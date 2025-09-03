Pasar Crypto Menuju Stabilitas? Ini 3 Altcoin yang Kini Diincar Whale

Investor besar atau whale mulai mengalihkan perhatian mereka ke sejumlah altcoin unggulan. Worldcoin (WLD), Aave (AAVE), dan Uniswap (UNI) mengalami penarikan besar-besaran dari exchange, menandakan adanya akumulasi yang serius. Di tengah pasar yang mulai menata ulang posisinya, optimisme terhadap altcoin kembali meningkat.

Dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar crypto global naik menjadi $3,83 triliun, atau sekitar Rp62.945 triliun menggunakan kurs terbaru 3 September 2025 (Rp16.431 per USD). Volume perdagangan juga menunjukkan aktivitas sehat sebesar $169,4 miliar atau setara Rp2.782 triliun.

Perpindahan modal dari Bitcoin (BTC) ke altcoin berpotensi menjadi tanda awal perubahan tren besar yang bisa membuka peluang profit signifikan di sektor ini.

Altcoin yang Mencuri Perhatian Saat Pasar Mulai Tenang

Setelah seminggu penuh gejolak, pasar crypto kini menunjukkan tanda-tanda konsolidasi. Bitcoin masih berusaha mempertahankan kekuatan di zona support, tetapi investor besar mulai bergerak. Fokus mereka bergeser ke altcoin yang diprediksi punya fundamental kuat dan potensi pertumbuhan besar.

Menurut data dari platform analitik on-chain, Worldcoin (WLD) dan Aave (AAVE) mencatat arus keluar besar dari berbagai exchange utama. Fenomena ini biasanya diartikan sebagai akumulasi, di mana whale mulai menyimpan aset dalam jumlah besar untuk jangka panjang.

Langkah ini kerap menjadi sinyal bullish. Biasanya, whale melakukan pembelian besar sebelum harga mulai meroket, memanfaatkan fase stabil pasar sebagai momen masuk yang optimal.

Data Terbaru: Harga dan Statistik Worldcoin (WLD)

Saat ini, harga Worldcoin (WLD) berada di level $0,8812 atau sekitar Rp14.477 (naik 0,8% dalam 24 jam terakhir). Worldcoin menduduki peringkat ke-54 berdasarkan kapitalisasi pasar.

Statistik Worldcoin terbaru per 3 September 2025:

Kapitalisasi pasar: $1,75 miliar (sekitar Rp28,724 triliun)

Volume perdagangan 24 jam: $112,75 juta (setara Rp1,851 triliun)

Total suplai: 10 miliar WLD

Suplai yang beredar: 1,99 miliar WLD

FDV (Fully Diluted Valuation): $8,79 miliar atau sekitar Rp144,446 triliun

Volume/Mkt Cap (rasio 24 jam): 6,71%

Kenaikan harga WLD didorong oleh kombinasi minat spekulatif dan akumulasi investor besar, serta meningkatnya ekspektasi terhadap utilitas proyek dalam ekosistem identitas digital global.

Data Terbaru: Harga dan Statistik Aave (AAVE)

Harga Aave (AAVE) kini mencapai $319,98, atau sekitar Rp52.586—naik signifikan sebesar 2,2% dalam 24 jam terakhir. Aave menempati posisi ke-30 dalam peringkat kapitalisasi pasar crypto.

Statistik Aave terbaru per 3 September 2025:

Kapitalisasi pasar: $4,87 miliar (sekitar Rp799,2 triliun)

Volume perdagangan 24 jam: $498,84 juta (sekitar Rp8,195 triliun)

Total suplai: 16 juta AAVE

Suplai yang beredar: 15,22 juta AAVE

TVL (Total Value Locked): $38,58 miliar

FDV: $5,11 miliar atau Rp838,7 triliun

Rasio Market Cap/TVL: 0,125

Jumlah holders: 538.410 wallet

Kenaikan harga AAVE mencerminkan kepercayaan pasar terhadap DeFi lending protocol ini yang terus menunjukkan pertumbuhan kuat dalam volume dan TVL.

Proyek Baru yang Menarik Modal Whale: Bitcoin Hyper (HYPER)

Selain altcoin besar, saat ini juga ada lonjakan minat terhadap proyek generasi baru yang mencoba memperluas fungsi Bitcoin. Salah satunya adalah Bitcoin Hyper (HYPER), sebuah Layer-2 blockchain tercepat untuk ekosistem Bitcoin.

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi untuk memperbaiki kelemahan klasik jaringan Bitcoin seperti kecepatan rendah dan biaya transaksi tinggi. Proyek ini dibangun menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), yang menawarkan throughput tinggi dan kompatibilitas penuh untuk aplikasi DeFi, NFT, dan pembayaran instan.

Lebih dari sekadar platform scaling, Bitcoin Hyper menjanjikan transformasi besar dalam bagaimana Bitcoin digunakan secara aktif dalam dunia Web3.

Kenapa Bitcoin Hyper Semakin Diperbincangkan?

Bitcoin Hyper bukan hanya layer tambahan, melainkan platform independen yang mengubah Bitcoin dari penyimpan nilai menjadi jaringan transaksi aktif dengan dukungan penuh terhadap staking, dApps, dan tokenisasi.

Fitur unggulan Bitcoin Hyper meliputi:

Transaksi BTC yang cepat dan murah via Layer-2 Arsitektur berbasis SVM yang sudah terbukti efisien Kemampuan untuk membangun dan menjalankan smart contract secara native Model keamanan tingkat tinggi melalui ZK-proof dan komitmen berkala ke Layer-1 Bitcoin

Sementara Lightning Network masih eksperimental dan belum mendukung kompleksitas aplikasi Web3, Bitcoin Hyper menawarkan alternatif yang stabil dan scalable.

Presale Bitcoin Hyper: Minat Investor Semakin Meningkat

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) saat ini sedang berlangsung dan terus menarik perhatian dari berbagai kalangan investor. Data terbaru menunjukkan bahwa investor telah membeli ribuan hingga puluhan ribu token $HYPER dalam beberapa jam terakhir, menandakan kepercayaan tinggi terhadap potensi proyek ini.

Contoh pembelian terbaru $HYPER:

83.500 $HYPER dibeli senilai $1.072,69 (sekitar Rp17.627.286)

54.600 $HYPER senilai $700,95 (sekitar Rp11.515.992)

16.000 $HYPER senilai $205,52 (sekitar Rp3.377.334)

9.300 $HYPER senilai $119,39 (sekitar Rp1.961.516)

Berdasarkan update per 3 September 2025, jumlah token yang sudah di-stake mencapai lebih dari 653 juta $HYPER. Reward tahunan untuk staking diperkirakan mencapai 80% per tahun, menjadikannya salah satu sistem insentif paling menarik dalam skena Layer-2 saat ini.

Cara Membeli $HYPER di Presale Resmi

Berpartisipasi dalam presale Bitcoin Hyper cukup mudah dan ramah bagi pemula. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Langkah 1: Dapatkan crypto seperti ETH atau SOL dari exchange favorit Anda. Bila belum punya wallet, Anda bisa menggunakan Best Wallet atau MetaMask untuk memulai.

Langkah 2: Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper. Klik tombol Buy atau Connect Wallet untuk memulai proses pembelian.

Langkah 3: Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Bila ingin langsung staking, pilih opsi Buy and Stake.

Langkah 4 (opsional): Ingin bayar pakai kartu kredit? Cukup hubungkan wallet Anda dan pilih opsi Buy With Card. Token akan dikirim langsung ke wallet Anda setelah transaksi selesai.

Kenapa Presale Bitcoin Hyper Layak Diikuti?

Presale $HYPER bukan hanya momentum investasi biasa. Proyek ini memiliki keunikan sebagai Layer-2 pertama yang membangun ekosistem rollup penuh untuk Bitcoin menggunakan arsitektur Solana Virtual Machine (SVM). Artinya, semua fitur yang tersedia di Solana—seperti dApps, staking, NFT, dan DeFi—sekarang bisa hadir di atas Bitcoin dengan kecepatan tinggi.

Keunggulan utama Bitcoin Hyper:

Finalitas instan: Transaksi dikonfirmasi hampir seketika

Transaksi dikonfirmasi hampir seketika Biaya rendah: Ideal untuk pembayaran mikro, transaksi dApps, dan peluncuran meme coin

Ideal untuk pembayaran mikro, transaksi dApps, dan peluncuran meme coin Keamanan tinggi: Menggunakan bukti ZK dan disinkronkan ke Bitcoin Layer-1 secara berkala

Menggunakan bukti ZK dan disinkronkan ke Bitcoin Layer-1 secara berkala Bridge multi-chain: Mendukung transfer antara jaringan Bitcoin, Ethereum, dan Solana

Investor yang ikut di awal bisa mendapatkan token dengan harga paling rendah, sekaligus memanfaatkan sistem staking dan potensi pertumbuhan proyek ini di masa mendatang.

Tokenomics Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper merancang struktur distribusi token yang transparan dan mendukung pertumbuhan komunitas. Berikut adalah pembagian alokasi token:

Development: 30% – Untuk pengembangan Layer-2, ekosistem, dan tools developer

30% – Untuk pengembangan Layer-2, ekosistem, dan tools developer Treasury: 25% – Digunakan untuk strategi ekspansi jangka panjang dan kebutuhan komunitas

25% – Digunakan untuk strategi ekspansi jangka panjang dan kebutuhan komunitas Marketing: 20% – Promosi global, media berbayar, serta aktivasi kampanye di Tier-1 market

20% – Promosi global, media berbayar, serta aktivasi kampanye di Tier-1 market Rewards: 15% – Hadiah untuk staking dan partisipasi komunitas

15% – Hadiah untuk staking dan partisipasi komunitas Listings: 10% – Alokasi untuk listing di exchange utama

Staking saat ini memberikan imbal hasil 199,77 $HYPER per blok ETH dan akan berlangsung selama dua tahun. Reward akan dapat diklaim ketika fitur klaim resmi dibuka di situs Bitcoin Hyper.

Apa yang Bisa Dibangun di Bitcoin Hyper?

Karena arsitekturnya kompatibel 1:1 dengan Solana VM, para developer dapat dengan mudah membangun:

dApps keuangan seperti DEX dan lending platform

Platform NFT

Launchpad untuk meme coin

Sistem pembayaran ultra-cepat untuk merchant

Devnet Bitcoin Hyper saat ini sudah aktif. Tim developer terus membangun ekosistem, explorer, dan tools pendukung, dengan visi untuk menjadikan Bitcoin sebagai fondasi DeFi global berbasis Layer-2.

Siapa yang Harus Pertimbangkan Berinvestasi di $HYPER?

Bitcoin Hyper cocok bagi:

Investor yang percaya akan potensi jangka panjang Bitcoin dan ingin lebih dari sekadar HODLing

Trader yang mencari kecepatan transaksi tinggi dan biaya rendah

Developer yang ingin membangun di ekosistem Web3 tanpa batasan Layer-1

Komunitas yang ingin mencari reward tinggi melalui staking token baru

Presale saat ini masih aktif, namun terbatas. Berdasarkan permintaan yang tinggi, penjualan bisa ditutup lebih awal dari jadwal. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Altcoin Bangkit, Saatnya Masuk Bitcoin Hyper

Pasar crypto mulai menunjukkan stabilisasi setelah seminggu penuh gejolak. Pergerakan modal besar dari Bitcoin ke altcoin seperti Worldcoin dan Aave menandakan perubahan tren. Para whale tampaknya mulai membangun posisi untuk jangka panjang. Ini membuka peluang baru bagi investor yang siap bertindak cepat.

Di saat altcoin besar mulai naik daun, proyek generasi baru seperti Bitcoin Hyper justru mencuri perhatian komunitas. Dengan teknologi Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper menjanjikan kecepatan tinggi, biaya rendah, dan finalitas instan untuk transaksi berbasis Bitcoin. Bukan hanya scaling, melainkan evolusi penuh Bitcoin ke era Web3. Ini menjadikan $HYPER sebagai altcoin revolusioner yang belum banyak disadari pasar umum.

Lonjakan partisipasi dalam presale $HYPER menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini mulai dilirik investor berpengalaman. Lebih dari 653 juta token sudah di-stake, dan reward tahunan hingga 80% menjadikan staking $HYPER sebagai salah satu opsi paling kompetitif saat ini. Sistem “Buy and Stake” mempermudah siapa pun untuk ikut dari awal. Keuntungan maksimal tentu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang masuk lebih dulu.

Tokenomics yang solid, roadmap jelas, dan dukungan staking menjadikan Bitcoin Hyper lebih dari sekadar proyek hype. Ini adalah infrastruktur Layer-2 pertama yang membawa semua fitur Solana ke jaringan Bitcoin. Dengan bridge multi-chain dan komitmen keamanan tinggi, Bitcoin Hyper bisa menjadi backbone baru untuk DeFi dan aplikasi Web3. Kombinasi teknologi dan momentum membuatnya layak dipertimbangkan serius.

Jika Anda mencari aset yang lebih dari sekadar spekulasi, Bitcoin Hyper adalah jawabannya. Dengan presale yang masih aktif, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik sebelum proyek ini melejit. Jangan hanya jadi penonton ketika tren besar terbentuk. Ambil tindakan sekarang, dan jadilah bagian dari perubahan besar dalam ekosistem Bitcoin. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

