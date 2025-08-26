Tim Cryptonews Indonesia Hadir di Coinfest Asia 2025: Jadi Saksi Langsung Festival Kripto Terbesar Dunia di Bali

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 26, 2025

Dari Panggung Utama hingga Pantai Bali – Kami Liput Langsung 10.000 Penggiat Web3 dari 90 Negara

Coinfest Asia 2025 resmi digelar di Nuanu Creative City dan langsung mencetak sejarah sebagai festival kripto terbesar di dunia. Dengan menghadirkan lebih dari 10.000 peserta dari 90 negara, acara ini menjadi panggung bagi inovasi global sekaligus kebanggaan lokal.

Tim Cryptonews Indonesia hadir langsung di lokasi untuk meliput, berinteraksi, dan menyampaikan suara komunitas Indonesia kepada dunia. Kami menyusuri seluruh area festival, dari panggung utama hingga pojok komunitas, menyaksikan langsung bagaimana kripto, budaya, dan teknologi berpadu dalam satu pengalaman imersif khas Bali.

Vivit Rock, tim Cryptonews Indonesia yang turut hadir meliput Coinfest Asia 2025

Suasana Hari Pertama: Penuh Energi, Optimisme, dan Peran Besar Asia

Dari sesi pembuka, jelas terlihat bahwa Asia Tenggara kini mengambil peran utama dalam adopsi Web3. Tokoh-tokoh dunia seperti Rachel Conlan (Binance), Amanda Cassatt (Serotonin), Stephan Lutz (BitMEX), dan Kevin Kwong (Memeland) membahas arah pasar dan tantangan adopsi institusional.

Tak ketinggalan, peluncuran Tokenize Indonesia menarik perhatian kami. Proyek ini menyatukan BRI Ventures, Pegadaian, dan PosDigi dengan Ripple, Stellar, dan IOTA dalam eksperimen nyata adopsi Real World Assets berbasis blockchain. Sebuah kolaborasi lokal-global yang mempertegas peran strategis Indonesia.

Suara Langsung dari Lapangan: “Bali Tempat Terbaik untuk Web3”

Selama peliputan, tim kami juga mewawancarai beberapa peserta, termasuk dari sektor gaming Web3. Salah satu partisipan, ANIMOCA BRANDS, menyampaikan antusiasmenya:

“Coinfest is really good. Bali itu tempat yang sangat tepat untuk dunia Web3. Di sini, crypto jadi bagian besar dari budaya digital Indonesia. Kami senang bisa hadir, ikut tampil, dan menunjukkan proyek kami,” ujarnya saat ditemui di area pameran.

Ia juga menyoroti kemudahan Web3 untuk menciptakan solusi keuangan inklusif:

“Web3 itu mudah untuk buat wallet, mudah kirim dan terima nilai. Semua mulai dari sana. Game seperti Anichess pun bisa jadi pintu masuk ke Web3.”

Salah satu partisipan, ANIMOCA BRANDS, menyampaikan antusiasmenya

Komentar-komentar ini kami terima langsung di tengah keramaian Coinfest – sebuah bukti kuat bahwa dampak nyata Web3 dirasakan langsung di tanah Indonesia.

Networking Tanpa Batas: Suasana Bali Picu Kolaborasi Nyata

Berbeda dari konferensi konvensional, Coinfest Asia memadukan semangat bisnis dan relaksasi. Tim kami ikut merasakan sendiri open bar dari Sui, sunset party oleh Polkadot dan Mandala, serta sesi karaoke dan pesta pantai dari Pintu.

“Coinfest Asia bukan hanya tempat bertemu, tapi tempat lahirnya ide-ide baru. Perpaduan budaya, alam, dan teknologi di Bali benar-benar mendorong kolaborasi,” ungkap seorang anggota tim SUI Foundation yang kami wawancarai.

Open bar dari SUI Foundation

Kami percaya bahwa format seperti inilah yang akan mempercepat adopsi Web3 – berbasis koneksi, tidak hanya protokol.

Imersi Penuh: Dari IRL Airdrop Hingga Parade Budaya Bali

Coinfest Asia 2025 menghapus batas antara konferensi dan festival. Di luar panggung utama, kami menjelajahi area penuh brand takeover dari Binance, Polkadot, Sui, Coinstore, dan lainnya. Coinstore hadir dengan instalasi “Mini Zoo” yang menarik perhatian ribuan pengunjung.

Kami juga menyaksikan langsung IRL airdrop, di mana peserta menerima token sebagai bagian dari aktivitas nyata di lokasi. Sebuah konsep revolusioner yang menyatukan dunia digital dan fisik secara mulus.

Malam ditutup dengan parade Ogoh-Ogoh dan pertunjukan tari Kecak, membawa semangat Bali ke tengah komunitas Web3 global. Panggung Arena Stage dimeriahkan oleh pertunjukan Live Degen dan diskusi bertema meme yang membuktikan: Web3 adalah budaya, bukan hanya teknologi.

Malam ditutup dengan parade Ogoh-Ogoh dan pertunjukan tari Kecak

Tonton juga Liputan Lengkapnya di Channel Cryptonews Indonesia

Cryptonews Indonesia Siap Terus Suarakan Inovasi Kripto Tanah Air

Kehadiran langsung kami di Coinfest Asia 2025 bukan sekadar peliputan. Ini adalah komitmen untuk menyampaikan setiap langkah, ide, dan peluang kepada komunitas lokal — dan sekarang saatnya Anda mengambil langkah. Temukan altcoin berpotensi tinggi seperti Bitcoin Hyper, SNORTER, dan TOKEN6900 dalam daftar cryptocurrency terbaik untuk dibeli tahun ini, sebelum momentum besar berikutnya datang.