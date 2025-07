Prediksi Harga Cardano 24 Juli 2025: Perang Governance Meletus Saat Hoskinson Bela IOG – Apa Dampaknya bagi ADA?

Berita kali ini akan membahas prediksi harga Cardano 24 Juli 2025. Ketegangan semakin meningkat dalam ekosistem Cardano dan hal ini mulai memberikan tekanan pada prediksi harga Cardano. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, kini mendapat kritik terbuka dari salah satu pendukung setia proyek ini yang dikenal dengan nama “Cardano Whale.”

Pendukung vokal tersebut menuduh Cardano Foundation telah membuat janji kosong selama bertahun-tahun. Ia bahkan menyatakan akan memberikan suara “Tidak” untuk semua proposal dari Input Output (IOG), perusahaan yang memimpin pengembangan Cardano.

Menurutnya, tim pengembang telah meminta pendanaan dalam jumlah besar, namun gagal memberikan hasil nyata. Ia menyoroti minimnya perkembangan ekosistem Cardano yang tercermin dari nilai total yang terkunci (TVL) hanya sebesar USD 366 juta atau sekitar Rp5,98 triliun, sangat tertinggal dibandingkan Ethereum yang memiliki TVL USD 81 miliar (Rp1.324 triliun) dan Solana dengan USD 10 miliar (Rp163,5 triliun).

Cardano dinilai gagal memanfaatkan berbagai tren besar di industri crypto seperti decentralized finance (DeFi), meme coin, atau teknologi artificial intelligence. Sebaliknya, proyek ini justru lebih fokus pada pengembangan aplikasi dunia nyata yang sejauh ini belum mendapatkan respons positif dari pasar.

Charles Hoskinson pun menanggapi langsung dengan menyatakan bahwa pengeluaran Input Output sebenarnya tergolong kecil jika dibandingkan dengan jaringan lain yang aktif berinvestasi untuk mendorong pertumbuhan ekosistem mereka. Ia juga menganggap keputusan “Crypto Whale” untuk langsung menolak semua proposal sebagai reaksi emosional semata.

Perseteruan ini berpotensi mengganggu reputasi Cardano, apalagi mengingat “Crypto Whale” telah lama dikenal sebagai salah satu pendukung utama jaringan ini.

Prediksi Harga Cardano: ADA Bisa Mencapai Rp19.323 Setelah Koreksi Sementara

Saat artikel ini ditulis, harga Cardano (ADA) mengalami penurunan sebesar 2,2% dalam 24 jam terakhir, seiring dengan momen jeda di pasar crypto setelah reli beberapa hari berturut-turut.

Meski begitu, token ini masih mencatatkan kenaikan 15,2% dalam tujuh hari terakhir dan kini menempati posisi ke-9 sebagai aset crypto dengan kapitalisasi pasar tertinggi.

Pergerakan harga terbaru menunjukkan potensi menuju level USD 1,18 atau sekitar Rp19.323, meskipun tengah terjadi diskusi panas seputar governance dalam komunitas Cardano.

Saat ini, koreksi harga mendorong ADA menguji kembali area resistance lama di USD 0,87 atau Rp14.215, yang kini berpotensi berubah menjadi level support.

Situasi ini bisa menjadi peluang bagi para pembeli baru yang ingin masuk dan mempersiapkan posisi untuk pergerakan harga selanjutnya.

Prediksi harga Cardano yang bersifat bullish memperkirakan bahwa ADA akan terlebih dahulu bergerak mundur ke area exponential moving average (EMA) 9 hari dan 21 hari. Langkah ini dibutuhkan untuk mengumpulkan likuiditas sebelum melanjutkan pergerakan naik menuju level psikologis USD 1 atau sekitar Rp16.350.

Best Wallet (BEST) Jadi Favorit Baru Saat Kebutuhan Keamanan Aset Crypto Semakin Meningkat

Dengan pasar crypto yang terus naik, kebutuhan untuk menyimpan aset dengan aman semakin penting. Salah satu presale crypto paling populer tahun ini adalah Best Wallet Token (BEST), dompet digital inovatif yang menawarkan berbagai fitur canggih, dukungan multichain, dan biaya swap rendah.

Best Wallet (BEST) mendukung lebih dari 60 blockchain berbeda dan menawarkan biaya swap yang rendah melalui aplikasi mobile yang dirancang ramah pengguna.

Solusi ini tersedia untuk perangkat iOS dan Android, dan telah mendapat ulasan positif dari para pengguna awal yang menguji platform ini dalam tahap awal peluncuran.

Tim pengembang memiliki roadmap ambisius yang mencakup peluncuran decentralized exchange (DEX) serta kartu debit crypto yang memungkinkan pengguna membayar kebutuhan harian menggunakan aset digital mereka.

Sebagai token utama dalam ekosistemnya, permintaan terhadap $BEST diperkirakan akan melonjak saat platform ini resmi diluncurkan dan mendapatkan adopsi dari komunitas crypto secara luas.

Untuk membeli $BEST dengan harga diskon presale, kunjungi situs resmi Best Wallet Token dan hubungkan wallet Anda. Jika Anda belum memiliki wallet saat ini, Anda dapat mengunduh aplikasi Best Wallet terlebih dahulu.

Pembelian token dapat dilakukan menggunakan USDT atau ETH, maupun melalui kartu bank yang kompatibel untuk berinvestasi secara langsung dalam proyek ini.

Ingin memanfaatkan momen ketika Cardano sedang goyah? Sekarang saat tepat untuk menjajaki alternatif yang lebih menjanjikan lewat proyek BEST Wallet. Jangan lewatkan cara beli Best Wallet Token di presale dengan harga termurah di sini sebelum harga melesat saat listing. Banyak investor kini beralih ke token ini karena potensi adopsi luas dan roadmap ambisiusnya.

Prediksi Harga BEST Wallet Token: Bisa Meroket Saat Launching Resmi?

Ketika ADA tersandung konflik internal, peluang emas justru muncul dari proyek baru seperti Best Wallet. Token ini diproyeksikan mengalami lonjakan permintaan berkat fitur keamanan, biaya swap rendah, dan dukungan 60+ blockchain. Klik prediksi harga BEST Wallet Token di sini untuk melihat potensi ROI-nya. Jangan sampai Anda ketinggalan wave besar berikutnya!

Catatan Akhir: Saatnya Beralih ke Proyek yang Lebih Menjanjikan

Ketegangan internal Cardano memberikan sinyal negatif bagi pergerakan harga ADA dalam jangka pendek. Reputasi ekosistem ini ikut dipertaruhkan, terutama dengan kritik tajam dari komunitas.

Sementara itu, Best Wallet Token (BEST) justru menunjukkan momentum kuat di tengah presale. Dengan fitur keamanan tinggi, biaya swap rendah, dan dukungan multichain, proyek ini menjanjikan adopsi luas saat peluncuran.

Investor mulai berpaling ke BEST karena roadmap-nya jelas, termasuk peluncuran DEX dan kartu debit crypto. Potensi permintaan tinggi membuat presale ini menarik bagi mereka yang ingin selangkah lebih awal.

Jika kondisi Cardano membuat Anda ragu, saatnya mempertimbangkan opsi yang lebih solid seperti BEST Wallet. Segera ambil posisi sebelum harga naik saat listing resmi.

