Market Crypto Lesu Hari Ini, Tapi 3 Koin Ini Dinilai Punya Potensi Kenaikan 100x di November 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Sinyal merah kembali mendominasi pasar kripto hari ini. Bitcoin, Ethereum, Solana, hingga Dogecoin semuanya mencatat penurunan harian cukup tajam. Tapi menariknya, ketika mayoritas aset terkoreksi, justru muncul lonjakan partisipasi investor dalam presale tiga altcoin baru yang disebut-sebut bisa mencetak ROI hingga 100x di bulan November 2025.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi di pasar? Dan mengapa justru proyek seperti Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode menjadi magnet kuat bagi investor ritel dan whale?

Harga Bitcoin Turun, Tapi Fundamental Belum Rusak

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan di kisaran $108.696,49 atau sekitar Rp1.791.152.928 (kurs Rp16.478,70/USD). Penurunan sebesar 1,6% dalam 24 jam terakhir ini terjadi di tengah volume perdagangan yang justru naik signifikan hingga $69,99 miliar (Rp1.153 triliun).

Kapitalisasi pasar Bitcoin juga ikut terkikis menjadi $2,16 triliun (Rp35534 triliun), tetapi tetap berada di atas level psikologis utama. Sementara total suplai masih stabil di 19,94 juta BTC, mendekati batas maksimum 21 juta.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $107,351.26 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -3.9500% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -2.00% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.14T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Beberapa analis menyebut bahwa koreksi ini bukan sinyal bearish ekstrem, melainkan bentuk konsolidasi sehat pasca reli kuat beberapa minggu terakhir.

Mengapa Crypto Turun Hari Ini?

Data dari CoinMarketCap menyebutkan bahwa total market cap crypto turun 2,34% ke angka $3,65 triliun. BTC sempat turun ke $106.300, ETH turun 1,69% ke $3.850, dan DOGE mengalami penurunan tajam 5,13% ke $0.1852.

Penyebab utamanya antara lain:

Penurunan minat ETF spot Bitcoin dengan outflow sebesar $470,7 juta.

ETF Ethereum juga mencatat outflow $81,44 juta.

Indeks Fear & Greed turun ke 34, menandakan sentimen pasar masih dalam zona “fear.”

Fed resmi memotong suku bunga 25 basis poin, namun pelaku pasar merespons dengan wait and see.

AUSTRAC menjatuhkan denda pada operator crypto ATM CryptoLink sebesar US$37.085 karena pelanggaran AML.

Dengan banyaknya katalis negatif jangka pendek, investor saat ini cenderung menghindari risiko di aset yang sudah terlalu tinggi valuasinya — dan beralih ke aset presale yang lebih murah dan berpotensi tinggi.

Ethereum (ETH): Koreksi Dalam Tapi Volume Masih Tinggi

ETH saat ini diperdagangkan di angka $3.854 atau Rp637.506.526. Penurunan harian sebesar 1,63% menandai tekanan jual kuat dari investor jangka pendek.

Namun, market cap Ethereum tetap solid di angka $465,18 miliar dan volume harian mencapai $39,13 miliar, menunjukkan bahwa aktivitas dan minat terhadap ETH masih tetap besar.

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $3,933.59 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.6500% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 1.22% Ethereum Kapitalisasi Pasar $472.94B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Ethereum juga menjadi basis peluncuran berbagai stablecoin baru, termasuk stablecoin yen asal Jepang yang kini telah aktif di jaringan ETH, menunjukkan kepercayaan regulator internasional terhadap Ethereum sebagai jaringan utama Web3.

Altcoin Utama Melemah, Tapi ETF Solana Justru Naik

Sementara altcoin besar lain seperti XRP dan SOL ikut terkoreksi, ETF Solana justru mencatat inflow sebesar $47,94 juta, dengan Bitwise dan Grayscale memimpin. Ini menunjukkan bahwa investor institusi tetap aktif mencari peluang pada proyek blockchain yang efisien dan terintegrasi.

XRP turun 3,44% ke $2.47, sedangkan Solana turun 3,8% ke $186.60. Namun tingkat open interest untuk futures XRP dan SOL tetap stabil tinggi, menunjukkan bahwa spekulasi masih berlangsung aktif.

Pasar Lesu, Tapi Tanda “Altcoin Season” Sudah Terlihat?

Meskipun mayoritas aset sedang terkonsolidasi, sejumlah sinyal positif mulai bermunculan:

Quantitative Tightening (QT) dari The Fed akan resmi berakhir Desember 2025, membuka ruang untuk likuiditas masuk kembali.

Outflow dari BTC dan ETH ETF bisa menandakan rotasi aset menuju proyek yang lebih kecil dan undervalued.

Aset seperti Aurora dan Jelly-My-Jelly naik hingga 65% dan 50% dalam 24 jam, memperlihatkan bahwa minat terhadap altcoin masih ada.

Artinya, meskipun pasar terlihat lesu di permukaan, smart money tampaknya sudah mulai masuk ke proyek-proyek baru yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial setelah listing — terutama presale kripto.

Kenapa Koreksi Pasar Saat Ini Justru Dianggap Sehat?

Beberapa analis menyebutkan bahwa koreksi yang sedang berlangsung saat ini justru berfungsi sebagai “reset pasar” — bukan awal dari bear market baru. Likuiditas tidak hilang, tapi sedang melakukan rotasi. Kuat dugaan bahwa investor besar sedang menunggu trigger makro sebelum kembali masuk besar-besaran.

Berikut beberapa alasan mengapa ini dianggap konsolidasi sehat:

Volume tetap tinggi meski harga terkoreksi

Tidak ada panic selling masif

Stablecoin inflow ke exchange meningkat dalam 72 jam terakhir

Futures funding rate relatif netral

Belum ada “massive long liquidation” seperti pada puncak bear market sebelumnya

Situasi seperti ini seringkali menjadi titik akumulasi strategis bagi investor yang mengincar entry di harga terbaik sebelum altcoin season benar-benar dimulai.

Level Teknis Bitcoin: Antara Breakout atau Breakdown?

Saat ini Bitcoin berada dalam kisaran konsolidasi antara $108.800 hingga $110.200, dengan support kuat di sekitar $107.500 dan resistance kuat di $111.800. Jika BTC berhasil menembus $111.800, maka target berikutnya berada di $114.500 hingga $118.000.

Namun jika gagal mempertahankan zona support, BTC bisa turun lebih dalam menuju $105.000 — level yang pernah menjadi zona akumulasi besar saat periode volatilitas tinggi Maret 2025 lalu.

Sementara itu, harga saat ini di $108.696,49 (Rp1.791.152.928) menunjukkan bahwa BTC masih menjaga struktur higher low secara mingguan.

Ethereum di Zona Kritis: Momentum Naik atau Koreksi Lanjut?

ETH berada di zona teknikal sensitif, antara $3.800 dan $3.900. Breakout ke atas zona ini bisa membuka jalan menuju $4.200 dan $4.400 — dua level resistance utama selama 90 hari terakhir. Namun, penurunan di bawah $3.800 bisa memicu sell-off lebih lanjut ke $3.650.

Perlu dicatat bahwa arus keluar dari ETF Ethereum cukup besar minggu ini, dipimpin oleh Fidelity ($69,49 juta) dan Grayscale ($29 juta). Namun sebagian analis menyebut ini sebagai “profit taking” biasa, bukan sinyal negatif jangka panjang.

Salah satu katalis positif justru datang dari pengumuman 21Shares yang mengajukan ETF baru berbasis token Hyperliquid (HYPE), menunjukkan bahwa altcoin baru dengan volume tinggi sudah mulai masuk radar institusi.

Market Masih dalam Zona Fear: Apa Artinya?

Indeks Fear & Greed jatuh ke level 31 — zona “fear” yang menandakan pasar masih cenderung defensif. Namun bagi investor berpengalaman, justru ini sering menjadi saat terbaik untuk mulai akumulasi.

Sejarah mencatat bahwa pembelian pada level Fear sering kali menghasilkan ROI tertinggi, terutama saat sentimen kembali membaik dan likuiditas masuk secara bertahap.

Pada kondisi seperti inilah altcoin dengan harga rendah dan prospek jangka panjang justru lebih menarik dibanding aset besar yang sudah terlalu matang.

Strategi Whale: Rotasi ke Aset Presale

Data dari on-chain tracker menunjukkan bahwa beberapa wallet besar telah mulai mengalihkan sebagian dana mereka dari ETH dan BTC ke proyek-proyek presale dengan profil risiko tinggi namun berpotensi reward besar.

Alasan mereka sederhana:

Entry price lebih rendah

Valuasi belum mengalami overpricing

Potensi hype dari listing di CEX atau DEX

Komunitas baru yang tumbuh organik

Reward staking dan insentif airdrop lebih besar

Dan dari ratusan presale yang berlangsung saat ini, tiga nama yang paling banyak dibicarakan di komunitas, diskusi Telegram, hingga laporan on-chain adalah:

Bitcoin Hyper (HYPER) – proyek Layer 2 untuk Bitcoin berbasis SVM Maxi Doge (MAXI) – meme coin mining virtual dengan komunitas viral Pepenode (PEPENODE) – platform AI meme & gamified mining berbasis deflasi

Ketiga proyek ini memiliki pendekatan berbeda, namun satu kesamaan: presale mereka berada di fase akhir, dan harga saat ini masih di titik masuk terendah.

Bitcoin Hyper (HYPER): Revolusi Layer-2 untuk Bitcoin yang Siap Memacu Altseason Baru

Saat mayoritas aset kripto mengalami konsolidasi, justru teknologi baru yang memecahkan masalah lama sedang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Bitcoin Hyper (HYPER) — proyek Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang dirancang khusus untuk mempercepat dan memperluas fungsionalitas jaringan Bitcoin.

Di tengah volatilitas pasar saat ini, HYPER tidak hanya menjadi perbincangan komunitas, tapi juga berhasil mengumpulkan dana lebih dari $25 juta hanya dalam hitungan minggu. Dengan waktu presale yang semakin menipis, proyek ini menjadi salah satu aset paling diincar oleh investor early-stage.

Harga Token dan Status Presale Hari Ini

Presale Bitcoin Hyper telah mendekati batas maksimal pendanaan. Berikut data resminya per 31 Oktober 2025:

Detail Presale Nilai USD Nilai IDR (Rp) Harga 1 HYPER Token $0.013195 Rp217,51 (kurs Rp16.478,70/USD) Dana Terkumpul $25.297.063,66 Rp416,766,036,649 Target Maksimal $25.624.635,49 Rp422,143,166,635 Waktu Tersisa 15 jam (sebelum naik harga batch selanjutnya)

Dengan hanya sekitar Rp5,3 miliar tersisa menuju target akhir, ini menjadi fase kritis bagi investor untuk masuk sebelum harga naik.

Apa Itu Bitcoin Hyper dan Mengapa Penting?

Selama ini, Bitcoin dikenal lambat dan mahal untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Tidak cocok untuk DeFi, NFT, bahkan transfer stablecoin. Bitcoin Hyper hadir untuk mengubah semua itu.

Proyek ini membangun Layer-2 super cepat di atas jaringan Bitcoin dengan menggunakan mesin virtual yang sudah terbukti tangguh di Solana (SVM). Artinya, pengembang dapat memanfaatkan smart contract, staking, dan DeFi langsung dari dompet BTC mereka — tanpa harus memindahkan aset ke Ethereum atau blockchain lain.

HYPER juga memperkenalkan jembatan lintas chain langsung dari Bitcoin ke Layer-2 mereka melalui canonical bridge yang tidak membutuhkan wrapping token atau aset derivatif.

Dengan teknologi seperti ini, Bitcoin akhirnya bisa menjadi basis transaksi aktif dan bukan hanya aset yang “diam” di cold wallet.

Teknologi Kunci yang Digunakan

Bitcoin Hyper bukanlah fork atau turunan dari proyek lain. Mereka membangun jaringan Layer-2 dari awal dengan beberapa komponen penting:

Solana Virtual Machine (SVM): Memungkinkan kompatibilitas tinggi dengan Solana smart contract, tapi dijalankan di atas infrastruktur Bitcoin.

Memungkinkan kompatibilitas tinggi dengan Solana smart contract, tapi dijalankan di atas infrastruktur Bitcoin. Canonical Bridge BTC–HYPER: Pengguna bisa mengirim BTC asli langsung ke Layer-2 tanpa konversi.

Pengguna bisa mengirim BTC asli langsung ke Layer-2 tanpa konversi. ZK-Rollup dan Smart Validation Node: Menggabungkan kecepatan rollup dengan validasi on-chain untuk keamanan maksimal.

Menggabungkan kecepatan rollup dengan validasi on-chain untuk keamanan maksimal. Native DeFi Tools: Seperti HyperSwap (DEX) dan HyperWallet akan segera dirilis untuk mendukung ekosistem.

Tokenomics Bitcoin Hyper

Struktur token HYPER dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang dengan fokus kuat pada komunitas dan pengguna awal. Total suplai ditetapkan sebanyak 2 miliar token dengan distribusi sebagai berikut:

30% : Pengembangan & Infrastruktur

: Pengembangan & Infrastruktur 25% : Treasury jangka panjang

: Treasury jangka panjang 20% : Pemasaran dan liquidity CEX

: Pemasaran dan liquidity CEX 15% : Program staking & reward komunitas

: Program staking & reward komunitas 10%: Listing fee dan alokasi kemitraan

Distribusi ini memastikan bahwa tidak ada dompet tunggal yang mendominasi dan menjamin bahwa pertumbuhan ekosistem tetap organik serta transparan.

Fitur Staking: Imbal Hasil Tinggi, Real-Time Reward

Salah satu daya tarik utama dari Bitcoin Hyper adalah sistem staking dinamis yang langsung aktif saat investor membeli token. Fitur ini diintegrasikan ke dashboard presale dan tidak memerlukan langkah teknis rumit.

Reward hingga 47% APR

Reward dikalkulasi dan diklaim langsung melalui dashboard

Lebih dari 1,1 miliar token HYPER telah dikunci dalam staking

Dibayar per block dan fleksibel untuk diklaim setelah presale berakhir

Dengan reward real-time ini, investor tidak hanya menunggu kenaikan harga di listing nanti, tapi juga menikmati yield harian dari token yang dipegang.

Roadmap: Dari Layer-2 Menuju Ekosistem DeFi untuk BTC

Bitcoin Hyper memiliki visi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada presale dan listing, tapi juga menciptakan infrastruktur finansial lengkap berbasis Bitcoin. Berikut garis besar roadmap mereka:

Q4 2025 (Saat Ini)

Peluncuran mainnet Bitcoin Hyper

Aktivasi canonical bridge BTC–Hyper

Staking dashboard dan fitur “Buy and Stake” resmi aktif

Q1 2026

Rilis HyperSwap sebagai decentralized exchange (DEX)

Peluncuran HyperWallet versi mobile & desktop

Q2 2026

Kemitraan merchant besar untuk menerima BTC via Layer-2

Launch program validator node berbasis komunitas

Q3–Q4 2026

Listing di CEX besar seperti Bybit, Gate.io, dan KuCoin

Launch SDK dan sistem grants untuk pengembang Web3

Upgrade Layer-2 ke versi ZK Native untuk skalabilitas maksimum

Dengan roadmap seambisius ini, Bitcoin Hyper bukan sekadar proyek presale. Ia memposisikan diri sebagai katalis utama untuk membuka fase baru DeFi berbasis Bitcoin — sesuatu yang selama ini gagal dilakukan oleh Lightning Network.

Cara Membeli Bitcoin Hyper dengan Mudah dan Aman

Proses pembelian token sangat ramah pemula, bahkan bisa dilakukan hanya dengan kartu debit. Berikut langkah-langkah sederhananya:

Siapkan Wallet

Gunakan dompet seperti MetaMask, Best Wallet, atau Trust Wallet.

Kunjungi Situs Resmi Bitcoin Hyper

Klik tombol “Connect Wallet” lalu pilih jumlah HYPER yang ingin dibeli.

Langsung Staking (Opsional)

Pilih opsi “Buy and Stake” agar token langsung masuk staking pool dan mulai menghasilkan reward.

Metode Pembayaran

Selain kripto, Anda juga bisa membeli dengan kartu debit/kredit menggunakan gateway Web3PaymentSolutions.

Klaim Token Setelah Presale

Token akan tersedia di dashboard dan bisa diklaim setelah semua batch selesai.

Transaksi minimum hanya membutuhkan beberapa ribu rupiah. Investor bisa memulai dari sekitar Rp3.000–Rp10.000 untuk mendapatkan eksposur ke salah satu proyek Layer-2 Bitcoin paling ambisius tahun ini.

Bitcoin Hyper: Panduan Lengkap untuk Pemula yang Baru Pertama Kali Ikut Presale

Banyak investor baru ragu ikut presale karena takut ribet. Padahal, Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula ini sudah terbukti bantu ribuan orang masuk hanya dengan modal Rp10.000-an. Tidak butuh wallet rumit, cukup klik dan beli langsung dari website. Jangan tunggu batch selanjutnya naik harga. Peluang ROI tinggi hanya untuk mereka yang masuk di awal. Klik dan baca panduannya sekarang juga!

Prediksi ROI HYPER Bisa 100x? Ini Data dan Proyeksinya

Jika Anda masih bertanya-tanya seberapa besar potensi token Layer-2 BTC ini, maka Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030 wajib dibaca. Artikel ini menyajikan prediksi realistis berdasarkan roadmap, staking, dan perkembangan Layer-2. Bukan hype kosong, tapi berdasarkan data presale dan tren adopsi teknologi Bitcoin DeFi. Banyak analis memperkirakan potensi ROI hingga 100x. Jangan lewatkan insight berharga ini!

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Mining Virtual dengan Potensi Viral Seperti PEPE dan Shiba Inu

Dalam setiap siklus bull run kripto, selalu muncul satu meme coin yang mencuri perhatian komunitas global. Tahun 2021, Dogecoin menciptakan sejarah. Tahun 2023, PEPE membakar chart dengan lonjakan ribuan persen. Kini di penghujung 2025, proyek Maxi Doge (MAXI) mulai muncul sebagai kandidat kuat meme coin viral berikutnya — namun dengan pendekatan yang jauh lebih serius dan berbasis teknologi.

Maxi Doge bukan hanya coin lucu dengan branding anjing atau kata-kata “Doge.” Ia membawa pendekatan komunitas, mining virtual, dan loyalitas berbasis reward ke tingkat yang belum pernah dilakukan proyek sejenis.

OVER $3.5M RAISED



Harga Token dan Status Presale Terbaru

Detail Presale Nilai USD Nilai IDR (Rp) Harga 1 MAXI Token $0.0002655 Rp4,37 (kurs Rp16.478,70/USD) Dana Terkumpul $3.839.721,72 Rp632,594,591,235 Target Maksimal $4.128.659,55 Rp680,255,698,798 Waktu Tersisa 1 hari 2 jam 29 menit (sebelum harga naik)

Presale saat ini sudah mencapai lebih dari 92% dari target, menandakan momentum besar menjelang batch terakhir. Dengan harga hanya Rp4-an per token, MAXI menjadi salah satu proyek presale termurah namun paling ramai saat ini.

Apa Itu Maxi Doge?

Maxi Doge adalah meme coin berbasis komunitas yang memadukan humor internet dengan utilitas nyata. Fokus utama proyek ini adalah menciptakan ekosistem mining virtual tanpa hardware fisik — cukup dengan interaksi sosial dan partisipasi komunitas.

Alih-alih membeli rig mining mahal, pengguna cukup menyelesaikan misi harian, bermain mini-games, atau mengikuti event komunitas untuk mendapatkan token MAXI secara aktif.

Dengan fitur seperti MaxiMiner, MaxiStore, dan kampanye komunitas global, MAXI mengubah pengalaman mining menjadi lebih inklusif dan menyenangkan.

Fitur Utama Maxi Doge

Berikut adalah elemen inti yang menjadikan Maxi Doge lebih dari sekadar meme:

MaxiMiner

Sistem mining virtual berbasis browser dan aplikasi yang memungkinkan pengguna menambang token hanya dengan berinteraksi di komunitas.

Virtual Mining Pool

Reward berdasarkan loyalitas, misi komunitas, dan partisipasi di event sosial media.

Komunitas Global Terdesentralisasi

Sudah mencapai lebih dari 80.000 anggota di Telegram dan Discord hanya dalam 3 minggu presale.

Reward Staking 80% APR

Investor awal yang melakukan staking bisa mendapatkan imbal hasil tahunan hingga 80% — tertinggi di antara meme coin presale lainnya.

Tokenomics Maxi Doge

Maxi Doge menggunakan model distribusi yang ramah komunitas dan anti-whale. Dengan suplai total sebanyak 1 triliun token, alokasinya sebagai berikut:

Alokasi Persentase Penjelasan Presale 40% Penjualan token awal di harga termurah Staking & Rewards 25% Untuk insentif staking early adopter Marketing & Airdrop 15% Aktivasi komunitas dan kampanye viral Likuiditas 10% Untuk DEX dan listing awal Developer & Tim 10% Dikunci dan di-vesting ketat

Sistem vesting juga diberlakukan ketat:

Wallet besar dikunci 6 bulan

Token komunitas di-vesting selama 3 bulan

Tidak ada unlock besar saat listing

Strategi ini dirancang untuk menghindari dump besar-besaran yang sering menghancurkan harga meme coin setelah listing.

Fitur Staking dan Reward

Investor yang membeli token saat presale bisa langsung melakukan staking dan mendapatkan reward hingga 80% APR. Sistem staking sepenuhnya otomatis dan terintegrasi dalam dashboard Maxi Doge.

Staking langsung saat pembelian (“Buy and Stake”)

Reward dihitung per block berbasis ETH

Bisa diklaim setelah listing selesai

Total token yang sudah di-stake: lebih dari 9,3 miliar MAXI

Dengan reward setinggi ini, banyak investor yang bahkan memilih mengunci token mereka selama 6 bulan pertama demi imbal hasil maksimal.

Roadmap Maxi Doge: Dari Meme Coin ke Ekosistem Komunitas Global

Maxi Doge memiliki roadmap yang serius namun tetap dibalut dalam nuansa “fun” ala komunitas meme coin. Berikut fase utama pengembangan:

Q4 2025 (Saat Ini)

Peluncuran presale tahap akhir

Rilis MaxiMiner versi 1.0

Target komunitas > 50.000 pengguna (sudah tercapai)

Q1 2026

Listing di DEX utama (Raydium, PancakeSwap)

Launch MaxiStore: merchandise, NFT, dan item komunitas

Gelombang pertama airdrop loyalitas

Q2 2026

Integrasi ke jaringan BNB Chain dan Solana

Mini-games komunitas (konsep play-to-mine)

Q3–Q4 2026

Listing di CEX tier-2

Kampanye #MineWithMaxi untuk viralisasi komunitas

MaxiMiner 2.0 dengan sistem mining sosial media

NFT integration untuk reward event mingguan

Roadmap ini menegaskan bahwa Maxi Doge bukan sekadar proyek iseng. Ia dirancang sebagai token komunitas dengan sistem reward aktif, loyalitas jangka panjang, dan narasi viral yang bisa menyebar dengan cepat di Twitter, Telegram, dan TikTok.

Cara Membeli Maxi Doge

Pembelian token bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit, bahkan oleh pengguna baru. Berikut langkahnya:

Gunakan Wallet Kompatibel

Best Wallet, MetaMask, atau Trust Wallet direkomendasikan.

Masuk ke Website Resmi

Klik “Connect Wallet” dan pilih jumlah token.

Aktifkan Fitur “Buy and Stake” (Opsional)

Investor dapat langsung mengunci token untuk reward 80% APR.

Pilih Metode Pembayaran

Tersedia opsi kripto dan kartu debit melalui gateway Web3PaymentSolutions.

Token Masuk Dashboard

Token bisa diklaim setelah presale berakhir dan listing dimulai.

Transaksi minimum sangat terjangkau. Banyak pengguna membeli hanya Rp10.000–Rp50.000 untuk uji coba awal, dengan potensi ROI tinggi jika viralitas terus meningkat.

Maxi Doge Terlalu Murah untuk Diabaikan – Baca Dulu Ini

Dengan harga hanya Rp4-an, Maxi Doge bisa jadi kejutan terbesar November 2025. Apalagi jika Anda paham betapa pentingnya komunitas dalam memicu kenaikan harga meme coin. Cara Beli Maxi Doge di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula akan bantu Anda ikut dengan mudah. Presale sudah hampir full, dan staking 80% APR bikin proyek ini makin panas. Klik dan pastikan Anda ikut sebelum batch tutup!

Apakah MAXI Bisa Menyusul DOGE dan PEPE? Cek Proyeksinya!

Jangan asal FOMO, pahami dulu potensi riil dari Maxi Doge sebelum ikut. Prediksi Harga Maxi Doge untuk Tahun 2025–2030 menunjukkan bagaimana strategi mining sosial dan komunitas global bisa menciptakan momentum besar. Banyak investor sudah mulai staking sejak batch awal. Harga masih di bawah Rp5, tapi potensi bisa meledak saat listing. Lihat analisis lengkapnya di sini.

Pepenode (PEPENODE): Gabungan AI, Game, dan Meme Dalam Satu Ekosistem Kripto Berbasis Komunitas

Jika Anda pernah berpikir bahwa semua meme coin sama — hanya soal hype dan FOMO — maka Pepenode (PEPENODE) hadir untuk membuktikan sebaliknya. Proyek ini bukan hanya coin dengan nama lucu, tapi juga membangun ekosistem Web3 yang menggabungkan AI generatif, mining virtual berbasis game, sistem deflasi otomatis, dan loyalitas komunitas.

Dengan pendekatan “Mine-to-Earn” bergaya game, serta dukungan tools AI untuk membuat dan mengadu meme, Pepenode mencoba membentuk kategori baru di dunia presale: meme coin berbasis produktivitas komunitas.

Harga Token dan Status Presale Hari Ini

Detail Presale Nilai USD Nilai IDR (Rp) Harga 1 PEPENODE Token $0.0011272 Rp18,57 (kurs Rp16.478,70/USD) Dana Terkumpul $1.996.753,95 Rp329,055,558,338 Target Maksimal $2.170.222,51 Rp357,475,693,174 Waktu Tersisa 2 hari 14 jam 37 menit (menuju batch berikutnya)

Dengan harga tidak sampai Rp20 per token dan fitur teknologi yang tidak biasa untuk meme coin, banyak analis menyebut PEPENODE sebagai proyek paling undervalued di presale saat ini.

Apa Itu Pepenode?

Pepenode adalah proyek gamified mining yang memungkinkan pengguna membangun server room virtual, mengelola node, dan mendapatkan reward dari interaksi komunitas. Namun yang membedakan PEPENODE dari meme coin lain adalah:

Node bisa dikombinasikan dan di-upgrade

AI Meme Generator untuk membuat konten viral

Sistem burn otomatis 5% dari setiap transaksi

Reward mingguan berupa airdrop token komunitas seperti PEPE dan Fartcoin

Konsep ini menjadikan pengguna bukan hanya holder pasif, tapi bagian aktif dari ekosistem kreator.

Fitur-Fitur Inovatif dalam Pepenode

1. Mining Bergaya Game

Pengguna membangun rig virtual dan mining node. Setiap node bisa ditingkatkan, disambungkan, dan dioptimalkan untuk menghasilkan lebih banyak token.

2. Meme Battle Arena

Arena kompetisi meme berbasis voting komunitas. Pemenang mendapatkan hadiah token dan badge eksklusif.

3. AI Meme Generator

Pengguna bisa membuat meme dari teks, gambar, hingga video pendek langsung dari platform menggunakan teknologi AI.

4. Node Store dan Sistem Upgrade

Node dapat dibeli, ditingkatkan, dan dikombinasikan seperti game idle mining klasik — tapi reward-nya nyata.

5. Auto-Burn 5% Token

Setiap transaksi dalam game atau platform akan membakar 5% token otomatis. Ini menciptakan tekanan deflasi alami.

Dengan fitur seperti ini, Pepenode lebih mirip platform Web3 builder dibanding sekadar meme coin hype semata.

Tokenomics Pepenode

Token PEPENODE memiliki total suplai 3 miliar unit, namun dengan mekanisme deflasi otomatis, jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu.

Alokasi Persentase Keterangan Presale 40% Harga termurah untuk early investor Staking & Rewards 20% Untuk loyalitas dan partisipasi komunitas Treasury & Burn Resv. 15% Dicadangkan untuk burn dan darurat Likuiditas 15% Digunakan untuk DEX & CEX listing Developer & Listing 10% Alokasi tim dan dana listing awal

Sistem deflasi otomatis akan memangkas supply dari waktu ke waktu:

5% token terbakar setiap kali terjadi upgrade item, transaksi game, atau voting meme

Tidak ada re-minting atau airdrop berlebih setelah presale

Ini memberi tekanan harga positif jangka panjang dan mendorong akumulasi oleh holder aktif.

Pepenode memiliki roadmap teknis yang ambisius. Fokus mereka bukan hanya viralitas, tetapi juga membangun infrastruktur kreator yang bisa digunakan oleh ribuan pengguna Web3.

Q4 2025 (Saat Ini)

Launch Pepenode Mining v1

Aktivasi AI Meme Editor Beta

Early staking dibuka untuk pembeli presale

Q1 2026

Peluncuran Meme Battle Arena

Launch Node Store dan sistem upgrade mining rig

Q2 2026

Ekspansi ke Ethereum Layer-2 dan multichain

Launch SDK untuk developer membangun mini-game sendiri

Q3–Q4 2026

Integrasi NFT item ke dalam arena dan mining

Program burn besar-besaran batch pertama

Listing di centralized exchange besar

DAO Voting system dan fitur governance

Visi mereka adalah menjadikan PEPENODE sebagai rumah kreator meme berbasis Web3, bukan sekadar token untuk spekulasi.

Cara Membeli Pepenode

Proses beli sangat mirip dengan HYPER dan MAXI — cepat, mudah, dan bisa dilakukan langsung dari website resmi.

Gunakan Wallet Kripto Kompatibel

Best Wallet, MetaMask, atau wallet Web3 lainnya.

Kunjungi Website Resmi Pepenode

Klik “Buy” atau “Connect Wallet.”

Tentukan Jumlah Token

Anda bisa memilih staking langsung saat pembelian.

Pilih Pembayaran

Tersedia opsi kripto dan kartu debit dengan dukungan dari Web3PaymentSolutions.

Klaim Setelah Presale

Token akan muncul di dashboard dan bisa diklaim ketika fase presale selesai.

Token minimum bisa dibeli mulai dari Rp1.000-an. Beberapa wallet bahkan hanya membeli 0,07 USD (Rp1.153) sebagai uji coba awal — membuktikan bahwa PEPENODE benar-benar inklusif dan ramah pemula.

Pepenode: Proyek AI Meme yang Tidak Biasa – Panduannya di Sini

Gabungan antara AI, gamifikasi, dan komunitas aktif membuat PEPENODE sangat berbeda dari meme coin biasa. Jika Anda penasaran bagaimana cara ikutan tanpa ribet, Cara Beli Pepenode di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula ini sangat cocok dibaca. Token bisa dibeli mulai dari Rp1.000-an, dan semua fitur bisa langsung dicoba. Jangan sampai ketinggalan proyek unik seperti ini. Cek langkah mudahnya sekarang!

Potensi Harga Pepenode Saat Listing? Ini Analisis Jangka Menengahnya

Jika Anda tipe investor yang melihat potensi fundamental, maka Prediksi Harga Pepenode untuk Tahun 2025–2030 ini bisa bantu Anda menentukan strategi. Dengan sistem deflasi 5% tiap transaksi, komunitas aktif, dan fitur AI builder, Pepenode bisa jadi token Web3 yang tumbuh bersama kreator. Harga saat ini masih ultra-rendah. Baca prediksi lengkapnya sebelum terlambat!

Saat Market Redup, Justru Kesempatan Besar Lahir — Tiga Presale Ini Bisa Jadi Game-Changer November 2025

Pasar kripto memang sedang dalam kondisi lesu. Mayoritas altcoin terkoreksi, investor institusi sedang menata ulang portofolionya, dan Fear & Greed Index menunjukkan dominasi sentimen “fear.” Namun justru dalam situasi seperti inilah sejarah sering tercipta — karena akumulasi terbaik bukan dilakukan saat euforia, tetapi saat ketidakpastian mendominasi.

Dan seperti yang kita lihat, ada tiga proyek presale yang kini berdiri di garis depan perhatian komunitas:

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

Sebuah revolusi Layer-2 untuk Bitcoin berbasis Solana Virtual Machine. Bukan hanya menjanjikan transaksi cepat dan murah, tetapi juga membuka jalan bagi DeFi BTC, staking, dan jembatan lintas chain. Dengan harga token hanya Rp217,51, total staking lebih dari 1,1 miliar token, dan dana presale hampir menembus Rp417 miliar, ini adalah presale paling matang secara infrastruktur dan roadmap.

Jika DeFi berbasis Bitcoin memang akan terjadi — kemungkinan besar Bitcoin Hyper ada di pusatnya. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

2. Maxi Doge (MAXI)

Meme coin mining berbasis komunitas yang merubah pola staking dan reward menjadi permainan sosial. Dengan harga hanya Rp4,37 per token, MAXI membawa sistem virtual mining tanpa hardware, fitur loyalitas komunitas, dan staking 80% APR yang sudah menarik lebih dari Rp632 miliar dana investor. Komunitasnya tumbuh organik dan cepat, mirip pola PEPE dan SHIBA di masa awal.

Jika Anda percaya pada kekuatan viral komunitas, MAXI bisa jadi proyek paling undervalued tahun ini. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

3. Pepenode (PEPENODE)

AI meme engine + gamified mining + platform kreator Web3. Itu kombinasi yang tidak dimiliki proyek lain. Dengan sistem burn otomatis, node mining virtual, Meme Battle Arena, dan SDK kreator, Pepenode menyasar kreator Web3 dan komunitas shitposting aktif. Harga token saat ini hanya Rp18,57, dan dengan deflasi 5% setiap transaksi, ini bisa menjadi aset langka setelah listing nanti.

Jika Anda percaya bahwa meme, AI, dan gamifikasi adalah masa depan komunitas, Pepenode layak masuk watchlist Anda. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Jangan Tunggu Listing, Masuk Sekarang Selagi Harga Masih Termurah

Ketiga proyek ini punya satu kesamaan: harga presale mereka akan naik dalam hitungan jam hingga hari. Bitcoin Hyper tinggal 15 jam sebelum batch berakhir. Maxi Doge tinggal 1 hari. Pepenode tinggal 2 hari. Setelah batch berganti, harga akan naik — dan momentum akan ikut bergeser ke investor yang lebih awal.

Untuk itu, berikut akses pembelian resmi masing-masing proyek:

Bitcoin Hyper : Kunjungi website resminya dan beli sebelum batch berakhir.

Kunjungi website resminya dan beli sebelum batch berakhir. Maxi Doge : Hubungkan wallet Anda dan aktifkan fitur “Buy and Stake” untuk reward maksimal.

Hubungkan wallet Anda dan aktifkan fitur “Buy and Stake” untuk reward maksimal. Pepenode: Gunakan fitur AI dan mining virtual sambil mengunci harga termurah saat ini.

Panduan pembelian tersedia di masing-masing dashboard. Semua pembelian aman, bisa dilakukan dengan kartu debit, dan hanya butuh waktu 2–3 menit.

Siapkan Strategi Anda Sekarang: Pilih, Beli, Staking, dan Pantau

Dengan volatilitas pasar yang masih tinggi, berdiam diri bukanlah pilihan. Justru saat semua ragu, Anda bisa mengambil langkah pertama lebih awal. Riset sudah dilakukan. Datanya nyata. Presale masih aktif.

Langkah selanjutnya di tangan Anda:

Siapkan budget kecil untuk uji coba entry

Beli token sebelum batch harga naik

Aktifkan staking untuk hasil pasif awal

Gabung komunitas agar update terus terjaga

Banyak investor baru memulai hanya dari Rp50 ribu dan berakhir dengan ratusan juta saat listing meledak. Anda tidak perlu menjadi whale untuk ikut dari awal. Anda hanya perlu masuk sebelum pintu tertutup.

Kesimpulan Akhir: Momentum Tidak Datang Dua Kali

November 2025 bisa menjadi awal dari altseason mini yang akan dikenang. Tapi hanya mereka yang bertindak saat pasar sepi yang akan merasakan hasilnya.

Bitcoin Hyper bisa menjadi tulang punggung DeFi BTC.

bisa menjadi tulang punggung DeFi BTC. Maxi Doge bisa menjadi meme coin viral selanjutnya.

bisa menjadi meme coin viral selanjutnya. Pepenode bisa memimpin era baru komunitas AI & gamifikasi.

Ketiganya hadir dengan harga ultra murah, presale yang aktif, dan komunitas yang berkembang. Anda sudah tahu faktanya. Anda sudah membaca datanya. Sekarang waktunya bertindak.

Presale masih terbuka — tapi tidak lama lagi.

Bertindak sekarang, atau lihat peluang ini berlalu dari sisi luar jendela.

