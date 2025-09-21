Target Chainlink Menuju $30 (Rp498.180) Semakin Dekat, Namun Perlu Menembus Resistance Kunci Terlebih Dahulu

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 21, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Analis pasar ternama, Ali Martinez, membagikan pandangan positif terhadap pergerakan harga jangka pendek Chainlink. Wawasan ini muncul di tengah situasi pasar yang cukup bergejolak karena harga LINK mengalami penurunan hampir 5% dalam 24 jam terakhir setelah dua kali ditolak di area harga sekitar Rp412.849 ($24,80).

LINK Menghadapi Ujian Kritis di Rp415.150 Sebelum Lari Menuju Rp498.180

Dalam unggahan di platform X pada 19 September, Martinez memaparkan analisis teknikal mendalam mengenai Chainlink (LINK) yang saat ini sedang mendekati momen krusial. Sebelumnya, LINK telah dua kali menguji zona resistance di Rp415.150 ($25), yang menjadi area penentu arah tren bullish selanjutnya bagi altcoin ini. Menariknya, menurut Martinez, harga LINK saat ini tengah berkonsolidasi dalam pola segitiga simetris, dengan volatilitas yang semakin menyempit menjelang potensi breakout besar.

Saat artikel ini ditulis, LINK diperdagangkan di kisaran Rp392.891 ($23,60), berada sedikit di bawah zona penting Rp412.849–Rp415.150 ($24,80–$25), yang juga bertepatan dengan level Fibonacci retracement 0.618. Martinez menjelaskan bahwa jika LINK berhasil menembus zona ini, maka jalur menuju Rp456.049 ($27,85), yang merupakan ekstensi Fibonacci 1.0, akan terbuka. Setelah itu, LINK berpeluang mengejar target berikutnya di Rp498.180 ($30,12), yang merupakan level Fibonacci 1.272. Bila momentum bullish tetap terjaga, pergerakan menuju Rp519.382 ($31,39) juga menjadi mungkin.

Sementara itu, pola segitiga simetris mencerminkan kondisi pasar yang belum menentukan arah, di mana pembeli dan penjual saling menahan. Namun ketika harga mulai menyempit mendekati puncak segitiga, peluang breakout akan semakin besar. Jika permintaan di pasar meningkat di situasi ini, maka breakout di Rp415.150 ($25) bisa menjadi pemicu awal dari reli besar berikutnya.

Namun jika LINK gagal menembus resistance tersebut, maka harga berpotensi turun kembali ke level support di sekitar Rp388.556 ($23,30), yang sesuai dengan Fibonacci 0.382, sebelum mencoba breakout lagi. Dalam skenario bearish, LINK bisa saja turun lebih dalam menembus segitiga simetris, dengan zona support yang diperkirakan berada di sekitar Rp370.328 ($22,30) atau bahkan Rp346.196 ($20,85).

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Gambaran Umum Pasar Chainlink

Saat ini, Chainlink masih diperdagangkan di Rp393.057 ($23,61), setelah mengalami penurunan harga sebesar 6,02% dalam tujuh hari terakhir. Penurunan ini semakin menegaskan tekanan yang dihadapi LINK sepanjang bulan lalu, di mana aset ini telah terkoreksi sebesar 11,30%.

Di sisi lain, laporan terbaru dari Coin Bureau menyebut bahwa Chainlink ($LINK) berpotensi mengalami supply shock, seiring dengan jumlah koin LINK di bursa yang turun ke level terendah sejak tahun 2022. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa para holder memindahkan aset mereka dari bursa, yang berarti tekanan jual dalam jangka pendek ikut berkurang dan pasokan menjadi lebih ketat.

🚨CHAINLINK SUPPLY SHOCK?$LINK balances on exchanges just hit their lowest since 2022.



Holders aren’t selling — a potential supply squeeze could be brewing. pic.twitter.com/q9u3092SAZ — Coin Bureau (@coinbureau) September 19, 2025

Martinez juga mencatat bahwa aktivitas whale meningkat tajam, dengan hampir 2 juta LINK berhasil diakumulasi hanya dalam 48 jam terakhir. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor besar terhadap proyek ini. Kombinasi antara menurunnya likuiditas di bursa dan akumulasi besar-besaran oleh whale sering kali menjadi sinyal awal dari reli besar, karena permintaan mulai melampaui ketersediaan pasokan.

Whales bought nearly 2 million Chainlink $LINK in the last 48 hours! pic.twitter.com/ZHlX81KBBl — Ali (@ali_charts) September 19, 2025

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Dari Momentum Chainlink ke Peluang Baru di Bitcoin Hyper

Analisis Chainlink menggarisbawahi bagaimana perlawanan harga (“resistance”) yang tepat bisa memicu lonjakan besar (breakout). Situasi itu mirip peluang yang muncul ketika sebuah proyek baru menawarkan presale: risiko tetap ada, tapi potensi keuntungan tinggi jika momentum dan kepercayaan pasar kuat. Bitcoin Hyper muncul di titik ini sebagai alternatif yang menjanjikan. Presale $HYPER sudah aktif saat ini, dan data pembelian terbaru menunjukkan partisipasi aktif dari investor kecil dan besar.

Apa itu Bitcoin Hyper dan Roadmapnya

Bitcoin Hyper adalah solusi Layer 2 untuk Bitcoin yang menggabungkan kecepatan transaksi tinggi dan biaya rendah, sambil tetap menjaga keamanan level Bitcoin. Teknologi inti memakai Solana Virtual Machine (SVM) supaya transaksi di Layer 2 bisa lebih cepat dan scalable.

Roadmap Bitcoin Hyper mencakup beberapa fase:

Peluncuran presale token $HYPER untuk menggalang dana dan membangun komunitas.

Pengembangan fitur staking, DeFi, dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas Layer 2.

Implementasi bridge untuk menghubungkan BTC di Layer 1 ke Bitcoin Hyper Layer 2 secara trustless.

Integrasi zero‑knowledge proofs (ZK proofs) dan batching transaksi agar efisiensi dan keamanan meningkat.

Listing token di berbagai exchange setelah presale, serta mekanisme vesting dan token release sesuai ketentuan.

Tokenomics dan Keunggulan $HYPER

Token $HYPER punya alokasi yang jelas:

Treasury sekitar 25% dari total supply akan digunakan untuk pengembangan proyek dan aktivasi komunitas.

sekitar 25% dari total supply akan digunakan untuk pengembangan proyek dan aktivasi komunitas. Marketing sebesar 20% dialokasikan untuk media berbayar dan organik agar proyek dikenal luas di berbagai wilayah.

sebesar 20% dialokasikan untuk media berbayar dan organik agar proyek dikenal luas di berbagai wilayah. Rewards / staking / giveaway sekitar 15% diperuntukkan bagi pengguna yang staking dan event komunitas.

sekitar 15% diperuntukkan bagi pengguna yang staking dan event komunitas. Listings sebesar 10% dialokasikan untuk listing token di exchange.

sebesar 10% dialokasikan untuk listing token di exchange. Development 30% fokus pada pengembangan teknis berkelanjutan, ekosistem, dan fitur‑fitur penting.

Keunggulan proyek ini termasuk:

Kecepatan transaksi near‑instant di Layer 2.

Biaya transaksi rendah dibanding pengiriman BTC langsung di Layer 1.

Dukungan staking dengan reward kompetitif ( sekitar 67% APR , tergantung pool dan kondisi) sehingga pengguna bisa memperoleh passive income sambil menahan token.

, tergantung pool dan kondisi) sehingga pengguna bisa memperoleh passive income sambil menahan token. Sistem bridging yang memungkinkan pengguna memindahkan BTC ke dan dari Layer 2 dengan keamanan tinggi dan transparansi.

Adopsi teknologi SVM + ZK proofs sebagai fondasi keamanan dan validasi transaksi.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Cara Membeli Presale $HYPER

Berikut langkah praktis agar Anda bisa ikut presale:

Siapkan wallet kripto. Bila belum punya, bisa gunakan wallet yang kompatibel dengan Solana, Ethereum, atau wallet ekstensi/web3 yang mendukung. Akses situs resmi presale Bitcoin Hyper dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Bila ingin staking langsung, pilih opsi Buy and Stake dalam transaksi. Bila memakai kartu (credit/debit/card payment), sambungkan wallet ke situs dan pilih opsi Buy With Card. Pastikan wallet tersebut bisa menerima token. Setelah presale selesai, token akan di‐klaim sesuai jadwal vesting yang sudah ditentukan, dan nanti bisa disimpan, staking, atau dijual di exchange.

Bukti Aktivitas & Minat Pasar

Presale Bitcoin Hyper menunjukkan data pembelian yang aktif:

Beberapa alamat ([0x6abc…655E9], [0x21c3…7f905], dll) sudah membeli banyak $HYPER, mulai dari puluhan hingga puluhan ribu token.

Total dana yang terkumpul sekarang sudah mendekati batas yang ditetapkan, menunjukkan minat investor cukup besar.

Harga per $HYPER saat ini di presale adalah $0,012955 ≈ Rp216 (kurs sekitar 1 USD ≈ Rp16.644). Ini level harga awal yang relatif rendah sebelum listing, sehingga potensi apresiasi jika proyek berjalan sesuai roadmap nyata.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Staking di Bitcoin Hyper: Cara Mendapatkan Reward

Staking $HYPER memberi manfaat tambahan:

Reward staking sebesar sekitar 67% per tahun (APR) , ukuran ini bisa berubah tergantung jumlah token yang distake dan kondisi pool.

, ukuran ini bisa berubah tergantung jumlah token yang distake dan kondisi pool. Reward diberikan dalam bentuk token $HYPER tiap block ETH (jumlah reward sekitar 199.77 $HYPER tiap block ETH).

Staking ini membantu mengurangi circulating supply token aktif, mendukung tekanan permintaan, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Total jumlah token yang sudah distake saat ini sudah cukup besar, menunjukkan bahwa komunitas percaya dengan proyek jangka panjang.

Antara Risiko dan Peluang: Mana yang Penting untuk Anda?

Sama seperti analisis Chainlink menunjukkan resistance dan support yang harus dihadapi sebelum kenaikan bisa terjadi, presale Bitcoin Hyper juga punya tantangan:

Risiko pengembangan (apakah semua roadmap bisa terealisasi tepat waktu).

Risiko likuiditas setelah token listing.

Risiko regulasi tergantung lokasi tinggal pengguna.

Risiko bahwa harga bisa turun sebelum listing jika pasar kripto global melemah.

Peluang yang bisa didapat:

Harga murah di awal presale sebelum listing publik.

Potensi kenaikan signifikan jika proyek berhasil mengeksekusi roadmap dan mendapatkan adopsi.

Reward staking yang menarik bisa menjadi sumber passive income.

Menjadi bagian dari komunitas awal (early adopter) memberi keuntungan dalam akses informasi dan manfaat eksklusif.

Jangan Lewatkan Cara Beli Bitcoin Hyper yang Sedang Diburu Investor!

Banyak investor mulai melirik proyek baru yang menjanjikan seperti Bitcoin Hyper karena potensinya yang luar biasa. Jika Anda belum tahu cara ikut presale, sekarang waktu terbaik untuk mulai. Jangan tunggu sampai harganya melonjak pasca listing dan Anda kehilangan peluang awal. Panduan lengkap ini akan menunjukkan langkah demi langkah agar Anda bisa ikut presale dengan mudah. Ikuti caranya dari wallet, pembelian dengan kartu, hingga klaim token. Cek detailnya di halaman Cara Beli Bitcoin Hyper sekarang juga!

Prediksi Harga Bitcoin Hyper Ini Bisa Bikin Kaget Pasar!

Banyak analis mulai membandingkan potensi kenaikan token Bitcoin Hyper dengan lonjakan Chainlink sebelumnya. Dengan harga presale yang masih rendah dan staking reward tinggi, potensi upside-nya sangat menarik. Apalagi jika roadmap berjalan sesuai rencana, harga token ini bisa melonjak drastis saat listing. Anda bisa melihat analisis lengkapnya di halaman Prediksi Harga Bitcoin Hyper. Ini bisa menjadi acuan penting sebelum Anda mengambil keputusan investasi. Wajib baca sebelum terlambat!

Proyek Bitcoin Hyper Ini Legit atau Hanya Gimmick? Cek Faktanya di Sini

Sebelum ikut presale kripto manapun, sangat penting untuk memahami apakah proyeknya benar-benar punya potensi atau hanya sekadar hype. Bitcoin Hyper kini jadi pusat perhatian karena teknologinya yang canggih dan dukungan komunitas yang kuat. Tapi apakah proyek ini benar-benar solid? Cari tahu semua faktanya, mulai dari whitepaper, tokenomics, hingga audit teknis, hanya di halaman Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam. Waspadai risiko, tapi jangan lewatkan peluang emasnya!

Kesimpulan: Chainlink Menuju Breakout, Bitcoin Hyper Tawarkan Jalan Pintas Potensial

Chainlink saat ini berada di titik kritis yang bisa menentukan arah tren jangka pendek. Jika mampu menembus resistance di Rp415.150, altcoin ini berpeluang besar mengejar target hingga Rp498.180 dan bahkan lebih tinggi. Pola teknikal dan akumulasi oleh whale menjadi sinyal positif bahwa potensi lonjakan masih terbuka lebar.

Namun, kondisi pasar yang belum stabil juga membuka ruang bagi investor untuk mempertimbangkan peluang lain. Salah satu yang mencuri perhatian adalah presale Bitcoin Hyper, yang berada di fase awal dengan harga rendah dan fitur teknologi mutakhir. Dengan mengadopsi Solana Virtual Machine dan sistem Layer 2, Bitcoin Hyper menawarkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi tinggi.

Selain itu, reward staking hingga 67% APR menjadikan token ini bukan hanya alat spekulasi, tetapi juga instrumen pendapatan pasif jangka menengah. Ini memperkuat daya tariknya di tengah kondisi pasar yang menuntut diversifikasi strategi. Adopsi awal juga memberi peluang lebih besar bagi investor untuk masuk sebelum hype meningkat dan harga meroket.

Melihat pola teknikal Chainlink dan momentum presale Bitcoin Hyper, kombinasi antara keduanya bisa menjadi strategi ganda yang cerdas. Chainlink bisa memberikan eksposur jangka pendek-menengah dengan potensi breakout teknikal, sementara Bitcoin Hyper bisa menjadi aset pertumbuhan jangka menengah hingga panjang dengan dasar teknologi dan komunitas yang solid. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Ingin jadi yang pertama tahu soal pergerakan harga seperti Chainlink, presale Bitcoin Hyper, dan analisis kripto lainnya? Bergabunglah bersama ribuan anggota komunitas kami di Telegram sekarang juga. Anda akan mendapat update real-time, analisis eksklusif, serta diskusi langsung bersama para penggemar dan analis crypto. Ini tempat terbaik untuk berbagi insight dan dapat peluang lebih cepat dari yang lain. Klik dan gabung ke grup resmi Crypto News Indonesia Telegram sekarang juga sebelum momentum besar lewat!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.