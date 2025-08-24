Prediksi Cathie Wood: Bitcoin Bisa Tembus Rp61,8 Miliar, Ini Proyek Kripto yang Patut Dipantau

Cathie Wood, CEO ARK Invest, kembali menjadi sorotan setelah memprediksi harga Bitcoin (BTC) bisa mencapai $3.800.000 atau sekitar Rp61,68 miliar per koin sebelum 2030. Proyeksi ini menguat di tengah naiknya minat institusional dan perkembangan baru dalam ekosistem Bitcoin.

Cathie Wood said in March she thinks the price of Bitcoin $BTC could reach $3.8 million by 2030 pic.twitter.com/fpQVC8Cp4M — Ark Invest Daily (@ArkkDaily) May 1, 2024

Harga Bitcoin pada 24 Agustus 2025 tercatat di $114.745 atau sekitar Rp1,862 miliar, mengalami penurunan tipis 0,86% dalam 24 jam terakhir. Penurunan ini bersifat korektif di tengah tren adopsi global yang masih menguat.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $114,876.00 Bitcoin ATH $124,171.00 (August 14, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.73% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -2.62% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.29T Sirkulasi Pasokan 19.91M

Wood dikenal sebagai sosok yang berani dan tak ragu membuat proyeksi tidak konvensional. Namanya melejit setelah mendukung Tesla dan perusahaan AI sejak awal, menjadikannya figur utama dalam investasi berisiko tinggi dengan potensi pertumbuhan eksponensial.

Mengapa Cathie Wood Masih Menjadikan Bitcoin Pilihan Utama

ARK Invest sebelumnya memproyeksikan harga BTC akan mencapai $1.500.000 (Rp24,34 miliar) di 2030. Namun laporan baru mereka menaikkan target menjadi $3.800.000. Kenaikan proyeksi ini mencerminkan meningkatnya dukungan dari institusi global.

Bitcoin yang dulu hanya diminati investor individu, kini mulai masuk ke portofolio institusional sebagai lindung nilai dan diversifikasi. ETF berbasis Bitcoin yang kini telah mencapai $134,6 miliar memperkuat legitimasi Bitcoin di mata investor besar.

Wood menjelaskan bahwa bila institusi global mengalokasikan hanya 1% dari portofolio investasinya ke crypto, potensi arus dana baru ke pasar ini bisa sangat besar. Masuknya produk seperti spot Bitcoin ETF juga membuat proses investasi jauh lebih mudah tanpa perlu dompet digital pribadi atau teknis blockchain yang rumit.

Faktor Baru yang Mendukung Adopsi Bitcoin di Seluruh Dunia

Adopsi Bitcoin tidak lagi terbatas pada institusi keuangan atau perusahaan teknologi. Pemerintah berbagai negara kini mulai melihat BTC sebagai aset strategis.

Di Amerika Serikat, Senator Cynthia Lummis tengah mendorong rancangan undang-undang bipartisan yang memungkinkan Bitcoin dijadikan cadangan strategis nasional pada tahun 2030. Dukungan legislatif ini memperkuat narasi bahwa Bitcoin berpotensi masuk ke dalam sistem ekonomi negara.

Di Asia, Jepang mempertimbangkan perubahan aturan pajak untuk menyamakan tarif pajak kripto dengan saham, yang akan membuka jalan bagi peluncuran ETF kripto di 2026. Sementara itu, Filipina berencana mengakumulasi 10.000 BTC dalam lima tahun ke depan sebagai langkah penguatan keamanan nasional.

Pengusaha asal Meksiko, Ricardo Salinas Pliego, juga kembali menambah kepemilikan Bitcoin-nya secara besar-besaran. Ia menyebut BTC sebagai instrumen yang dapat membebaskan masyarakat dari sistem keuangan konvensional yang terpusat.

Di tengah dorongan adopsi ini, perhatian investor juga mulai mengarah ke proyek-proyek kripto baru yang berpotensi mendukung jaringan Bitcoin di masa depan.

Bitcoin Hyper: Layer-2 Kripto yang Siap Dorong Skalabilitas Bitcoin

Salah satu proyek yang saat ini ramai dibicarakan adalah Bitcoin Hyper (HYPER) — solusi Layer-2 tercepat untuk Bitcoin yang dibangun dengan arsitektur Solana Virtual Machine (SVM). Proyek ini bertujuan membawa kecepatan tinggi dan biaya rendah ke ekosistem Bitcoin.

Berdasarkan whitepaper resminya, Bitcoin Hyper memungkinkan transaksi BTC berlangsung dalam waktu nyaris instan dengan biaya yang sangat rendah, tanpa mengorbankan keamanan jaringan Bitcoin. Proyek ini juga mendukung fitur smart contract sehingga dapat digunakan dalam aplikasi DeFi, NFT, dan game on-chain.

Presale resmi Bitcoin Hyper saat ini telah mengumpulkan dana sebesar $11.775.939 atau sekitar Rp191,2 miliar. Harga token HYPER berada di level $0.012795 atau sekitar Rp208 per token.

Daftar pembelian terbaru menunjukkan minat investor terus meningkat. Salah satu transaksi terbesar mencatat pembelian 30.900 HYPER senilai $395,66 atau sekitar Rp6,42 juta, sementara pembelian lainnya berkisar antara $7,00 (Rp113.617) hingga $265,76 (Rp4,31 juta).

Investor dapat membeli token HYPER langsung di situs resmi presale Bitcoin Hyper. Tersedia juga opsi pembelian melalui kartu kredit dan integrasi staking otomatis.

Bitcoin Hyper Dirancang untuk Mengubah Masa Depan Bitcoin

Bitcoin Hyper bukan hanya menjanjikan skalabilitas. Proyek ini juga membawa fitur DeFi, NFT, dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) langsung ke dalam ekosistem Bitcoin dengan memanfaatkan kekuatan Solana VM. Arsitektur ini memberikan keunggulan performa yang selama ini tidak dimiliki Bitcoin Layer-1.

Pengguna dapat melakukan staking token HYPER langsung dari dashboard dengan reward tahunan estimasi 94%. Total token yang sudah di-stake saat ini mencapai lebih dari 559 juta HYPER, memperlihatkan antusiasme komunitas terhadap potensi pendapatan pasif yang ditawarkan.

Sistem staking HYPER dibangun dengan Web3Payments, memastikan proses distribusi reward berlangsung transparan dan otomatis. Reward sebesar 199,77 HYPER per blok Ethereum akan didistribusikan secara bertahap selama dua tahun, dan bisa diklaim setelah sistem klaim aktif.

Mekanisme Teknologi Bitcoin Hyper: Cepat, Terbuka, dan Aman

Proses operasional Bitcoin Hyper dibagi ke dalam empat tahap utama:

Bridge – Pengguna mengirim BTC ke alamat resmi Bitcoin Hyper yang diawasi Canonical Bridge. Smart contract SVM akan memverifikasi blok dan transaksi, lalu mencetak jumlah BTC setara di Layer-2. Layer 2 Operation – Pengguna dapat mengirim dan menerima BTC di Layer-2 dengan finalitas instan. Layer ini mendukung staking, pertukaran desentralisasi, dan transaksi DeFi. Settlement & Security – Seluruh transaksi akan dikelompokkan dan dikompresi. Sistem menggunakan zero-knowledge proof untuk menjamin validitas, lalu secara berkala memperbarui status ke Layer-1 Bitcoin demi menjaga sinkronisasi. Withdrawal ke Layer 1 – Pengguna dapat melakukan penarikan BTC ke Layer-1 dengan mengajukan permintaan. Setelah divalidasi, BTC dikirimkan kembali ke alamat Bitcoin pengguna.

Ekosistem ini juga mendukung interoperabilitas lintas chain melalui bridge antara Solana, Ethereum, dan BTC Hyper, menjadikan proyek ini fleksibel untuk semua jenis investor crypto.

Cara Membeli Bitcoin Hyper ($HYPER)

Berikut panduan ringkas untuk bergabung ke dalam presale Bitcoin Hyper:

Langkah 1: Miliki aset kripto seperti ETH, USDT, atau BNB dari exchange favorit. Jika belum punya dompet, bisa gunakan Best Wallet atau MetaMask.

Miliki aset kripto seperti ETH, USDT, atau BNB dari exchange favorit. Jika belum punya dompet, bisa gunakan atau MetaMask. Langkah 2: Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”.

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Langkah 3: Pilih jumlah token HYPER yang ingin dibeli. Ingin langsung melakukan staking? Gunakan opsi “Buy and Stake”.

Pilih jumlah token HYPER yang ingin dibeli. Ingin langsung melakukan staking? Gunakan opsi “Buy and Stake”. Langkah 4: Jika ingin membayar dengan kartu, hubungkan dompet kripto melalui ekstensi browser atau perangkat mobile, lalu pilih opsi “Buy With Card”.

Investor yang membeli dengan jaringan Solana akan mengklaim token di Solana, sedangkan pembeli dari jaringan ETH, BNB, dan kartu akan mengklaim melalui Ethereum.

Mengapa Bitcoin Hyper Jadi Pilihan Altcoin Terbaik 2025

Bitcoin Hyper hadir bukan hanya untuk menjadi alternatif teknologi, tapi juga menjawab kelemahan struktural Bitcoin saat ini. Dengan dukungan arsitektur Solana VM, proyek ini mampu menyamai performa jaringan tercepat di dunia dan membuka jalan bagi adopsi dApps serta peluncuran koin meme berbasis Bitcoin.

Tahun 2025 diprediksi menjadi tonggak penting dalam sejarah Bitcoin karena kehadiran Layer-2 seperti Bitcoin Hyper. Investor yang masuk lebih awal ke dalam presale ini berpotensi memperoleh keuntungan besar saat proyek memasuki tahap listing.

Bitcoin Hyper menawarkan kecepatan, biaya rendah, staking reward tinggi, dan ekosistem yang berkembang pesat. Tak heran jika komunitas kripto global menjadikannya sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli sekarang.

Bitcoin Hyper, Momentum Baru untuk Era Bitcoin Selanjutnya

Bitcoin diproyeksikan mencapai harga fantastis Rp61,8 miliar menurut Cathie Wood. Katalis utamanya adalah adopsi institusional dan dukungan regulasi dari berbagai negara. Momentum ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai aset strategis global.

Namun, potensi ini belum lengkap tanpa solusi skalabilitas seperti Bitcoin Hyper. Sebagai Layer-2 tercepat berbasis Solana VM, HYPER menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang dibutuhkan Bitcoin untuk berkembang ke level berikutnya. Proyek ini juga memungkinkan ekosistem DeFi dan NFT berkembang langsung di atas jaringan Bitcoin.

Presale Bitcoin Hyper kini tengah berlangsung dengan antusiasme tinggi. Lebih dari Rp191 miliar telah terkumpul, membuktikan minat pasar terhadap solusi Layer-2 yang menjanjikan. Sistem staking dengan reward tahunan estimasi 94% memberikan tambahan insentif bagi investor awal.

Dengan target adopsi global dan teknologi inovatif, Bitcoin Hyper berpotensi menjadi pelengkap utama dalam perjalanan Bitcoin menuju angka Rp61 miliar per koin. Jika kamu ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ini, sekarang adalah waktu terbaik untuk ikut serta. Kunjungi situs resmi presale Bitcoin Hyper dan mulai berinvestasi sebelum harganya naik lebih tinggi lagi.

