Dogecoin Mulai Tergeser: BNB dan Crypto Berbasis AI Melesat di Papan Atas

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 15, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Perpindahan arus modal dari Dogecoin (DOGE) menuju crypto berbasis teknologi AI seperti BNB menjadi sorotan utama. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola pikir investor ke arah aset digital yang memiliki utilitas nyata dan potensi jangka panjang yang lebih kuat.

Pasar crypto saat ini tengah mengalami perubahan signifikan. Popularitas yang dulunya dimonopoli oleh meme coin seperti Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB) mulai terkikis. Investor kini mengarahkan perhatian mereka ke proyek-proyek crypto dengan fondasi teknologi yang lebih solid, terutama yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI). Salah satu yang paling disorot adalah Binance Coin (BNB), bersama beberapa proyek baru yang mulai menguatkan posisinya.

Apa yang Membuat BNB Lebih Menjanjikan Dibanding Dogecoin?

Nilai Dogecoin hingga kini masih sangat bergantung pada kekuatan komunitas dan tren popularitas. Namun BNB tampil dengan fondasi fundamental yang jauh lebih kuat dan jelas.

BNB berperan sebagai token utama dalam ekosistem BNB Chain, yaitu jaringan blockchain besar yang mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi dan transaksi nyata. Ekosistem ini mendapatkan dukungan langsung dari Binance – salah satu platform exchange crypto terbesar di dunia.

Nama Koin Bnb Bnb Harga $1,210.40 Bnb ATH $1,370.98 (October 13, 2025) Bnb Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.2600% Bnb Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -7.87% Bnb Kapitalisasi Pasar $168.47B Sirkulasi Pasokan 139.18M

Bnb (BNB) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Sejak 2024, Binance mulai mengintegrasikan berbagai elemen AI ke dalam ekosistemnya. Perusahaan juga aktif menyelenggarakan event dan inisiatif strategis untuk mendorong adopsi teknologi ini. Pendekatan ini berhasil mengubah posisi BNB dari sekadar aset spekulatif menjadi crypto utility yang digunakan secara aktif.

Para analis menilai bahwa pendekatan fundamental ini menjadikan BNB sebagai aset yang lebih stabil dan layak dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang, jauh melampaui Dogecoin yang tidak memiliki utilitas di luar komunitasnya.

RNDR: Pendatang Baru yang Melejit Lewat Kombinasi AI dan Blockchain

Render Network (RNDR) menjadi salah satu crypto berbasis AI yang mencuri perhatian pasar. Proyek ini menawarkan solusi infrastruktur berbasis blockchain untuk pasar GPU terdesentralisasi. Platform ini memungkinkan kreator mengakses sumber daya GPU global yang tidak terpakai, untuk keperluan rendering grafis berkualitas tinggi maupun pemrosesan AI kompleks.

Render telah memproses lebih dari 40 juta gambar sejauh ini, menunjukkan skalabilitas dan utilitas yang nyata. Baru-baru ini, jaringan Render resmi berpindah ke blockchain Solana – langkah strategis yang berhasil meningkatkan efisiensi dan skalabilitasnya.

Dogecoin mungkin memiliki kekuatan dari sisi komunitas dan branding. Namun RNDR tampil dengan pendekatan utilitas konkret yang menjawab kebutuhan dunia nyata, khususnya industri AI yang sedang berkembang pesat. Kombinasi ini menjadikan RNDR menarik bagi investor yang mencari nilai jangka panjang dan teknologi yang dapat digunakan secara praktis.

Gelombang Baru Telah Tiba: Bitcoin Layer-2 dan Token HYPER Mulai Dilirik

Tren pengembangan crypto berbasis utilitas tidak hanya terjadi di blockchain baru. Ekosistem Bitcoin (BTC) pun mulai mendapatkan perhatian melalui proyek Layer-2 bernama Bitcoin Hyper (HYPER), yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kecepatan transaksi lambat dan biaya tinggi pada jaringan utama Bitcoin.

Whitepaper proyek ini menjelaskan bahwa Bitcoin Hyper menggunakan kombinasi teknologi Solana Virtual Machine (SVM) dan Zero-Knowledge Proofs. Teknologi ini mampu mempercepat transaksi sekaligus memangkas biaya gas, menjadikan Bitcoin lebih efisien untuk penggunaan sehari-hari.

Saat ini, Bitcoin Hyper sedang menjalankan fase presale dan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $23,684,267.04 atau sekitar Rp392.393.497.187 (berdasarkan kurs Rp16.582 per USD). Angka tersebut mencerminkan antusiasme tinggi investor terhadap proyek ini. Harga token saat ini berada di $0.013115 atau setara dengan Rp217.58 per token HYPER.

Moving at the speed of light! ⚡️



23M Raised!🔥 pic.twitter.com/5I9oDsHGag — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

Token HYPER memiliki total suplai sebesar 21 miliar unit, dan dijadwalkan untuk listing di Uniswap setelah fase presale berakhir pada kuartal keempat tahun 2025. Berdasarkan hitungan mundur terkini, hanya tersisa sekitar 11 jam sebelum harga naik ke fase berikutnya, menandakan urgensi waktu bagi investor yang tertarik.

Potensi Investasi Jangka Panjang: BNB dan HYPER Semakin Unggul Dibanding DOGE

Investor mulai beralih ke aset crypto yang menawarkan kombinasi teknologi, kecepatan, dan kegunaan nyata. Dalam hal ini, BNB dan HYPER menonjol sebagai solusi yang tidak hanya mengikuti tren tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

BNB telah membuktikan dirinya sebagai bagian dari infrastruktur utama di dunia crypto, dengan keterlibatan Binance dan integrasi AI yang progresif. Sementara itu, HYPER muncul sebagai pionir dalam pemanfaatan teknologi canggih untuk mempercepat dan memperluas kegunaan Bitcoin.

$HYPER is breaking down barriers left and right.



Bitcoin + The fastest L2 = Unstoppable 🔥⚡️ pic.twitter.com/Q4WmPaESHc — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 14, 2025

Perpaduan antara inovasi dan utilitas ini menjadikan BNB dan HYPER sebagai alternatif yang jauh lebih menarik dibanding Dogecoin, terutama bagi investor yang ingin menghindari volatilitas tinggi dari meme coin dan mencari stabilitas jangka panjang. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Cara Masuk Lebih Cepat Sebelum HYPER Naik Harga Lagi

Investor yang serius pasti ingin tahu langkah-langkah praktis untuk terlibat sejak awal. Artikel Cara Beli Bitcoin Hyper menjelaskan semua proses pembelian dengan jelas, termasuk cara pakai dompet crypto dan jaringan mana yang digunakan. Dengan waktu presale yang makin singkat dan harga hampir naik, informasi ini akan sangat membantu. Jangan tunggu sampai HYPER listing dan kehilangan potensi kenaikan 10x–50x. Akses sekarang juga panduannya di Cara Beli Bitcoin Hyper. Keputusan cepat bisa jadi keputusan paling menguntungkan di kuartal ini.

Jangan Lewatkan: Prediksi Bitcoin Hyper dan Masa Depan Altcoin AI

Pergeseran dari Dogecoin menuju proyek seperti BNB dan Bitcoin Hyper bukan sekadar tren sesaat. Ada strategi nyata dan fundamental kuat yang mendasarinya. Ingin tahu bagaimana potensi harga HYPER bisa melesat setelah presale selesai? Simak ulasan lengkap dalam artikel Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk memahami skenario terbaik jangka menengah dan panjang. Anda akan menemukan insight penting seputar level entry dan target take profit. Prediksi Harga Bitcoin Hyper layak jadi bacaan wajib sebelum harga naik!

Hati-Hati Terlambat Masuk: Scam atau Legit? Ini Jawabannya

Presale sering dikaitkan dengan risiko. Tapi bagaimana dengan HYPER? Artikel Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam membedah whitepaper, teknologi, dan transparansi tim secara detail. Anda akan tahu mengapa HYPER mendapat kepercayaan investor hingga mengumpulkan lebih dari $23 juta. Jangan sampai melewatkan insight ini hanya karena ragu atau minim informasi. Klik Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam dan pastikan keputusan investasi Anda punya dasar kuat.

Langkah Selanjutnya: Saatnya Bergerak Menuju Crypto Berbasis Utilitas

Pasar crypto bergerak menuju era baru: dari meme coin tanpa utilitas menuju proyek yang menawarkan solusi nyata. Perpindahan dana dari Dogecoin ke BNB dan RNDR memperkuat narasi bahwa investor semakin rasional dan cerdas.

BNB menunjukkan kekuatan fundamental dengan dukungan Binance dan integrasi AI dalam ekosistemnya. RNDR melangkah lebih jauh dengan memanfaatkan blockchain dan AI secara praktis dalam industri kreatif dan komputasi.

Namun yang paling menarik saat ini adalah peluang dari Bitcoin Hyper. Proyek Layer-2 ini memadukan kekuatan Bitcoin dengan teknologi Solana Virtual Machine dan Zero-Knowledge Proofs untuk menciptakan sistem transaksi cepat dan efisien.

Presale HYPER telah menarik dana lebih dari $23 juta dan mendekati batas akhir fase harga saat ini. Investor yang masuk sebelum kenaikan harga berikutnya berpotensi mendapatkan entry level yang jauh lebih menguntungkan.

Jika Anda mencari proyek jangka panjang yang bukan sekadar tren, namun dibangun di atas teknologi kuat dan adopsi nyata, maka ikuti presale Bitcoin Hyper hari ini sebelum momentum besar datang. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Ingin selalu update perkembangan terbaru seputar HYPER, BNB, Dogecoin, dan altcoin AI lainnya? Bergabunglah sekarang di grup Telegram Crypto News Indonesia. Di sana Anda bisa berdiskusi langsung dengan investor lain, bertanya soal strategi, atau sekadar update berita crypto harian. Ini komunitas terbaik bagi Anda yang ingin serius menghadapi bull run 2025. Jangan lewatkan pembahasan eksklusif seputar presale, listing token, hingga sinyal-sinyal teknikal harian.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.