Prediksi DeepSeek AI dari Tiongkok: Harga XRP, Shiba Inu, dan Dogecoin Bisa Tembus Rekor Baru Akhir 2025

DeepSeek, asisten AI terdepan dari Tiongkok yang kini menjadi pesaing kuat ChatGPT dari OpenAI, memprediksi bahwa XRP, Shiba Inu, dan Dogecoin berpotensi mencetak rekor tertinggi baru sebelum akhir tahun 2025.

Dalam sejarahnya, bulan ini sering disebut sebagai “Uptober” di kalangan komunitas crypto. Bulan ini dikenal sebagai periode yang sangat menguntungkan bagi aset digital dan sering kali menandai dimulainya reli harga jangka panjang.

Regulator di Amerika Serikat saat ini bergerak semakin dekat dalam merilis kerangka kerja komprehensif untuk memperkuat aktivitas crypto domestik. Kondisi ini berpotensi mewujudkan prediksi berbasis data dari DeepSeek menjadi kenyataan.

XRP ($XRP): DeepSeek AI Perkirakan Bisa Mencapai Rp165.860 Akhir Tahun

DeepSeek memproyeksikan bahwa harga XRP ($XRP) milik Ripple dapat melonjak hingga $10 (setara Rp165.860), yang berarti hampir empat kali lipat dari harga saat ini di $2,82 (sekitar Rp46.808).

Kini memasuki tahun ke-13, token pembayaran lintas batas ini terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Setelah Ripple memenangkan gugatan melawan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dalam persidangan yang berlangsung selama lima tahun, kepercayaan investor melonjak drastis. Hal ini membawa XRP menyentuh Rp60.539 ($3,65) pada 18 Juli, rekor tertinggi pertama sejak 2017.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.45 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -13.5400% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -18.55% Xrp Kapitalisasi Pasar $244.59B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Menurut DeepSeek, jika XRP berhasil menembus level tertinggi Juli tersebut secara meyakinkan, maka token ini memiliki peluang realistis untuk menembus Rp165.860 ($10) pada Januari, asalkan kondisi makroekonomi dan regulasi tetap mendukung.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP telah meningkat 437%, menjadikannya aset crypto non-stablecoin dengan performa terbaik di antara jajaran kripto besar. Sebagai perbandingan, Bitcoin hanya naik 100%, sedangkan Ethereum tumbuh 82% pada periode yang sama.

Data teknikal menunjukkan adanya tiga pola bullish flag sepanjang 2025. Dua di antaranya muncul pada musim panas, yang menjadi sinyal kuat bahwa potensi breakout semakin besar menjelang akhir tahun.

Para analis pasar kini memprediksi bahwa pola musiman bullish di bulan Oktober, ditambah dengan potensi persetujuan ETF dan keluarnya kerangka hukum crypto yang lebih jelas di AS, dapat menjadi katalis kuat bagi kenaikan harga XRP.

Shiba Inu ($SHIB): DeepSeek Lihat Potensi Kenaikan 8 Kali Lipat

Diluncurkan pada 2020, Shiba Inu ($SHIB) kini menjadi rival terdekat Dogecoin dan telah menguasai kapitalisasi pasar sebesar $7 miliar (sekitar Rp1.161 triliun).

Saat ini SHIB diperdagangkan di harga $0,00001203 atau sekitar Rp0,1997, tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam 24 jam terakhir. Pergerakan ini mencerminkan kondisi stagnan di pasar crypto secara umum.

Nama Koin Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu Harga $0.000010 Shiba Inu ATH $0.000088 (October 28, 2021) Shiba Inu Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -13.1000% Shiba Inu Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -16.58% Shiba Inu Kapitalisasi Pasar $6.16B Sirkulasi Pasokan 589.26T

Shiba Inu (SHIB) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dari sisi teknikal, SHIB belum berhasil keluar dari pola falling wedge maupun bullish flag sepanjang tahun ini. Jika harga berhasil menembus level psikologis $0,000025 (Rp0,415) pada November, maka prediksi DeepSeek terhadap kisaran harga akhir tahun $0,00005 hingga $0,0001 (Rp0,829 – Rp1,659) dapat tercapai. Ini berarti potensi kenaikan lebih dari 8 kali lipat dari harga sekarang.

Meskipun berasal dari tren meme coin, Shiba Inu kini memiliki fungsi nyata melalui jaringan Layer-2 bernama Shibarium. Teknologi ini mendukung transaksi cepat, biaya rendah, aplikasi terdesentralisasi, dan peningkatan privasi. Inovasi ini menjadi keunggulan SHIB dibandingkan proyek meme lain yang masih murni bersifat spekulatif.

Dogecoin ($DOGE): DeepSeek AI Prediksi DOGE Bisa Lampaui Target $1 Tradisional

Dogecoin ($DOGE) awalnya muncul sebagai proyek parodi pada tahun 2013. Kini, DOGE telah berkembang menjadi salah satu dari sepuluh cryptocurrency teratas dengan kapitalisasi pasar sebesar $38 miliar atau sekitar Rp6.299 triliun, dalam sektor meme coin yang bernilai $80 miliar.

Keberhasilan DOGE selama ini sangat bergantung pada komunitas yang solid dan meningkatnya adopsi dalam pembayaran nyata. Meskipun pergerakan harganya sering mengikuti tren Bitcoin, likuiditas tinggi dan dukungan kuat dari investor ritel membuat DOGE mampu bertahan dari berbagai koreksi pasar.

DOGE kini berada di kisaran harga $0,25 atau sekitar Rp4.146. Dalam satu tahun terakhir, nilainya telah meningkat lebih dari dua kali lipat, mengalahkan performa Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu, dan bahkan Pepe.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.19 Dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -22.3800% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -23.13% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $28.80B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Dogecoin (DOGE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Indikator RSI DOGE berada di angka 50 dan menunjukkan tren naik, menandakan akumulasi investor yang terus meningkat. Dalam 24 jam terakhir, harga DOGE naik 1,1%, mengungguli Bitcoin, Ethereum, dan Solana yang semuanya mengalami penurunan sebesar 1%.

Grafik teknikal DOGE juga memperlihatkan sejumlah pola bullish selama tahun 2025. Hal ini menjadi sinyal kemungkinan breakout besar dalam waktu dekat.

DeepSeek memperkirakan bahwa harga DOGE dapat mengakhiri tahun ini dalam kisaran $1,50 hingga $3 (Rp24.879 – Rp49.758). Meski target atas ini tergolong ambisius, perlu dicatat bahwa DOGE sempat mencapai $0,7316 (Rp12.136) pada puncak bull run tahun 2021. Dalam kondisi pasar normal, DOGE berpeluang naik ke $0,50 (Rp8.293), dengan $1,50 menjadi target realistis dalam skenario pasar bullish.

Tingkat adopsi DOGE juga terus tumbuh. Tesla masih menerima DOGE untuk pembelian merchandise, sementara PayPal dan Revolut kini mendukung transaksi Dogecoin di dalam ekosistem pembayaran mereka.

Maxi Doge ($MAXI): Koin Meme Berisiko Tinggi yang Melejit Berkat Komunitas

Meski DeepSeek AI lebih fokus pada token besar yang sudah mapan, proyek baru bernama Maxi Doge ($MAXI) mulai mencuri perhatian di kalangan pecinta meme coin. Saat ini, MAXI telah mengumpulkan lebih dari $2,8 juta (sekitar Rp46,441 miliar) dari penjualan awal token.

Is it a bird …



Is it a plane …



nah bro its ya dawg pic.twitter.com/uGGcYLosNB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 9, 2025

Diposisikan sebagai versi Dogecoin yang lebih liar dan lebih spekulatif, Maxi Doge tampil dengan identitas penuh gaya degen, menggabungkan semangat komunitas fitness dan kekuatan viral dari meme internet. Setelah bertahun-tahun berada di bayang-bayang Dogecoin, MAXI kini membangun citra unik dengan pendekatan yang penuh energi dan ekspresif.

MAXI dibangun menggunakan standar ERC-20 milik Ethereum dan mendorong partisipasi aktif komunitas melalui grup Telegram dan Discord, kompetisi trading, serta kolaborasi strategis yang akan datang.

Dari total pasokan 150,24 miliar token, sebanyak 25 persen dialokasikan untuk “Maxi Fund.” Dana ini akan digunakan untuk kegiatan pemasaran, kerja sama strategis, dan pertumbuhan komunitas.

Fitur staking telah aktif sejak fase presale, dengan potensi imbal hasil hingga 119% APY. Namun, tingkat pengembalian ini akan menurun seiring bertambahnya jumlah partisipan staking.

Harga token dalam presale saat ini adalah $0,0002615 atau sekitar Rp4,34. Harga ini akan meningkat secara bertahap seiring tercapainya target pendanaan.

Investor dapat berpartisipasi menggunakan dompet MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti perkembangan terbaru melalui halaman resmi X dan Telegram milik Maxi Doge.

Kunjungi situs resmi Maxi Doge di sini.

