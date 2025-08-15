Prediksi DeepSeek AI dari China untuk Harga XRP, Pepe, dan Shiba Inu Menjelang Akhir 2025

Teknologi AI canggih asal China bernama DeepSeek memprediksi bahwa XRP, Pepe, dan Shiba Inu berpotensi memberikan keuntungan signifikan dalam beberapa bulan ke depan, membuka peluang bagi para HODLers untuk menikmati akhir tahun yang manis.

Sinyal pasar saat ini cenderung mendukung pandangan tersebut. Harga Bitcoin hari ini mencetak rekor all-time high (ATH) baru di $124.128 atau sekitar Rp2,02 miliar (kurs Rp16.291/USD), hanya berselang satu bulan dari rekor sebelumnya di $122.838. Kenaikan ini menandakan momentum bullish sedang terbentuk.

Dari sisi kebijakan, Presiden Trump bulan lalu menyetujui GENIUS Act, kerangka hukum federal pertama yang mewajibkan stablecoin memiliki cadangan penuh sebagai penjamin. Tidak lama setelah itu, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) meluncurkan Project Crypto, sebuah rencana modernisasi besar untuk regulasi sekuritas, yang bertujuan menghapus ambiguitas lama dalam pengawasan aset digital.

Rangkaian langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah AS untuk menepati janjinya menjadikan Amerika sebagai pusat inovasi blockchain global.

Dengan optimisme yang meningkat, sejumlah analis menilai gelombang besar berikutnya di sektor meme coin dan altcoin berpotensi melampaui euforia tahun 2021, dengan XRP, Pepe, dan Shiba Inu sebagai pemimpin jika prediksi DeepSeek terbukti tepat.

XRP (Ripple): Prediksi DeepSeek AI Naik 3×, Berpotensi Sentuh $10 pada Desember

Model AI DeepSeek memperkirakan harga XRP ($XRP) bisa menembus $10 atau sekitar Rp162.910 pada akhir 2025, naik lebih dari tiga kali lipat dari harga saat ini di $3,12 atau sekitar Rp50.810.

Performa XRP belakangan ini memang cukup kuat. Pada 18 Juli, harga sempat menyentuh $3,65 (Rp59.394), memecahkan rekor 2018 di $3,40 (Rp55.389), sebelum terkoreksi sekitar 14%. Meski begitu, XRP masih membukukan kenaikan 9% dalam sebulan terakhir, melampaui Bitcoin yang stagnan setelah turun 4,2% dari ATH dalam beberapa jam terakhir.

Pengakuan global terhadap teknologi pembayaran Ripple terus berkembang. Pada 2024, UN Capital Development Fund menempatkan XRP sebagai salah satu kandidat utama untuk transaksi internasional yang efisien. Ripple juga berhasil mengakhiri sengketa hukum bertahun-tahun dengan SEC setelah regulator mencabut kasusnya, memperkuat keputusan pengadilan 2023 yang menyatakan penjualan XRP kepada investor ritel bukan merupakan sekuritas.

Jika XRP berhasil kembali ke level ATH dan menembus lebih tinggi, DeepSeek menilai target $5 (Rp81.455) dapat dicapai dengan mudah, dan potensi menuju $10 (Rp162.910) sangat mungkin dalam pasar bullish yang berkelanjutan.

Indikator teknikal juga mendukung, dengan RSI yang terus naik dari 56, menandakan peningkatan tekanan beli. Dalam setahun terakhir, XRP melonjak 452%, jauh mengungguli kenaikan Bitcoin sebesar 95% dan Ethereum sebesar 76%.

Pepe ($PEPE): Meme Coin Tangguh Berpotensi Naik 6× Sebelum Akhir Tahun

Diluncurkan pada April 2023, Pepe ($PEPE) dengan cepat menempatkan dirinya di jajaran tiga besar cryptocurrency bertema meme, kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $4,8 miliar atau sekitar Rp78,19 triliun. Pepe memimpin di antara semua meme coin non-anjing, menjadikannya pesaing kuat di sektor ini.

Meski persaingan di pasar meme coin semakin ketat, komunitas aktif dan likuiditas tinggi membuat Pepe tetap kompetitif. Elon Musk sempat memberi isyarat bahwa dirinya memiliki Pepe bersama Dogecoin, bahkan beberapa kali menggoda penggemar dengan unggahan tersirat di X, termasuk mengganti foto profil menjadi avatar Pepe untuk waktu singkat.

Saat ini, Pepe diperdagangkan di $0.00001133 atau sekitar Rp0,0001844, mencatat kenaikan 5% dalam tujuh hari terakhir dan berhasil mengungguli Bitcoin. Penurunan 6% dalam 24 jam terakhir sejalan dengan koreksi pada pemimpin meme coin lainnya, di mana DOGE turun 5% dan total kapitalisasi pasar sub-sektor ini menyusut 4% menjadi $77,3 miliar atau sekitar Rp1,26 kuadriliun.

DeepSeek memprediksi target harga Pepe di akhir tahun bisa mencapai $0.00005 atau sekitar Rp0,000813, hampir lima kali lipat dari harga saat ini, jauh di atas rekor sebelumnya di $0.00002803 (Rp0,000456) yang tercapai pada akhir tahun lalu. Pola descending wedge pada grafiknya antara November dan Maret, yang umumnya menjadi sinyal bullish, memberi indikasi potensi breakout.

Jika kondisi pasar tetap mendukung, Pepe berpotensi melampaui target baseline DeepSeek bahkan sebelum memasuki tahun 2025.

Shiba Inu (SHIB): Meme Coin Populer di Ekosistem Ethereum Bisa Naik 76× Saat Bull Run, Menurut DeepSeek AI

Diluncurkan pada Agustus 2020, Shiba Inu (SHIB) telah mengokohkan posisinya sebagai pesaing terbesar Dogecoin dengan kapitalisasi pasar sekitar $7,7 miliar atau setara Rp125,44 triliun.

Harga SHIB saat ini berada di kisaran $0.00001312 atau sekitar Rp0,0002139, dan mulai keluar dari dua pola bullish penting, yaitu bullish falling wedge dan flag pattern yang terbentuk awal tahun ini.

Jika berhasil menembus level resistance di sekitar $0.000025 (Rp0,000407), DeepSeek memperkirakan pergerakan harga menuju rentang $0.0003–$0.001 atau sekitar Rp0,004887–Rp0,016291, yang merepresentasikan potensi kenaikan 23× hingga 76×.

RSI yang meningkat dari 42 menunjukkan minat beli yang semakin besar. Aktivitas burn token juga memperkuat kelangkaan pasokan: dalam satu minggu bulan lalu, lebih dari 1,3 miliar SHIB dimusnahkan, mendorong burn rate melonjak lebih dari 2.000%.

Selain identitasnya sebagai meme coin, Shiba Inu kini memiliki jaringan Layer-2 Shibarium yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, memangkas biaya transaksi, dan mendukung aplikasi terdesentralisasi. Fitur privasi yang ditambahkan juga diharapkan meningkatkan utilitas SHIB dan membedakannya di antara pesaing meme coin lainnya.

Presale Maxi Doge Hampir Tembus $1 Juta, Antusiasme Tumbuh untuk Potensi 100×

Bagi investor yang mencari peluang di sektor meme coin dengan risiko tinggi namun potensi imbal hasil besar, presale sering kali menawarkan upside lebih besar dibandingkan koin dengan kapitalisasi miliaran dolar yang sedang dianalisis DeepSeek AI. Maxi Doge (MAXI), pendatang baru yang terinspirasi Dogecoin, sudah mengumpulkan lebih dari $904.000 atau sekitar Rp14,72 miliar hanya dalam hitungan hari setelah peluncuran.

Berbasis pada standar ERC-20 Ethereum, MAXI mengedepankan pembangunan komunitas melalui kanal sosial yang aktif, kompetisi trading, dan kemitraan promosi. Sekitar seperempat dari total suplai token sebesar 150,24 miliar akan dialokasikan ke “Maxi Fund” untuk mendukung aktivitas marketing dan kolaborasi.

Program staking saat ini menawarkan hingga 318% APY, meski tingkat imbal hasil akan menurun seiring bertambahnya peserta. Dengan harga presale saat ini di $0.000252 atau sekitar Rp0,004102, token ini dijadwalkan mengalami kenaikan harga dalam waktu kurang dari 48 jam saat memasuki tahap berikutnya, memberikan keuntungan awal bagi pembeli sebelum listing.

Investor yang berminat dapat membeli melalui situs resmi Maxi Doge menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti Maxi Doge di X dan Telegram untuk mendapatkan pembaruan terkini.

Catatan Akhir

Prediksi DeepSeek AI memberikan optimisme tinggi terhadap lonjakan XRP, Pepe, dan Shiba Inu menjelang akhir 2025. Semua indikator menunjukkan potensi kenaikan signifikan jika kondisi pasar tetap bullish. Data teknikal dan fundamental masing-masing koin mendukung skenario tersebut. Momentum seperti ini jarang muncul dua kali.

XRP diperkirakan bisa menembus $10, Pepe berpotensi 6× lipat, dan Shiba Inu bahkan berpotensi 76× lipat saat bull run. Faktor eksternal seperti regulasi positif di AS dan adopsi global memberi dukungan besar. Komunitas ketiga token ini juga semakin solid. Ini menjadi sinyal kuat bagi investor altcoin dan meme coin.

Meski begitu, proyek baru seperti Maxi Doge justru memberi peluang ROI lebih besar. Dengan kapitalisasi yang masih kecil, potensi kenaikannya jauh lebih tinggi dibanding koin berkapitalisasi besar. Presale ini sudah mengumpulkan hampir $1 juta hanya dalam hitungan hari. Staking dengan APY tinggi membuatnya semakin menarik.

Harga presale Maxi Doge akan naik dalam waktu kurang dari 48 jam. Investor awal punya peluang mendapat harga terbaik sebelum listing. Strategi masuk cepat di tahap awal sering kali memberi keuntungan berlipat saat listing. Ketersediaan supply juga terbatas.

Bagi yang serius mencari profit di akhir tahun, menggabungkan investasi di koin mapan seperti XRP, Pepe, dan SHIB dengan proyek baru seperti Maxi Doge bisa menjadi langkah strategis. Potensi 100X Maxi Doge menjadi daya tarik besar.

Investor yang berminat dapat membeli melalui situs resmi Maxi Doge menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

