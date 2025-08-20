Full Moon Web3 Dimulai di Bali: Coinfest Asia 2025 Hadirkan 300+ Tokoh Dunia, Cryptonews Indonesia Siap Meliput Langsung

Coinfest Asia kembali mengguncang industri kripto dunia. Tahun 2025 ini, festival terbesar Web3 global akan digelar dengan skala lebih besar dan pengaruh lebih dalam. Bertempat di Nuanu Creative City, Bali, Coinfest Asia 2025 akan berlangsung pada 21–22 Agustus dengan tema epik: “Full Moon.”

Simbol ini menandakan titik balik — fase penuh Web3 pasca-halving Bitcoin, integrasi blockchain-AI, dan kebangkitan ekosistem tokenisasi. Dan seperti tahun sebelumnya, CryptoNews Indonesia hadir langsung untuk meliput setiap detik momentum ini.

Tahun Lalu di Coinfest Asia 2024: Ketika Liputan Menjadi Jembatan Inovasi

Pada Coinfest Asia 2024, tim CryptoNews Indonesia menjadi bagian penting dari jurnalisme kripto yang bertanggung jawab. Kami hadir langsung di Bali, meliput jalannya acara, melakukan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh seperti Kenny Li dari Manta Network dan Amanda Cassatt dari Serotonin, serta menyajikan analisis mendalam tentang proyek-proyek terobosan yang diluncurkan di sana.

Tidak hanya berita biasa—kami menyuguhkan laporan insight kepada komunitas, mendokumentasikan bagaimana Web3 berkembang dari sekadar buzzword menjadi infrastruktur nyata di Asia Tenggara. Dari Alpha Stage hingga Builders Hut, dari diskusi ETH SEA hingga kompetisi trading, pembaca CryptoNews Indonesia mendapatkan akses paling dekat ke denyut Web3 Asia.

Kini, Coinfest Asia 2025 Membuka Babak Baru Web3

Bali kembali menjadi episentrum kolaborasi teknologi. Dengan dukungan lebih dari 30 sponsor strategis dan target 10.000+ peserta global, Coinfest Asia 2025 bukan sekadar konferensi. Ini adalah festival interaktif dua hari penuh, tempat di mana inovator, regulator, investor, developer, dan komunitas bersatu.

Tema tahun ini, “Full Moon,” dipilih karena menyimbolkan momen puncak adopsi teknologi. Joditha, Head of Events Coinfest Asia, menyatakan:

“Full Moon adalah simbol momentum. Saatnya berbagai ide dan inovasi muncul ke permukaan dan diperlihatkan secara nyata.”

Lineup Tokoh Global: 300+ Pemimpin Dunia Kripto dan Teknologi

Inilah deretan pembicara yang siap tampil:

Ben Zhou , CEO Bybit

, CEO Bybit Justin Sun , Founder Tron

, Founder Tron Rachel Conlan , CMO Binance

, CMO Binance Stephen Lutz , CEO BitMEX

, CEO BitMEX Amanda Cassatt , CEO Serotonin

, CEO Serotonin Alex Svanevik , CEO Nansen

, CEO Nansen Yat Siu , Chairman Animoca Brands

, Chairman Animoca Brands Kevin Kwong , CBO 9GAG & Memeland

, CBO 9GAG & Memeland Tessa Wijaya , Co-Founder Xendit

, Co-Founder Xendit William Sutanto , CEO Indodax

, CEO Indodax Mudit Gupta , CISO Polygon Labs

, CISO Polygon Labs Mega Septiandara , dYdX Foundation

, dYdX Foundation Dan puluhan tokoh kripto lainnya…

Mereka akan berbagi wawasan tentang tokenisasi aset (RWA), AI on-chain, DePIN, regulasi Asia Tenggara, hingga masa depan Web3 untuk Indonesia dan global.

Nuanu Creative City: Arena Eksplorasi Web3 Paling Interaktif di Asia

Berbeda dari event konvensional, Coinfest Asia 2025 mengubah venue menjadi festival terbuka penuh eksplorasi:

Main Stage & Breakout Sessions : Wawasan strategis dari para pemimpin Web3 global

: Wawasan strategis dari para pemimpin Web3 global Live Podcast & Diskusi Interaktif : Audiens ikut ambil bagian

: Audiens ikut ambil bagian Web3 Gaming Zone & Cosplay Competition : Eksplorasi NFT & hiburan digital

: Eksplorasi NFT & hiburan digital Trading Arena & IRL Airdrop : Kompetisi dan hadiah di tempat

: Kompetisi dan hadiah di tempat Tokenize Indonesia Showcase : Solusi tokenisasi senilai USD 88 miliar (Rp1,4 kuadriliun)

: Solusi tokenisasi senilai Blockchain x AI Zone : Kolaborasi AI generatif dan jaringan blockchain

: Kolaborasi AI generatif dan jaringan blockchain TEDx Tabanan : Panggung ide-ide besar lintas sektor

: Panggung ide-ide besar lintas sektor Cultural Networking & Community Parade: Momen memperkuat relasi antar ekosistem

Kehadiran CryptoNews Indonesia 2025: Kami Liput, Anda Dapatkan Insight-nya

Sebagai bagian dari komitmen kami, CryptoNews Indonesia kembali hadir langsung di Coinfest Asia 2025. Tim kami akan:

Mewawancarai narasumber utama dan bintang panggung Web3

Meliput peluncuran fitur, token, dan teknologi mutakhir

Memberikan laporan harian dari Nuanu Creative City

Menyajikan konten eksklusif untuk pembaca Indonesia

Bagi Anda yang tidak bisa hadir langsung di Bali, kami akan menjadi mata dan telinga Anda di lapangan. Kami pastikan, setiap ide, tren, dan peluang yang muncul di acara ini bisa Anda akses — dari mana pun Anda berada.

Diskon Tiket Eksklusif: Gunakan Kode Ini Sekarang!

Event : Coinfest Asia 2025

Lokasi : Nuanu Creative City, Tabanan, Bali

Waktu : 21–22 Agustus 2025

Kode diskon : M20CRYPTONEWS

Dapatkan Tiket Sekarang