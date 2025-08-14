Prediksi Harga Crypto Hari Ini 14 Agustus – XRP, PUMP, Bitcoin Cash

Raja kapitalisasi pasar aset digital senilai $2,3 triliun atau sekitar Rp37,60 kuadriliun, Bitcoin, sempat melonjak hingga menyentuh rekor harga baru di level $122.838 (Rp1,99 miliar) pada bulan lalu.

Pencapaian tersebut semakin memanaskan spekulasi bahwa reli tertunda pasca-halving akhirnya mulai menunjukkan kekuatan. Dalam pekan ini saja, BTC hampir mencatat rekor baru dengan mencapai puncak di $122.227 (Rp1,98 miliar).

Minat investor kini juga semakin meluas, mencakup mulai dari altcoin mapan hingga meme coin dengan performa tinggi. Sepanjang 12 bulan terakhir, sejumlah aset seperti XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900, dan FartCoin berhasil mencatat all-time high (ATH) baru.

Sentimen bullish semakin diperkuat oleh langkah regulator di Amerika Serikat yang terlihat menuju penyusunan aturan terpadu untuk aset digital. Empat hari setelah BTC mencetak ATH, tepatnya pada 18 Juli, Presiden Trump menandatangani GENIUS Act yang menjadi kerangka regulasi stablecoin berskala nasional pertama.

Di waktu yang sama, SEC meluncurkan “Project Crypto” sebagai rencana reformasi untuk memperbarui pengawasan sekuritas dan memberikan kejelasan regulasi yang telah lama diharapkan industri crypto.

Dengan optimisme yang terus tumbuh, sejumlah analis pasar memperkirakan beberapa altcoin berpotensi menguji kembali atau bahkan melampaui puncak harga sebelumnya.

Ripple (XRP): Potensi Kuat Setelah Mendapat Pengakuan Global di Luar Industri Crypto

Ripple (XRP) mencatat lonjakan hingga ATH $3,65 (Rp59.531) pada 18 Juli, bertepatan dengan pengesahan GENIUS Act, sekaligus melampaui rekor tahun 2018 di $3,40 (Rp55.505). Saat ini harganya berada di kisaran $3,26 (Rp53.019), turun 10% dari puncak namun naik 7% dalam 24 jam terakhir.

Nama Koin XRP XRP Harga $3.26 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.35% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 8.40% XRP Kapitalisasi Pasar $193.45B Sirkulasi Pasokan 59.31B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

XRP terus dipandang sebagai aset jangka panjang berkat sistem pembayaran lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah, yang menghindari jalur lama seperti SWIFT yang lambat dan mahal.

Keunggulan ini menarik perhatian institusi besar, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gedung Putih. Pada Maret lalu, CEO Ripple Brad Garlinghouse menjadi satu dari hanya dua tokoh crypto yang diundang ke KTT crypto di Gedung Putih oleh Trump.

Titik balik besar terjadi pada 2023 ketika pengadilan AS memutuskan bahwa penjualan XRP ke investor ritel tidak melanggar hukum sekuritas. Putusan ini mengakhiri sengketa panjang dengan SEC dan memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam satu tahun terakhir, harga XRP melesat 466%, jauh mengungguli kenaikan Bitcoin sebesar 106%. Pola bullish flag yang terbentuk antara Januari hingga April mulai breakout pada Juni dan tampak masih berlangsung. Dalam sepekan terakhir saja, XRP naik 11%, mengungguli pertumbuhan Bitcoin yang 7%.

Indeks kekuatan relatif (RSI) tetap di atas 50, menandakan tekanan beli yang konsisten. Setelah menghabiskan sebagian besar Juli di atas rata-rata 30 harian, kini harga XRP berada di level tersebut dan membentuk support kuat di sekitar $3 (Rp48.645). Faktor-faktor ini membuka peluang menuju level $4 (Rp64.860), bahkan bisa tercapai pada September.

Pump.fun (PUMP): Setelah Volatilitas Awal Peluncuran, Launchpad Meme Crypto di Solana Mulai Naik

Diluncurkan pada 19 Januari 2024 di jaringan Solana, Pump.fun adalah platform token creation terdesentralisasi yang memungkinkan siapa saja mencetak dan meluncurkan token, terutama meme coin, secara setara.

Pada 12 Juli, token native platform ini, PUMP, resmi debut dan berhasil mengumpulkan $1 miliar (Rp16,22 triliun) investasi hanya dalam 12 menit.

Nama Koin Big Pump (PUMP) Big Pump Harga $0.00000036 Big Pump ATH $0.0000071 (March 29, 2024) Big Pump Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 52.50% Big Pump Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 7.10%

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dari total suplai 3 triliun token, tim mencetak 1 triliun (33%) dengan harga $0,004 (Rp64,86) per token. Sebanyak 15% dialokasikan untuk pembeli ritel dalam ICO, sementara 18% dijual ke institusi. Penjualan ini mengumpulkan $600 juta (Rp9,73 triliun) secara langsung, dengan minat institusi mendorong totalnya melewati $1 miliar.

Harga PUMP sempat turun 42% dari ATH $0,006812 (Rp110,94) pada 16 Juli. Sehari setelahnya, token ini anjlok 15%. Kini harganya berada di $0,003951 (Rp64,16), naik 73% dari level terendah sepanjang masa $0,002283 (Rp37,01) pada 29 Juli, dan telah kembali ke harga presale.

Langkah buyback dari tim diyakini berperan dalam menstabilkan harga token.

Meskipun peluncuran awal penuh tantangan, Pump.fun sudah menjadi protokol mapan di pasar meme coin senilai $82 miliar (Rp1.331 triliun), dengan $14 miliar (Rp227 triliun) di antaranya berasal dari meme coin Solana, yang menunjukkan peluang pertumbuhan besar ke depan.

Bitcoin Cash (BCH): Aset Pembayaran Crypto Fork Bitcoin yang Konsisten Naik Tahun Ini

Bitcoin Cash (BCH) lahir dari hard fork Bitcoin pada 2017 dengan fokus pada pembayaran yang lebih cepat dan skalabilitas tinggi melalui ukuran blok yang lebih besar. Desain ini memang sedikit mengurangi desentralisasi karena meningkatkan kebutuhan penambangan, sehingga menguntungkan penambang berskala besar.

Nama Koin Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash Harga $571.68 Bitcoin Cash ATH $4,358.92 (December 20, 2017) Bitcoin Cash Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 3.19% Bitcoin Cash Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -0.18% Bitcoin Cash Kapitalisasi Pasar $11.38B Sirkulasi Pasokan 19.91M

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Sejak April, harga BCH telah lebih dari dua kali lipat dari $251,54 (Rp4.077.686) menjadi $623,51 (Rp10.109.555) saat ini. Pola falling wedge yang terbentuk dari akhir Desember hingga awal Maret menjadi sinyal teknikal bullish yang memicu reli ini.

Jika kondisi pasar tetap positif, BCH berpotensi menembus $1.500 (Rp24.322.500) pada awal 2026 dan mendekati $3.000 (Rp48.645.000) di pasar bullish, bahkan melampaui ATH Desember 2017 di $3.785,82 (Rp61.356.626) pada tahun depan jika terjadi euforia crypto.

Resistance terdekat berada di $700 (Rp11.349.500). Jika berhasil ditembus, BCH berpeluang mencapai $800 (Rp12.972.000) pada pertengahan musim gugur, level tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Sejak akhir April, skor RSI BCH konsisten di atas 50, menunjukkan dominasi aksi beli yang menjadi indikator kuat tren bullish.

Jika sentimen makro tetap mendukung dan narasi pasar kembali mengarah ke aset pembayaran cepat seperti XRP dan BCH, valuasi token ini berpotensi berlipat ganda sebelum akhir tahun. Support psikologis utama berada sedikit di bawah $600 (Rp9.729.000).

Bitcoin Hyper (HYPER): Proyek Layer 2 yang Memadukan Inovasi Teknologi dan Daya Tarik Meme

Di antara proyek presale yang sedang naik daun, Bitcoin Hyper (HYPER) menonjol sebagai protokol Layer 2 pertama untuk Bitcoin yang menggabungkan budaya internet meme dengan solusi skalabilitas. Misinya adalah mempercepat transaksi Bitcoin dan memperluas fungsinya sambil mempertahankan orientasi komunitas.

Presale HYPER telah mengumpulkan lebih dari $9 juta (Rp145,98 miliar) dan sejumlah analis memproyeksikan potensi lonjakan hingga 10× pasca peluncuran.

Dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper membawa smart contract berperforma tinggi ke jaringan Bitcoin tanpa hambatan waktu proses atau biaya tinggi.

Fitur Canonical Bridge memungkinkan transfer BTC hampir instan di jaringan Layer 2 miliknya, sementara biaya gas yang sangat rendah membuatnya cocok untuk dApps, meme token, dan sistem pembayaran. Audit Coinsult terbaru tidak menemukan kerentanan smart contract, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Token $HYPER menjadi aset native platform ini, digunakan untuk staking reward, biaya transaksi, dan berbagai keuntungan eksklusif. Peserta presale awal dapat memperoleh imbal hasil tahunan hingga 119% serta memiliki hak tata kelola terhadap arah proyek.

Catatan Akhir: Momentum Bullish dan Peluang Bitcoin Hyper

XRP, PUMP, dan BCH sama-sama menunjukkan tren positif di tengah sentimen pasar crypto yang memanas. XRP berhasil mempertahankan posisi sebagai aset pembayaran lintas batas unggulan, PUMP bangkit kembali setelah volatilitas awal, dan BCH konsisten naik berkat narasi pembayaran cepat. Semua ini mengindikasikan pasar sedang berada dalam fase optimisme yang kuat. Momentum ini menjadi sinyal bahwa altcoin berpotensi mencetak rekor baru dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Bitcoin Hyper hadir membawa inovasi Layer 2 untuk Bitcoin dengan kombinasi teknologi Solana Virtual Machine dan biaya transaksi rendah. Proyek ini sudah menarik perhatian besar dengan mengumpulkan lebih dari $9 juta di tahap presale. Fitur Canonical Bridge memungkinkan transfer BTC instan, memperkuat daya tariknya bagi pengguna dApps, meme token, dan sistem pembayaran. Potensi adopsinya besar di tengah tren skalabilitas blockchain.

Presale Bitcoin Hyper menawarkan keuntungan ganda bagi investor awal: harga token yang masih murah dan reward staking hingga 119% per tahun. Tokenomics yang jelas dan supply terbatas dapat mendorong harga melonjak signifikan pasca listing. Momentum seperti ini jarang terjadi, sehingga keputusan cepat bisa memberi keuntungan lebih besar. Investor yang masuk lebih awal biasanya mendapatkan posisi terbaik.

Dengan pasar crypto yang kembali bullish, peluang proyek baru untuk meroket semakin besar. Bitcoin Hyper memiliki teknologi, komunitas, dan hype yang mendukung pertumbuhannya. Jika tren ini berlanjut, token ini berpotensi menjadi salah satu pemenang besar di siklus pasar berikutnya. Semua indikator mengarah pada potensi lonjakan pasca listing.

Bagi yang mencari peluang investasi sebelum hype memuncak, presale Bitcoin Hyper layak dipertimbangkan sekarang. Semakin lama menunggu, semakin besar kemungkinan harga naik sebelum Anda masuk. Klik link resmi presale dan amankan posisi sebelum target pendanaan tercapai. Kesempatan seperti ini mungkin tidak datang dua kali di tahun ini.

