebih besar. Dengan harga presale murah dan fitur canggih seperti bot Telegram dan copy trading, SNORTER jadi incaran awal investor tajam.

Presale SNORTER telah meraih lebih dari Rp37 miliar dengan APY staking tinggi hingga 179 persen. Proyek ini membuktikan minat pasar terhadap gabungan meme coin dan utilitas bot trading makin kuat.

Jika momentum pasar berlanjut, proyek dengan inovasi unik seperti SNORTER bisa menjadi peluang berikutnya. Jangan tunggu sampai harga naik — posisi awal bisa jadi kunci keuntungan besar.

