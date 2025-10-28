Prediksi Harga Solana, XRP, dan BNB Akhir Oktober 2025 Versi DeepSeek AI

DeepSeek AI merupakan chatbot yang baru-baru ini dinobatkan sebagai alat trading crypto paling populer di dunia. AI ini membuat gebrakan dengan membuat prediksi harga besar untuk Solana, XRP, dan BNB. Bot ini sebelumnya berhasil mengubah $10.000 menjadi $22.500 hanya dalam sembilan hari.

Solana (SOL) – DeepSeek Memprediksi ATH Baru

Solana ($SOL) terus memperkuat posisinya sebagai platform smart contract kelas atas. Saat ini, kapitalisasi pasarnya telah mencapai $117.19B, dengan total nilai terkunci (TVL) di ekosistem DeFi Solana menembus $11,7 miliar atau setara Rp194,9 triliun.

Spekulasi semakin berkembang bahwa spot ETF Solana di AS akan segera mendapat persetujuan, yang bisa memicu arus masuk modal institusional seperti yang terjadi setelah ETF Bitcoin dan Ethereum diluncurkan.

Kecepatan transaksi luar biasa, biaya sangat rendah, serta keterlibatan Solana dalam tokenisasi stablecoin dan aset dunia nyata menjadikannya blockchain yang paling siap untuk adopsi skala besar.

Setelah sempat menyentuh puncak $250 atau sekitar Rp4.165.000 pada Januari lalu dan terkoreksi ke $100 pada April, harga SOL kini berada di kisaran $202. RSI-nya menunjukkan angka 52 dan terus naik, mencerminkan awal dari potensi reli besar berikutnya setelah tumbuh 2% dalam 24 jam terakhir.

DeepSeek AI memperkirakan bahwa SOL bisa menembus level $1.200 atau sekitar Rp19.992.000 sebelum akhir bulan. Prediksi harga Solana berpeluang naik lebih dari empat kali lipat dari rekor sebelumnya di $293,31. Dengan sisa waktu hanya empat hari hingga akhir bulan, target ini terkesan ambisius, namun mungkin saja DeepSeek tahu sesuatu yang belum kita lihat.

XRP ($XRP) – DeepSeek Lihat Potensi Kenaikan Hingga $10

Model prediktif milik DeepSeek AI menunjukkan bahwa Ripple’s XRP ($XRP) berpotensi mengalami lonjakan signifikan. Estimasi kenaikan berada di rentang antara $5 hingga $12 atau sebelum akhir tahun, yang berarti lebih dari empat kali lipat dari harga saat ini di $2.69 atau sekitar Rp44.785.

Kemenangan besar Ripple melawan SEC awal tahun ini menjadi pemicu utama meningkatnya kepercayaan investor. Gugatan hukum yang berlangsung selama beberapa tahun akhirnya selesai, membawa XRP kembali ke harga tertinggi tujuh tahun di $3.65 atau sekitar Rp60.289 pada bulan Juli lalu.

Selama 12 bulan terakhir, kinerja XRP mencatatkan lonjakan 415%, mengungguli performa Bitcoin dan Ethereum dalam periode yang sama. Pola bullish flag yang muncul sepanjang 2025 memperkuat narasi bahwa momentum kenaikan terus berkembang.

Beberapa katalis utama diperkirakan akan mempercepat pergerakan harga, mulai dari potensi persetujuan ETF, integrasi perusahaan global, hingga kejelasan regulasi di berbagai yurisdiksi. Jika momentum tetap terjaga, harga $5 bisa menjadi pijakan baru bagi XRP, sementara $12 akan menjadi target maksimal dalam skenario pasar bullish agresif.

DeepSeek AI memposisikan XRP sebagai salah satu aset dengan fundamental kuat dan ruang kenaikan yang luas, terutama dalam lanskap crypto yang mulai bergeser ke arah penggunaan nyata dan institusionalisasi. Dengan grafik teknikal dan fundamental yang mulai selaras, peluang XRP menuju $10 tampak lebih rasional dibanding beberapa bulan sebelumnya.

Binance Coin (BNB) – DeepSeek AI Ramalkan Dominasi Pasar yang Semakin Kuat

Binance Coin ($BNB) awalnya diluncurkan sebagai utility token untuk mendukung ekosistem Binance. Namun dalam perkembangannya, token ini telah bertransformasi menjadi tulang punggung dari ekosistem yang mencakup NFT, aplikasi terdesentralisasi, dan berbagai platform pembayaran lintas sektor.

Program token burn BNB yang bersifat deflasi tetap menjadi fondasi stabilitas harga jangka panjang. Setiap pembakaran yang dilakukan secara berkala mengurangi pasokan beredar secara permanen, menciptakan tekanan pasokan yang konsisten.

Di luar ekosistem Binance, penggunaan BNB juga tumbuh di berbagai sektor seperti ritel, travel, hingga industri game. Posisi BNB sebagai salah satu dari lima besar cryptocurrency global berdasarkan kapitalisasi pasar kini semakin menguat.

Awal bulan ini, harga BNB sempat menembus rekor baru di level $1.369,99 atau sekitar Rp22.804.500, sebelum mengalami koreksi 17% ke $1.148 atau Rp19.119.680. Koreksi ini dinilai wajar mengingat lonjakan sebelumnya yang sangat tajam dan cepat.

Jika sentimen bullish kembali mendominasi pasar, DeepSeek AI memperkirakan harga BNB bisa naik ke $1.800 atau sekitar Rp29.988.000. Bahkan skenario ekstrem menunjukkan potensi ke $2.500 atau setara Rp41.650.000. Untuk batas bawah, zona support kunci berada di antara $580 hingga $1.000 apabila terjadi pembalikan tren.

Model DeepSeek menyoroti kekuatan fundamental BNB yang terus tumbuh dari sisi utilitas, adopsi lintas sektor, serta strategi tokenomics yang terus diperkuat oleh Binance. Kombinasi ini membuka peluang signifikan untuk dominasi pasar yang lebih luas dalam siklus pasar berikutnya.

Maxi Doge (MAXI) – Meme Coin Generasi Baru dengan Daya Tarik Degen

Maxi Doge ($MAXI) hadir sebagai sensasi terbaru di ranah meme coin, langsung menarik perhatian sejak peluncuran presale. Sampai saat ini, proyek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $3,79 juta atau sekitar Rp63.138.140.000 dari para investor yang ingin menunggangi gelombang viral berikutnya di dunia crypto.

Beridentitas sebagai “sepupu Dogecoin yang lebih gahar”, Maxi Doge membangun komunitasnya di atas energi khas dunia degen: penuh humor, berani ambil risiko, dan sangat aktif secara sosial. Komunitas ini berkembang melalui meme, kontes, dan interaksi kreatif yang membentuk loyalitas pengguna sejak awal.

Sebagai token ERC-20 di jaringan Ethereum, MAXI menjanjikan transaksi yang lebih cepat, bersih, dan efisien dibanding jaringan Dogecoin yang lebih lama. Keunggulan teknis ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan kompetitif.

Dari total suplai sebesar 150,24 miliar token, sebanyak 25% dialokasikan untuk “Maxi Fund” yang digunakan untuk mendukung kampanye pemasaran, membangun kemitraan strategis, dan memperkuat ekosistem proyek. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan tim dalam membangun keberlanjutan jangka panjang.

Program staking MAXI juga telah berjalan, dengan imbal hasil hingga 80% APY yang akan terus menurun seiring bertambahnya jumlah peserta. Harga presale saat ini adalah $0.000265 dan akan terus meningkat secara bertahap pada tiap fase.

Investor dapat membeli MAXI dengan MetaMask atau melalui Best Wallet, dompet crypto yang mendukung transaksi multi-chain dan telah terintegrasi penuh dengan ekosistem Ethereum.

Untuk mengikuti perkembangan proyek ini secara langsung, pengguna bisa mengunjungi akun resmi Maxi Doge di X (Twitter) dan Telegram. Informasi tentang pembaruan presale, peluncuran platform staking, serta roadmap jangka panjang tersedia di situs resmi mereka.

Bagi yang ingin bergabung sejak awal dan merasakan potensi kenaikan harga, Anda bisa membaca prediksi harga Maxi Doge atau langsung mengikuti panduan cara beli Maxi Doge melalui kanal resmi proyek.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.