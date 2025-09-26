ChatGPT Prediksi Harga Cardano di Akhir 2025, Dua Altcoin Lain Siap Alami Mega Pump

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

ChatGPT Prediksi Harga Cardano, XRP, dan Pi Coin di Akhir 2025

Pasar crypto masih menghadapi tekanan jual setelah seminggu terakhir dipenuhi aksi likuidasi besar. Lebih dari $1,7 miliar atau sekitar Rp28,4 triliun (kurs Rp16.720/USD per 26 September 2025) hilang dari pasar, dengan sentimen bearish semakin mendominasi. Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan di $109.162 (Rp1,82 miliar), turun 6,34% dalam tujuh hari terakhir.

Kapitalisasi pasar BTC berada di $2,17 triliun dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $73,22 miliar, melonjak 37,24%. Supply beredar mencapai 19,92 juta BTC atau 94,88% dari total maksimum 21 juta BTC.

Tekanan ini sebagian besar muncul akibat berakhirnya opsi senilai $22 miliar, yang membuat BTC sempat goyah di kisaran $110.000. Kondisi ini menguji kepercayaan investor, meskipun secara fundamental, status Bitcoin sebagai digital gold semakin kuat di mata institusi.

Pendaftaran ETF baru oleh BlackRock melalui iShares Bitcoin Premium Income ETF dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat adopsi institusional. Hal ini menandai semakin seriusnya posisi Bitcoin sebagai aset penting dalam portofolio global.

Di tengah tren bearish tersebut, altcoin besar seperti Cardano (ADA), XRP (XRP), dan Pi Coin (PI) juga ikut tertekan. Namun, ChatGPT menilai ketiganya masih menyimpan potensi untuk rebound menjelang akhir tahun.

Untuk memahami lebih jelas, analisis AI digunakan untuk memproyeksikan harga di akhir 2025, dengan mempertimbangkan tren pasar, katalis fundamental, dan sentimen trader.

Selain itu, ChatGPT juga memilih satu altcoin kecil yang dianggap memiliki peluang ledakan harga paling besar: PEPENODE (PEPENODE), proyek meme coin berbasis Mine-to-Earn yang kini sedang menggelar presale dan telah mengumpulkan lebih dari $1,45 juta (Rp24,25 miliar).

ChatGPT Menilai Cardano Bergerak Lambat, Namun Punya Setup Besar

Cardano (ADA) saat ini diperdagangkan di $0,7638 atau sekitar Rp12.769, turun 15,46% dalam tujuh hari terakhir. Kapitalisasi pasarnya berada di $27,34 miliar dengan volume perdagangan harian $1,62 miliar. Supply beredar ADA mencapai 35,8 miliar dari total maksimum 45 miliar koin.

Dalam 24 jam terakhir, harga ADA turun 1,66% ke $0,77 (Rp12.883) dengan volume melonjak 43,65% ke $1,68 miliar. Meski sedang tertekan, ChatGPT memandang Cardano sebagai aset yang masuk kategori “slow burn” – tidak mencolok sekarang, namun sedang membangun momentum. Upgrade jaringan terbaru, termasuk inisiatif Leios, akan menjadi katalis penting.

Cardano juga baru saja mengumumkan dukungan besar untuk pertumbuhan DeFi dengan dana likuiditas 50 juta ADA, setara sekitar Rp638 miliar. Dana ini ditujukan untuk memperkuat adopsi governance dan stablecoin, yang mendorong TVL Cardano naik ke $320,11 juta (Rp5,35 triliun). Dukungan ini membuka jalan bagi inovasi baru di ekosistemnya.

Jika upgrade berjalan mulus, ChatGPT memperkirakan ADA bisa berada di kisaran $2,50–$3,50 (Rp41.800–Rp58.520) di akhir tahun. Dengan narasi bullish lebih kuat – seperti persetujuan ETF, peningkatan adopsi enterprise, dan dukungan ekosistem DeFi – target $4 hingga $5 (Rp66.880–Rp83.600) tetap mungkin tercapai.

XRP Siap Breakout Jika Katalis Besar Terjadi, Kata ChatGPT

XRP saat ini berada di $2,73 atau Rp45.626, turun 9,85% dalam tujuh hari terakhir. Kapitalisasi pasar mencapai $163,25 miliar dengan volume harian $9,08 miliar. Supply beredar XRP berada di 59,77 miliar dari total 100 miliar token.

Dalam 24 jam terakhir, harga XRP turun 2,51% ke $2,70 (Rp45.144) sementara volume melonjak 30,94% ke $9,00 miliar. Meskipun sedang tertekan, ChatGPT menilai XRP memiliki peluang besar breakout jika katalis utama hadir, terutama persetujuan spot ETF.

Dari sisi fundamental, perkembangan terbaru menunjukkan XRP semakin menguat di sektor DeFi. Holders kini dapat memanfaatkan FXRP di jaringan Flare untuk meningkatkan peluang earning. Selain itu, mXRP baru saja debut di XRP Ledger dengan menawarkan liquid staking hingga 10% yield, yang memperluas utilitas XRP. Regulatory approval untuk Generic Listing Standards juga membuka akses lebih luas terhadap ETF XRP. Tidak kalah penting, open interest XRP kini mencapai $1 miliar, didorong oleh kejelasan regulasi dan meningkatnya minat institusional.

Jika ETF disetujui, ChatGPT memproyeksikan harga XRP bisa mencapai $7–$10 (Rp117.040–Rp167.200) di akhir tahun. Dengan momentum tambahan, target $12 hingga $15 (Rp200.640–Rp251.040) bisa terwujud. Skenario dasar AI menempatkan XRP di $9,50 (Rp158.840) pada Desember 2025.

Bisakah Pi Network Bertransformasi dari Ghost Chain Menjadi Dark Horse? ChatGPT Yakin Bisa

Pi Coin (PI) kini diperdagangkan di $0.2605 atau Rp4.354, turun tajam 26,96% dalam tujuh hari terakhir. Kapitalisasi pasarnya berada di $2,13 miliar dengan volume perdagangan harian $59,79 juta. Supply beredar hanya 8,19 miliar PI dari total maksimum 100 miliar, sehingga masih banyak ruang pertumbuhan di masa depan.

Dalam 24 jam terakhir, harga PI turun 4,64% ke $0.26 (Rp4.347), sementara volume melonjak 44,36% ke $59,79 juta. Kondisi ini menunjukkan tekanan jual masih kuat, namun partisipasi pasar tetap aktif.

ChatGPT menilai Pi Network masih punya peluang besar untuk bangkit, terutama dengan upgrade v23 yang memperkuat smart contract dan memperbaiki masalah KYC. Perubahan ini berpotensi mengaktifkan jutaan wallet yang sebelumnya tidak terpakai. Ditambah dengan pencapaian berupa listing European ETP, Pi Network mulai bergerak menuju fase baru yang lebih serius.

ChatGPT memperkirakan skenario dasar harga PI di akhir 2025 berada di $1,60 (Rp26.752), dengan kisaran $1,20–$1,80 (Rp20.064–Rp30.096) jika kinerja ekosistem berjalan moderat. Jika dApps di dalam ekosistem mampu viral dan komunitas bertumbuh cepat, potensi harga menembus $2,50 (Rp41.800) tetap terbuka.

PEPENODE Jadi Pilihan Paling Bullish Menurut ChatGPT

PEPENODE saat ini masih berada di fase presale, dengan perolehan dana sudah mencapai $1.451.384 dari target $1.594.246 atau sekitar Rp24,26 miliar dari Rp26,67 miliar. Harga token PEPENODE tetap di $0.0010745 (Rp17,96).

Presale ini disertai fitur staking dengan reward dinamis hingga 913% per tahun. Distribusi token reward berlangsung dengan kecepatan 3001 token per ETH block selama dua tahun. Jumlah total token yang sudah di-stake mencapai 863,6 juta PEPENODE, menciptakan tekanan suplai sejak awal.

PEPENODE berbeda dari mayoritas meme coin karena mengusung konsep Mine-to-Earn berbasis game browser. Game ini dilengkapi leaderboard, crypto rewards, dan elemen interaktif. Setiap upgrade dalam game membakar 70% token yang digunakan, sementara staking mengunci lebih banyak token. Mekanisme ini berpotensi menciptakan kelangkaan suplai jangka panjang.

ChatGPT memperkirakan skenario dasar berupa kenaikan 50x dari harga presale menuju $0.05 (Rp836) di akhir 2025. Jika hype mampu meniru fenomena Pepe coin, target $0.10 (Rp1.672) bukan hal mustahil. Dengan rencana ekspansi lintas chain di Ethereum, BNB, dan Solana, serta peluang integrasi NFT, PEPENODE bisa menjadi salah satu proyek yang di kemudian hari terlihat jelas potensinya.

Jangan Lewatkan Ini! Panduan Lengkap Cara Ikut Presale PepeNode!

Banyak investor pemula masih bingung bagaimana cara bergabung dalam presale meme coin seperti PEPENODE. Padahal, langkah-langkahnya cukup mudah dan bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Jika Anda ingin tahu cara membeli token ini sebelum listing, Panduan Praktis Cara Beli PepeNode di Fase Presale ini wajib dibaca. Artikel tersebut mengulas step-by-step cara pembelian, dompet crypto yang kompatibel, dan jaringan blockchain yang digunakan. Jangan sampai Anda ketinggalan fase awal yang paling menguntungkan. Baca sekarang sebelum harga token melesat!

Prediksi Harga PEPENODE: Apakah Bisa Lampaui Pepe Coin?

Dengan potensi hingga 100x dari harga presale, PEPENODE mulai mencuri perhatian banyak analis crypto. Konsep unik Mine-to-Earn dan mekanisme token burn besar-besaran menjadikannya berbeda dari kebanyakan meme coin biasa. Jika Anda penasaran dengan potensi harga jangka menengah dan panjangnya, simak ulasan lengkap di Prediksi Harga PepeNode 2025-2030: Analisis Ahli. Artikel ini akan menjawab apakah PEPENODE bisa menyamai atau bahkan melampaui hype seperti Pepe atau BONK. Jangan tunggu sampai harganya terlalu tinggi—pelajari prospeknya sekarang!

Langkah Strategis Berikutnya

ChatGPT memproyeksikan bahwa Cardano, XRP, dan Pi Coin memiliki peluang rebound yang cukup besar menjelang akhir 2025. Meski pasar crypto masih dalam tekanan, upgrade teknologi, dukungan institusi, dan potensi adopsi luas menjadi katalis utama.

Di antara ketiganya, XRP memiliki peluang breakout tertinggi jika ETF disetujui, sementara Cardano menawarkan kestabilan dengan pertumbuhan DeFi yang masif. Pi Network justru menjadi kejutan karena potensinya untuk bangkit dari status ghost chain menuju dark horse berkat upgrade dan aktivasi wallet.

Namun, dari semua nama besar itu, PEPENODE justru tampil sebagai pilihan paling agresif dan berisiko tinggi namun berpotensi menghasilkan return luar biasa. Dengan fitur staking hingga 913% APY, burning token otomatis, dan model Mine-to-Earn yang adiktif, proyek ini menyasar komunitas gamer dan investor sekaligus.

Jika Anda tertarik dengan potensi 50x hingga 100x ROI dari fase presale, maka ini adalah momen krusial untuk bertindak. Semakin lama Anda menunggu, semakin besar peluang Anda terlewat fase termurah dari token ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.