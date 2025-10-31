Market Crypto Turun Hari Ini – Tapi Investor Cerdas Justru Borong 3 Altcoin Ini

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar crypto kembali mengalami koreksi pada akhir Oktober 2025, memicu kepanikan jangka pendek di kalangan investor ritel. Kapitalisasi pasar sempat turun drastis hingga di bawah Rp60 triliun, menandakan tekanan jual yang cukup besar. Namun, di tengah ketidakpastian ini, justru muncul peluang menarik bagi investor cerdas untuk mengakumulasi altcoin dengan valuasi rendah sebelum tren pemulihan dimulai.

Meskipun Bitcoin berhasil bertahan di atas Rp1,8 miliar, sentimen pasar tetap cenderung negatif. Namun pemulihan kapitalisasi pasar global sebesar Rp1,65 triliun dalam waktu sehari menunjukkan adanya potensi rebound. Tiga altcoin yang dinilai paling menjanjikan dalam kondisi ini adalah $PEPENODE, $HYPER, dan $LINK.

Fakta Penting yang Perlu Diketahui:

Kapitalisasi pasar crypto sempat turun menjadi Rp59.485 triliun pada 30 Oktober 2025

Pola pemulihan mulai terlihat saat market naik ke Rp61.141 triliun di hari berikutnya

Crypto dinilai masih undervalued dalam fase penurunan ini

Tiga altcoin pilihan saat ini: $PEPENODE, $HYPER, dan $LINK

Kapitalisasi pasar crypto global sempat menyentuh titik terendah di angka Rp59.485 triliun pada tanggal 30 Oktober 2025. Koreksi ini sempat memicu kekhawatiran akan dimulainya fase penurunan baru. Namun bagi investor berpengalaman, kondisi ini justru menciptakan peluang untuk mengakumulasi aset digital dengan valuasi rendah.

Meskipun harga Bitcoin (BTC) masih bertahan di atas Rp1,823.000.000 (setara $110.000), total market cap kripto global sempat terkoreksi signifikan. Meski begitu, keesokan harinya market berhasil rebound ke Rp61.141 triliun, menandakan adanya arus modal baru senilai Rp1.655 triliun yang kembali masuk ke pasar.

Salah satu aset yang mengalami penurunan paling tajam adalah Pump.fun, yang jatuh lebih dari 20% dari level tertinggi mingguan $0.0053 (Rp87,83) ke bawah $0.0042 (Rp69,60).

Kemampuan Bitcoin untuk tetap bertahan di atas Rp1,823.000.000 akan menjadi kunci dalam menjaga arah pemulihan pasar crypto secara keseluruhan. Jika level ini berhasil dipertahankan, kemungkinan besar fase terburuk sudah terlewati. Namun saat ini masih tersedia cukup waktu bagi investor untuk mengakumulasi altcoin berkualitas dengan harga murah sebelum pasar kembali pulih.

Untuk itu, berikut analisis terhadap tiga altcoin undervalued yang sedang banyak dilirik investor cerdas: PEPENODE ($PEPENODE), Bitcoin Hyper ($HYPER), dan Chainlink ($LINK).

1. PEPENODE ($PEPENODE) – Dapatkan $PEPENODE dari Meme Coin Pertama Berbasis “Mine-to-Earn”

PEPENODE ($PEPENODE) menawarkan pengalaman bermain simulasi penambangan crypto tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti membangun server farm di dunia nyata. Proyek ini menghadirkan ekosistem simulasi virtual mining dengan token utilitas berupa meme coin $PEPENODE.

Seluruh server yang Anda beli melalui proyek PEPENODE tersimpan langsung di blockchain dan akan menghasilkan $PEPENODE secara pasif dari waktu ke waktu. Akses ke server ini bisa dilakukan melalui antarmuka browser dalam bentuk ruang server virtual yang bisa dikustomisasi.

Setiap node server yang dimiliki akan menambah total hash rate Anda, yang kemudian akan menentukan jumlah token $PEPENODE yang Anda hasilkan secara pasif. Server dengan harga lebih tinggi biasanya menawarkan hash rate yang lebih besar, namun strategi terbaik adalah memilih kombinasi server yang tepat untuk mengoptimalkan investasi Anda.

$PEPENODE menjadi pusat dari sistem ekonomi dalam game ini. Idealnya, sebagian besar token $PEPENODE digunakan untuk membeli server dan mempertahankan hash rate tinggi. Namun jika ingin mencairkan keuntungan atau melakukan upgrade server, Anda dapat menjual node tersebut dan mendapatkan $PEPENODE kembali.

Semakin banyak token $PEPENODE yang Anda investasikan, semakin besar potensi imbal hasilnya. Pemain yang bergabung lebih awal akan memiliki keunggulan dibanding peserta yang datang belakangan. Strategi terbaik untuk memulai adalah dengan membeli token di masa presale PEPENODE.

Naik ke peringkat atas leaderboard PEPENODE juga dapat memberi peluang airdrop dari meme coin lainnya seperti $PEPE dan $FARTCOIN.

Setiap token $PEPENODE yang dibeli selama masa presale bisa langsung di-staking dengan potensi reward tahunan hingga 642%. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menggandakan jumlah token sebelum gamenya resmi diluncurkan. Saat ini harga token telah naik menjadi $0.0011272 (setara Rp18,69) dan total dana presale telah menembus Rp33,24 miliar.

Bergabung sekarang akan memberi Anda posisi terbaik saat game diluncurkan secara resmi.

Jangan Lewatkan! Ini Panduan Membeli Pepenode Presale yang Sedang Naik Daun!

Bagi Anda yang tertarik pada proyek PEPENODE dan belum tahu cara membelinya, wajib membaca Cara Beli Pepenode di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Panduan ini akan memandu Anda dari awal hingga akhir, termasuk dompet yang kompatibel dan cara klaim staking reward. Dengan harga yang masih terjangkau dan potensi airdrop tambahan, timing Anda tidak akan lebih tepat dari sekarang. Apalagi waktu presale tinggal beberapa hari lagi sebelum harga naik. Jangan tunda dan manfaatkan momentum yang mulai menarik banyak investor ini. Klik panduannya sekarang juga dan amankan posisi Anda!

Prediksi Harga Token PEPENODE: Masih Murah, Potensi ROI Maksimal!

Jika Anda masih ragu untuk ikut presale PEPENODE, jangan lewatkan artikel Prediksi Harga Pepenode untuk Tahun 2025–2030. Di sana dibahas kemungkinan $PEPENODE menembus harga berkali lipat saat game dirilis penuh. Dengan sistem “mine-to-earn” dan potensi airdrop, peluang capital gain dan pasif income sangat menarik. Apalagi early buyer akan mendapat keuntungan reward staking hingga 642%. Prediksi ini bisa menjadi acuan penting sebelum ambil keputusan investasi. Baca prediksinya dan siapkan strategi Anda sekarang!

2. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Layer-2 Berbasis Solana yang Meng-upgrade Kapabilitas Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi jaringan Bitcoin. Proyek ini menawarkan peningkatan kecepatan transaksi dan penurunan biaya lewat integrasi Solana Virtual Machine (SVM) dengan teknologi zK rollups.

Membeli Bitcoin adalah pilihan ideal bagi investor yang mencari aset jangka panjang dan tidak terlalu sering melakukan transaksi. Namun ketika Anda perlu mentransfer $BTC dalam waktu cepat, biaya transaksi bisa sangat tinggi dan Anda tetap harus menunggu setidaknya 10 menit.

Bitcoin Hyper mencoba mengatasi hambatan tersebut dengan mengalihkan proses transaksi ke Layer-2 berbasis SVM, bukan langsung melalui Layer-1. Teknologi ini memungkinkan transaksi disimpan sementara di ledger Layer-2, lalu dicatat ulang ke Layer-1 saat jaringan tidak padat.

Pendekatan ini mengurangi beban pada jaringan Bitcoin. Layer-2 Bitcoin Hyper juga sudah mendukung smart contract, yang memungkinkan Anda menggunakan layanan DeFi, berdagang NFT, dan melakukan crypto swap langsung dengan $BTC.

Bagaimana Bitcoin Hyper Menjembatani Jaringan Bitcoin ke Layer Berbasis SVM

Token $HYPER menjadi pusat ekosistem Bitcoin Hyper. Token ini memberikan akses ke Bitcoin DAO serta berbagai fitur eksklusif dalam dApps yang beroperasi di jaringan Bitcoin Hyper.

Keuntungan lain dari kepemilikan $HYPER adalah pengurangan biaya transaksi saat Anda menggunakan jaringan ini untuk perdagangan aset crypto. Pemilik token juga memiliki hak suara dalam menentukan arah pengembangan proyek.

Presale $HYPER masih berlangsung hingga saat ini, dan telah mengumpulkan lebih dari Rp419,58 miliar ($25,3 juta). Harga per token kini mencapai $0.013195 atau setara Rp218,58. Investor yang membeli sekarang bisa mendapatkan hingga 46% reward dari staking.

Kejar kesempatan untuk mendapatkan reward staking hingga 49% dengan membeli token $HYPER sekarang.

Beli $HYPER Sekarang atau Menyesal Nanti – Panduan Lengkap untuk Pemula

Masih bingung cara ikut presale Bitcoin Hyper? Tenang, Anda bisa mulai dari artikel Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Panduan ini memberikan langkah praktis, mulai dari wallet setup hingga claim staking reward. Saat ini presale sudah mendekati target hard cap, dan harga token terus naik setiap fase. Jika Anda ingin akses awal ke ekosistem Layer-2 berbasis SVM dan Bitcoin DAO, ini saatnya. Jangan sampai kehabisan, klik sekarang sebelum fase presale berakhir!

Prediksi Harga $HYPER 2025–2030: Apakah Bisa 100x?

Proyeksi pertumbuhan token $HYPER makin menarik sejak presale menembus Rp419 miliar. Artikel Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030 membedah secara lengkap potensi jangka menengah dan panjang dari token ini. Dengan kombinasi teknologi SVM, zK-rollup, dan integrasi Bitcoin, proyek ini punya potensi mengubah cara kita menggunakan BTC. Selain itu, reward staking tinggi juga menjadi insentif kuat bagi early adopter. Segera baca artikelnya untuk melihat sejauh mana ROI $HYPER bisa dicapai dalam lima tahun ke depan.

3. Chainlink ($LINK) – Menyatukan Kepercayaan On-Chain dan Data dari Dunia Nyata

Token $LINK adalah aset native dari jaringan oracle terdesentralisasi bernama Chainlink. Proyek ini memungkinkan pengembang Web3 untuk membangun smart contract yang bisa terhubung secara aman dengan data dari luar blockchain.

Membangun infrastruktur Web3 sangat berbeda dari pengembangan sistem tradisional di internet. Dalam blockchain, data on-chain biasanya sudah diverifikasi dan dapat dipercaya. Namun jika smart contract Anda membutuhkan data dari luar jaringan, maka risiko manipulasi data bisa muncul.

Chainlink hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menyediakan data yang tidak bisa dimanipulasi dari jaringan oracle terdesentralisasi. Setiap operator di jaringan Chainlink menjalankan node yang dapat diminta oleh sistem blockchain lain untuk mengambil data dari internet. Data tersebut lalu dikembalikan ke blockchain setelah diverifikasi.

Jika data yang diberikan oleh node terbukti valid oleh jaringan, operator tersebut akan menerima imbalan berupa token $LINK.

Saat ini $LINK diperdagangkan pada harga $17,22 atau sekitar Rp285.383, naik 45% dalam setahun terakhir. Walaupun performa di bulan Oktober cukup menantang, Chainlink tetap berada di peringkat ke-13 sebagai crypto dengan market cap terbesar yaitu $12 miliar (sekitar Rp198,86 triliun).

Nama Koin Chainlink (LINK) Chainlink Harga $16.48 Chainlink ATH $53.01 (May 10, 2021) Chainlink Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -10.6400% Chainlink Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -5.06% Chainlink Kapitalisasi Pasar $16.48B Sirkulasi Pasokan 1.00B

Chainlink (LINK) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Masuknya investor institusional bisa mendorong harga $LINK menembus $20 atau Rp331.440. Salah satu contohnya adalah saat JPMorgan melakukan transfer dana antar-chain dengan menggunakan Chainlink sebagai jembatan antara blockchain internal Kinexys dan jaringan Ondo Finance. Berita ini mendorong harga $LINK naik sekitar $4 pada Mei 2025.

Anda bisa membeli $LINK melalui platform CEX atau DEX besar seperti Binance, Coinbase, maupun Uniswap.

Saatnya Ambil Posisi Sebelum Pasar Pulih!

Pasar crypto mungkin sedang dalam fase koreksi, tapi data menunjukkan adanya arus modal baru yang mulai masuk kembali. Koreksi ini justru membuka peluang akumulasi altcoin undervalued seperti $PEPENODE, $HYPER, dan $LINK. Ketiganya menawarkan utilitas, komunitas, dan prospek pertumbuhan tinggi.

PEPENODE membawa konsep “mine-to-earn” yang unik, menjadikannya menarik bagi gamer dan investor yang mencari penghasilan pasif. Dengan presale yang hampir berakhir dan reward staking 642%, peluang ROI jangka pendek terlihat jelas. Bitcoin Hyper di sisi lain menjembatani jaringan Bitcoin ke teknologi Solana Layer-2, membuka akses DeFi, NFT, dan efisiensi transaksi Bitcoin.

Token $HYPER saat ini bisa dibeli di harga presale, sebelum listing dan potensi lonjakan harga pasca-mainnet. Chainlink ($LINK) tetap jadi solusi data terpercaya Web3 yang digunakan oleh institusi besar, menjadikannya pilihan altcoin fundamental. Momentum saat ini sangat tepat bagi investor cerdas untuk mengambil langkah sebelum market sepenuhnya pulih.

Jika Anda belum bergabung ke presale PEPENODE atau Bitcoin Hyper, inilah waktu terbaik sebelum harga naik lebih tinggi. Potensi imbal hasil besar datang saat mayoritas masih takut mengambil posisi. Jangan tunggu sampai FOMO terjadi – posisi awal menentukan potensi keuntungan Anda!

Gabung Komunitas dan Dapatkan Info Presale Lebih Cepat Lewat Telegram!

Jangan lewatkan update cepat seputar presale, airdrop, dan pergerakan pasar crypto terbaru hanya di grup Telegram Crypto News Indonesia. Di sini Anda bisa berinteraksi langsung dengan komunitas investor lainnya, mendapatkan tips strategi, serta info eksklusif tentang token seperti $PEPENODE dan $HYPER. Grup ini menjadi pusat diskusi harian untuk pemburu token presale berkualitas. Anda juga akan jadi yang pertama tahu saat presale mendekati akhir. Segera gabung ke grup Telegram kami dan jangan biarkan peluang emas lewat begitu saja!

