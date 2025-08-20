Full Moon Web3 Dimulai di Bali: Coinfest Asia 2025 Hadirkan 300+ Tokoh Dunia, Cryptonews Indonesia Siap Meliput Langsung
Coinfest Asia kembali mengguncang industri kripto dunia. Tahun 2025 ini, festival terbesar Web3 global akan digelar dengan skala lebih besar dan pengaruh lebih dalam. Bertempat di Nuanu Creative City, Bali, Coinfest Asia 2025 akan berlangsung pada 21–22 Agustus dengan tema epik: “Full Moon.”
Simbol ini menandakan titik balik — fase penuh Web3 pasca-halving Bitcoin, integrasi blockchain-AI, dan kebangkitan ekosistem tokenisasi. Dan seperti tahun sebelumnya, CryptoNews Indonesia hadir langsung untuk meliput setiap detik momentum ini.
Tahun Lalu di Coinfest Asia 2024: Ketika Liputan Menjadi Jembatan Inovasi
Pada Coinfest Asia 2024, tim CryptoNews Indonesia menjadi bagian penting dari jurnalisme kripto yang bertanggung jawab. Kami hadir langsung di Bali, meliput jalannya acara, melakukan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh seperti Kenny Li dari Manta Network dan Amanda Cassatt dari Serotonin, serta menyajikan analisis mendalam tentang proyek-proyek terobosan yang diluncurkan di sana.
Tidak hanya berita biasa—kami menyuguhkan laporan insight kepada komunitas, mendokumentasikan bagaimana Web3 berkembang dari sekadar buzzword menjadi infrastruktur nyata di Asia Tenggara. Dari Alpha Stage hingga Builders Hut, dari diskusi ETH SEA hingga kompetisi trading, pembaca CryptoNews Indonesia mendapatkan akses paling dekat ke denyut Web3 Asia.
Kini, Coinfest Asia 2025 Membuka Babak Baru Web3
Bali kembali menjadi episentrum kolaborasi teknologi. Dengan dukungan lebih dari 30 sponsor strategis dan target 10.000+ peserta global, Coinfest Asia 2025 bukan sekadar konferensi. Ini adalah festival interaktif dua hari penuh, tempat di mana inovator, regulator, investor, developer, dan komunitas bersatu.
Tema tahun ini, “Full Moon,” dipilih karena menyimbolkan momen puncak adopsi teknologi. Joditha, Head of Events Coinfest Asia, menyatakan:
“Full Moon adalah simbol momentum. Saatnya berbagai ide dan inovasi muncul ke permukaan dan diperlihatkan secara nyata.”
Lineup Tokoh Global: 300+ Pemimpin Dunia Kripto dan Teknologi
Inilah deretan pembicara yang siap tampil:
- Ben Zhou, CEO Bybit
- Justin Sun, Founder Tron
- Rachel Conlan, CMO Binance
- Stephen Lutz, CEO BitMEX
- Amanda Cassatt, CEO Serotonin
- Alex Svanevik, CEO Nansen
- Yat Siu, Chairman Animoca Brands
- Kevin Kwong, CBO 9GAG & Memeland
- Tessa Wijaya, Co-Founder Xendit
- William Sutanto, CEO Indodax
- Mudit Gupta, CISO Polygon Labs
- Mega Septiandara, dYdX Foundation
- Dan puluhan tokoh kripto lainnya…
Mereka akan berbagi wawasan tentang tokenisasi aset (RWA), AI on-chain, DePIN, regulasi Asia Tenggara, hingga masa depan Web3 untuk Indonesia dan global.
Nuanu Creative City: Arena Eksplorasi Web3 Paling Interaktif di Asia
Berbeda dari event konvensional, Coinfest Asia 2025 mengubah venue menjadi festival terbuka penuh eksplorasi:
- Main Stage & Breakout Sessions: Wawasan strategis dari para pemimpin Web3 global
- Live Podcast & Diskusi Interaktif: Audiens ikut ambil bagian
- Web3 Gaming Zone & Cosplay Competition: Eksplorasi NFT & hiburan digital
- Trading Arena & IRL Airdrop: Kompetisi dan hadiah di tempat
- Tokenize Indonesia Showcase: Solusi tokenisasi senilai USD 88 miliar (Rp1,4 kuadriliun)
- Blockchain x AI Zone: Kolaborasi AI generatif dan jaringan blockchain
- TEDx Tabanan: Panggung ide-ide besar lintas sektor
- Cultural Networking & Community Parade: Momen memperkuat relasi antar ekosistem
Kehadiran CryptoNews Indonesia 2025: Kami Liput, Anda Dapatkan Insight-nya
Sebagai bagian dari komitmen kami, CryptoNews Indonesia kembali hadir langsung di Coinfest Asia 2025. Tim kami akan:
- Mewawancarai narasumber utama dan bintang panggung Web3
- Meliput peluncuran fitur, token, dan teknologi mutakhir
- Memberikan laporan harian dari Nuanu Creative City
- Menyajikan konten eksklusif untuk pembaca Indonesia
Bagi Anda yang tidak bisa hadir langsung di Bali, kami akan menjadi mata dan telinga Anda di lapangan. Kami pastikan, setiap ide, tren, dan peluang yang muncul di acara ini bisa Anda akses — dari mana pun Anda berada.
Diskon Tiket Eksklusif: Gunakan Kode Ini Sekarang!
Event : Coinfest Asia 2025
Lokasi : Nuanu Creative City, Tabanan, Bali
Waktu : 21–22 Agustus 2025
Kode diskon : M20CRYPTONEWS