DeepSeek AI dari China Prediksi Harga Ethereum, Cardano, dan Ripple di Akhir 2025

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 22, 2025

Model kecerdasan buatan asal China, DeepSeek AI, mengeluarkan proyeksi berani untuk pasar crypto menjelang akhir tahun. Menurut analisisnya, tiga aset utama yaitu Ethereum (ETH), Cardano (ADA), dan Ripple (XRP) berpotensi mencetak lonjakan besar yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan bagi investor.

Fenomena “Uptober” kembali muncul sebagai tanda awal momentum bullish di sektor crypto setelah Bitcoin menyentuh rekor baru pada awal Oktober. Namun pasar sempat terguncang akibat kebijakan tarif impor 100% dari Donald Trump terhadap China, yang memicu aksi jual besar dan menjadi ujian bagi kekuatan optimisme investor global.

Ethereum (ETH): DeepSeek Perkirakan Naik hingga $15.000 (Rp249,7 Juta)

Sebagai fondasi utama bagi decentralized application (dApp) dan DeFi protocol, Ethereum ($ETH) kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $481.70B, dengan total nilai terkunci (TVL) mencapai $85,16 miliar atau sekitar Rp1.418 triliun di seluruh ekosistemnya.

Sumber: DeepSeekAI

DeepSeek AI memperkirakan harga ETH dapat meroket hingga $15.000 pada akhir 2025, naik sekitar 280% dari harga saat ini $3.949. Kenaikan ini bisa semakin cepat jika pemerintahan Trump menerapkan kebijakan pro-crypto yang memberikan kepastian regulasi dan mendorong partisipasi institusi keuangan besar.

ETH kini menghadapi tekanan di kisaran atas $4.000. Jika berhasil menembus level tersebut, jalur menuju $6.000 terbuka lebar. Selama harga bertahan di atas area support $3.500–$3.700, potensi reli kuat di bulan Oktober tetap terjaga. Dalam skenario bull penuh, ETH bisa mencapai $12.000 sebelum menutup tahun di target $15.000 atau sekitar Rp249,7 juta.

Cardano (ADA): DeepSeek Prediksi Lonjakan Hingga 1.200% Tahun Ini

Dalam ekosistem DeFi, Cardano ($ADA) terus memperkuat posisinya sebagai penantang utama Ethereum dengan menarik minat pengembang aktif serta menghadirkan beragam aplikasi blockchain inovatif.

Sumber: DeepSeekAI

Proyek yang dipimpin oleh Charles Hoskinson, salah satu pendiri Ethereum, menonjol lewat pendekatan berbasis riset dan peer-review yang menekankan skalabilitas, efisiensi energi, serta validasi formal.

Dengan kapitalisasi pasar senilai $24,8 miliar atau sekitar Rp413 triliun, Cardano masih tergolong besar, meski harus memperluas jangkauan empat kali lipat untuk menyaingi dominasi Solana dan Ethereum. DeepSeek menilai bahwa ADA berpotensi naik tajam hingga $7–$10 pada akhir 2025, yang berarti kenaikan hingga 1.370% dari harga saat ini di kisaran $0.6801.

Secara teknikal, ADA telah menembus pola bullish flag yang terbentuk sejak pertengahan tahun, menghadapi resistansi awal di sekitar $1.10. Jika momentum reli Oktober terus berlanjut, harga bisa mendekati $2, dalam jangka pendek.

Tren positif yang berkelanjutan berpotensi membawa ADA melampaui rekor tertinggi tahun 2021 di $3.09 dan membuka peluang menuju kisaran $7–$10 sesuai proyeksi DeepSeek.

XRP (Ripple): Potensi Kenaikan Menuju $10 (Rp166.530)

Prediksi DeepSeek AI menempatkan Ripple’s XRP ($XRP) sebagai salah satu aset dengan peluang breakout paling besar. Proyeksi harga menempatkan XRP di kisaran $5–$10 sebelum akhir tahun, hampir empat kali lipat dari harga saat ini di $2.51.

Sumber: DeepSeekAI

Ripple sempat mencetak tonggak penting setelah memenangkan gugatan panjang melawan SEC (Securities and Exchange Commission) pada pertengahan tahun. Kemenangan itu mendorong lonjakan harga hingga $3.65 pada 18 Juli, level tertinggi sejak 2017. Dalam satu tahun terakhir, XRP mencatat kenaikan 359%, jauh mengungguli Bitcoin (+67%) dan Ethereum (+46%).

Dari sisi teknikal, grafik harga memperlihatkan tiga pola bullish flag sepanjang 2025, dua di antaranya terbentuk pada musim panas. Pola ini sering menjadi pertanda pergerakan naik yang signifikan.

Faktor pendukung lain seperti potensi persetujuan ETF berbasis XRP, peningkatan regulasi yang lebih jelas, serta kemitraan global Ripple dapat menjadi pendorong besar. DeepSeek menilai jika tren ini konsisten, XRP berpeluang mencapai target $10 dan menutup tahun sebagai salah satu koin dengan performa terbaik di pasar.

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Baru dengan Energi Dogecoin dan Sentimen Degen

Pendatang baru di dunia meme coin, Maxi Doge ($MAXI), mulai mencuri perhatian investor global. Disebut sebagai “sepupu energik” dari Dogecoin, proyek ini kini memasuki tahap presale dan telah mengumpulkan dana lebih dari $3,7 juta (Rp61,6 miliar).

Dibangun di atas jaringan Ethereum (ERC-20), MAXI dirancang agar lebih cepat, hemat energi, dan berbiaya rendah dibanding Dogecoin. Fokus utamanya terletak pada keterlibatan komunitas, kampanye viral, serta inisiatif gamified seperti kompetisi trading dan kolaborasi merek untuk mempercepat adopsi.

Dari total suplai 150,24 miliar token, sebanyak 25% dialokasikan untuk “Maxi Fund” yang ditujukan bagi kegiatan pemasaran, kemitraan, dan pengembangan ekosistem. Program staking sudah aktif dengan tawaran imbal hasil hingga 82% APY, meskipun besarannya bervariasi tergantung tingkat partisipasi pengguna.

Harga presale crypto saat ini ditetapkan di $0.000264 dengan kenaikan bertahap seiring pencapaian target pendanaan berikutnya. Investor dapat membeli token melalui MetaMask atau Best Wallet, yang mendukung transaksi cepat dan aman.

Bagi Anda yang ingin mengikuti perkembangan proyek ini, kunjungi akun resmi X (Twitter) dan Telegram Maxi Doge, atau akses langsung situs resminya untuk detail terkini mengenai presale, staking dan whitepaper.

Jika Anda tertarik untuk membeli crypto yang satu ini, silakan baca panduan kami cara beli Maxi Doge dan pertimbangkan dengan memahami prediksi harga MAXI Doge sebelum melakukan investasi, agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.