Prediksi Harga Cardano: Pola Triangle Chart Mengisyaratkan Rally 1.000% – ADA Menuju $10 (Rp163.860)

Terobosan terbaru dari pola triangle chart memberi sinyal harga baru di tengah masuknya likuiditas retail, sementara sejumlah katalis permintaan dapat mendorong prospek harga Cardano lebih tinggi lagi.

Altcoin ini melonjak 10% dalam sepekan terakhir, mengindikasikan potensi pembalikan tren yang berkelanjutan serta peluang melanjutkan bull run pertengahan Juli.

Kekuatan ini diperkuat oleh penandatanganan executive order oleh Donald Trump yang membuka akses aset crypto ke pasar investasi pensiun 401(k) senilai $9 triliun atau sekitar Rp147.474 triliun, dengan potensi keuntungan bagi Cardano.

Para spekulan kini memperkirakan hingga empat kali pemangkasan suku bunga AS sebelum akhir tahun, dimulai sedini September, yang berpeluang memicu aliran modal baru ke aset berisiko seperti crypto.

RATE CUTS IN SEPTEMBER. 🚀 pic.twitter.com/5sawW0NrJh — Crypto Rover (@rovercrc) August 10, 2025

Volatilitas jangka pendek tetap mungkin terjadi karena rilis data inflasi PPI pada 12 Agustus dan CPI pada 14 Agustus berpotensi mempengaruhi jadwal pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

Posisi Pasar Menjelang Lonjakan Cardano

Dengan tren naik yang baru ini, smart money semakin gencar mengakumulasi Cardano. Dalam 48 jam terakhir, para whale membeli lebih dari 200 juta ADA, menegaskan keyakinan bullish yang semakin kuat.

Over 200 million Cardano $ADA bought by whales in the last 48 hours! pic.twitter.com/FCgCX15P3b — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Data derivatif dari Coinglass juga menunjukkan lonjakan permintaan spekulatif, dengan Open Interest meningkat 13% selama sepekan terakhir seiring trader aktif memanfaatkan pergerakan harga Cardano.

Para trader derivatif ini tampak memposisikan diri untuk kelanjutan tren. Rasio long/short sebesar 2,6 di Binance menunjukkan lebih dari 72% trader bertaruh harga akan naik.

Analisis Harga Cardano: Apakah Ini Skenario 10x untuk ADA?

Dengan pantulan dari level Fibonacci 0,618 yang sering menjadi titik dasar pasar pasca koreksi tajam, bull run Cardano berpotensi berlanjut melalui jalur breakout dari pola descending triangle selama delapan bulan.

Harga Cardano kini mendekati retest puncak bull run pertengahan Juli di $0,94 atau sekitar Rp15.404, yang menjadi garis pertahanan terakhir sebelum kelanjutan kenaikan 68% menuju target triangle di $1,30 atau sekitar Rp21.302.

Indikator momentum menunjukkan sinyal bullish untuk pertama kalinya sejak Juli. RSI telah kembali ke zona bullish di atas garis netral 55, menandakan dominasi pembeli.

Garis MACD juga membentuk golden cross dengan melewati garis sinyal. Dalam chart harian, pola ini sering menandakan dimulainya tren naik menengah.

Permintaan yang belum sepenuhnya dihargai pasar, termasuk potensi integrasi ke sektor TradFi AS, bisa menjadikan level $1,30 sebagai lantai harga baru.

Dengan adopsi 401(k) serta tenggat 10 Oktober untuk persetujuan spot Cardano ETF, ditambah potensi pemangkasan suku bunga, minat baru dari investor retail dan institusional dapat terdorong masuk.

🚀CARDANO ETF APPROVAL ODDS HIT 90%!



📈Bloomberg analysts now assign a 90% chance for a #Cardano ($ADA) spot ETF approval by the SEC in 2025.



Big money could soon find its way into #ADA🔥 pic.twitter.com/I4iHrA6s8M — Coin Bureau (@coinbureau) July 1, 2025

Fundamental lain seperti blockchain partner Midnight yang menghadirkan adopsi cross-chain ke ekosistem Cardano semakin memperkuat katalis ini.

Jika seluruh katalis tersebut bekerja, harga Cardano berpeluang menembus tonggak Rp49.158 ($3), Rp81.930 ($5), hingga Rp163.860 ($10)—kenaikan sekitar 1.150% dari level saat ini.

Peluang Awal di Meme Coin Wildcard pada Siklus Ini

Setiap bull run selalu melahirkan beberapa token yang nilainya meroket karena dukungan penuh dari komunitas.

Token6900 ($T6900) mulai membentuk diri sebagai salah satu kandidat tersebut, dan saat ini masih berada di tahap awal sehingga pembeli baru memiliki peluang masuk sebelum hype besar dimulai.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

Token ini lahir dari sesi panjang memantau chart larut malam, aksi sniping meme coin di jaringan Solana, dan sisi unik serta absurd dari pasar crypto. Token6900 hadir tanpa basa-basi.

Tidak ada janji, tidak ada roadmap, dan tidak ada utilitas. Anda adalah utilitas itu sendiri.

Token6900 menjadi bentuk pelarian fantasi dari rutinitas pekerjaan 9-to-5, di mana institusi besar menguasai peredaran uang.

Di sini, komunitas mencetak mata uangnya sendiri, terinspirasi nostalgia awal 2000-an dan energi murni dari konsep “vibe liquidity.”

Dengan hard cap sebesar $5 juta atau sekitar Rp81,93 miliar, para investor paling awal akan berada di posisi terbaik untuk mendapatkan potensi imbal hasil tertinggi ketika perdagangan resmi dibuka.

Anda bisa ikut presale melalui situs resmi Token6900 dan membeli token T6900 hanya dalam hitungan detik menggunakan crypto atau kartu debit/kredit.

Klik di sini untuk bergabung dalam presale.

Catatan Akhir

Prediksi harga Cardano menunjukkan potensi besar setelah breakout dari pola triangle chart yang telah terbentuk selama delapan bulan. Dengan dukungan fundamental seperti adopsi 401(k) dan potensi persetujuan spot Cardano ETF, tren bullish ini semakin menguat. Data dari whale activity hingga indikator teknikal memperkuat pandangan bahwa Cardano sedang menuju fase kenaikan besar. Kondisi ini membuka peluang bagi investor untuk masuk sebelum momentum puncak tercapai. Situasi seperti ini jarang terjadi di siklus pasar crypto.

Selain Cardano, pasar juga memberi ruang bagi aset berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil besar seperti Token6900. Meme coin ini masih berada di tahap awal presale dengan hard cap terbatas, menciptakan urgensi bagi calon investor. Dengan konsep yang unik dan dukungan komunitas yang kuat, Token6900 bisa menjadi “wildcard” yang memberi keuntungan tak terduga. Masuk lebih awal memberi posisi strategis saat perdagangan resmi dimulai. Momentum ini sangat mirip dengan fase awal token-token viral sebelumnya.

Kombinasi antara prospek Cardano yang bullish dan peluang presale Token6900 menciptakan skenario ganda bagi investor. Di satu sisi, ada potensi 1.000% rally dari ADA. Di sisi lain, presale T6900 memberi potensi imbal hasil ekstrem jika hype komunitas berhasil terjaga. Memanfaatkan keduanya secara bersamaan dapat menjadi strategi diversifikasi yang cerdas. Namun, timing adalah kunci di pasar seperti ini.

Investor yang mengikuti analisis teknikal Cardano bisa melihat bahwa katalis makro dan mikro sedang berpihak pada crypto. Momentum pasar yang positif sering kali menarik minat retail baru, yang bisa mempercepat kenaikan harga. Token6900, dengan gaya brandingnya yang nyentrik, sangat cocok memanfaatkan arus modal baru ini. Bergabung di presale sebelum target hard cap tercapai adalah langkah yang patut dipertimbangkan. Sekali target tercapai, peluang masuk mungkin lebih mahal.

Waktu adalah faktor terpenting sekarang. Data on-chain, sentimen pasar, dan katalis eksternal semuanya menunjukkan potensi lonjakan harga di bulan-bulan mendatang. Presale Token6900 akan menjadi semakin ramai seiring berita tentang bull run menyebar. Aksi cepat bisa menjadi pembeda antara keuntungan biasa dan hasil spektakuler. Pastikan Anda tidak hanya menjadi penonton di momen ini. Klik di sini untuk bergabung dalam presale.

