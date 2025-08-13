Prediksi Harga Crypto Hari Ini 13 Agustus – XRP, Bonk, SPX6900

Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar senilai $2,3 triliun, Bitcoin ($BTC), menembus rekor harga tertinggi sepanjang masa di $122.838 (Rp1,99 miliar) pada bulan lalu.

Kenaikan ini memicu spekulasi bahwa bull run pasca-halving yang sempat tertunda mulai menunjukkan percepatan. Sehari yang lalu, aset digital ini hampir saja mencetak rekor baru dengan menyentuh $122.227 (Rp1,98 miliar).

Minat investor kembali mengarah ke berbagai aset, mulai dari altcoin blue-chip hingga meme coin terbesar dan terpopuler. Selama setahun terakhir, koin seperti XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900, dan FartCoin berhasil mencatat harga tertinggi baru (ATH).

Optimisme pasar semakin menguat setelah otoritas Amerika Serikat bergerak menuju kerangka regulasi aset digital yang lebih terpadu. Pada 18 Juli, hanya empat hari setelah Bitcoin mencapai ATH, Presiden Trump menandatangani GENIUS Act yang menjadi kerangka federal pertama untuk stablecoin di AS.

Selain itu, SEC baru saja meluncurkan “Project Crypto”, sebuah proposal yang bertujuan memperbarui pengawasan sekuritas demi memberikan kejelasan regulasi yang telah lama ditunggu oleh industri crypto.

Dengan sentimen pasar yang cenderung bullish, sejumlah analis memperkirakan beberapa altcoin akan menantang atau bahkan melampaui harga tertinggi sebelumnya dalam beberapa bulan mendatang.

Ripple (XRP): Potensi Kenaikan Harga Besar Setelah Menarik Perhatian di PBB dan Gedung Putih Melalui Solusi Pembayaran Global Berbasis Crypto

Ripple’s XRP ($XRP) sempat mencapai $3,65 (Rp59.331) pada 18 Juli, tepat di hari Trump menandatangani GENIUS Act, melewati rekor tertinggi sebelumnya pada 2018 sebesar $3,40 (Rp55.165). Setelah itu, harganya terkoreksi menjadi sekitar $3,12 (Rp50.639), turun sekitar 14,3%, namun kembali naik 7% dalam 24 jam terakhir.

XRP tetap menjadi incaran banyak investor karena proposisi nilainya yang kuat untuk mendukung adopsi crypto global. Keunggulan ini berkat solusi pembayaran lintas negara berkecepatan tinggi dan biaya rendah yang mengabaikan jalur perbankan tradisional seperti SWIFT.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Efisiensi tersebut membuat XRP dilirik lembaga-lembaga terkemuka dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gedung Putih. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menjadi salah satu dari dua CEO crypto yang diundang ke White House crypto summit bersama Trump pada Maret lalu.

Terobosan hukum pada 2023, ketika pengadilan AS memutuskan bahwa penjualan XRP ritel bukan merupakan penjualan sekuritas ilegal, mengakhiri gugatan panjang yang sempat menjadi hambatan, sekaligus melemahkan pendekatan “regulasi melalui penegakan” dari administrasi SEC sebelumnya. Hal ini membangkitkan kembali kepercayaan investor.

Dalam setahun terakhir, XRP mencatat kenaikan 450%, jauh melampaui Bitcoin yang hanya naik 103%. Pola teknikal menunjukkan formasi bullish flag antara Januari hingga April, dengan breakout pada Juni yang hingga kini masih bertahan. Dalam satu bulan terakhir saja, XRP naik 12%, sementara Bitcoin stagnan.

Indeks kekuatan relatif (RSI) XRP tetap di atas level 50, menandakan momentum beli masih lebih kuat dibanding tekanan jual. Setelah sebagian besar Juli berada di atas moving average 30 hari, harga XRP kini sejajar dengan indikator tersebut dan menunjukkan support kuat di area $3 (Rp48.675). Kondisi ini memberi sinyal potensi pergerakan menuju $4 (Rp64.900) yang bisa terjadi secepatnya pada September.

Bonk ($BONK): Meme Coin Utama di Ekosistem Solana Mendekati Breakout

Bonk ($BONK), meme coin bertema anjing di jaringan Solana, diluncurkan pada 25 Desember 2022 dan langsung memicu reli liburan yang membuat harga Solana ($SOL) naik 34% hanya dalam dua hari, mengukuhkan posisi BONK di sejarah ekosistem Solana.

Harga BONK saat ini berada di $0.00002396 (Rp0,388), dan grafiknya mengindikasikan potensi kenaikan dua hingga tiga kali lipat sebelum akhir tahun.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dengan kapitalisasi pasar $1,86 miliar (Rp30,20 triliun), BONK telah menjadi bagian penting dari sektor DeFi Solana, digunakan untuk tipping, micropayments, trading berbasis bot, hingga sebagai jaminan untuk NFT bertema meme.

Pola falling wedge yang terbentuk sejak akhir November hingga pertengahan Maret menggambarkan akurat breakout BONK di bulan Juli. BONK sempat mencapai $0.00003906 (Rp0,634) sebelum ikut terkoreksi bersama pasar meme coin lain, seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan Pepe.

Apabila pemerintah AS menciptakan kondisi pasar yang kondusif, BONK berpeluang menguji kembali resistance di $0.00003 (Rp0,487) dan $0.00005 (Rp0,813) yang menjadi batas kenaikan di sebagian besar reli tahun 2024 hingga tahun ini.

Walau BONK masih diperdagangkan sekitar 59% di bawah ATH November 2024 di $0.00005825 (Rp0,946), kekuatan pasar crypto yang baru dapat mendorongnya mencetak puncak harga baru.

SPX6900: Meme Coin Parodi Indeks Saham Membidik Rekor Baru

SPX6900 ($SPX6900) diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai parodi S&P 500 index dengan sentuhan humor khas komunitas crypto. Meski membawa branding yang mengacu pada indeks saham ternama, token ini pada dasarnya merupakan proyek sederhana dengan elemen komedi yang kuat.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Tim pengembangnya mengelola situs “berita” satir yang dipenuhi judul-judul mengacu pada meme “69”, menegaskan identitasnya sebagai bagian dari budaya humor di dunia crypto.

Saat ini, SPX6900 diperdagangkan di harga $1,70 (Rp27.582), atau sekitar 24,6% di bawah rekor tertinggi $2,27 (Rp36.819) yang dicapai pada 28 Juli. Jika berhasil menembus resistance di level tersebut, peluang untuk mencapai $2,50 (Rp40.563) pada musim gugur menjadi terbuka lebar, didukung beberapa sinyal teknikal.

RSI yang menurun ke level 49 menunjukkan kemungkinan terjadinya pullback jangka pendek, yang berpotensi menciptakan peluang beli baru bagi investor. Selain itu, pola bullish wedge yang terbentuk dari akhir 2024 hingga pertengahan Maret mengisyaratkan bahwa SPX6900 masih berada dalam fase breakout. Kemunculan berulang formasi cup and handle sejak akhir musim semi semakin memperkuat keyakinan bahwa trader meme optimistis terhadap prospek token ini.

TOKEN6900: Presale Meme Coin Satir dengan Potensi Naik 100 Kali Lipat

Meski cryptocurrency papan atas kerap mendominasi pemberitaan, meme coin tetap berhasil menarik minat trader ritel berkat potensi imbal hasil yang besar.

TOKEN6900 (T6900), proyek Ethereum bernuansa komedi, telah mengumpulkan lebih dari $1,8 juta (Rp29,20 miliar) dalam penjualan presale hanya dalam dua minggu, menandakan tingginya minat sejak awal.

Gunna drop the hottest tune of 2025 this Saturday



Token6900 is the new meta pic.twitter.com/GZZhcjud6j — Token6900 (@Token_6900) July 30, 2025

Tim proyek ini menggambarkannya sebagai “digerakkan oleh delusi, satire, dan ilusi kolektif investor online,” dengan sengaja mengabaikan utilitas tradisional demi potensi viral. Terinspirasi oleh SPX6900, TOKEN6900 menyindir valuasi berlebihan di pasar spekulatif. Sebagai gurauan tambahan, jumlah total supply token ini ditetapkan pada 930.993.091—tepat satu unit lebih banyak dari SPX6900.

Walau berasal dari konsep parodi, T6900 tetap menawarkan peluang cuan bagi early movers melalui mekanisme staking dengan imbal hasil pasif sebesar 34% APY. Harga presale saat ini berada di $0.006925 (Rp112), dengan kenaikan harga tahap berikutnya dijadwalkan kurang dari 24 jam. Strategi ini memberikan keuntungan lebih bagi pembeli awal selama periode presale dan potensi upside lebih besar di masa depan.

Investor yang ingin mengikuti perkembangan proyek dapat memantau akun resmi X dan Instagram TOKEN6900. Partisipasi dalam presale tersedia langsung melalui situs resmi proyek.

Catatan Akhir

Pasar crypto saat ini menunjukkan momentum bullish yang solid, dengan Bitcoin, XRP, BONK, dan SPX6900 menjadi sorotan. XRP mencatat kenaikan signifikan berkat dukungan institusional dan tren teknikal yang positif. BONK bersiap melanjutkan reli di ekosistem Solana, sementara SPX6900 menargetkan rekor harga baru.

TOKEN6900 muncul sebagai peluang unik di tengah euforia ini. Proyek meme coin bernuansa satir ini telah mengumpulkan lebih dari $1,8 juta di fase presale awal. Mekanisme staking dengan APY 34% menjadi daya tarik tambahan bagi investor awal.

Kondisi pasar saat ini memberi keunggulan bagi mereka yang cepat mengambil keputusan. Dengan harga presale yang akan naik dalam waktu kurang dari 24 jam, pembeli awal berpotensi menikmati keuntungan lebih besar. Kecepatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi terbaik di TOKEN6900.

Tren bullish yang meliputi XRP, BONK, dan SPX6900 bisa memberi efek limpahan ke TOKEN6900. Popularitas meme coin dalam pasar spekulatif kerap memicu reli harga yang luar biasa. Presale TOKEN6900 adalah momen yang jarang datang dua kali.

Bagi investor yang mencari peluang high-risk high-reward, TOKEN6900 menawarkan kombinasi hype, komunitas, dan potensi profit yang sulit diabaikan. Aksi cepat bisa menjadi pembeda antara profit besar atau hanya menonton dari pinggir. Partisipasi dalam presale tersedia langsung melalui situs resmi proyek.

